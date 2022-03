Wall Street rebondit, le pétrole poursuit son reflux

(Boursier.com) — La Bourse de New York regagne du terrain mardi, les marchés soufflant un peu grâce à la poursuite de la correction des cours du pétrole, tandis que les négociations se poursuivent en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine, le président ukrainien Zelensky indiquant que son pays ne réclame plus son entrée dans l'Otan. Les taux d'intérêts se stabilisent à la veille des annonces de la Fed, qui devrait entamer mercredi son cycle de relèvement des taux directeurs pour juguler l'inflation.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones gagne 1,3% à 33.377 points, tandis que l'indice large S&P 500 reprend 1,5% à 4.236 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, avance de 2% à 12.833 pts.

Plus tôt dans la journée, les Bourses européennes avaient terminé en léger recul. L'Euro Stoxx 50 a cédé 0,08%, le DAX 30 a fléchi de 0,09% à Francfort et à Paris, le CAC 40 a cédé 0,23%. En Asie, le Nikkei a progressé de 0,15% à Tokyo, mais le Hang Seng a plongé de 5,7% à Hong Kong et le Shanghai composite a chuté de 4,9% sur fond de confinements liés à une brutale reprise de la pandémie de Covid-19 en Chine.

Les cours du pétrole rechutent de plus de 10% en deux séances

Les cours du pétrole, qui avaient déjà perdu 5% à 6% lundi, continuent de plonger dans la perspective d'une possible trêve en Ukraine et d'une baisse de la demande chinoise pour cause de pandémie. Les investisseurs craignent que les chaînes d'approvisionnement soient davantage désorganisées par les mesures de restriction prises à Shenzhen, la "Silicon Valley" chinoise, une zone clef pour les "supply chains" mondiales.

Le cours du baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat avril) perd mardi 5,2% à 97,58$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord lâche 5,2% à 101,32$, après avoir frôlé les 140$ le 7 mars dernier.

Des négociations complexes sur l'Ukraine

L'incertitude demeure concernant la situation géopolitique, les espoirs relatifs aux négociations russo-ukrainiennes persistant, mais les nouvelles restant par ailleurs préoccupantes. La quatrième session de négociations entre l'Ukraine et la Russie, entamée lundi, se poursuivait mardi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois regretté que l'Otan refuse de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. Il a en outre reconnu clairement que l'Ukraine pourrait ne jamais adhérer à l'Otan, ce qui pourrait ouvrir la voie à un apaisement, ce dossier étant l'un des motifs avancés par la Russie pour justifier son invasion du pays.

Toutefois, selon l'agence 'Bloomberg', le président russe Vladimir Poutine aurait affirmé lors d'un entretien mardi avec Charles Michel, le président du Conseil européen que les dirigeants ukrainiens n'étaient "pas sérieux" dans leurs demandes de cessez-le-feu et pour trouver une solution négociée au conflit.

Les indicateurs macro-économiques du jour aux Etats-Unis semblent plaider en faveur d'une politique monétaire prudemment haussière de la part de la Fed. Ainsi, la hausse des prix à la production a donné des signes de plafonnement en février, ce qui pourrait signaler que le pire serait passé, même si la crise ukrainienne pourrait encore changer la donne dans les prochains mois...

Le pic d'inflation pourrait être proche

L'indice des prix à la production (PPI) a donc augmenté un peu moins que prévu en février, de 0,8% sur un mois précédent, contre 0,9% de consensus FactSet et après +1,2% en janvier. L'indicateur progresse de 10% sur un an, conforme au consensus et au même rythme qu'en janvier. En revanche, hors alimentation, énergie et services commerciaux, l'indicateur ajusté n'a augmenté que de 0,2% en février (+0,6% attendu) et a progressé de 6,6% sur un an, contre +7,3% attendu et après +6,9% en janvier.

Par ailleurs, l'indice manufacturier régional Empire State de la Fed de New York s'est fortement dégradé en mars, tombant à -11,8, contre 7,5 de consensus FactSet et 3,1 un mois auparavant. L'indicateur chute donc en territoire nettement négatif, signalant une contraction de l'activité manufacturière dans la région considérée, ce qui pourrait inciter la Fed a procéder avec prudence pour relever ses taux cette année.

Plongeon du moral des analystes financiers allemands

En Europe, l'indice ZEW allemand du sentiment économique a plongé à -39,3 en mars 2022, contre 10 de consensus FactSet et après 54,3 en février. Sur fond d'invasion russe de l'Ukraine, l'indicateur de la situation actuelle est ressorti négatif de -21,4, contre -8,1 au mois de février.

Les analystes du ZEW craignent une stagflation dans les mois à venir. La détérioration observée en Allemagne frappe presque tous les secteurs, en particulier ceux qui dépendent le plus de l'énergie et le segment financier. Enfin, une récession devient de plus en plus probable dans la première économie de la zone euro, selon l'institut d'études économiques allemand, qui fonde son enquête sur les perceptions de plus de 300 analystes financiers.

Par ailleurs, la production industrielle a stagné en janvier dans la zone euro, contre un consensus FactSet de +0,2% et après un gain de 1,3% en décembre.

La Fed attendue mercredi sur le calendrier des hausses de taux

L'événement majeur de la semaine reste la réunion de la Réserve fédérale, qui a entamé mardi deux jours de discussions, et devrait donner mercredi le coup d'envoi du cycle de relèvement des taux directeurs auquel elle a préparé les marchés de longue date...

Cependant, la tâche de la Fed a été considérablement compliquée par l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier, qui menace d'entraîner une flambée supplémentaire de l'inflation. La hausse des prix à la consommation a accéléré à 7,9% sur un an en février aux Etats-Unis, avant même de subir les effets secondaires de la guerre en Ukraine.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué la semaine dernière que la Fed agirait contre l'inflation malgré le conflit ukrainien. Les marchés s'attendent cependant à une hausse limitée à un quart de point ce mercredi, et non d'un demi-point comme anticipé il y a quelques semaines. La Fed sera particulièrement attendue sur ses nouvelles projections économiques (combien de hausses de taux prévues cette année ?) et la conférence de presse de Jerome Powell sera particulièrement surveillée...

Le "10 ans" américain au plus haut depuis mai 2019, à 2,15%

En attendant les annonces de la Fed, sur les marchés obligataires, les rendements se stabilisent après être remontés lundi à leur plus haut niveau depuis 2019. Le rendement de l'emprunt américain T-Bond à 10 ans campe mardi à 2,15%, au plus haut depuis mai 2019, tandis que le "2 ans" américain, qui reflète l'évolution des taux courts, est à 1,84%. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a reflué de 4 points de base à 0,33%.

L'or a poursuivi son repli mardi, abandonnant 1,6% à 1.929,70$ l'once (contrat d'avril sur le Comex). Du côté des devises, l'indice du dollar cotait en soirée 99,10 points (+0,1%) face à une panier de divises de référence, tandis que l'euro était stable face au billet vert, à 1,0941$. Le bitcoin évoluait autour de 39.220$ en soirée, en hausse de 1,2% sur 24h, selon le site Coindesk.

VALEURS A SUIVRE

Apple (+2%) rebondit après avoir frôlé un marché baissier, caractérisé par une baisse supérieure à 20% sur les précédents sommets. Déjà fragilisée par la correction sur les valeurs "technos", dans un contexte défavorable de hausse des taux, la firme à la pomme a été affectée lundi par la recrudescence de cas de Covid-19 en Chine, où le groupe californien sous-traite l'essentiel de sa production. Les groupes asiatiques Foxconn et Unimicron Technology, gros fournisseurs d'Apple, ont ainsi ont tous deux dû suspendre lundi leurs activités à Shenzhen (la Silicon valley chinoise) pour cause de Covid-19, faisant craindre des pénuries et des retards de livraison. Lens Technology, autre fournisseur d'Apple spécialisé dans la fabrication de lentilles et de verres pour les écrans, a indiqué que la production et la livraison de certains produits seraient affectées par la fermeture temporaire des usines... JPMorgan estime que la suspension de l'activité à Shenzen aura un important impact sur la production d'iPhone.

Amazon (+2,8%) joue gros dans les prochains jours. La Federal Trade Commission (FTC), autorité américaine de concurrence, et la Commission européenne, doivent en effet rendre à la mi-mars leurs avis sur le projet de rachat des studios de cinéma Metro-Goldwyn-Mayer par le groupe de Jeff Bezos. C'est du moins ce qu'affirme Reuters, citant des sources. Le régulateur US a demandé aux sociétés de divertissement qui possèdent des réseaux de streaming et de télévision rivaux si la bibliothèque de films de MGM donnerait trop de pouvoir à Amazon en matière de streaming, précisait récemment 'The Information'. La FTC décidera de soutenir ou non l'affaire dans les prochains jours. Il s'agit aussi de déterminer si le rachat boostera la capacité du géant du commerce en ligne à proposer une large gamme de biens et services, au-delà de la production et de la distribution de contenus.

Amazon avait annoncé en mai 2021 l'acquisition du légendaire studio cinématographique MGM, connu notamment pour sa franchise James Bond, pour 8,45 milliards de dollars.

Intel (-0,2%) a dévoilé la première étape de son plan d'investissement en Europe d'un montant total de 80 milliards d'euros sur dix ans. Le projet prévoit la création d'un nouveau centre de recherche & développement en France et d'un très important site de production de semi-conducteurs en Allemagne. Le pôle européen de R&D sera construit autour du plateau de Saclay, au sud de Paris, générant 1.000 postes high tech. La France deviendra donc le siège européen d'Intel pour les capacités de conception de calcul à haute performance et l'intelligence artificielle.

L'usine principale sera basée en Allemagne, à Magdebourg en Saxe-Anhalt, où Intel prévoit deux sites et les créations de 7.000 emplois dans le secteur de la construction et 3.000 postes permanents au sein de la firme. Le groupe californien va aussi renforcer son usine irlandaise. Il étudie enfin la création d'un site de conditionnement et d'assemblage en Italie.

L'investissement initial est chiffré à 33 milliards d'euros, dont 17 milliards pour l'usine allemande. L'Américain entend ainsi répondre à la demande accrue en puces pour ordinateurs, automobile ou smartphones, et réduire la dépendance de la région à l'égard des fournisseurs asiatiques. "Les investissements que nous prévoyons constituent une étape majeure tant pour Intel que pour l'Europe", a insisté le CEO d'Intel, Pat Gelsinger.

Delta Air Lines (+6,9%), la compagnie aérienne américaine, a rehaussé ses prévisions financières pour le trimestre en cours du fait du redressement de la demande. Delta a déclaré qu'il s'attendait maintenant à ce que les revenus du trimestre de mars se rétablissent à 78% des niveaux de 2019, en hausse par rapport aux prévisions précédentes comprises entre 72 et 76% publiées en janvier. Le transporteur aérien s'attend également à ce que le revenu total par siège-mille disponible soit stable par rapport à mars 2019, selon une mise à jour des prévisions avant la conférence JPMorgan Industrials de New York.

Delta a déclaré que sa perte avant impôts du trimestre serait conforme à ses attentes initiales, malgré la hausse des prix du carburant. Les prix du carburant ajustés attendus ont été augmentés à 2,80$ le gallon par rapport aux prévisions antérieures de 2,35 à 2,50$. Le groupe s'attend à un bénéfice avant impôts "solide" pour le mois de mars, car des revenus plus élevés compensent la hausse des coûts du carburant. La compagnie aérienne a également signalé une forte demande de voyages au printemps et en été dans ses perspectives mises à jour pour le trimestre de mars, s'attendant à un flux de trésorerie disponible positif en mars.

United Airlines (+6,6%) vient également de relever ses estimations de revenus avant la conférence, voyant désormais des revenus du premier trimestre 2022 "proches de la meilleure extrémité" de sa fourchette de 20 à 25% inférieure aux niveaux du premier trimestre 2019. United a augmenté son estimation du prix du carburant à 2,99 dollars le gallon, contre 2,51$ en janvier. Le transporteur a réduit toutefois ses prévisions de capacité à -19% par rapport aux niveaux de 2019, contre une fourchette antérieure de 16 à 18% inférieure. La capacité en année pleine pour 2022 sera en baisse d'un pourcentage élevé à un chiffre par rapport à 2019. Le groupe note néanmoins que la reprise des voyages s'accélère, signalant une demande de loisirs "très forte" et le trafic de voyages d'affaires le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Tesla (+3,6%) a encore relevé ses prix en Chine et aux Etats-Unis, pour la deuxième fois en moins d'une semaine selon Reuters. Tesla et SpaceX observeraient une pression récente significative de l'inflation des coûts de matières premières et de logistique. C'est du moins ce qu'a reconnu le patron des deux groupes et homme le plus riche du monde, Elon Musk, hier, dans un message sur le réseau social média Twitter. Humble, Musk a également sondé ses followers sur leurs anticipations à propos de "l'inflation probable" sur les prochaines années...

Il y a moins d'une semaine, le groupe avait déjà mentionné une augmentation de ses tarifs allant de 1 000 dollars à environ 1 600 dollars pour certains exemplaires des Model Y et Model 3 produits en Chine et aux Etats-Unis. Le groupe a augmenté les prix des versions les plus abordables du Model 3 et du Model Y environ une douzaine de fois l'an dernier aux États-Unis, selon les données suivies par Reuters.

Boeing (+0,8%). Un appareil 737 MAX doit se rendre dans l'usine chinoise de Boeing à Zhoushan utilisée pour l'habillage intérieur de l'appareil avant livraison, selon deux sources de Reuters, ce qui signalerait que l'avion cloué au sol depuis mars 2019 en Chine serait sur le point de recevoir une autorisation d'exploitation commerciale de Pékin.