Wall Street : rebondit, Nike et Micron se distinguent

(Boursier.com) — Wall Street, qui vient d'enchainer trois séances de repli, rebondit en début de séance. Le Dow Jones remonte de 0,94% à 35.260 pts, tandis que le S&P 500 progresse de 0,53% à 4.592 pts. Le Nasdaq prend pour sa part 0,59% à 15.059 pts.

Si les inquiétudes relatives à la rapide propagation du variant Omicron du coronavirus dans le monde entier, à quelques jours des fêtes de fin d'année, restent vives, les opérateurs réalisent des achats à bon compte dans une actualité relativement calme à l'approche de noël. Le programme macro du jour est d'ailleurs vierge alors que quelques publications trimestrielles animent la cote ce jour, dont Nike et Micron qui ont affiché de solides résultats.

Sur le front sanitaire, le président Joe Biden doit s'adresser aux Américains cet après-midi pour dévoiler de nouvelles mesures pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus. Un discours déjà dévoilé par un haut responsable de la Maison-Blanche. Point de confinement à l'horizon mais une accélération de la campagne de vaccination et le renfort de l'armée dans certains hôpitaux débordés par la nouvelle vague de coronavirus. Le président annoncera également l'envoi de 500 millions de tests gratuits aux foyers américains à partir du mois prochain. Des centres de tests vont aussi être mis en place dans les Etats les plus touchés. Joe Biden lancera également un avertissement sévère aux non vaccinés, leur disant qu'ils risquaient une maladie grave ou la mort tout en assurant aux Américains qui se sont fait vacciner qu'ils peuvent se réunir en toute sécurité avec leur famille pendant les vacances.

"Ce n'est pas un discours sur le verrouillage du pays", a déclaré l'attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. Joe Biden a également l'intention d'établir des contrastes clairs entre les premières vagues de la pandémie et la dernière afin de rassurer la population. " Pour être clair : Covid-19 n'est pas la même menace pour les individus entièrement vaccinés qu'elle l'était en mars 2020". Le CDC a indiqué lundi qu'Omicron représentait environ 73% des nouveaux cas aux Etats-Unis sur la semaine du 12 au 18 décembre. Les Etats-Unis affichent le bilan officiel le plus lourd de cette pandémie, avec quasiment 810.000 morts et 51 millions de contaminations.

"Les dommages potentiels du variant Omicron sur l'activité économique seront raisonnablement courts et superficiels", a déclaré à 'Bloomberg' Art Hogan, directeur de la stratégie de marché chez National Securities. "Avec des bilans des ménages et des entreprises en bonne forme et un sentiment toujours fort, nous pensons qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'économie parvienne à naviguer dans les eaux agitées".

Le baril de pétrole reprend également un peu de hauteur (+2% pour le WTI à 70,1$) et l'once d'or se négocie proche des 1.787$. Enfin, le bitcoin remonte de 5% sur 24 heures, à 48.500$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Micron s'envole de 8,5% après avoir nettement dépassé les attentes du marché au cours de son premier trimestre fiscal. Le fabricant de puces-mémoire a également révélé avoir conclu des accords avec ses propres fournisseurs pour atténuer les goulots d'étranglement dans sa chaîne d'approvisionnement. "Nous commençons à voir une petite amélioration sur ce front. Mais ce sera au cours de l'année civile 2022 qu'une grande partie de cette amélioration se produira", a déclaré Sumit Sadana, CBO de Micron. Sur son premier trimestre fiscal, la société américaine a enregistré un bpa ajusté de 2,16$ pour des revenus de 7,69 milliards de dollars (+33%). Le consensus tablait respectivement sur un bpa de 2,11$ pour des recettes de 7,67 Mds$. Le bénéfice net a atteint 2,36 milliards de dollars, soit 2,04$ par action, contre 803 M$ et 0,71$ par titre un an auparavant.

Le groupe, un des principaux producteurs mondiaux de puces-mémoire, s'attend à réaliser des revenus de 7,5 milliards de dollars, plus ou moins 200 millions de dollars, sur son deuxième trimestre fiscal, contre un consensus de place de 7,27 Mds$. La société prévoit également un bénéfice ajusté par action de 1,95$, plus ou moins 10 cents, dépassant les estimations des analystes de 1,86$. Selon le patron de Micron, Sanjay Mehrotra, la firme est bien placée pour réaliser un exercice 2022 record.

* Nike progresse de 6% après avoir dévoilé des comptes supérieurs aux attentes des analystes au deuxième trimestre à la faveur d'une forte demande en Amérique du Nord. La marque à la virgule a réalisé un bénéfice net de 1,34 milliard de dollars sur la période, ou 83 cents par action, contre 78 cents par titre il y a un an. Les recettes ont atteint 11,36 milliards de dollars, contre 11,24 Mds$ un an plus tôt grâce aux ventes du Black Friday qui ont eu lieu juste avant la fin du trimestre, le 30 novembre. Les analystes misaient en moyenne sur un bpa de 63 cents pour des ventes de 11,25 Mds$. Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord a augmenté de 12%, aidant à compenser la baisse de 20% observée en Chine. La marge brute s'est améliorée de 2,8 points à 45,9%. La société s'attend à ce que la marge brute augmente encore de 1,5 point ce trimestre avec une amélioration des revenus anticipée entre +1 et +4%.

Le leader mondial des équipements sportifs s'est par ailleurs dit confiant quant à une amélioration des problèmes qui affectent les chaînes d'approvisionnement pour son prochain exercice fiscal annuel. Au Vietnam, Nike a précisé que toutes les usines avec lesquelles elle travaille étaient de nouveau opérationnelles après avoir dû annuler des commandes totalisant environ 130 millions d'unités. Un problème majeur est qu'une grande partie de la main-d'oeuvre a fui vers la campagne lorsque les restrictions ont été levées plus tôt cette année. Cependant, les taux de fréquentation s'améliorent, a souligné la marque la firme. "Les bons résultats de Nike ce trimestre fournissent une preuve supplémentaire que notre stratégie fonctionne, alors que nous l'exécutons dans un environnement dynamique", a déclaré le directeur général, John Donahoe. "Nous sommes maintenant dans une position concurrentielle beaucoup plus solide aujourd'hui qu'il y a 18 mois".

* Boeing (+5%). UPS commande 19 767 Freighters. Un contrat qui permet au géant américain de confirmer son année record en matière de vente d'avions cargo avec 80 commandes fermes pour de nouveaux appareils à fuselage large et plus de 80 commandes de 'Boeing Converted Freighters'. Malheureusement pour Boeing, la situation est loin d'être aussi porteuse sur le segment des avions commerciaux. "Le Boeing 767 est l'avion le plus polyvalent que nous exploitons", a déclaré le président des opérations américaines d'UPS, Nando Cesarone. "Notre plan d'achat de 19 avions et de livraison entre 2023 et 2025 s'aligne sur la stratégie et les prévisions de dépenses d'investissement partagées lors de notre journée investisseurs et analystes de juin 2021. Il soutient également nos efforts de développement durable en rendant notre flotte plus efficace et en améliorant la fiabilité". En 2021, la demande de fret aérien a explosé avec l'expansion des marchés du commerce électronique et du fret express.

* Nordstrom (+3%) pourrait scinder Nordstrom Rack, sa filiale de magasins à bas prix. Le groupe américain consulte AlixPartners pour examiner les diverses options possibles, selon les sources de 'Bloomberg'. Nordstrom n'est "pas du tout satisfait" de la reprise de Nordstrom Rack, qui n'offrirait pas suffisamment de marques haut de gamme et proposerait plus de produits moins chers que ses clients ne le souhaiteraient, a déclaré le directeur général Erik Nordstrom lors de la conférence téléphonique suivant la présentation des résultats trimestriels de la firme le mois dernier. En réponse, le détaillant a engagé des consultants externes pour aider à améliorer les performances de Nordstrom Rack et augmenter sa rentabilité, avait alors précisé le dirigeant.

Plusieurs grandes chaînes américaines de magasins sont en train de revoir leur business model, bouleversé par la pandémie de coronavirus. Macy's a par exemple demandé l'aide d'AlixPartners pour évaluer ses opérations en ligne à la demande de l'actionnaire activiste Jana Partners, tandis que la chaîne de grands magasins rivale Saks Fifth Avenue a décidé de scinder son activité en ligne, Saks Off 5th.

* McDonald's (+1%). La branche japonaise de McDonald's, McDonald's Holdings Japan, a annoncé mardi qu'elle allait suspendre la vente de frites de taille moyenne et grande pendant une semaine à compter de vendredi en raison de l'engorgement dans les chaînes d'approvisionnement. La chaîne de restauration rapide fait face à des retards de livraison de pommes de terre, la pandémie de coronavirus ayant bouleversé les chaînes de logistique. Des inondations importantes près du port de Vancouver au Canada, d'où l'entreprise importe ses pommes de terres, ont également perturbé les livraisons.

* Nikola (+0,1%). La société de véhicules électriques paiera une amende de 125 millions de dollars pour mettre fin aux enquêtes de la Securities and Exchange Commission qui accusait le fondateur et ancien directeur général du groupe de déclarations trompeuses envers les investisseurs. L'ancien PDG, Trevor Milton, a trompé les investisseurs sur les avancées technologiques de l'entreprise, les capacités de production internes et les réservations de camions, selon une déclaration de la SEC. "Nikola Corp est responsable à la fois des déclarations prétendument trompeuses de Milton et d'autres tromperies présumées, qui ont toutes dépeint à tort l'état réel des activités et de la technologie de l'entreprise", a déclaré Gurbir S. Grewal, membre du gendarme financier américain. Le groupe s'est dit "satisfait" du règlement avec la SEC et "a maintenant résolu toutes les enquêtes gouvernementales".

* Moderna trébuche de 5%. Stéphane Bancel, le directeur général du groupe pharmaceutique, a déclaré que son groupe ne s'attendait pas à rencontrer des problèmes pour développer une dose de rappel de son vaccin contre le Covid-19 ciblant le variant Omicron du coronavirus et que des essais cliniques pourraient commencer début 2022.

* General Mills rend 4,2% après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes en raison notamment de la hausse du coût des matières premières, du transport et de la main d'oeuvre.