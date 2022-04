Wall Street réduit ses pertes malgré les tensions obligataires

(Boursier.com) — Les actions américaines ont réduit leurs pertes jeudi soir, évoluant en ordre dispersé malgré des tensions persistantes sur les taux d'intérêts. Les Minutes de la Fed ont confirmé la veille que la banque centrale américaine est déterminée à resserrer rapidement sa politique monétaire pour lutter contre l'inflation. Le retour des cours du pétrole sous 100$ le baril et de bons chiffres de l'emploi hebdomadaire aux Etats-Unis contribuent à rassurer un peu les opérateurs.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones gagne 0,13% à 34.540 points (après -0,42% mercredi et -0,8% mardi), tandis que l'indice large S&P 500 avance de 0,24% à 4.492 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, perd encore 0,16% à 13.866 pts, portant sa chute à près de 5% en 3 séances.

Les grandes "technos" sont toujours à la peine, dont Apple (-0,5% après -1,8% mercredi et -1,89% mardi), Salesforce (-0,8% après -4,4% mercredi et -3,9% mardi), Amazon (-2% après -3,2% mercredi et -2,5% mardi) ou Alphabet (-0,7% après -2,8% mercredi et -1,6% mardi). Tesla lâche encore 0,3% après -4,1% mercredi et -4,7% mardi.

Plus tôt dans la journée, les places européennes ont corrigé, l'Euro Stoxx 50 cédant 0,6%, le DAX 30 perdant 0,5% à Francfort, et à Paris, le CAC 40 a cédé 0,57%. En Asie, le Nikkei a reculé de 1,7% à Tokyo, mais le Shanghai composite a fléchi de 1,4%.

Sur les marchés obligataires, les taux US évoluent en ordre dispersé jeudi. Le rendement du T-Bond à 10 ans avance en soirée de 6 points de base (pb) à 2,65%, mais le taux à 2 ans américain cède 2 pb à 2,45%. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a encore pris 3 pb à 0,68%.

La Fed va réduire son bilan au rythme de 1.100 Mds$ par an

Les investisseurs continuent de digérer le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed publié mercredi soir. Il a confirmé que la banque centrale américaine compte frapper fort contre l'inflation, en relevant ses taux directeurs (sans doute d'un demi-point en mai) et en réduisant simultanément son bilan à raison de 95 milliards de dollars par mois, sans doute dès mai.

A ce rythme, le bilan de la Fed, qui a gonflé à près de 9.000 milliards de dollars sous l'effet des programmes d'achat d'actifs menés pour contrer la crise du Covid-19, serait réduit de plus de 1.100 Mds$ par an.

Cette détermination, déjà affichée par des responsables de la Fed, dont la gouverneure Lael Brainard, alimente les craintes d'une récession provoquée par un resserrement monétaire brutal. Si le président de la Fed Jerome Powell juge que l'économie américaine est assez solide pour encaisser cette normalisation rapide de politique monétaire, certains experts doutent que la banque centrale parviendra à piloter un atterrissage en douceur de la croissance.

Craintes de récession face à une politique monétaire plus dure

L'inversion de la courbe des taux sur certains segments de la courbe des taux américains témoigne des craintes de récession dans l'année à venir. La Deutsche Bank a été l'une des premières grandes banques à prévoir une récession. Pour les stratégistes de Deutsche Bank, le resserrement agressif à venir de la politique monétaire de la Fed devrait faire basculer l'économie US en récession à horizon 18 à 24 mois. En mars, Goldman Sachs avait aussi évoqué cette possibilité d'une récession, mais avec une probabilité limitée de 20% à 35%.

En attendant, les indicateurs macro-économiques américains restent solides, à commencer par les chiffres de l'emploi. Ainsi, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 2 avril, publiées jeudi, sont tombées à seulement 166.000, contre environ 200.000 de consensus et après 171.000 la semaine précédente. Il s'agit du chiffre le plus bas depuis... 1968 !

Les chiffres du crédit à la consommation pour le mois de février seront annoncés à 21 heures (consensus +17,5 milliards de dollars).

Après les "Minutes" de la Fed, plusieurs responsables de la banque centrale s'expriment encore ce jeudi. James Bullard, patron de la Fed de St-Louis, a confirmé que la Fed allait bien lancer la réduction de son bilan en mai. "Même avec le resserrement financier, la Fed reste derrière la courbe", a lancé le responsable, ajoutant qu'"une lecture généreuse des règles de politique monétaire" montrait que le taux des "fed funds" devraient remonter autour de 3,5% pour lutter contre une inflation élevée.

M. Bullard est l'un des membres les plus "faucon" du comité FOMC de la Fed. Les projections médianes de la Fed, publiées le 16 mars, montrent que le taux des "fed funds" devrait se situer vers 2% fin 2022, et autour de 2,8% fin 2023. Des interventions publiques de Charles Evans, patron de l'antenne de Chicago et John Williams, patron de la Fed de New York étaient aussi attendues ce jour.

Négociations compliquées entre la Russie et l'Ukraine

Dans l'actualité géopolitique, la situation demeure très incertaine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a indiqué que l'Ukraine a présenté mercredi à la Russie un projet d'accord de paix incluant des points jugés "inacceptables", mais que Moscou poursuivrait néanmoins les discussions.

Le chef de la diplomatie russe a précisé que le projet ukrainien s'écartait des propositions sur lesquelles les deux parties s'étaient auparavant entendues. "Cette incapacité à se mettre d'accord met une fois de plus en évidence les véritables intentions de Kiev, sa détermination à faire traîner en longueur et même à saper les discussions en s'éloignant des accords conclus", a affirmé Lavrov. "Malgré toutes les provocations, la délégation russe poursuivra le processus de négociation, en faisant pression pour aboutir à son propre projet d'accord", a asséné le diplomate. L'Ukraine avait déclaré auparavant que des négociations restaient nécessaires, rejetant tout compromis sur sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Les cours du pétrole poursuivent leur reflux jeudi, au lendemain de l'annonce par l'Agence internationale de l'Energie (AIE) que ses membres allaient libérer 60 millions de barils supplémentaires de leurs stocks stratégiques. Une annonce qui complète celle des Etats-Unis, qui ont annoncé le 31 mars leur intention de puiser un million de barils par jour pendant 6 mois dans leurs réserves, soit 180 mb au total.

Le pétrole revient sous 100$ le baril

Jeudi soir, le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) lâche encore 1% à 95,24$ sur le Nymex et le Brent de la mer du Nord recule de 1,25% à 99,81$ (contrat de juin), revenant à son tour sous les 100$, pour la 1ère fois depuis 3 semaines. Les cours des deux variétés de pétrole ont perdu plus de 15% depuis le 24 mars dernier.

L'or a progressé jeudi de 0,8% pour finir à 1.937,80$ l'once (contrat de juin sur le Comex). Le bitcoin remonte autour de 43.646$ jeudi soir, en baisse de 0,6% sur 24h, selon le site Coindesk. Du côté des devises, l'indice du dollar gagnait en soirée 0,1% 99,69 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro fléchissait de 0,1% à 1,0885$ après la publication des Minutes de la dernière réunion de la BCE.

La banque centrale européen se prépare à durcir sa politique monétaire face à l'inflation, même si elle se montre plus prudente que la Fed. La BCE a laissé sa politique monétaire inchangée lors de la réunion du 10 mars, mais les "Minutes" ont montré que les membres de son Conseil des gouverneurs étaient majoritairement favorables à une réduction du soutien monétaire cette année.

VALEURS A SUIVRE

Levi Strauss (-2,1%) fléchit à Wall Street, alors que l'inventeur du blue jean, désormais coté sur la place américaine, vient pourtant de publier pour son premier trimestre des comptes soutenus par une forte demande et des prix en hausse. Le groupe de San Francisco a par ailleurs réaffirmé ses prévisions de revenus et de profits pour l'exercice 2022. Sur le trimestre clos, les revenus se sont appréciés de près de 22% à 1,59 milliard de dollars, contre 1,55 milliard de consensus. Le directeur financier, Harmit Singh, note pourtant que les contraintes de chaîne d'approvisionnement ont réduit de 60 millions de dollars les opportunités de revenus sur la période, principalement aux USA. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a représenté quant à lui 46 cents, contre 42 cents de consensus. Le bénéfice net a été de 196 millions de dollars et le bénéfice ajusté de 189 millions de dollars, contre 140 millions un an avant.

Au sujet du conflit russo-ukrainien, Levi Strauss indique qu'il réévaluera ses actifs spécifiques à l'activité commerciale en Russie en vue de dépréciations pour le deuxième trimestre. En mars, Levi Strauss avait suspendu ses opérations commerciales russes, y compris les nouveaux investissements, suite à l'invasion de l'Ukraine. Le management ne voit pas d'issue rapide des fermetures en Russie.

HP Inc bondit de 17% à Wall Street, vers les 41$, alors que Berkshire Hathaway (+0,3%), la firme d'investissement de Warren Buffett, a déclaré une participation significative de 4,2 milliards de dollars au capital du groupe. Berkshire a acquis les titres HP par de multiples transactions. L'investissement porte désormais sur 121 millions d'actions du groupe informatique. Ce dernier a salué la montée au capital de la firme de Buffett, décrivant Berkshire comme "l'un des investisseurs les plus respectés". Le titre HP a pris 53% l'année dernière, mais il s'affiche en retrait de 7% depuis le début de l'année. Le rallye attendu ce jour devrait faire passer cette performance 2022 en territoire positif.

Berkshire s'est longtemps tenu à l'écart de tout investissement dans les valeurs technologiques. Cette politique a depuis largement évolué, à tel point que la principale participation en valeur de la firme est désormais Apple, qui pesait plus de 160 milliards de dollars dans ses investissements à fin 2021.

Tesla (-0,3%). L'infatigable Elon Musk, qui vient tout juste d'inaugurer la gigafactory de Berlin et de devenir actionnaire principal de Twitter, annonce ce jour la "grande fête d'ouverture" de la gigafactory de Tesla au Texas. Il s'agit donc de l'inauguration de la nouvelle usine géante de Tesla à Austin. Les heureux élus avaient auparavant reçu leurs invitations pour le "Cyber Rodeo - Giga Texas". Cet événement devrait largement faire oublier les difficultés parallèles de la gigafactory de Shanghai, freinée par l'épidémie de Covid-19 en Chine.

Notons par ailleurs que Joe Biden a rencontré des dirigeants du secteur de l'automobile électrique. A l'issue des échanges, le gouvernement américain a évoqué un consensus sur l'interopérabilité des stations de recharge des véhicules électriques. Elon Musk et d'autres leaders de l'industrie comme Mary Barra de GM, ont ainsi rencontre l'administration Biden à propos de l'infrastructure de charge des véhicules, d'après un communiqué du Département US au Transport. L'an dernier, Tesla et Musk n'étaient pas conviés à une réunion sur l'électrification à la Maison Blanche, ce qui avait été pris très personnellement par Musk, qui avait vivement critiqué le gouvernement américain.

Meta Platforms (-0,9%) pourrait intégrer des jetons virtuels et des cryptomonnaies dans ses applications afin de rémunérer les créateurs de contenus et de développer des services financiers dans le cadre de son projet de métavers, indique le Financial Times.