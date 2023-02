Wall Street remonte péniblement après la purge

(Boursier.com) — Wall Street est attendu légèrement dans le vert désormais, mais reste groggy après la chute de la veille menée par le Nasdaq (-2,5%) et suivie de près par le Dow Jones (-2,06%). Avant bourse ce mercredi, le S&P 500 regagne 0,2%, le Dow Jones 0,2% également et le Nasdaq 0,3%. Les opérateurs redoublent de prudence, alors qu'à la perspective d'une poursuite du durcissement monétaire de la Fed dans un contexte d'inflation toujours forte s'ajoutent les inquiétudes géopolitiques grandissantes. Néanmoins, quelques achats jugés à bon compte sont tentés aujourd'hui, sans réelle conviction. Sur le Nymex, le baril de brut WTI abandonne 0,6% à 75,9$. L'once d'or se stabilise à 1.844$. L'indice dollar évolue peu face à un panier de devises.

L'indice de confiance des investisseurs institutionnels mesuré par State Street pour le mois de février sera communiqué dans l'après-midi. Dans la soirée, les investisseurs seront attentifs aux Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed, marquée par une hausse de taux de 25 points de base. Concernant la réunion suivante, des 21 et 22 mars, l'outil FedWatch du CME Group indique une probabilité de 76% d'une nouvelle hausse de taux d'un quart de point, qui porterait le taux des 'fed funds' entre 4,75 et 5%. La probabilité d'un geste plus fort de 50 points de base se situe à 24%. Le taux terminal envisagé est désormais plutôt de 5,25-5,5%, et selon les derniers commentaires de responsables de la Fed, il n'est pas impossible qu'il soit maintenu jusqu'à la fin de l'année.

James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, s'est exprimé ce jour. Le responsable projette des taux atteignant 5,375%. Il juge que les marchés pourraient surestimer le risque d'une récession en 2023 et ajoute que l'économie américaine est plus forte qu'attendu, avec en particulier un chômage inférieur à sa tendance de long terme et une production supérieure au potentiel. L'inflation demeure quant à elle trop élevée, constate Bullard, qui ajoute qu'elle s'est tout de même apaisée récemment. Une poursuite de la hausse des taux "verrouillerait" ce ralentissement. Le dirigeant régional de la Fed juge encore possible de maîtriser l'inflation tout en maintenant un solide marché de l'emploi. Le risque demeure toutefois que l'inflation ne ralentisse pas suffisamment ou réaccélère, selon Bullard, qui anticipe plutôt une croissance économique "modérément lente" cette année accompagnée d'un déclin de l'inflation.

John Williams, patron de la Fed de New York, s'exprimera par ailleurs ce soir.

La nette remontée des rendements obligataires pèse sur les marchés actions, moins attractifs alors que les rendements des bons du Trésor progressent avec les anticipations d'un resserrement monétaire plus important. Le rendement du bon du Trésor à six mois est à son plus haut niveau depuis près de 16 ans à 5,1%, une aubaine sur un actif jugé bien plus sûr que les actions. Morgan Stanley a indiqué avant-hier que la prime de risque sur les actions, soit le rendement potentiel d'une action par rapport aux emprunts d'Etat, était tombée à des niveaux jamais vus depuis 2007. Il s'agit d'une "zone de mort" rendant le niveau de risque sur bénéfice très médiocre, selon le stratège vedette Michael Wilson de Morgan Stanley. "Nous pensons que les risques sont extrêmes aujourd'hui et qu'il est presque impossible de les justifier par n'importe quel argument que l'on pourrait inventer", a ainsi lancé ce spécialiste, alors que Morgan Stanley envisage encore une forte baisse des marchés actions américains à court terme.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Nvidia, TJX, Baidu, eBay, Lucid Group, Garmin, Mosaic, Etsy ou NetApp, publient aujourd'hui leurs derniers comptes trimestriels. Coinbase ou Palo Alto Networks annonçaient hier soir.

Les valeurs

Coinbase Global, la plateforme d'échange de cryptomonnaies, a annoncé hier soir des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux estimations et a déclaré que le marché des 'cryptos' s'était amélioré jusqu'à présent au premier trimestre. Le groupe demeure toutefois prudent pour le reste de l'année. Coinbase a enregistré une perte nette du quatrième trimestre de 557 millions de dollars, ou 2,46 dollars par action, contre un bénéfice de 840 millions de dollars un an avant. Les revenus se sont établis à 629 millions de dollars, contre 2,49 milliards de dollars un an plus tôt. Le volume des transactions est tombé à 145 milliards de dollars. Le consensus FactSet était de 2,52$ de perte par action et 588 millions de dollars de revenus, pour un volume de transactions de 145,7 milliards. Coinbase a terminé le trimestre avec une moyenne mensuelle d'utilisateurs effectuant des transactions de 8,3 millions, alors que le consensus était de 8,2 millions. La firme a terminé 2022 avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie d'environ 4,43 milliards de dollars, contre 7,12 milliards fin 2021.

Les dirigeants ont noté que la capitalisation boursière totale des monnaies digitales avait augmenté de 40% depuis le début de l'année jusqu'au 17 février, et que Coinbase avait généré 120 millions de dollars de revenus de transaction en janvier.

Public Storage, le géant du stockage personnel, a annoncé pour son quatrième trimestre un niveau de FFO (fonds des opérations) ajusté de 4,16$ par action à comparer à un consensus d'à peine 4$ et un niveau de 3,54$ un an avant. Les revenus ont totalisé 1,09 milliard de dollars pour le trimestre clos en décembre 2022, dépassant de 1% le consensus, alors qu'ils se situaient à 924 millions pour la période correspondante, l'an dernier.

Palo Alto Networks, la société californienne de cybersécurité, a relevé hier soir ses prévisions de bénéfices annuels et a déclaré qu'elle contrôlerait les coûts en limitant les effectifs. Les résultats d'hier soir ont conforté l'idée que les dépenses en cybersécurité étaient essentielles pour les entreprises et gouvernements qui étendent leur présence numérique, malgré un environnement économique perturbé. "Nous avons toujours affirmé que nous nous attendions à ce que la cybersécurité soit résiliente, et nous continuons d'en voir la preuve", a déclaré le directeur général Nikesh Arora. "Nous pensons que nous remplissons désormais les critères d'inclusion dans le S&P 500", s'est félicité pour sa part le directeur financier Dipak Golechha. Pour l'année, le bénéfice net ajusté est attendu désormais entre 3,97 et 4,03$ par action. Sur le deuxième trimestre fiscal juste clos, les revenus ont augmenté de 26% à 1,7 milliard de dollars, dépassant les attentes. Hors éléments, la société a réalisé un bénéfice net par action de 1,05$, lui aussi supérieur aux attentes.

Baidu, le moteur de recherche chinois coté à Wall Street, bondit avant bourse. Le groupe a annoncé en effet un programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars effectif jusqu'à fin décembre 2025. De plus, Baidu a fait état de revenus solides à 33,1 milliards de yuans, environ 4,8 milliards de dollars, pour le trimestre clos en décembre, à comparer à un consensus Bloomberg de 32,1 milliards de yuans. Le bénéfice net trimestriel a presque triplé en glissement annuel pour atteindre près de 5 milliards de yuans, avec les gains sur investissements. Le groupe de Pékin entend déployer son robot 'Ernie Bot' et intégrer l'IA dans ses services de recherche phares en mars, tandis que des partenaires de divers secteurs, allant de la construction automobile aux sites d'actualités, ont indiqué qu'ils allaient utiliser l'outil de Baidu.

Baidu prévoit de faire d'Ernie une part intégrante de tous les principaux secteurs d'activité, de la recherche et des haut-parleurs intelligents aux plateformes logicielles cloud et automobiles, a déclaré le fondateur Robin Li dans une note interne consultée par Bloomberg. "Le développement de la technologie de l'IA est à un tournant où il changera inévitablement toutes sortes d'entreprises et d'industries", a assuré Li.

TJX, la chaîne américaine de distribution aux enseignes TJ Maxx ou Marshalls, a publié pour son quatrième trimestre fiscal de l'exercice décalé 2023 des revenus de 14,5 milliards de dollars, en augmentation de 5% en glissement annuel. Le bénéfice net trimestriel a été d'un milliard de dollars soit 89 cents par titre, en croissance de 14% en glissement annuel. Le consensus était de 89 cents de bpa ajusté trimestriel pour 14,06 milliards de dollars de revenus. Le groupe table sur une augmentation de sa marge avant imposition sur l'exercice 2024 juste entamé. Il confirme un objectif de marge 2025 avant imposition de 10,6%.

Garmin remonte avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient de dévoiler ses comptes du quatrième trimestre. Sur la période, les revenus consolidés ont totalisé 1,31 milliard de dollars, en repli de 6% en glissement annuel, mais la marge brute s'est redressée à 57% contre 55,5% un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel recule de 15% à 267 millions de dollars. Le bénéfice GAAP par action s'élève à 1,53$, alors que le bpa ajusté se situe à 1,35$. Le consensus était logé à 1,11$ de bénéfice ajusté par action et 1,3 milliard de dollars de revenus. Sur l'exercice, les revenus consolidés déclinent de 2% à 4,86 milliards de dollars, alors que le bpa ajusté ressort à 5,13$.

Tesla, le géant désormais texan de l'automobile électrique, a commencé à assembler des systèmes de batteries dans son usine allemande, mais la majeure partie de la production sera concentrée sur les sites américains où le constructeur bénéficie de subventions dans le cadre de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, a indiqué ce mercredi un porte-parole du groupe, cité par Reuters.