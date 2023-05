Wall Street recule après la Fed, le pétrole chute encore...

(Boursier.com) — Wall Street a reculé après la décision de la Fed de remonter ses taux directeurs. Le S&P 500 cède 0,70% à 4.090 pts, tandis que le Dow Jones recule de 0,80% à 33.414 pts. Le Nasdaq cède 0,46% à 12.025 pts. La place américaine reste prudente dans la foulée de la nouvelle faillite bancaire, celle de First Republic repris en urgence par JP Morgan ce week-end, tandis que d'autres banques régionales envoient à leur tour des signes de faiblesse.

La Réserve fédérale américaine a indiqué à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire qu'elle relevait son principal taux d'intérêt de 25 points de base, comme attendu, et a ouvert la voie à une possible pause dans sa campagne de hausse des taux. Cette décision a été prise à l'unanimité, alors que plane aussi la menace d'un défaut sur la dette des Etats-Unis, aucun accord n'ayant pour l'heure été trouvé au Congrès sur un relèvement du plafond de la dette.

L'objectif de taux des fonds fédéraux est ainsi porté entre 5% et 5,25%, ce qu'anticipaient une large majorité d'économistes. Il s'agit de la dixième hausse consécutive du taux directeur de la banque centrale américaine depuis mars 2022.

Dans le communiqué accompagnant sa décision, ne figure plus le passage dans lequel le FOMC dit anticiper qu'un "raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié" afin d'atteindre l'objectif d'inflation de 2%.

Il est en revanche écrit que les responsables de la Fed examineront l'évolution de l'économie, de l'inflation et des marchés financiers dans les prochaines semaines ou prochains mois pour "déterminer dans quelle mesure un resserrement supplémentaire pourrait être approprié".

S'exprimant après la publication de ce communiqué, le patron de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l'autorité monétaire considérait que l'inflation était encore trop élevée et que les pressions inflationnistes restaient un motif d'inquiétude.

Rappelant avoir toujours pour objectif de contrôler l'inflation, Powell a ajouté qu'il était "prématuré de dire que la campagne de hausse des taux était terminée"..."Nous sommes disposés à faire davantage si nécessaire" en terme de relèvement des taux, a-t-il dit, indiquant que les responsables de la Fed n'avaient pas décidé, lors de leur réunion, d'opérer le mois prochain une pause dans ce cycle de resserrement monétaire.

Les décisions seront prises "réunion après réunion" en fonction des données, a poursuivi Jerome Powell. Il a toutefois déclaré par ailleurs que la politique monétaire se trouvait désormais à un seuil proche de celui où une pause pourrait être nécessaire... "Si vous prenez en compte l'ensemble du resserrement opéré via différents canaux, nous avons le sentiment que nous nous rapprochons, ou même que nous y sommes déjà", ajoutant qu'il était possible que la Fed en avait fait suffisamment avec les taux.

Anticipée par certains acteurs des marchés, une baisse des taux au second semestre est encore peu probable, a indiqué le patron de la banque centrale américaine : "Nous pensons que l'inflation ne va pas diminuer de sitôt" et, si cette hypothèse venait à se confirmer, "il ne sera pas approprié de réduire les taux" cette année, a dit Jerome Powell.

Le taux directeur de la Fed se retrouve désormais à un niveau similaire à celui qu'il avait atteint en 2007 en amont de la crise financière, et à un niveau jugé en mars par un groupe de responsables de la banque centrale comme adéquat pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%. L'inflation reste actuellement plus de deux fois supérieure à cet objectif...

Les principaux indices de Wall Street ont rapidement rebasculé dans le rouge à la suite de la conférence de presse de Jerome Powell. Le dollar s'est replié tandis que les rendements des Treasuries ont accentué leurs pertes.

Sur le front macro, la publication d'un rapport sur l'emploi a pris tout le monde à contre-pied aux Etats-Unis : Alors que le marché du travail commençait à montrer des signes d'essoufflement, le dernier rapport d'ADP montre que les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois d'avril sont ressorties au nombre de 296.000, contre seulement 148.000 de consensus de marché ! Les créations de postes n'aveint pas été aussi fortes depuis juillet 2022. La lecture révisée du mois précédent est de 142.000 contre 145.000 annoncé initialement. "Le ralentissement de la croissance des salaires donne le signal le plus clair de ce qui se passe actuellement sur le marché du travail", déclare l'économiste en chef d'ADP, Nela Richardson. "Les employeurs embauchent de manière agressive tout en maintenant les augmentations de salaire à un niveau raisonnable, car les travailleurs se mettent sur la touche".

L'indice ISM américain des services pour le mois d'avril est lui ressorti à 51,9, contre 51,8 de consensus et 51,2 un mois auparavant. Ainsi, l'indice signale une expansion dans les services aux USA en avril. Le sous-indice des prix augmente légèrement de 59,5 à 59,6.

Sur le marché pétrolier, le brut creuse ses pertes et cède désormais plus de 3% avec un baril de Brent qui se négocie sous les 73$ à Londres (contrat échéance juillet). Sur le marché des devises, l'indice dollar recule encore, à 101,2 pts, tandis que l'euro reprend 0,45% face au billet vert, à 1,1085$. Enfin, le Bitcoin remonte à 29.125$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Ford est stable après l'annonce de résultats supérieurs aux attentes du marché au premier trimestre. Sur les trois premiers mois de l'année, le constructeur du Michigan a dégagé un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars soit un profit par action de 0,63$, contre 0,41$ de consensus. L'année dernière, Ford avait essuyé une perte nette de 3,1 milliards de dollars au cours de son premier trimestre fiscal en raison de pertes liées à son investissement dans le fabricant de véhicules électriques Rivian. Les revenus ont atteint 41,5 milliards de dollars, en hausse de 20%, et supérieurs au consensus logé à 36,1 Mds$. Pour la première fois, Ford a dévoilé ses résultats par branche: les pertes opérationnelles du segment électrique ont totalisé plus de 700 M$. Ford a par ailleurs annoncé qu'il rouvrirait ce mercredi les commandes pour sa Mustang Mach-E tout électrique avec des prix réduits jusqu'à 4.000$ pour certains modèles. La division 'Ford Blue' qui regroupe les modèles traditionnels à essence a engrangé un profit opérationnel de 2,62 Mds$ tandis que la branche 'Ford Pro' (véhicules utilitaires) a enregistré un Ebit de 1,37 Md$

La firme basée à Dearborn a maintenu ses prévisions d'Ebit ajusté annuel compris entre 9 et 11 milliards de dollars. Contrairement à GM la semaine passée, Ford a donc opté pour la prudence. Son directeur financier, John Lawler, a indiqué que la société n'avait pas relevé ses prévisions car elle anticipe une pression accrue sur les prix à mesure que les volumes de ventes à l'échelle de l'industrie se "normaliseront" à la suite des perturbations liées à la pandémie et aux pénuries de pièces. "Nous avons eu un bon trimestre, c'est sûr, mais il y a beaucoup de chemin à parcourir... L'environnement macroéconomique est au mieux opaque". Ford prévoit de perdre 3 milliards de dollars sur les véhicules électriques cette année, ce qui correspond au total des pertes des deux années précédentes. Le constructeur a pour objectif d'atteindre un rendement de 8% sur les véhicules électriques, avant intérêts et taxes, d'ici la fin de 2026, lorsqu'il prévoit de construire 2 millions de VE par an.

* Apollo (-0,5%). Le groupe de capital-investissement américain envisage de demander aux autorités suédoises et danoises l'autorisation de prendre une participation majoritaire dans SAS, dans le cadre du plan de sauvetage de la compagnie aérienne scandinave, a rapporté 'Reuters' en citant une source proche du dossier.

* Alphabet (+0,1%) et Microsoft (-0,3%) grimpent légèrement. Les directeurs généraux de Google, Microsoft, OpenAI et Anthropic rencontreront jeudi la vice-présidente américaine Kamala Harris et des hauts responsables du gouvernement pour discuter de questions clés liées à l'intelligence artificielle (IA), a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

* Estée Lauder s'effondre de 17,3%, un plongeon historique pour le géant new-yorkais des produits de beauté ! Il faut dire que le management a abaissé ses prévisions pour la troisième fois en six mois, car les voyages reprennent plus lentement que prévu en Chine, entravant la croissance d'un marché qui représente environ un tiers des revenus de l'entreprise. Le détaillant s'attend désormais à une baisse de ses ventes annuelles d'environ 10 à 12% pour l'exercice se terminant en juin, pire que ses prévisions précédentes d'un recul de 5 à 7%. Le retour progressif et incohérent des achats de voyages en Asie provoque "des vents contraires nettement plus importants" que prévu il y a quelques mois à peine, a déclaré mercredi le directeur général Fabrizio Freda. En excluant certains éléments exceptionnels, le bpa devrait se situer entre 3,29$ et 3,39$ sur l'ensemble de l'exercice, bien en deçà des 4,97$ attendus par les analystes. La société avait déjà abaissé ses prévisions à deux reprises en raison de la faiblesse persistante de l'activité en Chine.

* Starbucks plonge de 9,1% après le maintien de ses prévisions annuelles. Une décision jugée prudente par le marché après que la chaîne de café eut dévoilé un trimestre solide au cours duquel ses ventes et ses bénéfices ont dépassé les attentes des analystes. Sur les trois mois clos le 2 avril, la firme de Seattle a enregistré un bpa ajusté de 73 cents contre 65 cents de consensus pour des revenus en hausse de 14% à 8,7 Mds$. Les ventes à périmètre comparable ont augmenté de 11%, contre un gain de 7,3% anticipé par le marché. Les ventes à périmètre comparable ont également dépassé les estimations sur les deux marchés clés du groupe que sont les États-Unis et la Chine. Le trafic dans les magasins exploités par l'entreprise aux États-Unis a également dépassé les niveaux d'avant la pandémie au cours du trimestre pendant les périodes les plus occupées de la journée, a souligné la firme. La marge opérationnelle GAAP a atteint 15,2% contre 12,4% l'année précédente, principalement grâce à l'effet de levier des ventes, aux prix, à l'amélioration de la productivité et au gain sur la vente de la marque Best Coffee. Le groupe a confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires de 10 à 12% cette année.

* AMD cède 2,1%. Dans un marché de plus en plus nerveux, le numéro deux des processeurs informatiques a jeté un nouveau froid hier soir en dévoilant des prévisions inférieures aux attentes et en manquant les estimations des analystes concernant les ventes de puces pour PC et centres de données au premier trimestre. Sur les trois premiers mois de l'année, la firme a enregistré un bpa ajusté de 60 cents contre 1,13$ un an plus tôt, pour des revenus en repli de 9,1% à 5,35 milliards de dollars, soit la baisse la plus prononcée depuis 2019. Les analystes tablaient sur un bpa ajusté de 57 cents pour un chiffre d'affaires de 5,31 Mds$. La marge brute ajustée s'est établie à 50%, en retrait de 3 points sur un an, tandis que le free cash-flow a chuté de 65% à 328 M$ (1,26 Md$ de consensus).

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre sera de 5,3 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars, a déclaré AMD. Cela se compare à une prévision moyenne des analystes de 5,51 Mds$. La marge brute, indicateur très suivi dans le secteur, est anticipée à environ 50%, contre un consensus de 50,4%. Lisa Su, la DG d'AMD, s'est voulu rassurante en affirmant lors d'une conférence téléphonique que le premier trimestre constituait le point bas du marché pour l'activité PC de l'entreprise et l'industrie dans son ensemble. "Nous restons confiants dans notre capacité à croître au second semestre", a-t-elle déclaré. Une partie de cette croissance, selon la dirigeante, proviendra d'une puce appelée MI300, qui sera en concurrence avec les puces phares de Nvidia pour l'intelligence artificielle.

Comme son plus grand rival Intel, AMD traverse l'un des pires ralentissements de l'histoire de l'industrie des ordinateurs personnels, qui souffre de l'effet post-pandémie. Un autre défi pour AMD : les plus grands fournisseurs de cloud se concentrent sur l'achat d'équipements destinés au développement de l'intelligence artificielle - un domaine où le fabricant de puces commence tout juste à s'établir et où Nvidia a clairement une longueur d'avance. "Nous restons confiants dans notre croissance au second semestre alors que les marchés des PC et des serveurs se renforcent et que nos nouveaux produits se multiplient", a pour sa part déclaré le directeur financier, Jean Hu. Pas suffisant pour rassurer le marché.

* Yum! Brands abandonne 3,9% après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes des analystes. Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe connu pour ses marques KFC, Pizza Hut ou Taco Bell a réalisé un bénéfice net de 300 millions de dollars, ou 1,07$ par action, contre 399 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 1,06$, contre un consensus de 1,13$. Les revenus ont progressé de 6% à 1,65 Md$, contre 1,63 Md$ de consensus. Les ventes à magasin comparable ont augmenté de 8%, contre +5,76% attendu par le marché.