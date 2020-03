Wall Street remonte, la Fed à la rescousse ?

Wall Street remonte, la Fed à la rescousse ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine s'affirme désormais dans le vert ce lundi avec les espoirs de relance, après avoir enregistré l'une de ses pires semaines historiques. L'épidémie de coronavirus Covid-19 se propage quant à elle très largement hors d'Asie. Le Dow Jones s'offre néanmoins un rebond de 0,99% à 25.662 pts, contre un gain de 0,72% sur le S&P500 à 2.976 pts. Le Nasdaq avance de 0,78% à 8.634 pts. L'indice dollar cède 0,6% à 97,5. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 2,7% à 46$, tentant un sursaut technique.

En Asie ce matin, l'indice composite chinois SSE a repris 3,15% à 2.970 pts, alors que le Nikkei est remonté de 0,95% à 21.344 pts. L'indice coréen Kospi a gagné 0,78% à 2.002 pts.

La brutale correction des derniers jours a donc réveillé quelques intérêts acheteurs, malgré la crise sanitaire. Certains espèrent désormais une éventuelle action coordonnée des banques centrales pour relancer la machine économique dans ce contexte exceptionnel. Le ministre français Bruno Le Maire a d'ailleurs confirmé l'hypothèse d'une action concertée, recherchée par le G7 et l'Eurogroupe face à l'épidémie du coronavirus, dont l'impact sur la croissance mondiale inquiète au plus haut point. Haruhiko Kuroda, gouverneur de la Banque du Japon, a assuré pour sa part d'actions appropriées pour stabiliser les marchés. Italie ou Japon ont dévoilé quant à eux des mesures de soutien économique. L'épidémie pourrait impacter la croissance et la Banque centrale européenne se tient prête à agir et ajuster ses instruments si nécessaire, a précisé ce lundi le vice-président de la BCE, Luis de Guindos.

Donald Trump, fragilisé par la chute boursière récente en pleine crise du coronavirus, s'en est pris à son bouc émissaire préféré, le patron de la Fed Jerome Powell. Sur le réseau social média Twitter, Trump vocifère donc : "Comme toujours, Jay Powell et la Réserve Fédérale sont lents à agir. L'Allemagne et d'autres injectent de l'argent dans leurs économies. D'autres Banques Centrales sont bien plus agressives. Les Etats-Unis devraient avoir, pour toutes les bonnes raisons, les Taux les plus Bas. Ce n'est pas le cas, ce qui nous place dans une position concurrentielle désavantageuse. Nous devrions mener, pas suivre!"

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une baisse des taux d'un demi-point aux États-Unis le 18 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, est désormais... de 100% ! Le taux des fonds fédéraux serait alors ramené entre 1 et 1,25%, contre 1,50 à 1,75% à l'heure actuelle. Les derniers commentaires du patron de la Fed, Jerome Powell, plaident également pour un geste fort de la Banque face à la crise actuelle.

Dans le même temps, les cas de coronavirus se multiplient hors de Chine, aux Etats-Unis, en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Les pays les plus touchés hors de Chine, à savoir la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie, ont livré des bilans récents toujours aussi alarmants, même si le nombre quotidien de cas semble se stabiliser en Corée.

L'OCDE a prévenu que le coronavirus pourrait ainsi significativement peser sur la croissance mondiale, les perspectives demeurant hautement incertaines. La croissance globale du PIB pourrait tomber à 2,4% en 2020, contre 2,9% en 2019. Une possible croissance négative est envisagée au premier trimestre. Ces estimations tiennent compte d'un pic épidémique atteint au premier trimestre en Chine et d'une propagation 'légère à contenue' dans d'autres pays. En cas de crise sanitaire plus grave, la croissance du PIB mondial pourrait même tomber à 1,5% en 2020.

Les autorités chinoises ont annoncé ce jour 202 nouveaux cas de contamination, pour un total de plus de 80.000 désormais depuis le début de l'épidémie en Chine. La Commission nationale chinoise de santé fait part de 42 nouveaux décès pour un total de 2.912 depuis le début de la crise. Dans le monde, l'épidémie a déjà fait plus de 3.000 morts.

Les indices manufacturiers européens du mois de février publiés ce jour par Markit sont plutôt réconfortants dans l'ensemble, même si la situation risque de se compliquer au mois de mars. La baisse de la demande a entraîné un recul de la production manufacturière française en février, mais l'indice PMI manufacturier national final du mois de février ressort tout de même en ligne avec le consensus de place à 49,8 (49,7 de consensus). L'indice espagnol est ressorti pour sa part à 50,4 contre 48,9 de consensus. L'indicateur italien se situe à 48,7 contre 48 de consensus. L'indicateur allemand est ressorti à 48 contre 47,8 de consensus. L'indice final PMI IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est affiché enfin sur un pic de douze mois en février, même si les tensions s'accentuent sur les chaînes d'approvisionnement. L'indice européen s'est redressé de 47,9 en janvier à 49,2 en février (estimation flash de 49,1), alors que le consensus était de 49,1.

L'indice PMI manufacturier britannique final du mois de février est ressorti à 51,7 contre 51,9 de consensus.

Le PMI manufacturier final américain du mois de février 2020 est ressorti à 50,7, contre un consensus de place de 50,8 et un niveau antérieur de 51,9 en janvier 2020. La lecture flash (préliminaire) de l'indicateur de février était de 50,8. Les effets de l'épidémie de coronavirus étaient donc apparemment encore faibles sur l'industrie manufacturière américaine en février. L'indice ISM manufacturier du mois de février 2020 est ressorti pour sa part à 50,1, contre 50,4 de consensus de place et 50,9 sur le mois antérieur.

Enfin, les dépenses de construction aux États-Unis pour le mois de janvier 2020, qui viennent également d'être publiées, sont ressorties en forte progression de 1,8% en comparaison du mois précédent, contre +0,6% de consensus et -0,2% pour le mois antérieur.

Rappelons par ailleurs que l'activité dans le secteur manufacturier en Chine a décroché en février à son plus bas historique avec l'épidémie de coronavirus. L'indice PMI manufacturier chinois est ainsi ressorti à 35,7 seulement contre 50 en janvier, selon le Bureau national de la statistique (BNS). Le consensus était de 46. L'activité dans le secteur chinois des services a également plongé. Le PMI officiel des services est tombé à 29,6 en février contre 54,1 en janvier.

Les valeurs

JD.com (+9%) grimpe à Wall Street après les comptes. Le groupe chinois de e-commerce a annoncé pour son quatrième trimestre des revenus de 24,5 milliards de dollars, en croissance de 27% en glissement annuel, ainsi qu'un bénéfice des opérations de 76,1 millions de dollars à comparer à une perte un an avant. En non-GAAP, le profit est ressorti à 101 millions de dollars, plus que doublé en glissement annuel.

Gilead Sciences (+4%) a confirmé la rumeur et annoncé l'acquisition de la biotech Forty Seven (+62% !) dans les traitements du cancer pour 4,9 milliards de dollars, 95,5$ par titre en cash. La transaction a reçu l'approbation des deux conseils d'administration. Le prix présente une prime de 96% sur la clôture de Forty Seven jeudi. Bloomberg News avait ensuite fait état d'une 'approche' de Gilead.

Apple (+4%) remonte ce lundi à Wall Street sur les 280$, après une recommandation d'Oppenheimer. Le broker ne pense pas que la crise actuelle aura un impact matériel sur le titre, et conseille ainsi d'acheter 'sur faiblesse'. Le conseil est revu de 'performance en ligne' à 'surperformance', alors que le titre serait donc survendu.

Nike (stable) a fermé son siège européen aux Pays-Bas jusqu'à mercredi, suite à la contamination d'un employés, victime du coronavirus.

Twitter (+8%). Le fonds spéculatif activiste Elliott Management a renforcé sa participation au capital du réseau social média et fait maintenant pression pour obtenir le départ de Jack Dorsey de la direction générale, selon deux sources proches du dossier citées par Reuters.