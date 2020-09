Wall Street réduit ses pertes en cours de séance

(Boursier.com) — Le marché a réduit ses pertes vendredi à Wall Street sur fond d'annonce d'une baisse plus forte que prévue du taux de chômage aux Etats-Unis en août. Après une tentative de rebond en début de séance, les prises de bénéfices ont ralenti sur les valeurs technologiques, qui avaient flambé cet été. A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones perd 1,03% à 28.002 points (après une chute de 2,78% jeudi), tandis que l'indice large S&P 500 lâche encore 1,4% à 3.406 pts (-3,5% jeudi), et que le Nasdaq Composite abandonne 2,28% à 11.197 pts (après -4,9% jeudi).

Cependant, au fil des heures, les trois principaux indices américains ont repris du terrain par rapport à leurs plus bas du jour, certains investisseurs partant à la chasse aux bonnes affaires sur les grandes valeurs les plus attaquées. Ainsi, le Nasdaq perdait près de 5% au plus bas de la séance avant d'entamer un rebond.

Comme la veille, les plus fortes baisses affectent des titres qui s'étaient envolés récemment, dont Apple (-1,7%, après -8% jeudi), Amazon (-4% après -4,6%) ou Facebook (-4,1% après -3,7%). Tesla fait du yo-yo, avec une perte de plus de 8% en séance suivi d'un "rally" qui l'a fait revenir en terrain positif (+0,1%) dans la soirée. Jeudi, le titre du constructeur californien de véhicules électriques avait abandonné 9%, mais il affiche encore un cours multiplié par près de 4 depuis le 1er janvier...

Après une remontée d'environ 60% des cours depuis leurs plus bas de mars, de nombreux experts jugent que la baisse actuelle répond à un besoin logique de consolidation des marchés d'actions. L'euphorie des mois d'été a porté les valorisations à des niveaux historiquement élevés, avec un PER (Price Earnings Ratio) de plus de 22 sur le S&P 500, très supérieur à sa moyenne sur les 10 dernières années, de l'ordre de 15 fois les bénéfices attendus sur l'année à venir.

Reprise inégale du marché de l'emploi aux Etats-Unis

Sur le plan macro-économique, le rapport sur l'emploi en août aux Etats-Unis, très attendu par les marchés, n'a pas suffi à mettre fin au mouvement de correction boursière, même si le taux de chômage a reflué plus que prévu, retombant à 8,4% en août après 10,2% en juillet, et contre 9,8% attendu par le consensus. Cependant, cette amélioration pourrait être en partie en trompe l'oeil, de nombreux américains s'étant découragés de rechercher un emploi cet été.

L'économie américaine a créé 1,37 million d'emplois le mois dernier, un nombre dans la fourchette basse des attentes des analystes. Les chiffres de juillet ont en outre été révisés en baisse à 1,734 million de postes créés. La reprise du marché de l'emploi (qui a détruit 20 millions de postes en mars-avril à cause du Covid-19) est en outre très inégale selon les secteurs, ce que la Réserve fédérale avait déjà souligné mercredi dans son dernier Livre Beige.

De nouvelles mesures attendues de la Fed et du Congrès

La Fed a signalé un certain essoufflement de la reprise économique en août aux Etats-Unis. Plusieurs responsables de la banque centrale américaine ont laissé entendre ces derniers jours que la Fed se tenait prête à prendre de nouvelles mesures de soutien de l'économie ces prochains mois. Ils ont aussi appelé les partis politiques à trouver un accord au Congrès sur un nouveau plan d'aide afin de prolonger le soutien apporté par le plan de 2.200 milliards de dollars adopté en mars dernier pour lutter contre les effets des mesures de confinement prises pour lutter contre le coronavirus.

Les cours du pétrole sont en nette baisse vendredi, témoignant des doutes sur la poursuite de la reprise économique dans un environnement sanitaire toujours préoccupant. Le baril de brut léger américain (WTI) est retombé sous le seuil des 40$ pour la première fois depuis juillet. Le contrat à terme d'octobre sur le WTI perd ainsi 4,5% à 39,51$ sur le Nymex, tandis que le Brent d'échéance novembre a reculé de 3,6% à 42,45$ le baril.

La course au vaccin anti-Covid se poursuit

Les investisseurs surveillent de près les évolutions concernant un vaccin anti-Covid, considéré comme la condition sine qua non pour une reprise économique solide et durable... L'OMS a jeté un léger froid en estimant vendredi que les vaccinations à grande échelle contre le virus ne devraient pas débuter avant le milieu d'année prochaine... Aucun candidat vaccin n'a jusqu'à présent montré un signal clair d'efficacité de plus de 50%, seuil fixé par l'OMS, a souligné la porte-parole de l'organisation.

Parmi les candidats vaccins les plus prometteurs, figure celui du Britannique Astrazeneca, qui a démarré la phase 3 de ses essais aux Etats-Unis, et celui de l'allemand CureVac, qui espère pour sa part être capable de produire à grande échelle son vaccin contre le Covid-19 d'ici la fin de l'année, selon les déclarations de son cofondateur Dietmar Hopp, cité par Handelsblatt.

VALEURS A SUIVRE

BioNTech (-3,1%) débute ce mois le recrutement de patients pour les essais cliniques de l'un de ses candidats-vaccins contre le covid.

AbbVie (-0,4%) a annoncé un partenariat avec le Chinois I-MAB pour le développement et la commercialisation d'un traitement anticancéreux.

Comcast (-0,4%). Le tournage du nouveau Batman a été interrompu, le Britannique Robert Pattinson, rôle principal du film, ayant été testé positif au coronavirus. C'est ce que rapportent les médias américains. Les studios Warner ont quant à eux seulement indiqué qu'un membre de production de 'The Batman' avait été testé positif. Ainsi, le tournage du long-métrage est temporairement suspendu. Le Hollywood Reporter, Variety et Vanity Fair, citant leurs sources respectives, affirment que c'est bien Pattinson qui a été contaminé par le virus.

Broadcom (+3,6%). Le groupe de semi-conducteurs a publié des comptes trimestriels supérieurs aux attentes et a fait des prévisions plutôt confortables pour le trimestre en cours. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a progressé de 5% à 5,4$, alors que le consensus de place ressortait à 5,24$. Les revenus ont totalisé quant à eux 5,82 milliards de dollars, affichant une hausse de 5%, contre 5,76 Mds$ de consensus de marché. Le groupe californien basé à San Jose table sur des ventes allant de 6,25 à 6,55 milliards de dollars sur le trimestre en cours, contre 6,18 Mds$ de consensus.

Apple (-1,7%) réduit ses pertes après un recul de 5% en début de séace et une chute de 8% jeudi. La capitalisation du groupe californien de Cupertino est passée brièvement sous le seuil des 2.000 milliards de dollars. Le groupe à la pomme s'engage par ailleurs à respecter la liberté d'information et d'expression, dans un document interne sur sa politique de droits de l'homme. Ses actionnaires avaient déposé une motion invitant le groupe à clarifier sa position sur la question, relate Reuters.

Goldman Sachs (+0,1%). Le parquet de Malaisie a abandonné ce jour les poursuites pénales contre trois filiales de la banque d'affaires new-yorkaise, accusées de tromperie à l'encontre d'investisseurs lors d'émissions obligataires au profit d'IMDB pour 6,5 milliards de dollars.

Kimberly-Clark (-0,5%), connu notamment pour sa marque Kleenex, va racheter le fabricant de couches Softex Indonesia pour 1,2 milliard de dollars à un groupement d'actionnaires comprenant CVC Capital Partners.