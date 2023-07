Wall Street : rendez-vous à 14h30

(Boursier.com) — 14h30 . Les indices ne devraient guère bouger avant la publication, pour le moins attendue, de l'indice des prix à la consommation de juin aux Etats-Unis. Le marché table sur une progression de 0,3% sur un mois et de 3,1% sur un an après une hausse de 4% en mai. L'IPC 'core' est lui anticipé en croissance de 5% sur un an après +5,3% le mois précédent.

"L'optique et les récits comptent, et les faibles lectures de l'IPC que nous anticipons pour juin pourraient s'avérer cruciales pour façonner les anticipations d'inflation dans les mois à venir", affirment les économistes de 'Bloomberg Intelligence'. "Même le rythme mensuel de l'IPC core - sans effets de base - sera le plus lent depuis 2021". Pour la Réserve fédérale, "les faibles données sur l'inflation pourraient semer le doute sur la nécessité d'une nouvelle hausse" à la suite d'une augmentation largement attendue des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion politique des 25 et 26 juillet, soulignent les spécialistes de BI.

"La plupart des investisseurs semblent avoir déjà pris leur décision : davantage de resserrement sera nécessaire. Dans un sens, cela réduit l'importance des données (de mercredi) pour la décision de juillet de la Fed, mais pas pour celles qui auront lieu après l'été", ajoute Kenneth Broux, directeur de la recherche sur les entreprises chez Société Générale. Une surprise à la hausse ou à la baisse pourrait donc de nouveau faire évoluer les anticipations de taux directeur des marchés, qui s'attendent actuellement à une hausse de taux supplémentaire après celle de juillet, quasiment acté, selon l'outil Fedwatch.

L'évolution des stocks pétroliers américains la semaine passée sera également à suivre cet après-midi avant l'indice des prix à la production (jeudi ; consensus : +0,2% sur un mois et +0,4% sur un an contre +1,1% en mai) et la lecture initiale de juillet de l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan (vendredi ; consensus : 65,5).

Sur le front micro, Delta Air Lines et Pepsico lanceront la nouvelle saison des résultats jeudi, suivis dès le lendemain par plusieurs grandes institutions financières : JP Morgan, BlackRock, Citigroup et Wells Fargo.

Sur le marché pétrolier, les cours évoluent peu : le WTI (échéance août) est stable à 74,9$ sur le Nymex tandis que le baril de Brent (échéance septembre) recule de 0,1% à 79,4$ à Londres. Du côté des devises, l'indice dollar perd 0,2 point à 101,2 pts, tandis que l'euro reprend 0,2% face au billet vert, autour des 1,1028$. Enfin, le Bitcoin cède 0,25% à 30.750$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Nvidia ne lâche pas Arm Ltd. Après avoir échoué l'an passé à racheter le Britannique pour des raisons concurrentielles, le géant américain des processeurs graphiques pourrait devenir un des actionnaires de référence d'Arm dans le cadre de l'IPO de ce dernier à new York. Selon le 'Financial Times', les deux parties sont en pourparlers. Le groupe américain, partenaire de longue date et client du concepteur de puces britannique, chercherait à investir dans le cadre d'une opération qui valoriserait le groupe détenu par le Japonais SoftBank entre 35 et 40 milliards de dollars. SoftBank souhaiterait pour sa part obtenir une valorisation plus proche des 80 Mds$.

En attendant de trouver un compromis, les deux acteurs auraient déjà contacté les régulateurs pour apaiser leurs craintes, selon des personnes proches des discussions citées par le 'FT'. Elles auraient notamment mis en avant le fait que Nvidia n'investirait que quelques centaines de millions de dollars et serait minoritaire au capital d'Arm. La technologie de l'entreprise se trouve dans la plupart des smartphones et est omniprésente dans l'industrie électronique. 'Bloomberg' a rapporté plus tôt qu'Arm était en pourparlers avec divers potentiels investisseurs stratégiques, dont le concurrent de Nvidia, Intel, pour participer à la plus grande introduction en bourse de l'année. Faire venir des investisseurs de référence peut aider à susciter l'intérêt et l'élan pour une IPO, en particulier compte tenu de la valorisation élevée recherchée par SoftBank. Arm espérerait lever jusqu'à 10 milliards de dollars dans le cadre de sa cotation à New York plus tard cette année, après avoir rejeté les appels du gouvernement britannique pour un retour à Londres, où il était autrefois côté.