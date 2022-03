Wall Street réduit ses gains après la hausse des taux de la Fed

(Boursier.com) — La Bourse de New York a nettement réduit ses gains mercredi soir, après la décision de la Réserve fédérale américaine de relever son principal taux directeur d'un quart de point, entamant un cycle haussier qui pourrait contenir 6 autres tours de vis cette année pour faire face à la flambée de l'inflation, selon les nouvelles projections de la Fed.

Une demi-heure après la publication du communiqué de la Fed, le Dow Jones était stable (+0,04%) alors qu'il gagnait 0,7% juste avant les annonces, tandis que l'indice large S&P 500 prenait 0,27% contre 1,15% avant la Fed. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a réduit ses gains à 0,84% contre plus de 2% avant la Fed.

La banque centrale américaine a donc relevé mercredi son principal taux directeur, le taux des "fed funds", d'un quart de point pour le porter entre 0,25% et 0,50%. Les nouvelles projections de la Fed montrent que les banquiers centraux voient le taux des "fed funds" proche de 2% à la fin 2022, ce qui impliquerait 6 autres relèvements d'un quart de point cette année. Trois autres hausses sont en vue en 2023, mais aucune en 2024.

Dans son communiqué, la Fed a noté que "l'inflation demeure élevée, reflétant des déséquilibres d'offre et de demande liés à la pandémie, des prix plus élevés de l'énergie et des pressions plus générales sur les prix". Elle s'inquiète des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Les implications pour l'économie américaine sont très incertaines", écrit la Fed, "mais à court terme, l'invasion et les événements qui en découlent sont susceptibles de créer de nouvelles pressions haussières sur l'inflation et de peser sur l'activité économique".

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter les décisions du jour et répondre aux questions de la presse lors d'une conférence à partir de 19h30 heure française.