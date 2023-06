Wall Street remonte avec les espoirs de pause de la Fed

(Boursier.com) — Wall Street a regagné du terrain jeudi, le S&P 500 s'adjugeant 0,62% à 4.293 pts et le Dow Jones 0,50% à 33.833 pts, tandis que le Nasdaq rebondit de 1,02% à 13.238 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 2% à 70,80$. L'once d'or gagne 0,5% à 1.965$. L'indice dollar corrige de 0,7% face à un panier de devises, tandis que l'euro remonte sur les 1,0780/$. Notons que les dernières séances ont été marquées par un rebond des petites valeurs du Russell 2000, qui vient de reprendre 8% sur une semaine après avoir notablement sous-performé sur les mois antérieurs, mais semble repartir en baisse ce jour.

L'actualité économique demeure pour le reste assez réduite en cette fin de semaine à Wall Street : Les inscriptions au chômage ont progressé bien plus que prévu la semaine passée aux États-Unis, ce qui fait remonter la probabilité d'une pause monétaire de la Fed... Le Département américain au Travail a fait état, pour la semaine close au 3 juin, d'inscriptions au chômage au nombre de 261.000, en hausse de 28.000 par rapport à la semaine antérieure, et au plus haut depuis octobre 2021. Le consensus était positionné à 240.000 selon FactSet. La moyenne à quatre semaines s'établit à 237.250, en hausse de 7.500. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 27 mai ressort à 1,757 million, en baisse de 37.000 sur sept jours (1,8 million de consensus).

D'après le rapport du jour, les stocks de grossistes aux États-Unis pour le mois d'avril 2023 sont ressortis en retrait de 0,1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de -0,2% mesuré par FactSet et un recul de 0,2% pour la lecture révisée du mois de mars.

Aucune statistique américaine n'est programmée vendredi. Le prochain grand rendez-vous est attendu le mardi 13 juin aux États-Unis avec les chiffres de l'inflation pour le mois de mai (consensus +0,1% en comparaison du mois antérieur soit +4,2% sur un an ; +0,4% et +5,2% hors alimentation et énergie).

Quant à la banque centrale américaine, elle rendra son verdict monétaire le mercredi 14 juin, alors que les opérateurs spéculent depuis des semaines sur une pause potentielle. Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la probabilité actuelle d'un statu quo laissant le taux des fed funds entre 5 et 5,25% se situe à 72%, contre 28% de probabilité d'une hausse d'un quart de point. Même en cas de pause, il est bien possible que la Fed utilise la réunion de juillet pour enfoncer le clou et relever ses taux d'un quart de point supplémentaire...

Rappelons que la banque centrale du Canada et celle de l'Australie ont toutes deux relevé leur taux directeur cette semaine, du fait des risques relatifs à l'inflation.

Les valeurs

Apple (+1,5%) aurait réduit l'objectif de vente de son casque de réalité mixte Vision Pro à 150.000 unités contre 1 million d'unités précédemment évoquées, selon le Maeil. Les fabricants de pièces de la Silicon Valley ont ainsi déclaré au Maeil qu'Apple avait passé une commande de 150.000 unités de Vision Pro, son nouveau casque à réalité mixte, juste avant d'annoncer le produit le 5 juin. Un initié de l'industrie a déclaré au Maeil que le volume initialement discuté était d'un million d'unités, qui a ensuite été réduit une première fois à 300.000 avant d'être abaissé à 150.000.

Rappelons que le marché avait réagi défavorablement lundi soir à la 'keynote' d'Apple. Le titre avait effacé la totalité de ses gains de séance à Wall Street, pour finalement terminer dans le rouge, en retrait de 0,8%. Lors de la keynote tant attendue de sa conférence de développeurs WWDC 2023 (Worldwide Developers Conference), le groupe californien à la pomme avait pourtant "déroulé", affichant ses mises à jour des principaux produits et dévoilant son très surveillé casque de réalité mixte, qui sera proposé en début d'année prochaine pour la modique somme de 3.499$. Le casque Vision Pro est donc un peu plus cher que prévu, puisque les analystes anticipaient plutôt un prix de 3.000$, mais la raison de la baisse du titre Apple est sans doute aussi que le groupe n'a absolument pas mentionné le terme d'"IA" lors de sa keynote, alors qu'il s'agit du sujet le plus à la mode du moment chez les grands groupes technologiques.

Trip.com (-1%), fournisseur chinois coté à Wall Street de services de voyages regroupant plusieurs agences de voyages en ligne dont Trip.com, Skyscanner et Ctrip.com, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des revenus en croissance de... 124% en glissement annuel, à 9,2 milliards de yuans soit environ 1,3 milliard de dollars. Le bénéfice net pour le premier trimestre s'est élevé à 3,4 milliards de yuans (491 millions de dollars), contre une perte nette d'un milliard de yuans pour la même période en 2022 et un bénéfice net de 2,1 milliards de yuans pour le trimestre précédent. L'EBITDA ajusté pour le premier trimestre a été de 2,8 milliards de yuans (410 millions de dollars). La marge du BAIIA ajusté a représenté 31%, contre 2% pour la même période en 2022 et 6% pour le trimestre précédent.

GameStop corrige de 17,8%. Le groupe se sépare en effet de son directeur général, Matt Furlong, après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en forte baisse. Ryan Cohen prend quant à lui les fonctions de président exécutif. Le détaillant en jeux vidéo, ex-"meme stock" vedette à Wall Street, a affiché au premier trimestre fiscal une perte ajustée par action de 14 cents, un peu moins lourde que prévu, contre 52 cents de déficit par action un an plus tôt. Les revenus ont chuté à 1,24 milliard de dollars, contre 1,38 milliard un an plus tôt. Le consensus était logé à 1,36 milliard de dollars. La perte nette trimestrielle a été de 50 millions de dollars, contre 158 millions un an plus tôt. Le groupe a par ailleurs annulé sa "conference call" hier soir.

Cohen avait rejoint le conseil d'administration pour la première fois en tant qu'administrateur au début de l'année 2021 et était devenu président en juin dans le cadre d'une restructuration du conseil d'administration de GameStop. La société avait ensuite remanié son équipe de direction en embauchant Furlong, venu d'Amazon, pour le poste de directeur général.

Toro Company plonge de 7,2%, suite à sa publication financière du deuxième trimestre fiscal. Sur la période, le groupe a fait état de revenus de 1,34 milliard de dollars, en croissance de 7% en glissement annuel, pour un bénéfice ajusté par action de 1,58$ en hausse de 26%. Le consensus était de 1,52$ de bpa ajusté et 1,44 milliard de dollars de revenus. Le groupe a resserré par ailleurs ses prévisions financières annuelles de ventes et de bénéfice ajusté dilué par action.

Tesla (+4,5%) reste sous surveillance à Wall Street après son rebond, suite aux bonnes nouvelles concernant l'éligibilité des véhicules électriques du constructeur aux crédits fiscaux fédéraux de 7.500 dollars aux USA. Par ailleurs, le groupe serait en négociation avec les dirigeants du gouvernement régional de Valence en Espagne pour construire une usine automobile pour laquelle l'investissement pourrait dépasser 4,5 milliards d'euros, croit savoir le journal Cinco Dias, citant des proches du dossier.

Lucid (-1,9%), le petit constructeur américain rival de Tesla dans l'automobile électrique, se préparerait à entrer en Chine, selon l'agence Reuters, citant un dirigeant de l'entreprise. Une personne proche du dossier a aussi indiqué à l'agence que la société ambitionnerait de vendre des voitures importées sur le marché chinois et songerait à les produire localement. Zhu Jiang, qui dirige les opérations chinoises du constructeur, a admis que Lucid étudiait bien son entrée sur le principal marché automobile au monde...