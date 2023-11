Wall Street : remonte encore un peu avant la Fed...

(Boursier.com) — La cote américaine, qui s'était nettement reprise lundi avec un rebond de 1,58% sur le Dow Jones et un gain de 1,16% sur le Nasdaq, a prolongé son sursaut mardi. Le S&P 500 progresse de 0,65% à 4.193 pts, le Dow Jones monte de 0,38% à 33.052 pts et le Nasdaq prend 0,48% à 12.851 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI descend à 81$. L'indice dollar gagne 0,3% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 5,05%, contre 4,86% sur le 10 ans et 5% sur le 30 ans, soit une détente plutôt bienvenue à l'approche du verdict monétaire de la Fed mercredi soir.

Dans l'actualité économique ce jour aux USA, l'indice du coût de l'emploi pour le troisième trimestre s'est affiché en augmentation au rythme de 1,1% en comparaison du trimestre antérieur, contre 1% de consensus. La hausse atteint 4,3% sur un an.

Les opérateurs ont aussi pris connaissance des indices des prix des maisons FHFA et S&P Case-Shiller pour le mois d'août. L'indice FHFA avance de 0,6% d'un mois sur l'autre et de 5,6% sur un an. Le S&P Case-Shiller 20-City grimpe de 1% en comparaison du mois antérieur, sur une base ajustée.

L'indice manufacturier PMI de Chicago du mois d'octobre 2023 est ressorti à 44, contre un consensus FactSet de 44,9 et un niveau de 44,1 un mois auparavant. L'indicateur reste sous la barre des 50, ce qui signale une contraction de l'activité.

L'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board pour le mois d'octobre 2023 s'est affiché à 102,6, contre un consensus FactSet de 100,3 et un niveau de 104,3 en lecture révisée, pour le mois antérieur.

Mercredi, les opérateurs surveilleront le rapport d'ADP sur l'emploi privé, l'indice PMI manufacturier final et l'ISM manufacturier, les dépenses de construction, le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, et bien entendu le communiqué de politique monétaire de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell. L'outil FedWatch donne une probabilité de statu quo monétaire de 98% mercredi. La probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5%, au plus haut de 22 ans, jusqu'à la fin de l'année, se situe à 74%.

Jeudi, les investisseurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'étude Challenger sur les annonces de licenciements, les chiffres de la productivité non-agricole trimestrielle et les commandes industrielles. Enfin, vendredi, les marchés surveilleront le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis, ainsi que l'indice Markit PMI composite final américain et que l'ISM des services.

La saison des publications trimestrielles se poursuit par ailleurs à Wall Street : Apple dévoilera ses résultats financiers trimestriels après la clôture de jeudi. Eli Lilly, ConocoPhillips, S&P Global, Starbucks, Stryker, Booking Holdings, Cigna, Regeneron, Southern Company, Zoetis, Duke Energy, Intercontinental Exchange, Shopify, Ferrari, Marriott, Pioneer Natural Resources, Monster Beverage, Motorola Solutions, Johnson Controls, Moderna, Rockwell Automation, Barrock Gold, Block ou Parker-Hannifin, publieront également leurs comptes jeudi. Enbridge, Sempra, Dominion Energy, Gartner ou Cardinal Health, annonceront leurs trimestriels vendredi.

Les valeurs

Apple (+0,2%) au coude-à-coude désormais avec Microsoft (+0,2%) pour la première capitalisation mondiale avec 2.500 milliards de dollars de valeur boursière. Le géant californien de Cupertino, Apple, annoncera jeudi soir ses résultats financiers trimestriels, alors que les spécialistes s'inquiètent de la performance de la gamme iPhone 15, en particulier en Chine face à la rude concurrence de Huawei.

En attendant, Apple a dévoilé ses modèles iMac et MacBook Pro les plus rapides à ce jour. Les nouveaux Mac et MacBook sont alimentés par des puces M3 de nouvelle génération. L'événement 'Scary Fast' du groupe en ce début de semaine a donc été l'occasion pour le groupe à la pomme de démontrer une fois encore qu'il n'était pas loin de là un groupe "monoproduit". La nouvelle gamme de puces s'appuie sur une technologie de fabrication avancée de 3 nanomètres. Concernant les MacBook Pro, Apple a annoncé un modèle bas de gamme à 1.599$ doté d'une puce M3 standard, ainsi que des versions haut de gamme sur configurations M3 Pro et M3 Max. La technologie de puce rendra les nouveaux ordinateurs plus puissants tout en conservant leur autonomie. Apple a également lancé une version de son iMac doté d'une puce M3. Ces nouvelles puces visent à restaurer l'avantage d'Apple dans le secteur et à remettre l'activité Mac sur les rails, résume Bloomberg. Ces puces sont conçues pour améliorer les performances tout en économisant la durée de vie de batterie. En utilisant des puces internes, Apple peut adapter son matériel et ses logiciels pour créer une meilleure expérience utilisateur globale, ajoute Bloomberg.

Pfizer (stable) a dépassé les attentes de profits pour le troisième trimestre fiscal, affichant sur la période une perte ajustée par action de 17 cents pour des revenus de 13,2 milliards de dollars. Le consensus était de 32 cents de perte ajustée par action. Le groupe anticipe toujours pour l'exercice un bénéfice ajusté par action allant de 1,45 à 1,65$, pour des revenus allant de 58 à 61 milliards de dollars. La croissance des revenus opérationnels hors covid est toujours attendue entre 6 et 8% en comparaison de 2022...

Pfizer a affiché tout de même sa première perte trimestrielle depuis 2019, le laboratoire ayant enregistré 5,6 milliards de dollars de charges liées à ses produits covid, dont le vaccin Comirnaty et le traitement antiviral Paxlovid. La perte nette consolidée par action ressort à 42 cents, contre un bpa positif de 1,51$ un an auparavant. Le groupe new-yorkais a aussi récemment annoncé un plan de réduction des coûts de 3,5 milliards de dollars, faisant suite à la forte baisse de la demande en produits covid.

Amgen (-2,8%), le géant biotechnologique américain qui vient de s'offrir Horizon Therapeutics pour 27,8 milliards de dollars, a publié pour son troisième trimestre fiscal des revenus totaux en hausse de 4% à 6,9 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 4,96$ en augmentation de 6%. Le consensus était d'environ 4,7$ de bénéfice ajusté par titre pour 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Les ventes du traitement du cholestérol Repatha ont augmenté de 31% à 406 millions de dollars, alors que celles du blockbuster de l'ostéoporose Prolia ont atteint 986 millions, en augmentation de 14%. En revanche, les ventes du traitement du cancer Lumakras ont chuté de 31%, alors que celles d'Enbrel dans l'arthrite ont décliné de 6% à 1,1 milliard. Le groupe a rehaussé ses estimations annuelles de ventes entre 28 et 28,4 milliards en tenant compte d'Horizon, et table désormais sur un bpa ajusté allant de 18,2 à 18,8$.

Caterpillar (+3,3%), géant américain des engins de chantier, chute à Wall Street. Le groupe a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 16,8 milliards de dollars, en augmentation de 12% en glissement annuel, pour un bénéfice par action de 5,45$ à comparer aux 3,87$ de l'an dernier. La marge opérationnelle a été de 20,5% contre 16,2% un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 5,52$ contre 3,95$ un an auparavant. Le consensus était de 4,76$ de bpa ajusté pour 16,5 milliards de revenus. Le groupe a donc largement dépassé les attentes de marché sur la période close, mais les perspectives inquiètent les marchés. En effet, le backlog de commandes a décliné, indiquant une faiblesse de la demande qui pourrait se matérialiser dans les prochains résultats. Le backlog du géant texan a chuté de 2,6 milliards de dollars d'un trimestre sur l'autre.

Pinterest s'envole de 19%. Le réseau social de partage de photos a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 28 cents pour des revenus de 763 millions de dollars. Le groupe a ainsi dépassé les attentes, avec la stabilisation apparente du marché de la publicité en ligne. Le consensus de bénéfice ajusté par action était de 20 cents. Le groupe californien de San Francisco a réalisé une croissance de 11,5% en glissement annuel. Les revenus ont ainsi également battu le consensus, qui était de 743 millions de dollars. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde a augmenté de 8% à 482 millions. Pour le trimestre entamé, Pinterest prévoit une croissance de 11 à 13% en glissement annuel, ce qui dépasse également les attentes.

Western Digital abandonne 3,9%. Le groupe a annoncé hier soir des plans de séparation en deux entités indépendantes, l'une concentrée sur les disques durs pour centres de données et l'autre sur les mémoires flash pour appareils grand public. Le groupe a aussi fait état d'une offre de 1,3 milliard de dollars en obligations seniors convertibles d'échéance 2028... Alors que les discussions de fusion avec le groupe japonais Kioxia Holdings ont échoué, Western Digital projette donc désormais de séparer son activité de mémoires flash des opérations pour centres de données. La nouvelle est intervenue parallèlement aux résultats de l'entreprise pour le premier trimestre fiscal. Les revenus ont été de 2,75 milliards de dollars, soit une baisse de 26%, mais un niveau légèrement meilleur que prévu. L'activité flash a décliné de 9,6% à 1,56 milliard, tandis que l'unité HDD a vu son CA s'effondrer de près de 41% à 1,2 milliard.

Sysco (+1,4%) a dévoilé pour le premier trimestre fiscal des ventes en augmentation de 2,6% en glissement annuel, pour une marge brute améliorée de 4,6% à 3,6 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel s'est apprécié de 9% à 804 millions de dollars. Le bénéfice opérationnel ajusté a grimpé de 11% à 854 millions de dollars. Enfin, le bénéfice ajusté par action a augmenté de 10% à 1,07$.

VF Corp (-14%). Le propriétaire des chaussures Vans décroche après l'abandon de ses prévisions de revenus et profits annuels. Le groupe évoque un environnement difficile sur le marché de la vente de gros aux Etats-Unis et des craintes d'une demande mitigée pour son deuxième semestre. Sur le deuxième trimestre fiscal de l'exercice 2024, juste clos, les revenus ont reculé de 2% à 3 milliards de dollars, pour une perte par action de 1,16$.

Marathon Petroleum (+3%) a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 3,3 milliards de dollars, contre 4,5 milliards de dollars un an avant. Le groupe a restitué 3,1 milliards de dollars aux actionnaires sur la période par dividendes et rachats d'actions. La compagnie a annoncé par ailleurs une augmentation de 10% du dividende trimestriel à 0,825$. L'Ebitda ajusté a atteint 5,7 milliards de dollars contre 6,8 milliards un an avant.

GE Healthcare (+5,3%) a battu le consensus sur le trimestre clos, réalisant sur la période des revenus en croissance de 5% en glissement annuel et une expansion organique de 6%. Le bénéfice net part du groupe a été de 375 millions de dollars, contre 487 millions un an plus tôt. L'Ebit ajusté a représenté 744 millions de dollars contre 700 millions un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 99 cents.

Global Payments (+2,3%) a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal une solide performance, relevant par ailleurs ses prévisions annuelles et son objectif de synergies avec EVO. Pour le trimestre clos, les revenus ont été de 2,48 milliards de dollars contre 2,29 milliards un an avant. La marge opérationnelle a atteint 22,5% contre 16,9% un an avant. Les revenus ajustés ont été de 2,23 milliards, en hausse de 9%. Le bénéfice ajusté par action s'est apprécié de 11% à 2,75$. La marge opérationnelle ajusté a atteint 45,7%. Le bpa ajusté de l'exercice est désormais anticipé entre 10,39 et 10,45$.