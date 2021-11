Wall Street : records pour le S&P500 et le Nasdaq, Moderna chute

(Boursier.com) — Wall Street évolue sur de nouveaux plus hauts historiques en début de séance (pour le S&P500 et le Nasdaq), visiblement rassurée par les dernières déclarations de Jerome Powell. Comme attendu, la Fed a annoncé mercredi soir la réduction progressive de son programme de rachat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois, au rythme initial de 15 Mds$ par mois, ce qui devrait permettre de ramener le programme à zéro à la mi-2022, même si la Fed s'est réservée la possibilité d'ajuster ses achats en fonction de l'évolution de l'économie.

Mais surtout, le président de la Fed a réaffirmé que l'inflation serait "transitoire" et n'a pas paru pressé de relever les taux directeurs. Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell a indiqué que la Fed pouvait se montrer "patiente" avant de relever ses taux. Les objectifs de plein emploi de la Fed (une des conditions pour relever ses taux directeurs) "pourraient être atteints pendant le second semestre 2022", a-t-il indiqué. "Jerome Powell a insisté sans équivoque sur le fait qu'une hausse des taux était encore loin d'intervenir, ce qui a contribué à pousser les actions américaines vers de nouveaux sommets mercredi puis les actions européennes", affirme Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Après 1h30 d'échanges, si le Dow Jones recule de 0,22% à 36.080 points, l'indice large S&P 500 gagne encore 0,38% à 4.679 pts, en lice pour un 5ème record consécutif. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, bondit de son côté de 0,82% à 15.941 pts, au sommet, bien aidé par la nouvelle hausse de Tesla.

Aujourd'hui, les investisseurs ont pris connaissance d'une nouvelle baisse des inscriptions au chômage aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 30 octobre, que les inscriptions au chômage ont atteint 269.000, en repli de 14.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 275.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 284.750, en recul de 15.000. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 23 octobre atteint 2,105 millions, en baisse de 134.000 sur sept jours, également au plus bas depuis mars 2020.

Le déficit commercial américain pour le mois de septembre s'est par ailleurs creusé à 80,9 milliards de dollars, contre 80,2 milliards de consensus de marché et 72,8 Mds$ pour la lecture révisée du mois antérieur.

Sur le marché pétrolier, les cours du pétrole repartent de l'avant après le repli de mercredi. Le baril de WTI gagne 1,2% à 81,8$ (contrat à terme de décembre sur le Nymex), tandis que le Brent prend 1,4% à 83,1$ (contrat de janvier). Les regards sont tournés vers l'Opep+ dont les membres se réunissent ce jeudi. Les 23 pays producteurs de pétrole devraient sauf surprise de dernière minute reconduire leur stratégie de hausse limitée de la production, malgré les pressions des Etats-Unis pour produire davantage.

L'once d'or avance de 1,5% à 1.798$ pour le contrat à terme de décembre sur le Comex. Le bitcoin grignote désormais 0,2% autour de 62.091$ sur Coindesk. Enfin, l'indice dollar prend 0,5% face à un panier de devises.

Sur le front micro, les publications d'entreprises sont encore nombreuses aujourd'hui. Si Moderna a déçu, Regeneron, Electronic Arts ou encore Qualcomm ont passé le test haut la main. Airbnb, AIG, et Expedia sont à suivre après la clôture. Pour le moment, sur les 392 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats depuis le début du trimestre, 82% ont dépassé les prévisions des analystes.

Les valeurs

* Qualcomm s'envole de 11% alors que le géant américain des technologies mobiles a dévoilé des comptes meilleurs que prévu sur les trois mois clos fin septembre et fourni une guidance également supérieure aux attentes des analystes. Sur son quatrième trimestre fiscal, le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 2,9 milliards de dollars ou 2,55$ par titre pour un chiffre d'affaires en hausse de 43% à 9,26 Mds$. Le management avait indiqué viser des revenus allant de 8,4 à 9,2 Mds$ et le consensus était positionné à 8,86 Mds$.

"Nous sommes bien positionnés pour continuer à être leader dans le domaine du mobile et permettre la transformation numérique des industries grâce à notre large portefeuille de technologies pertinentes", a déclaré Christiano Amon, DG de Qualcomm. "Nos résultats dans les domaines des 'circuits intégrés frontaux', de l'automobile et de l'IoT attestent du succès de notre feuille de route technologique et de notre stratégie de diversification des revenus". Le groupe basé à San Diego profite à plein de l'explosion de la demande de puces utilisées dans les téléphones, les voitures et autres appareils connectés à Internet. Qualcomm mise sur bpa ajusté compris entre 2,90 et 3,10 dollars sur son premier trimestre fiscal contre un consensus positionné à 2,59$. La société anticipe également un chiffre d'affaires avec un point médian de 10,40 milliards de dollars, contre 9,6 Mds$ attendus par le marché.

* Electronic Arts (+3,5%). L'éditeur de jeux vidéo, connu pour ses titres de sports tels que Madden NFL et FIFA 21, a relevé sa guidance annuelle, misant sur le succès du dernier 'FIFA' et de son prochain jeu 'Battlefield 2042'. Le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires ajusté de 7,63 Mds$, contre 7,4 Mds$ précédemment, et sur un bpa ajusté de 6,95$ (contre 6,4$ et 6,63$ de consensus). Sur son deuxième trimestre fiscal, la société basée à Redwood City (Californie) a enregistré un bénéfice par action de 1,58$ pour un chiffre d'affaires de 1,85 milliard de dollars. Des chiffres largement supérieurs aux attentes des analystes. "Le deuxième trimestre a été le plus solide de l'histoire d'Electronic Arts, avec plus de joueurs dans le monde entier qui ont rejoint et se sont engagés sur nos grandes franchises, nos nouveaux lancements et nos services en direct", a déclaré le patron d'EA, Andrew Wilson.

* Merck gagne 1,8%. L'agence britannique des médicaments a autorisé le traitement par voie orale de Merck contre le Covid-19, une première dans le monde. Les demandes pour le molnupiravir sont toujours en cours d'examen par d'autres autorités réglementaires, notamment la Food and Drug Administration aux États-Unis et l'Agence européenne des médicaments. "La première autorisation mondiale du molnupiravir est une réalisation majeure dans le cadre de l'héritage singulier de Merck qui consiste à proposer des médicaments et des vaccins révolutionnaires pour relever les plus grands défis sanitaires du monde", a déclaré Robert M.Davis, PDG du géant américain.

* Alphabet (+1,6%). La maison mère de Google a annoncé son intention d'autoriser des systèmes de paiement tiers pour son magasin d'applications en Corée du Sud, après une nouvelle loi en ce sens.

* Apple (+0,2%). Craig Federighi, le directeur du logiciel d'Apple, a mis en garde mercredi, à l'occasion d'un sommet sur le Web à Lisbonne, contre les risques liés à un projet de loi de l'UE qui obligerait le fabricant de l'iPhone à autoriser des magasins d'applications tiers sur ses appareils. Il a souligné que cela pourrait accroître le piratage et la diffusion de logiciels malveillants.

* Moderna plonge de 16%, plombé par l'abaissement de sa prévision de ventes de vaccins contre le Covid-19 pour cette année en raison de problèmes de production. Le laboratoire prévoit désormais des ventes comprises entre 15 milliards et 18 milliards de dollars contre 20 milliards précédemment et 19,9 Mds$ attendus par les analystes. En 2022, il anticipe des revenus allant de 17 à 22 Mds$, contre un consensus de 20,7 Mds$. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice de 3,3 mds$ ou un bpa de 7,7$ contre une perte par action de 59 cents un an plus tôt pour un chiffre d'affaires total de 4,97 Mds$ contre 157,9 M$ un an auparavant. Le consensus tablait néanmoins sur un niveau plus élevé, à 6,32 Mds$.

* ViacomCBS (-2,7%) a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu à la faveur d'une hausse du nombre d'abonnés à ses plates-formes de streaming et de solides revenus publicitaires.

* Sunpower (-3,5%), dont TotalEnergies est le principal actionnaire, recule après des résultats marqués par une perte nette de 84,38 millions de dollars sur le trimestre clos en septembre.

* MGM Resorts (-1,8%) alors que l'opérateur de casinos a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre et a déclaré qu'il envisageait de vendre le 'Mirage' à Las Vegas afin de réduire sa présence sur le Strip. Sur la période, le groupe a dégagé un bpa ajusté de 3 cents, là où les analystes attendaient une perte de 3 cents, alors que les revenus ont plus que doublé, à 2,71 Mds$. MGM a bénéficié d'une forte reprise à Las Vegas et en dehors du Nevada, ses deux marchés ayant enregistré des bénéfices records.

* Regeneron Pharmaceuticals recule en début de séance (-0,5%) malgré une envolée de ses profits trimestriels, dopés par les fortes ventes de ses médicaments, notamment le cocktail d'anticorps monoclonaux anti-COVID-19. Le laboratoire américain a enregistré, sur le trimestre clos fin septembre, un bénéfice net de 1,63 milliard de dollars, soit 14,33 dollars par action, contre 842,1 M$ et 7,39$ par titre un an plus tôt. Le chiffre d'affaires trimestriel a bondi de 51% à 3,45 milliards de dollars, dont 804 M$ générés par les ventes du cocktail d'anticorps monoclonaux REGEN-COV. En septembre, le gouvernement américain a commandé 1,4 million de doses supplémentaires de REGEN-COV pour un montant de 2,94 milliards de dollars, en plus des 1,5 million de doses fournies au cours du deuxième trimestre.

* Boeing (-0,4%). Steve Dickson, le directeur de la Federal Aviation Administration (FAA), l'agence américaine de l'aviation, a déclaré mercredi à une commission du Sénat que Boeing avait encore "beaucoup de travail à effectuer" alors que l'avionneur est toujours sous le coup d'enquêtes après les accidents meurtriers de deux 737 MAX en 2018 et 2019.

* Square (-0,3%). Les actionnaires de Square, créé par Jack Dorsey, le co-fondateur de Twitter, ont approuvé l'émission d'actions nouvelles pour le rachat à 29 milliards de dollars d'Afterpay, l'un des leaders mondiaux du paiement fractionné.