Wall Street rechute, Trump reporte le plan de relance après l'élection

Wall Street rechute, Trump reporte le plan de relance après l'élection









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York a changé de tendance, mardi soir, retombant dans le rouge après l'annonce d'un échec des négociations sur un nouveau plan de soutien budgétaire à l'économie américaine, très attendu par les marchés financiers. Le président américain Donald Trump a rejeté dans un tweet les propositions démocrates, ajoutant qu'il ferait voter une loi après l'élection du 3 novembre "dès que j'aurai gagné".

Peu après 21h30, l'indice Dow Jones perdait 1,1%, tandis que l'indice large S&P 500 lâchait 1,2% et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, reculait de 1,3%.

Mardi soir, Donald Trump a annoncé dans un tweet que les négociations en vue de mettre au point ce plan face aux dégâts du coronavirus étaient désormais reportés au-delà des élections du 3 novembre. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, s'étaient entretenus presque tous les jours depuis 8 jours, sans parvenir à un accord.

Critiquant les propositions de Mme Pelosi, Donald Trump a annoncé qu'il ferait adopter un vaste plan de soutien "dès que j'aurai gagné" l'élection du 3 novembre.

...request, Country. I when, I win, Stimulus Bill Americans Small Business. I asked... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Priorité au vote du Sénat sur la nouvelle juge de la Cour Suprême

"Nancy Pelosi demande 2.400 Mds$ pour renflouer des Etat démocrates mal gérés avec des taux de criminalité élevés, cet argent n'a aucun rapport avec le Covid-19. Nous avons fait une offre généreuse de 1.600 Mds$ et comme d'habitude, elle ne négocie pas de bonne foi. Je rejette sa demande et je pense à l'avenir de notre Pays. J'ai demandé à mes représentants de cesser de négocier jusqu'à après l'élection, et dès que j'aurai gagné, je ferai passer un vaste plan de soutien qui sera centré sur les Américains qui travaillent dur et les petites entreprises", s'est exclamé Donald Trump.

Il a ajouté qu'il avait demandé à Mitch McConnell, le président républicain du Sénat, de se consacrer désormais à plein temps à approuver la nomination de la juge conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême des Etats-Unis. Celle-ci a été désignée par Trump malgré les protestations des Démocrates, mais le Sénat doit encore se prononcer sur ce choix.

Pour Donald Trump, l'économie américaine "se porte très bien"

Donald Trump a réfuté que les Etats-Unis aient besoin d'urgence d'un nouveau plan d'aide budgétaire, malgré les avis de nombreux économistes et du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui a encore appelé ce mardi que le Congrès à en faire trop, plutôt que trop peu, en matière de soutien à l'économie... Le patron de la Fed a estimé que la reprise était loin d'être achevée, et que la tendance pourrait s'inverser sans soutien supplémentaire...

Un avis que ne partage donc pas Donald Trump, qui juge que "notre économie se porte très bien. Le marché boursier est à des niveaux record. L'emploi revient et le chômage recule dans des proportions record. Nous sommes à la pointe de la reprise économique mondiale et LE MEILLEUR EST A VENIR", a encore tweeté le président américain.

...also numbers. We World Economic Recovery, THE BEST IS YET TO COME! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter