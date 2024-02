Wall Street remonte déjà !

(Boursier.com) — Wall Street s'est (déjà) redressé mercredi après la purge de la veille... Le S&P 500 remonte de 0,96% à 5.000 pts, le Dow Jones reprend 0,4% à 38.424 pts et le Nasdaq +1,3% à 15.859 pts. Mardi soir, le Dow avait décroché de 1,35% et le Nasdaq de -1,8% dans le sillage de chiffres moins bons que prévu de l'inflation américaine. Les chiffres de l'inflation britannique, plutôt rassurants quant à eux, ont réconforté les opérateurs outre-Atlantique. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 1,5% à 76,35$. L'once d'or perd 0,4% sous les 2.000$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises... Le Bitcoin grimpe à 52.029$.

Les opérateurs ont pris connaissance du rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques américains, pour la semaine close le 9 février, avec une augmentation de 12 millions de barils (!) des stocks de brut hors réserve stratégique, une baisse de 3,7 millions des stocks d'essence et un recul de 1,9 million des stocks de produits distillés.

Austan Goolsbee, le patron de la Fed de Chicago, a délivré par ailleurs quelques commentaires... Il ne s'alarme pas de la dernière lecture de l'inflation américaine et juge que la Fed ne devrait pas attendre jusqu'au retour de l'inflation à 2% pour réduire ses taux. Selon lui, une inflation légèrement plus haute durant quelques mois serait toujours cohérente avec un retour vers l'objectif de 2% de la banque centrale...

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est désormais de 92% d'un nouveau statu quo de la Fed le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. C'est aussi désormais l'hypothèse d'un statu quo qui prévaut pour le 1er mai, avec 60% de probabilité d'une fourchette de 5,25-5,50%, inchangée, sur les fed funds, à l'issue de la réunion FOMC suivante...

Jeudi, le programme sera encore assez chargé, avec dès 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close le 10 février (consensus FactSet 220.000), les ventes de détail du mois de janvier (consensus FactSet -0,1% en comparaison du mois antérieur, +0,2% hors automobile et +0,4% hors automobile et essence), les prix à l'import et à l'export de janvier (consensus stable pour l'import), ainsi que l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de février (consensus -11) et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie du même mois (consensus -8,5).

Jeudi également, les investisseurs suivront à 15h15 les chiffres de la production industrielle américaine pour le mois de janvier (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur, 78,8% de taux d'utilisation des capacités). Les stocks et ventes des entreprises du mois de décembre, ainsi que l'indice NAHB du marché immobilier américain pour février (consensus 46), seront aussi connus jeudi, à 16 heures... Notons aussi que Raphael Bostic, patron de la Fed d'Atlanta, interviendra le même jour.

Enfin, vendredi, les opérateurs seront attentifs aux chiffres des mises en chantier et permis de construire de janvier (14h30, consensus 1,47 million pour les mises en chantier et 1,515 million pour les permis), à l'indice des prix à la production de janvier (14h30, consensus +0,1% en comparaison du mois antérieur ou +0,7% sur un an ; +0,1% et +1,8% hors alimentaire et énergie) , ainsi qu'à l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de février (16 heures, consensus 80).

La saison des publications financières trimestrielles touche à sa fin à Wall Street, mais il reste quelques annonces notables cette semaine avec Deere, West Pharmaceutical Services, Hyatt Hotels, Southern Company, Applied Materials, DoorDash, Digital Realty Trust, DraftKings, Ingersoll Rand, The Trade Desk, Coinbase, Consolidated Edison, Roku et Dropbox.

Les valeurs

Airbnb (-1,7%). Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché une perte nette de 349 millions de dollars du fait de charges non récurrentes, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 489 millions de dollars. Le groupe a fait état d'un nouveau programme de rachat d'actions allant jusqu'à 6 milliards de dollars. Les revenus trimestriels ont augmenté de 17% à 2,22 milliards, contre 2,16 milliards de consensus. Les nuits et expériences réservées ont augmenté de 12% à 98,8 millions, un niveau supérieur aux anticipations. Néanmoins, le groupe se montre plus prudent pour le trimestre entamé, tablant sur des revenus allant de 2,03 à 2,07 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 2,02 milliards. La tendance devrait aussi se modérer concernant les nuits et expériences réservées sur la période, face à une base de comparaison difficile. Brian Chesky, directeur général de l'affaire, voit tout de même "des opportunités massives" à l'avenir...

Robinhood (+13%), le courtier en ligne américain a affiché pour le quatrième trimestre fiscal des revenus de 471 millions de dollars en augmentation de 24%, largement supérieurs au consensus. Les dépôts nets ont été de 4,6 milliards de dollars, le management faisant état d'une hausse des dépôts dépassant celle de l'an dernier. Les revenus 'cryptos' ont été de 43 millions de dollars, performance supérieure aux attentes. Le bénéfice ajusté par action a été de 3 cents, contre -1 cent de consensus et -19 cents un an avant. Le groupe californien table sur des dépenses opérationnelles annuelles allant de 1,85 à 1,95 milliard de dollars, soit un niveau moins élevé que prévu.

Lyft (+35% !), le rival californien d'Uber s'enflamme en bourse... Les résultats trimestriels du groupe sont ressortis robustes, Lyft affichant des réservations brutes du quatrième trimestre en croissance de 17% à 3,72 milliards de dollars (190,8 millions de courses), ainsi que des revenus en hausse de 4% à 1,22 milliard de dollars - en ligne avec les attentes. La perte nette trimestrielle a été de 26 millions, contre 588 millions un an avant. L'Ebitda ajusté a représenté 67 millions, contre une perte de 248 millions un an plus tôt. Lyft envisage pour le trimestre en cours un Ebitda ajusté allant de 50 à 55 millions de dollars, soit une marge en pourcentage des réservations brutes allant de 1,4 à 1,5%. Les réservations brutes sont attendues entre 3,5 et 3,6 milliards.

Uber bondit aussi de 14,7%, alors que le groupe vient d'annoncer une autorisation de rachat d'actions de 7 milliards de dollars, après avoir confirmé son accession à la rentabilité en 2023. "L'autorisation accordée aujourd'hui à notre tout premier programme de rachat d'actions est un vote de confiance dans la solide dynamique financière de l'entreprise. Nous serons attentifs au rythme des rachats, en commençant par des actions qui compensent partiellement la rémunération à base d'actions, et en travaillant à une réduction constante du nombre d'actions", a déclaré Prashanth Mahendra-Rajah, directeur financier d'Uber. Au cours des trois prochaines années, le groupe s'attend à une croissance des réservations brutes de l'ordre de 15 à 19% et à une croissance du bénéfice ajusté allant jusqu'à 40%.

Martin Marietta Materials (+2,3%), le géant américain des matériaux de construction a annoncé pour l'exercice clos des revenus en augmentation de 10% à 6,8 milliards de dollars, une marge brute en vive hausse de 42% à plus de 2 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice des opérations en augmentation de 32% à 1,6 milliard. Le bénéfice net part du groupe a grimpé de 40%. L'Ebitda ajusté s'est amélioré de 33% à 2,13 milliards. Ainsi, le groupe a réalisé des records de revenus et profitabilité sur l'exercice clos. Il revendique également un "record" en termes de performance de sécurité. Sur le trimestre clos, les revenus ont progressé de 9% à 1,61 milliard, alors que l'Ebitda ajusté a progressé de 28% à 503 millions. Le bpa dilué des opérations continues a grimpé de 54% à 4,63$ sur le trimestre. Pour l'exercice 2024, les revenus sont attendus entre 6,745 et 7,185 milliards de dollars, alors que le bénéfice des opérations continues, part du groupe, est anticipé entre 1,205 et 1,385 milliard.

Global Payments (+2,1%), le fournisseur américain de services de paiement, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus GAAP de 2,43 milliards de dollars, en augmentation de 8%, portant à 9,65 milliards les revenus annuels. Les revenus ajustés ont représenté 2,19 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a progressé de 10% à 2,65$. Le consensus était de 2,64$ de bénéfice ajusté par action pour 2,18 milliards de dollars de revenus. Pour l'exercice 2024, le groupe prévoit des revenus ajustés allant de 9,17 à 9,3 milliards de dollars, ainsi qu'un bpa ajusté allant de 11,54 à 11,70$.

Barrick Gold (-0,6%), le producteur aurifère canadien coté à Wall Street, a battu le consensus de place en termes de profits sur le trimestre clos, affichant un bénéfice ajusté par action de 27 cents, à comparer à un consensus de 21 cents. La production d'or a augmenté de 1,4% à 1,05 million d'onces, alors que les prix ont progressé de 3%. La production de cuivre a peu évolué. Barrick table sur une potentielle augmentation de sa production d'or en 2024, dans une fourchette allant de 3,9 à 4,3 millions d'onces, contre un peu plus de 4 millions d'onces en 2023. Le groupe a aussi annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars sur 12 mois.

Akamai (-8,2%), le fournisseur américain de services informatiques a dévoilé des revenus inférieurs aux attentes pour son quatrième trimestre, mais un bénéfice meilleur qu'attendu. Sur le trimestre clos, les revenus ont progressé de 7,3% à 995 millions de dollars, contre 998 millions de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,69$, contre 1,37$ un an plus tôt et 1,59$ de consensus. Le ralentissement de la demande en services de sécurité cloud devrait peser au premier trimestre juste entamé, le groupe envisageant sur la période des revenus allant de 980 millions de dollars à 1 milliard de dollars, pour un bpa ajusté logé entre 1,59 et 1,64$.

Kraft Heinz (-5,4%), le groupe alimentaire américain a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal, clos fin décembre, des revenus de 6,86 milliards de dollars à comparer à un consensus de 7 milliards. Les volumes ont reculé de 4,4% sur le trimestre, après une baisse de 5,4% sur la période antérieure. Les prix sur le portefeuille de produits ont augmenté de 3,7%, contre 7,1% au troisième trimestre. Les ventes ont baissé de 0,7% en organique sur le trimestre. Le bénéfice net a décliné de 15%, alors que l'Ebitda ajusté a reculé de 5%. Le bénéfice ajusté dilué a été de 78 cents, en retrait de 8%, à comparer à un consensus de 77 cents. Le groupe table désormais sur une évolution organique des ventes annuelles stable ou en hausse jusqu'à 2%, contre 3,4% d'expansion l'an dernier. Kraft Heinz prévoit un retour à la hausse des volumes au deuxième semestre.

Walmart (-0,3%), le géant américain de la grande distribution envisage de racheter le fabricant américain de télévisions intelligentes Vizio pour un montant de plus de 2 milliards de dollars, croit savoir le Wall Street Journal. Vizio, coté sur le NYSE, s'envolait hier soir de 24,7% à la clôture sur ces rumeurs. Le Barron's note qu'une telle acquisition d'un concepteur de smart TV aiderait Walmart à faire progresser son activité publicitaire, qui devient un vecteur de rentabilité.

Amazon (+1,3%) reste surveillé à Wall Street, alors que son fondateur Jeff Bezos a déclaré la cession de près de 24 millions de titres du géant du commerce en ligne les 7, 8, 9 et 12 février, ce qui représente un montant de plus de 4 milliards de dollars. Bezos avait auparavant déclaré à la Securities & Exchange Commission, gendarme américain des marchés financiers, son intention de céder 50 millions de titres Amazon additionnels d'une valeur estimée de plus de 8 milliards de dollars. Quelques jours seulement après avoir dévoilé ce plan, Bezos a donc déjà vendu près de la moitié des titres considérés, en quatre séances seulement.

Nvidia gagne encore 2%, au plus haut historique pour une capitalisation boursière de plus de 1.800 milliards de dollars, légèrement supérieure à celles d'Amazon ou d'Alphabet. Le géant des puces graphiques et d'IA publiera dans une semaine ses derniers résultats financiers trimestriels.