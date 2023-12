Wall Street rebondit déjà après les "stats" US !

(Boursier.com) — Wall Street s'est redressé jeudi après son coup de mou de la veille, le S&P 500 reprenant 1,03% à 4.746 pts, le Dow Jones s'adjugeant 0,87% à 37.404 pts et le Nasdaq remontant de 1,26% à 14.963 pts. La place américaine avait connu auparavant un accès de faiblesse, le Nasdaq ayant décroché mercredi de 1,5% et le Dow Jones de 1,27%, soit la plus forte séance de correction sur la place US en près de trois mois... Les indices américains avaient plié sans raison fondamentale, cédant aux prises de profits après les records du Dow Jones et du Nasdaq 100, et alors que même le S&P 500 se rapprochait de ses pics historiques. L'humeur était donc plus positive jeudi, suite notamment aux chiffres contrastés du PIB, de l'emploi et de l'industrie manufacturière...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI revient à 74,55$. L'indice dollar fléchit de 0,4% face à un panier de devises. Le rendement des bons du Trésor à 2 ans s'affiche à 4,34%, contre 3,87% sur le 10 ans et 4,01% sur le 30 ans, tandis que le PIB américain du troisième trimestre 2023 a donc été révisé en baisse pour sa lecture finale... Il ressort tout de même en vive expansion sur un rythme de 4,9%, contre 5,2% de consensus et 5,2% pour la précédente évaluation. Les dépenses personnelles de consommation ont augmenté quant à elles sur un rythme de 3,1% sur le troisième trimestre, contre +3,6% de consensus. L'indice des prix s'est établi en augmentation de 3,3%, en ligne avec le consensus.

Parmi les autres statistiques du jour, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 16 décembre se sont affichées à 205.000, contre 216.000 de consensus. Elles se situaient à 203.000 une semaine auparavant.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de décembre est ressorti à -10,5, contre -3 de consensus. Il traduit une vive contraction de l'activité manufacturière dans la région considérée.

L'indice américain des indicateurs avancés pour le mois de novembre 2023 s'est affiché en déclin de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de place de -0,4% mesuré par FactSet et après un recul encore plus prononcé de 1% au mois d'octobre, en lecture révisée.

Patrick Harker, le dirigeant de la Fed de Philadelphie, a indiqué lors d'une interview radio que la banque centrale américaine devrait "commencer à réduire ses taux, mais pas immédiatement"... Selon lui, il est donc important que la Fed réduise ses taux, mais elle n'aurait pas à le faire aussi vite et dès maintenant. "Nous devrions maintenir les taux où ils se trouvent puis commencer à les réduire", a résumé Harker, qui note que l'économie semble ralentir plus rapidement que les données gouvernementales ne le suggèrent, compte tenu du fait que ces données sont décalées. Il indique enfin que le principal challenge auquel les entreprises sont actuellement confrontées réside dans le coût du capital...

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, avait expliqué plus tôt cette semaine que la banque centrale américaine ne se laisserait pas influencer par les marchés... C'est bien l'inflation qui déterminera selon lui les futures décisions monétaires de la Fed. L'institution monétaire pourra reconsidérer sa politique restrictive si l'inflation continue de se rapprocher de l'objectif des 2%. Interrogé par Fox News, le responsable a ajouté que les marchés boursiers s'étaient un peu emballés en réaction au ton plus accommodant du président de la Fed Jerome Powell, dans le cadre de sa conférence de presse faisant suite à un troisième statu quo monétaire consécutif.

Raphael Bostic, qui dirige la Fed d'Atlanta, s'exprimait aussi cette semaine : Selon lui, il est probable que l'inflation poursuive sa baisse graduelle durant les prochains mois, mais suffisamment lentement pour ne pas justifier pour l'heure de levée de la politique restrictive. Bostic reste donc très conservateur et n'envisage que deux baisses de taux l'an prochain, durant le deuxième semestre. Il a tout de même relevé que la Fed ne devait pas trop en faire dans le sens du durcissement pour ne pas plomber le marché de l'emploi... Bostic a indiqué que la Fed était dans une bonne position et sur la bonne voie pour corriger l'inflation sans trop de difficultés sur le marché du travail. Il a déclaré qu'il accordait beaucoup d'attention aux taux d'inflation à 3 et 6 mois, qui sont en baisse, tout en ajoutant qu'il s'attendait toujours à ce que l'inflation diminue lentement et de manière inégale.

Sur Yahoo! Finance, Thomas Barkin, patron de la Fed de Richmond, a quant à lui estimé que la Fed allait réduire ses taux si l'inflation poursuivait sa baisse. Cependant, il a également averti qu'il considérait l'inflation comme plus tenace que la moyenne des gens, et qu'il ne pouvait donc pas prédire vers où se dirigeraient les données.

Malgré les nombreuses interventions de responsables de la Fed cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de changement dans les anticipations de marché relatives aux taux, l'outil FedWatch donnant une probabilité d'environ 12% désormais d'une baisse de taux le 31 janvier 2024, contre 83% au 20 mars. Selon le même outil, les taux pourraient se situer dans une fourchette de 3,75 à 4% (probabilité de près de 36%) ou bien entre 3,50 et 3,75% (probabilité de 37%) en fin d'année prochaine.

Vendredi, les investisseurs suivront les commandes de biens durables, les revenus et dépenses des ménages (et l'indice des prix 'core PCE' suivi par la Fed), les ventes de logements neufs, ainsi que l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan.

Les valeurs

Micron (+8,6%), le concepteur américain de puces, a dépassé les attentes à Wall Street pour son premier trimestre fiscal et livré des prévisions solides. Le groupe a affiché au premier trimestre fiscal 2024 une perte ajustée par action de 95 cents à comparer à un consensus de -1$. Les revenus ont été de 4,73 milliards de dollars sur la période close fin novembre 2023, en croissance de 16% en glissement annuel, contre 4,54 milliards attendus. Le leader américain des puces mémoires prévoit, pour le deuxième trimestre fiscal, des revenus allant de 5,1 à 5,5 milliards de dollars, alors que le consensus était inférieur à 5 milliards. La perte ajustée par action sur la période est attendue entre 21 et 35 cents, contre 62 cents de déficit selon le consensus.

Le groupe se rapprocherait donc de la rentabilité, aidé notamment par le boom de l'intelligence artificielle. Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron, évoque ainsi la forte demande pour les mémoires pour centres de données destinées à aider au développement de logiciels d'IA. Le dirigeant a maintenu que 2024 allait être une année de rebond pour l'industrie dans son ensemble. Le groupe de Boise, Idaho, a déjà vendu toute la mémoire à large bande passante qu'elle pourrait fabriquer en 2024 - un type de puces ultrarapide dont ont besoin les ordinateurs qui créent des logiciels d'IA. Le management mentionne une opportunité de revenus et de profits élevés pour l'industrie. Le groupe tente de se remettre après une année au cours de laquelle les fabricants de smartphones et de PC ont réduit les commandes. Les clients avaient constitué un excédent de stocks, faisant chuter les prix des mémoires sous leur coût de production.

BlackBerry (-12,6%). Pourtant l'ex-vedette du marché des assistants personnels a affiché sur le trimestre clos un bénéfice inattendu, avec la demande en services de cybersécurité. Le groupe canadien coté sur la place américaine a ainsi dégagé un bénéfice ajusté trimestriel d'un cent par titre sur le trimestre clos fin novembre, contre un consensus de -5 cents. Les revenus du troisième trimestre ont été de 175 millions de dollars contre 169 millions un an plus tôt. Le consensus était de 173 millions. Pour son quatrième trimestre, le groupe envisage prudemment des revenus allant de 150 à 159 millions de dollars, ce qui déçoit les marchés puisque le consensus était de 200 millions.

BlackBerry entend aussi simplifier sa structure afin que chaque activité puisse opérer de manière indépendante avec l'objectif d'être rentable et génératrice de cash. John Giamatteo, nouveau directeur général du groupe, indique que ce travail de séparation des activités et de redimensionnement a débuté, le groupe prévoyant de réduire encore l'usage de cash flow opérationnel au quatrième trimestre fiscal.

Tesla (+3%). Le groupe fait l'objet d'une enquête de l'administration norvégienne des routes publiques à propos de la suspension de ses véhicules qui pourraient faire l'objet d'un rappel. C'est du moins ce qu'a indiqué à l'agence Reuters l'autorité locale de la sécurité routière, la NPRA. Le titre du géant texan de l'automobile électrique profite toutefois des informations selon lesquelles l'administration Biden devrait relever les droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Ainsi, Washington envisagerait selon le Wall Street Journal d'augmenter les droits de douane sur certains produits chinois, notamment les véhicules électriques. Le WSJ cite à ce sujet des personnes ayant connaissance du dossier.

Il s'agirait à première vue d'une nouvelle positive pour Tesla, alors que les exportations chinoises de véhicules ont augmenté ces dernières années, alimentées par la surcapacité et le ralentissement de la demande intérieure sur le plus grand marché automobile du monde. Cela ferait suite à une demande adressée le mois dernier à l'administration Biden par un groupe bipartisan de législateurs US d'augmenter les droits de douane sur les véhicules fabriqués en Chine et d'étudier les moyens d'empêcher les entreprises chinoises d'exporter vers les États-Unis depuis le Mexique.

Boeing (+0,6%) va reprendre les livraisons de son 787 Dreamliner en Chine d'ici quelques jours, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. Cela pourrait aussi ouvrir la voie à un dégel des livraisons pour le 737 MAX en Chine après quatre ans de pause. Juneyao Airlines, groupe aérien chinois, va donc recevoir à Shanghai un nouveau 787 Dreamliner en provenance de Seattle. La publication spécialisée The Air Current a quant à elle indiqué que Boeing avait obtenu ce mois-ci une autorisation clé du régulateur chinois de l'aviation qui rapprocherait le constructeur américain d'un dégel des livraisons du 737 MAX. Reuters rappelle que les commandes et livraisons chinoises d'avions Boeing ont été suspendues depuis 2019 après que deux accidents mortels du 737 MAX en 2018 et 2019 ont conduit au clouage au sol du MAX dans le monde entier. Les interdictions de sécurité ont été levées, mais les nouvelles livraisons sont restées suspendues.

CarMax (+5,1%), le géant américain de la distribution de véhicules d'occasion, grimpe à Wall Street. Pour son troisième trimestre fiscal 2024, clos fin novembre 2023, le groupe a affiché des revenus de 6,15 milliards de dollars (-5,5%), légèrement inférieurs au consensus, mais un bénéfice ajusté dilué par action de 52 cents à comparer à un consensus de 42 cents. Le groupe a profité de l'effet prix et des réductions de coûts. Malgré les pressions dans le secteur des véhicules d'occasion, le management se félicite des améliorations séquentielles sur plusieurs composantes clés de l'activité. Le bénéfice net trimestriel a été de 82 millions de dollars, contre 38 millions de dollars un an avant.

Paychex (-7%), spécialisé dans le développement de progiciels de gestion intégrée, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal clos fin novembre des revenus de 1,26 milliard de dollars en augmentation de 6% en glissement annuel, un bénéfice opérationnel en hausse de 7% à 506 millions de dollars et un bpa dilué ajusté par action de 1,08$ en croissance de 9%. Sur l'exercice, les revenus ont augmenté de 6% à 2,54 milliards, alors que le bpa ajusté s'est apprécié de 10% à 2,23$. Le groupe rehausse par ailleurs ses prévisions annuelles de bénéfices.

Cintas (+6,5%), géant des uniformes, a publié les résultats de son deuxième trimestre de l'exercice 2024 clos le 30 novembre 2023. Les revenus se sont élevés à 2,38 milliards de dollars, contre 2,17 milliards de dollars au deuxième trimestre de l'année dernière, soit une augmentation de 9,3%. Le taux de croissance organique des revenus pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024, après ajustement des impacts des acquisitions et des fluctuations des taux de change, était de 9%. Le bénéfice net s'est élevé à 374,6 millions de dollars, contre 324,3 millions un an avant. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 3,61$ contre 3,12$ au deuxième trimestre de l'année dernière, soit une augmentation de 16%.

Carnival (+6,2%), le leader américain de la croisière, a publié des revenus annuels historiques de 21,6 milliards de dollars, pour un cash flow des opérations de 4,3 milliards de dollars et un free cash flow ajusté de 2,1 milliards. La perte nette GAAP a été de 74 millions de dollars, alors que le bénéfice ajusté s'est affiché positif d'un petit million de dollars. Pour le quatrième trimestre, les revenus ont été également historiques à 5,4 milliards contre 5,3 de consensus. "Nous avons commencé l'année avec la meilleure position réservée que nous ayons jamais vue, et avons désormais près des deux tiers de notre occupation déjà prévue pour 2024, à des prix considérablement plus élevés. Nous continuons de connaître une forte dynamique de réservations dans tous les domaines, nos marques européennes faisant preuve d'une force remarquable au cours du trimestre (...)", selon le CEO Josh Weinstein.