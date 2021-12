Wall Street : rebondit, chasse aux bonnes affaires

(Boursier.com) — La Bourse de New York repart de l'avant jeudi, les investisseurs profitant de la purge des derniers jours pour se replacer sur les actions, malgré la double crainte du variant Omicron et d'un durcissement de politique monétaire de la Fed en 2022. Apple (-0,9%) réduit ses pertes après une chute de 4% en début de journée, sur fond de doutes sur la demande d'iPhone 13. Le pétrole s'oriente finalement en hausse, malgré la décision surprise de l'Opep+ de poursuivre ses hausses de production en janvier.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones regagne 2% à 34.710 points, tandis que l'indice large S&P 500 avance de 1,68% à 4.588 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, reprend 0,88% à 15.388 pts. La cote est soutenue par l'ensemble des 11 indices sectoriels du S&P 500, à commencer par les financières (+3,2%), l'industrie (+3,1%), l'immobilier (+3%) et l'énergie (+3%).

Le baril de brut léger américain WTI avance de 0,8% à 66,11$ (contrat à terme de janvier), tandis que le Brent de Mer du nord gagne 0,45% à 69,18$ (contrat de février). L'once d'or consolide de 1% à 1.764,90$ sur le Comex (contrat de février). L'indice du dollar gagne 0,16% face à un panier de devises. Le bitcoin gagne 1,7% sur 24h autour de 56.227$. Sur les marchés de taux, le rendement du T-Bond à 10 ans gagne 4 points de base à 1,45%.

La Fed priée d'éviter toute spirale inflationniste

Les marchés ont globalement retrouvé un certain calme après les soubresauts provoqués par l'arrivée du nouveau variant Omicron du coronavirus la semaine dernière, et le changement de ton de la Réserve fédérale, qui considère désormais l'inflation comme plus durable que prévu, et se place clairement dans une logique d'accélération du "tapering" et sans doute de relèvement des taux directeurs d'ici à la mi-2022.

Après Jerome Powell, le patron de la Fed, c'est au tour de Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor (et ex-patronne de la Fed), d'indiquer jeudi qu'elle n'emploierait plus le terme "transitoire" pour décrire l'inflation. Mme Yellen a ajouté qu'il incombait désormais à la Fed d'éviter toute spirale haussière sur les salaires et des prix.

S'exprimant virtuellement à l'occasion d'une conférence organisée par Reuters, elle a dit comprendre le raisonnement derrière la volonté de la Fed de procéder au "tapering", la réduction de son programme d'achat d'actifs. Les comportements des salaires et des prix seront à suivre de près selon Yellen, afin de détecter une éventuelle surchauffe de l'économie américaine.

Elle a noté que l'abaissement de certains tarifs douaniers hérités de l'ère Trump pourrait diminuer quelque peu les pressions inflationnistes, sans que cela ne fasse réellement la différence. Plusieurs responsables de la Fed, Raphael Bostic, Randal Quarles, Mary Daly et Thomas Barkin devaient intervenir publiquement ce jeudi.

En attendant les chiffres de l'emploi US en novembre

Les opérateurs, très concentrés ces derniers jours sur les nouveaux développements concernant Omicron, l'inflation américaine et la Fed, étudient en cette fin de semaine les chiffres de l'emploi. Après un rapport d'ADP plutôt réconfortant mercredi concernant l'emploi privé, l'étude Challenger relative aux annonces de licenciements pour le mois de novembre et les inscriptions au chômage ont rassuré ce jeudi.

Les annonces de licenciements ont ainsi concerné 14.875 postes, contre 22.822 en octobre, retombant au plus bas depuis 1993 ! Quant aux inscriptions au chômage, elles ont atteint 222.000 la semaine dernière, contre 245.000 de consensus et après 194.000 la semaine précédente (un plus bas de 62 ans).

Demain vendredi, l'attention se portera sur le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi, avec un consensus logé à 543.000 créations de postes et à 4,5% pour le taux de chômage (contre 4,6% en octobre).

Durcissement des mesures anti-Covid des deux côtés de l'Atlantique

Sur le front de la pandémie, les investisseurs suivent les dernières annonces concernant le variant Omicron. Aux Etats-Unis, où le premier cas de ce variant a été découvert mercredi en Californie, les autorités ont durci les conditions d'entrée pour les voyageurs, à peine un mois après avoir rouvert leurs frontières aux seules personnes vaccinées. Ces dernières devront désormais présenter, dès le début de la semaine prochaine, un test covid négatif de moins de 24h pour entrer sur le sol américain.

Les vols domestiques restent eux dispensés de ces exigences sanitaires pour le moment : le port du masque, seule condition exigée sur ces vols (ainsi que dans les autres transports en commun intérieurs), devrait être prolongé jusqu'à la fin mars 2022. La Maison Blanche préparerait aussi une accélération de la vaccination, notamment avec des doses de rappel, et une multiplications des tests et des autotests pour cet hiver. Joe Biden devait détailler son plan d'action lors d'une conférence de presse jeudi soir.

En Europe, l'Allemagne a annoncé jeudi de nouvelles restrictions drastiques visant les personnes non vaccinées (environ un tiers de la population), qui n'auront plus accès aux commerces non essentiels, restaurants, lieux de culture ou de loisirs... Berlin envisage en outre de mettre en place en février prochain l'obligation vaccinale (déjà en vigueur en Autriche voisine), qui doit encore obtenir un avis favorable du Conseil de l'éthique et un vote du Parlement allemand.

VALEURS A SUIVRE

Apple (-0,9%) réduit ses pertes après une chute de plus de 4% en matinée, et alors que le titre était encore mardi soir sur des sommets historiques. Le groupe californien de Cupertino aurait indiqué à ses fournisseurs que la demande pour son iPhone 13 faiblissait. C'est du moins ce que rapporte Bloomberg. Apple aurait déjà réduit de 10 millions d'unités l'objectif de production annuelle de son dernier smartphone en raison de la pénurie de puces, avait précédemment relaté le journal Nikkei. L'agence Bloomberg, citant des personnes proches du dossier, croit savoir que le groupe à la pomme espérait combler ce retard en 2022 grâce à l'amélioration de l'approvisionnement, mais a informé ses fournisseurs de composants que ces commandes pourraient ne pas se matérialiser.

Tesla (-1,2%), leader de l'automobile électrique, a lancé un quad électrique pour enfants aux États-Unis proposé pour 1 900$, deux ans après que le constructeur a présenté le véhicule tout-terrain (ATV) avec son pick-up Cybertruck. Le VTT à quatre roues, un 'Cyberquad' pour enfants, est inspiré du modèle Cybertruck et commencera à être expédié dans 2 à 4 semaines, selon le site Web du groupe d'Elon Musk. Le quad ne peut néanmoins être expédié à Hawaï, en Alaska ou à Porto Rico, remarque Reuters.

Square (-2,3%), le groupe de services de paiement de Jack Dorsey - qui vient de démissionner de ses fonctions à la tête de Twitter pour se concentrer sur cette activité -, va changer de nom et devenir Block Inc., en référence à sa volonté de diversification dans de nouveaux segments tels que la musique, les transferts d'argent et bien entendu la blockchain. Il s'agit d'un changement d'identité corporate, la marque Square restant intacte. Cette évolution ne devrait pas non plus conduire à des changements opérationnels. Le symbole 'SQ' de cotation à Wall Street subsiste également.

Moderna (-3,9%) pourrait disposer d'un 'booster' (rappel) contre le variant Omicron du covid, testé et prêt à une demande d'autorisation aux USA, dès le mois de mars, affirme Stephen Hoge, président du laboratoire. Hoge juge que des injections de rappel portant sur des gènes ciblant spécifiquement les mutations du variant Omicron récemment découvert seraient le moyen le plus rapide de remédier à toute réduction anticipée de l'efficacité vaccinale. "Nous avons déjà commencé ce programme", a déclaré le dirigeant à Reuters, précisant que Moderna travaille également sur un vaccin multivalent qui couvrirait jusqu'à quatre variants du coronavirus, dont Omicron.

Vir Biotechnology (-3%). Le laboratoire britannique GlaxoSmithKline a indiqué qu'une analyse préliminaire avait montré l'efficacité de son traitement contre le Covid-19 à base d'anticorps développé avec Vir Biotechnology contre le nouveau variant Omicron.

Boeing (+5,6%) rebondit suite à la publication par l'autorité chinoise de l'aviation de nouvelles directives de navigation qui ouvrent la voie à une possible levée de l'interdiction de vol en Chine du 737 MAX, appareil impliqué dans deux accidents meurtriers en 2018 et 2019 en Ethiopie et Indonésie.

Uber (+5,7%) entend lancer en Inde une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux clients d'effectuer leurs réservations de véhicule via la messagerie WhatsApp de Meta Platforms (-0,4%), l'ex-Facebook, qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs.

Digital World Acquisition (+7,3%). Trump Media and Technology Group (TMTG), qui doit fusionner avec le SPAC (véhicule d'investissement) Digital World Acquisition, entend lever jusqu'à un milliard de dollars supplémentaires pour le réseau social de l'ancien président américain Donald Trump, ont précisé des sources à Reuters.

Grap, géant VTC asiatique, qui a fusionné pour 40 milliards de dollars avec un SPAC dirigé par le fonds Altimeter Growth, doit faire ses débuts boursiers ce jeudi sur le Nasdaq Composite.

Dollar General (-2,6%) trébuche après un avertissement sur les ventes. Le détaillant discount américain dit s'attendre à une décroissance des ventes à comparable pour l'exercice fiscal allant de 2,5% à 3,5%. Sur le troisième trimestre clos fin octobre, les ventes totales ont augmenté de 3,9% à 8,5 milliards, pour un profit opérationnel de 666 M$ et un bpa de 2,08$.

Kroger (+12,5%) bondit après avoir relevé ses estimations, soutenu par la cuisine à domicile et les produits d'épicerie. Les ventes du troisième trimestre ont augmenté de 7,2% à 31,9 milliards, pour un bpa ajusté de 78 cents à comparer aux 66 cents de consensus. Le bpa ajusté annuel est attendu désormais entre 3,4 et 3,5$, alors que les ventes à comparable devraient se tasser de 0,2 à 0,4%.