Wall Street rebondit, avec la Chine et après le rapport sur l'emploi américain

(Boursier.com) — Wall Street se redresse nettement ce vendredi. Le S&P 500 grimpe de 1,57% à 3.778 pts, le Dow Jones rebondit de 1,52% à 32.488 pts et le Nasdaq s'adjuge 1,42% à 10.489 pts, après deux séances de purge consécutives au discours sans équivoque du président de la Fed Jerome Powell, déterminé à poursuivre le durcissement monétaire pour maîtriser enfin l'inflation, suite à quatre hausses de taux consécutives de 75 points de base. Le baril de brut WTI rebondit de 4,4% sur le Nymex à 92,1$. L'once d'or s'adjuge 2,8% à 1.676$. L'indice dollar retombe de 1,7% face à un panier de devises.

Les actions américaines sont cependant toujours sur la voie d'une forte baisse hebdomadaire, après deux semaines consécutives de gains. Le rallye des actions chinoises semble avoir des retombées positives aujourd'hui, après un gain de 2,43% du SSE composite sur des spéculations relatives à un éventuel assouplissement des mesures anti-covid. Bloomberg a rapporté que la Chine s'efforçait d'assouplir ainsi les règles qui pénalisent les compagnies aériennes pour le transport de passagers positifs au Covid. Cela fait suite également aux spéculations intervenues plus tôt cette semaine à propos de préparatifs éventuels de Pékin en vue d'une sorte de pivot sur le 'zéro Covid'. Les spéculations persistent aujourd'hui concernant des commentaires attribués à l'ancien épidémiologiste en chef de la Chine, bien qu'il ait déclaré plus tard que les remarques avaient été sorties de leur contexte. Un autre rapport de Bloomberg a également aidé à renforcer le sentiment, indiquant que des responsables d'audit américains auraient achevé la première vague d'inspection sur place des entreprises chinoises avant la date prévue. Cependant, quelques gros titres aujourd'hui sur les cas de Covid en Chine au sommet de six mois et des troubles sociaux croissants contrebalancent ces éléments positifs.

Les chiffres du jour du marché américain de l'emploi ne devraient pas tempérer les ardeurs de la Fed. En effet, les créations d'emplois non-agricoles du mois d'octobre sont ressorties largement supérieures aux anticipations des économistes de la place, à 261.000, contre un consensus FactSet de 200.000 et un niveau de 315.000 un mois plus tôt - révisé en forte hausse. Les créations de postes dans le privé sont ressorties au nombre de 233.000 en octobre, contre 200.000 de consensus et 319.000 un mois plus tôt. Le taux de chômage s'est établi à 3,7%, contre 3,6% de consensus et 3,5% un mois auparavant.

Notons donc que les chiffres de septembre ont été révisés en nette hausse. Les créations de postes totales ont été revues de 263.000 à 315.000. Les créations dans le privé ont été réajustées à 319.000 contre 288.000.

En octobre, le taux de participation à la force de travail a représenté 62,2%, contre 62,3% de consensus. Le salaire horaire moyen a grimpé de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 4,7% en comparaison de l'an dernier, soit une augmentation plus prononcée qu'attendu.

Cependant, une certaine attention est aussi portée aux messages plus prudents provenant des entreprises américaines, où les gros titres ont mis en évidence une vague d'annonces de gel des embauches et de licenciements, y compris chez des géants technologiques particulièrement résilients tels qu'Amazon ou Apple.

La fourchette actuelle de taux sur les fed funds est logée entre 3,75 et 4%. Selon l'outil FedWatch, la probabilité d'une hausse supplémentaire de 75 points de base le 14 décembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, est de 43%, contre 57% pour la probabilité d'un geste plus raisonnable de 50 points de base.

Les premières interventions de responsables de la Fed post-FOMC ne révèlent pas de surprise ce jour. Susan Collins (membre votante), dirigeante de la Fed de Boston, s'attend à de nouvelles hausses des taux, suivies d'un maintien des taux en territoire restrictif pendant un certain temps. Compte tenu de la série agressive récente, l'accent devrait maintenant être mis sur le niveau approprié à atteindre. Il serait toutefois prématuré selon elle de signaler précisément jusqu'où les taux devraient aller.

Sur CNBC, Thomas Barkin (non-votant) de la Fed de Richmond a noté qu'il y avait beaucoup de données à venir au cours des prochaines semaines. Selon lui, après avoir eu le pied sur l'accélérateur pendant des mois, il serait maintenant envisageable que la Fed freine un peu. Barkin ajoute qu'un taux terminal de plus de 5% est concevable.

Ces deux responsables semblent suivre précautionneusement la ligne tracée par Jerome Powell lors de la conférence de presse post-FOMC sur des hausses de taux plus lentes, une emprise plus longue en territoire restrictif et un taux terminal potentiellement plus élevé (déjà attendu supérieur à 5%).

Les valeurs

PayPal corrige de 3% à Wall Street ce vendredi, au plus bas depuis 2017 ! Le groupe a pourtant dépassé les attentes de profits et de revenus sur le trimestre clos, mais les perspectives déçoivent, avec une réduction de la guidance de revenus. Pour le troisième trimestre, le bénéfice ajusté par action a été de 1,08$, contre un consensus de 96 cents et un niveau de 1,11$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé 6,85 milliards de dollars - dépassant de peu le consensus -, à comparer aux 6,18 milliards de dollars de l'an dernier. Le leader du paiement en ligne revoit sa guidance de revenus annuels du fait de l'anticipation d'un ralentissement économique. Le groupe californien de San Jose table désormais sur une croissance des revenus ajustés annuels de 10%, contre 11% précédemment et 10% de consensus. Daniel Schulman, directeur général, évoque un environnement macroéconomique difficile, un ralentissement des tendances de e-commerce et une saison de shopping des fêtes imprévisible. PayPal prévoit par ailleurs de réaliser 900 millions de dollars d'économies cette année, puis au moins 1,3 milliard de dollars l'an prochain.

Block, ex-Square, le spécialiste du paiement mobile et électronique, dirigé par Jack Dorsey, rebondit de 18% à Wall Street. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a publié une perte nette de 2 cents par titre, mais une croissance de 17% des revenus totaux à 4,52 milliards de dollars. La progression de Cash App, le service de paiement mobile développé par le groupe, a amplement soutenu les résultats. Cash App a amélioré sa marge brute de 51% à 774 millions de dollars sur le trimestre. Les transactions sur la plateforme ont progressé de 20%. Hors revenus liés au Bitcoin, Block aurait réalisé sur le trimestre clos un chiffre d'affaires de 2,75 milliards de dollars en augmentation de 36%. Cash App à lui seul a généré 2,68 milliards de dollars de recettes pour le trimestre. Enfin, le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 42 cents, contre 24 cents de consensus. Les revenus ont eux aussi dépassé les anticipations de marché.

Amgen (+1%), le géant américain des biotechnologies, a annoncé pour son troisième trimestre des profits et revenus supérieurs aux attentes de marché. Le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 4,7$, contre un consensus de 4,42$ et un niveau de 4,67$ un an avant. Les revenus ont atteint 6,7 milliards de dollars, contre 6,56 milliards de consensus. Pour l'exercice, le groupe resserre sa guidance de bénéfice ajusté par action entre 17,25 et 17,85$, alors que les revenus sont attendus entre 26 et 26,3 milliards de dollars. "Nos médicaments ont généré une croissance de volume de 8% au cours du trimestre à l'échelle mondiale, avec 11 produits réalisant des ventes trimestrielles record", a déclaré le directeur général d'Amgen, Robert Bradway. Cette progression des volumes a compensé les effets de change et de prix.

Coinbase (+10%) grimpe à Wall Street, alors que la plateforme d'échange de cryptomonnaies a pourtant raté le consensus de profit sur le trimestre clos. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a déploré une perte ajustée par action de 2,43$, contre -2,2$ de consensus et +1,62$ de profit un an auparavant. Les revenus se sont écroulés à 590 millions de dollars, contre 1,31 milliard un an plus tôt. Ce troisième trimestre consécutif en pertes pour le groupe ne semble pourtant pas faire fuir les investisseurs, qui préfèrent prendre note des rares points positifs, comme la rétention des utilisateurs ou la baisse des dépenses. Les revenus sont pourtant très inférieurs eux aussi au consensus (649 millions de dollars). L'Ebitda ajusté est dans le rouge de 116 millions de dollars. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a tout de même dépassé les attentes à 8,5 millions.

Starbucks (+10%), la chaîne américaine de cafés, a publié hier soir des comptes supérieurs aux attentes de Wall Street, les consommateurs acceptant des prix plus élevés. Pour son quatrième trimestre fiscal, correspondant au troisième trimestre calendaire, le groupe a affiché des revenus historiques de 8,41 milliards de dollars, contre 8,15 milliards un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 81 cents, contre 72 cents de consensus et 1$ un an avant. Pour traverser l'éventuelle récession, le groupe dirigé par Howard Schultz mise sur des clients plus jeunes et aisés, cette génération Z qui tend à avoir significativement plus de budget discrétionnaire. Schultz note que la loyauté de cette clientèle a été assez forte et prévisible. Sur le quatrième trimestre fiscal clos le 2 octobre, Starbucks a affiché une croissance à comparable de 7%, largement supérieure aux attentes, avec une performance de 11% aux États-Unis - et le retour du Pumpkin Spice Latte. Même la faiblesse chinoise (-16% à comparable) est moins prononcée que prévu...

DoorDash s'envole de 14% à Wall Street, suite à sa publication trimestrielle. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a affiché pourtant une perte ajustée par action de 77 cents, plus importante que prévu et plus que doublée en comparaison de l'an dernier. Les revenus ont été de 1,7 milliard de dollars, dépassant de 4% le consensus, à comparer à un niveau de 1,28 milliard un an avant. Les marchés semblent donc ignorer la déception sur les profits pour se concentrer sur la bonne surprise relative aux revenus, traduisant une accélération de la demande pour le service de livraison de nourriture. Il faut dire que les commandes ont atteint un record sur le trimestre, malgré la hausse des prix. Le groupe a enregistré 439 millions de commandes sur la période et une croissance de 30% de la valeur brute des commandes à 13,5 milliards de dollars. La firme de San Francisco a néanmoins déploré une perte nette de 295 millions de dollars.

Warner Bros. Discovery perd 9% à Wall Street, après des résultats en demi-teinte pour son troisième trimestre. Le groupe a dévoilé pour la période un Ebitda ajusté de 2,42 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 2,26 milliards. Les revenus ont en revanche déçu, s'établissant à 9,82 milliards de dollars contre 10,3 milliards de consensus. Le nombre d'abonnés DTC dans le monde en fin de trimestre était de 94,9 millions, en augmentation de 2,8 millions. Pour le quatrième trimestre, l'Ebitda ajusté est anticipé entre 9 et 9,5 milliards de dollars, contre 9,2 milliards de consensus. Pour l'exercice suivant, le groupe se fixe pour objectif un Ebitda ajusté de 12 milliards de dollars, légèrement au-dessus du consensus de marché.

Motorola Solutions (+5%) a publié pour son troisième trimestre fiscal des bénéfices et revenus supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action a été de 3$, contre un consensus de marché de 2,88$ et un niveau de 2,35$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 2,37 milliards de dollars, contre 2,11 milliards un an plus tôt et près de 3% de plus que le consensus. Les revenus d'intégration de produits et systèmes sur le trimestre clos ont progressé de 15%. Les revenus software et services se sont appréciés quant à eux de 8%. Le bpa non-GAAP grimpe ainsi de 28%. Le groupe a généré 388 millions de dollars de cash flow opérationnel. Le backlog de fin de trimestre ressort enfin au niveau record de 13,5 milliards de dollars, en augmentation de 19% en glissement annuel.

Monster Beverage, le groupe américain actif dans les boissons énergisantes, grimpe encore de 7% à Wall Street au lendemain des comptes trimestriels. Cette hausse ramène sa performance boursière à l'équilibre en 2022. Mieux encore, la valeur évolue non loin de ses sommets historiques, fait rare dans le contexte actuel. Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 60 cents, à comparer à un consensus de 58 cents et un niveau de 63 cents un an plus tôt. Les revenus ont été de 1,62 milliard de dollars, contre 1,41 milliard sur la période comparable, l'an dernier. Ainsi, avec une progression de 15% en glissement annuel, les revenus atteignent un record. Hors effets de change, la croissance aurait même été de plus de 20%. Le groupe indique que les actions sur les prix impactent positivement les marges. En outre, le conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars.

Twilio plonge de 34% à Wall Street après une guidance trop courte. Twilio, spécialiste américain des communications unifiées via le cloud, retombe donc sur ses plus bas niveaux depuis 2018 en bourse. Pour le troisième trimestre, les revenus ont augmenté néanmoins de 33% à 983 millions de dollars. La croissance organique a été de 32%. La perte ajustée des opérations a été de 35 millions de dollars, contre un bénéfice ajusté de 8 millions de dollars un an avant. La perte ajustée par action s'établit à 27 cents, contre 1 cent de profit un an auparavant. La perte nette consolidée totalise 482 millions de dollars, 2,63$ par action, deux fois plus lourde que l'an dernier. Le consensus pour le trimestre clos était de 39 cents de perte ajustée par action et 974 millions de dollars de revenus. Il est donc tout de même dépassé. Twilio envisage des revenus du quatrième trimestre allant de 995 millions à 1 milliard de dollars, contre 1,1 milliard de consensus.

GoPro trébuche de 3% à Wall Street ce jour, alors que le groupe a battu le consensus de revenus et de profits sur le troisième trimestre, mais dévoile par ailleurs des prévisions prudentes de chiffre d'affaires pour la saison des fêtes de fin d'année, du fait de la hausse des stocks, des promotions et d'une plus faible demande. Pour la période close, GoPro affiche tout de même des abonnements en croissance de 55% à 2,1 millions, un bpa GAAP de 10 cents, un bpa ajusté de 19 cents et des revenus de 305 millions de dollars (+2% à devises constantes).

The Hershey Company (stable) a relevé ses estimations de bénéfices et de revenus sur l'année. Le géant des confiseries a bénéficié d'une forte demande pendant les célébrations de Halloween qui devrait se poursuivre durant les fêtes de fin d'année, malgré l'augmentation des prix. Les revenus du troisième trimestre ont dépassé les attentes de marché. Les ventes annuelles sont désormais attendues en croissance de 14 à 15%, contre une fourchette antérieure allant de 12 à 14%. Le bpa ajusté annuel est espéré maintenant en augmentation de 14 à 15%. Sur le troisième trimestre, les revenus se sont appréciés de 15,6% à 2,73 milliards, pour un bpa ajusté de 2,17$ à comparer à un consensus de 2,1$.