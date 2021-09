Wall Street remonte avec les espoirs sanitaires

(Boursier.com) — La cote américaine reprend de la hauteur avant bourse ce lundi. Le DJIA et le S&P 500 s'adjugent environ 0,6%, alors que le Nasdaq grimpe de 0,5%. Le baril de brut WTI progresse de 1% sur les 70$, alors que le Brent de la mer du Nord s'affiche à 73,5$. L'once d'or fléchit de 0,1% à 1.790$. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises. Le bitcoin fléchit de 2,7% sous les 45.000$.

La journée sera assez calme ce lundi du point de vue économique à Wall Street, avec seulement l'annonce à 20 heures du déficit budgétaire du mois d'août (consensus Bloomberg 303 milliards de dollars).

Dans l'actualité des marchés, les firmes de Wall Street commencent à alerter au sujet des niveaux élevés du sentiment des opérateurs ou des valorisations, ainsi que de l'impact de l'inflation et des perturbations de supply chain. Sur le front budgétaire, les démocrates reconnaissent de plus en plus que le niveau de 3.500 milliards de dollars du plan dédié aux infrastructures humaines et sociales, ainsi qu'au changement climatique, devra être ajusté significativement en baisse. L'intraitable sénateur Joe Manchin évoque son soutien éventuel à un plan de réconciliation de... 1.000 à 1.500 milliards, s'il maintient des règles fiscales compétitives au niveau mondial.

Concernant la crise sanitaire, alors que le variant Delta se propage toujours et frappe de plus en plus de jeunes aux USA, de hauts responsables américains de santé estimeraient, selon Reuters, que le vaccin Pfizer / BioNTech contre le Covid-19 devrait être autorisé pour les enfants âgés de 5 à 11 ans d'ici à la fin du mois d'octobre.

En outre, le nombre de cas de Covid-19 semble enfin décliner aux USA, avec une moyenne à sept jours sur la période close vendredi à 136.000, contre 157.000 fin août. Ces mesures des CDC (Centers for Disease Control and Prevention) accréditent donc la thèse d'un 'pic' de vague.

A propos des relations sino-américaines, le Wall Street Journal rapporte que l'administration Biden évaluerait une nouvelle enquête sur les subventions chinoises et leurs dommages pour l'économie américaine, afin de faire pression sur Pékin en matière de commerce en vue du lancement des négociations sur un accord commercial de 'phase 2'.

Enfin, concernant la politique monétaire, Patrick Harker, membre non-votant de la Fed et président de l'antenne de Philadelphie, confie au Nikkei qu'il espère que le processus du tapering débute cette année. Il explique la faiblesse récente des chiffres américains de l'emploi par des problèmes liés à l'offre. Selon lui, les objectifs liés aux achats d'actifs de la Fed ont été atteints. Il anticipe un 'tapering' simple et lisible, signalé bien en avance, sur une période de huit à douze mois. Harker table sur une première hausse des taux de la Fed, actuellement toujours proches de zéro, en fin d'année prochaine ou en début d'année 2023, après la finalisation du tapering. Il réaffirme enfin son soutien à un objectif d'inflation de 2%.

Demain mardi, les opérateurs seront très attentifs, à 14h30, aux chiffres de l'inflation. L'indice américain des prix à la consommation pour le mois d'août sera ainsi publié (consensus +0,4% en comparaison du mois antérieur et +5,3% en glissement annuel ; +0,3% hors alimentaire et énergie ou +4,2% sur un an).

Mercredi, il faudra suivre l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle américaine, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ou encore le rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques.

Jeudi, les inscriptions au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les stocks des entreprises et surtout les ventes de détail du mois d'août (consensus FactSet -1%, -0,2% hors automobile et -0,3% hors automobile et essence), retiendront l'attention.

Enfin, vendredi, journée des Quatre Sorcières, sera aussi marqué par la publication de l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de septembre.

Dans l'actualité des entreprises ce lundi à Wall Street, SeaChange et surtout le géant des logiciels d'entreprises Oracle, publient leurs comptes après la clôture.

Les valeurs

Apple remonte un peu, après une sanction de 3,3% vendredi suite à une décision de justice qui a donné partiellement raison au développeur de jeux vidéo Epic Games dans sa bataille contre Apple au sujet du très populaire jeu 'Fortnite', banni de l'App Store depuis l'été 2020. Le titre Apple, qui avait récemment touché de nouveaux sommets historiques, a contribué vendredi à la chute de l'ordre de 0,8% des indices Dow Jones et Nasdaq, dont il est un composant. La juge Yvonne Gonzalez-Rogers, de la cour du district nord de Californie, a considéré qu'Apple n'est pas en droit d'imposer son système de paiement à tous les développeurs d'application. Le groupe californien devra donc laisser aux développeurs la possibilité de proposer leurs propres options de paiements à leurs clients, ce qui pourrait potentiellement faire perdre plusieurs milliards de dollars au géant californien...

La juge a en revanche estimé qu'Epic Games n'a pas réussi à démontrer qu'Apple avait bâti une position de monopole illégale. Certes, Apple contrôle une "part importante du marché" des transactions dans l'univers des jeux vidéo sur mobile et réalise des "marges extraordinairement hautes", mais "ces éléments ne suffisent pas à prouver que la conduite [d'Apple] est contraire à la législation antitrust. Le succès n'est pas illégal", a estimé la juge Gonzalez-Rogers... Epic va faire appel, mais cette décision de justice est déjà susceptible de rogner les revenus de la firme à la pomme, qui se rémunère via des commissions sur les transactions effectuées via son App Store. Apple prélève ainsi une commission qui peut atteindre 15% à 30% de ces revenus, qu'il s'agisse d'achats en ligne ou d'abonnements.

Le jugement de vendredi stipule qu'à partir de janvier 2022, les développeurs pourront proposer à leurs clients d'effectuer leurs achats directement sur leur site, à travers des "boutons, des liens externes ou tout autre moyen d'action orientant les clients vers des mécanismes de paiement". Et contourner ainsi la "taxe Apple", dénoncée par Epic Games.

Amazon, le colosse américain du e-commerce, aurait signé un accord 'click & collect' avec la Post Office britannique, croit savoir le London Times. Les termes du deal ne sont pas révélés. Le Times rapporte, citant une vidéo du patron de l'opérateur postal britannique aux employés, que le contrat de gestion des colis prendra effet au Royaume-Uni l'année prochaine. Un porte-parole de la Post Office a expliqué au Times que cet accord avec Amazon était complémentaire de l'accord de partenariat de service avec Royal Mail.

Walt Disney. Fort du succès de la dernière production Marvel, 'Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux', sorti dans les salles sans lancement simultané en version payante sur son service de streaming Disney+, Walt Disney a décidé de sortir le reste de ses films prévus en 2021 exclusivement en salles dans un premier temps. Ce sera donc notamment le cas pour 'Encanto' ou 'West Side Story'. Disney semble donc anticiper un retour massif du public dans les salles obscures, malgré la persistance de la crise sanitaire. 'Shang-Chi' explique sans doute pour beaucoup cette réadaptation du modèle cinématographique, le film ayant battu des records sur la période de quatre jours du 'Labor Day' aux États-Unis.

Pfizer. La FDA (Food & Drug Administration) américaine pourrait autoriser le vaccin anti-Covid-19 de l'Américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech pour les enfants âgés de 5 à 11 ans d'ici à la fin du mois d'octobre. C'est ce qu'indique notamment CNBC, citant ses sources proches de la question. Le timing correspond à l'accumulation de données suffisantes d'essais cliniques pour une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence sur la catégorie 5-11 ans. La demande pourrait intervenir à la fin du mois.

Rappelons que le vaccin Pfizer / BioNTech a obtenu fin août une autorisation formelle de la FDA pour les 16 ans et plus. Le vaccin continue d'être autorisé par ailleurs dans le cadre d'une autorisation d'utilisation d'urgence, pour les adolescents de 12 à 15 ans, et pour l'administration d'une troisième dose dans certains cas immunodéprimés.

Kansas City Southern, le groupe ferroviaire du Missouri, a annoncé dimanche qu'il avait notifié à Canadian National qu'il entendait mettre un terme à leur accord de fusion et sceller plutôt un accord avec Canadian Pacific. Ainsi, Kansas City Southern favoriserait l'offre de 27,2 milliards de dollars en cash et actions de Canadian Pacific Railway. Cette dernière est jugée supérieure à celle de Canadian National Railway - lequel a jusqu'à vendredi pour soumettre encore une offre plus généreuse.

Alibaba perd du terrain avant bourse à Wall Street, alors que Pékin envisagerait selon le Financial Times de démanteler Alipay, application mobile d'Ant Group et filiale de paiements du groupe. En outre, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information en Chine a décidé d'interdire aux groupes de hautes technologies tels qu'Alibaba ou que Tencent de bloquer les liens vers leurs concurrents sur leurs sites internet. Ainsi, Alibaba, Tencent, mais aussi ByteDance, Baidu, Huawei ou Xiaomi, auraient pris connaissance de ces nouvelles directives lors d'une réunion.

Uber va faire appel d'une décision néerlandaise requalifiant ses conducteurs en employés. Un tribunal néerlandais a ainsi jugé ce lundi que les chauffeurs de VTC du groupe américain devaient être considérés comme des employés et non comme des sous-traitants indépendants utilisant sa plateforme. Uber se dit déçu de cette décision, alors que le groupe croit savoir que l'extrême majorité de ses conducteurs désirent rester indépendants. La cour d'Amsterdam a toutefois pris le parti du syndicat FNV et estimé que les chauffeurs Uber étaient des employés devant bénéficier des droits liés.

Virgin Galactic régresse à Wall Street, alors que le groupe de Richard Branson vient d'annoncer le report à la mi-octobre de sa première mission de recherche commerciale avec l'armée de l'air italienne. Le groupe évoque un possible défaut de fabrication et l'attente des résultats de l'enquête de l'Autorité américaine de l'aviation civile (FAA) relative aux dysfonctionnements survenus lors du vol du vaisseau spatial SpaceShipTwo le 11 juillet dernier.

Carlyle évalue ses options concernant Novolex Holdings. La firme de private equity envisagerait ainsi de céder pour six milliards de dollars ou d'introduire en bourse la société de conditionnement, rachetée il y a plus de quatre ans. C'est du moins ce que croit savoir l'agence Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. Carlyle a sondé des banques à propos d'une revue stratégique de la firme de Caroline du Sud. Aucune décision finale n'a été prise, et Carlyle pourrait choisir de conserver l'activité. Carlyle avait acquis Novolex en novembre 2016 auprès de Wind Point Partners et TPG, pour un montant non divulgué.

Coinbase a annoncé son intention de lever 1,5 milliard de dollars sur le marché de la dette, en vue d'investissements dans le développement produit et d'éventuelles fusions & acquisitions. La plateforme de cryptomonnaies ajoute que cette levée de fonds représente une opportunité de renforcer son bilan déjà solide avec des capitaux à faible coût.