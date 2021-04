Wall Street rebondit malgré Intel, les stats en soutien

(Boursier.com) — Soutenue par de nouveaux indicateurs de conjoncture robustes, Wall Street progresse en cette fin de semaine après avoir été plombée hier par des craintes de relèvement de la fiscalité sur les gains en capital. Le Dow Jones gagne actuellement 0,43% à 33.962 points, tandis que l'indice large S&P 500 avance de 0,69% à 4.164 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, grimpe de 0,95% à 13.950 pts.

Selon plusieurs agences, le président américain Joe Biden va proposer de presque doubler le taux d'imposition des plus-values, qui passerait de 20% à 39,6% pour les Américains les plus fortunés, dont les revenus dépassent 1 million de dollars par an. Certains observateurs considèrent toutefois qu'il est peu probable que le projet soit adopté par le Congrès, où les républicains ont déjà affiché leur opposition au plan de 2.300 milliards de dollars pour les infrastructures et l'emploi.

Joe Biden devrait annoncer officiellement ce projet la semaine prochaine dans le cadre de la présentation attendue du 2e volet de son plan de relance, baptisé "American Families Plan", qui serait doté de plus de 1.000 milliards de dollars pour financer notamment des congés familiaux ou de maladie, des crèches ou la gratuité de certaines universités.

Après les très bons chiffres de l'emploi hebdomadaires dévoilés hier, les opérateurs ont pris connaissance d'indices PMI flash record en avril alors que les ventes de logements neufs se sont envolées en mars.

L'indice flash PMI composite américain du mois d'avril atteint un plus haut historique, à 62,2, contre 59 de consensus de marché et 59,7 pour la lecture révisée de mars. L'indicateur manufacturier s'est établi à 60,6, contre 61 de consensus. L'indice des services s'est de son côté élevé à 63,1, contre 61,5 attendus. Les entreprises du secteur privé américain ont enregistré une expansion record de leur production en avril, l'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19 et la forte demande des clients ayant stimulé l'activité commerciale. Une forte reprise de la production manufacturière a eu lieu malgré des perturbations sans précédent de la chaîne d'approvisionnement, tandis que la croissance de l'activité des services a atteint un nouveau sommet.

Les ventes de logements neufs ont atteint 1,021 million d'unités en mars, en hausse de 20,7% en comparaison de la lecture révisée du mois antérieur (846.000), contre 885.000 de consensus. Les ventes avaient connu leur plus forte baisse depuis 2013 en février en raison de conditions météorologiques très difficiles.

Sur le front des entreprises, la saison des publications trimestrielles se poursuit avec des comptes diversement appréciés. American Express et Intel ont déçu alors que Snap s'envole.

Les cours du pétrole rebondissent finalement ce vendredi. Le WTI grimpe de 1,3% à 62,2$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juin. Le marché reste néanmoins tiraillé entre d'un côté la réouverture des économies, et de l'autre, la propagation de la pandémie dans certaines régions du monde, Inde en tête.

Sur le marché des cryptos, le mouvement de consolidation est marqué ce vendredi. Le bitcoin chute notamment de 10% sur 24h, à 49.500$ sur la plateforme Bitfinex.

Sur les marchés obligataires, les rendements progressent légèrement, le taux du T-Bond américain à 10 ans pointant à 1,575% (+1,3 point de base). Enfin, du côté des changes, l'indice du dollar recule de 0,3% à 91 points face à un panier de devises.

VALEURS A SUIVRE

* Snap bondit de 4,4% après que la maison-mère californienne de Snapchat eu dévoilé un chiffre d'affaires et un nombre de nouveaux utilisateurs de son application phare supérieurs aux attentes malgré un ralentissement en Amérique du Nord. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a en effet augmenté de 22% en glissement annuel à 280 millions. Le consensus était de 275,4 millions. Le bpa ajusté est ressorti à l'équilibre contre une pertes de 6 cents attendue par les analystes et le free cash-flow a atteint 126 M$ contre -4,6 M$ un an plus tôt et -4,8 M$ de consensus.

Evan Spiegel, PDG de Snap, a déclaré : "Nous avons commencé l'année 2021 en atteignant, au cours du trimestre, nos taux de croissance du chiffre d'affaires et des utilisateurs actifs quotidiens les plus élevés d'une année sur l'autre depuis plus de trois ans et en dégageant un flux de trésorerie disponible positif pour la première fois dans l'histoire de Snap en tant que société publique. La force de notre activité souligne notre concentration incessante sur l'innovation produit et témoigne de la capacité de notre équipe à bien exécuter sur le long terme". La compagnie anticipe des revenus compris entre 820 et 840 M$ sur le trimestre en cours avec une nouvelle hausse du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens à 290 millions.

* Schlumberger (+2,3%). Le groupe parapétrolier s'attend à une accélération de l'activité de forage cette année, ce qui devrait lui permettre d'augmenter son chiffre d'affaires hors Amérique du Nord au second semestre. Sur les trois premiers mois de l'année, la firme a vu ses revenus chuter de 31% à 5,2 milliards de dollars alors que son cash-flow des opérations a fondu de 45% à 429 M$. Le bpa ajusté a de son côté atteint 21 cents contre 25 cents un an plus tôt et 19 cents de consensus. Le conseil a approuvé le versement d'un dividende trimestriel en cash de 0,125$.

* Intel chute de 6,5% après avoir publié jeudi soir après la clôture de Wall Street des résultats supérieurs aux attentes pour le 1er trimestre 2020. Les investisseurs ont cependant été surpris et déçus par l'annonce d'une baisse plus importante que prévu des ventes de la branche processeurs pour serveurs de centres de données, un secteur de plus en plus concurrentiel... Au premier trimestre 2021, le bénéfice net du géant américain des microprocesseurs s'est élevé à 3,4 milliards de dollars (82 cents par action) contre 5,66 Mds$ (1,31$ par action) un an plus tôt. Le bénéfice par action (bpa) ajusté, notamment après 2,2 Mds$ de charges de restructuration, s'est élevé à 1,39$ contre 1,45$ en 2020, mais très supérieur au 1,15$ attendu par les analystes du consensus FactSet.

Les ventes du groupe ont légèrement reculé de 0,6% sur un an pour revenir à 19,7 Mds$, marquant un 3e trimestre consécutif de recul des revenus... Le consensus tablait toutefois sur des revenus bien moins élevés, de l'ordre de 17,79 Mds$. De son côté, Intel avait prévu un bpa de 1,10$ et des ventes de d'environ 17,5 Mds$ au 1er trimestre. Les investisseurs ont cependant été déçus par la baisse plus forte que prévu des ventes de la division centres de données (-20% à 5,56 Mds$ contre 5,89 Mds$ attendu), qui montre qu'Intel est sous pression de la concurrence notamment de la part d'Advanced Micro Devices (AMD) et Nvidia. La division historique des processeurs pour PC, la plus importante du groupe, a en revanche fait mieux que prévu, avec une hausse de ses ventes de 8% à 10,6 Mds$, contre 10,17 Mds$ de consensus. Les puces destinées à l'internet des objets ont vu leurs ventes bondir à 914 millions de dollars contre 774,9 M$ attendus.

Pour le 2e trimestre, Intel prévoit des ventes de 18,9 Mds$ (17,8 Mds$ sans les puces mémoire, en cours de cession) et un bpa ajusté de 1,05$. Les analystes attendaient 17,55 Mds$ de ventes, mais tablaient sur 1,09$ de bpa ajusté, un peu mieux que les prévisions du groupe donc.

* American Express abandonne 2,6%, les investisseurs sanctionnant des revenus un peu courts par rapport aux attentes au premier trimestre. Sur la période, le groupe a enregistré un profit net de 2,2 milliards de dollars ou 2,74$ par action contre un profit de 367 M$ ou 41 cents par titre un an plus tôt. Le consensus tablait sur un bpa de 1,61$. La firme a notamment bénéficié de reprises de provisions de plus d'un milliard de dollars. Les revenus ont en revanche reculé de 10,31 à 9,06 Mds$, contre 9,21 Mds$ de consensus, avec la diminution des dépenses des membres et des volumes de prêts. "Nous considérons 2021 comme une année de transition, où nous nous concentrons sur la réalisation d'investissements pour reconstruire", a déclaré le patron d'Amex, Stephen Squeri. "Je suis particulièrement encouragé par les progrès que nous faisons pour reconstruire notre dynamique de croissance à l'avenir".

* Honeywell (-2%) relève sa guidance annuelle après un solide début d'exercice. Le groupe industriel américain a enregistré au cours des trois premiers mois de l'année un profit net de 1,45 milliards de dollars, soit 2,03$ par titre, contre un résultat de 1,61 Md$ ou 2,21$ par action un an plus tôt. En base ajustée, le bpa ressort à 1,92$ contre 1,80$ de consensus. Les ventes sont restées quasi stables à 8,45 Mds$ mais les revenus liés à l'aérospatiale ont fondu de 22% à 2,63 Mds$, contre 2,73 Mds$ de consensus. De quoi expliquer le repli de l'action en pré-séance. La firme vise désormais un bpa ajusté 2021 compris entre 7,75 et 8$ pour des ventes allant de 34 à 34,8 Mds$.

* Mattel (-1%) a annoncé une croissance record de ses ventes trimestrielles et relevé son objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Sur le premier trimestre, la société a essuyé une perte ajustée par action de 10 cents contre 33 cents de consensus tandis que ses revenus ont bondi de 47% à 874 M$. La firme californienne table désormais sur une croissance annuelle de 6 à 8% contre environ 5% précédemment. L'Ebitda est anticipé entre 800 et 825 M$, soit environ 25 M$ de plus que visé auparavant.

* Pfizer (stable). La Commission européenne est en train de finaliser un nouvel accord avec Pfizer et BioNTech sur la fourniture de jusqu'à 1,8 milliard de doses supplémentaires de leur vaccin contre le COVID-19 sur la période 2021-2023, a déclaré la patronne de l'UE, Ursula von der Leyen. "Nous travaillons avec Biontech/Pfizer sur un nouveau contrat", a précisé la dirigeante lors d'une conférence de presse sur le site de production de vaccins. La présidente de la CE s'est par ailleurs montrée confiante sur le fait que l'UE disposera de suffisamment de doses "pour vacciner 70% de la population adulte de l'Union européenne dès juillet".