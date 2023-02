Wall Street rebondit, avec Disney et PepsiCo

(Boursier.com) — Wall Street se redresse avant bourse ce jeudi, le S&P 500 remontant de 0,7%, le Dow Jones de 0,5% et le Nasdaq de 1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,7% à 77,9$. L'once d'or grappille 0,1% à 1.893$. L'indice dollar fléchit de 0,5% face à un panier de devises de référence.

Les inscriptions au chômage sont reparties à la hausse la semaine passée. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 4 février, des inscriptions au chômage au nombre de 196.000, en hausse de 13.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 190.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 189.250. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 28 janvier atteint 1,688 million, en progression de 38.000 sur sept jours (1,66 million de consensus).

Hier, Wall Street avait souffert sur des commentaires de plusieurs responsables régionaux de la Fed, en particulier ceux de John Williams, le président de la Fed de New York, qui s'est montré très ferme en estimant le travail encore long pour maîtriser l'inflation et en indiquant que de nouvelles hausses de taux étaient nécessaires. Selon lui, les taux devraient même rester en territoire restrictif plusieurs années. La projection médiane de 5,1% pour le pic des taux envisagée par les banquiers centraux semble "très raisonnable", selon Williams. Ces propos sont donc nettement moins souples que ceux tenus plus tôt cette semaine lors d'une interview par Jerome Powell, patron de la Fed, qui soulignait encore quant à lui le début du processus de désinflation.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller (membre votant), a précisé hier pour sa part qu'une inflation excessive était un problème plus grave que des taux plus élevés, et qu'il devait voir plus de modération de ce point de vue avant que ses perspectives ne changent. Waller a également déclaré qu'il ne voyait aucun signe d'une baisse rapide de l'inflation et que les taux pourraient rester plus élevés plus longtemps que certains ne le prévoyaient. Son discours était donc assez proche de celui de Williams, selon lequel la Fed a encore beaucoup de travail à faire sur les taux.

Williams a aussi jugé que les conditions financières s'étaient resserrées et étaient désormais globalement conformes aux perspectives politiques de la Fed, même si la Fed devrait augmenter ses taux beaucoup plus si les conditions financières se desserraient trop.

Neel Kashkari (membre votant), patron de la Fed de Minneapolis, a déclaré que la croissance des salaires restait trop élevée pour obtenir une inflation de 2%, tout en affirmant que les marchés financiers étaient plus confiants que la Fed dans le fait que l'inflation chuterait rapidement.

La gouverneure de la Fed, Lisa Cook, a estimé également hier que la banque centrale américaine n'en avait pas encore fini avec la hausse des taux, et que les taux devraient être maintenus à des niveaux suffisamment restrictifs.

Globalement, ces interventions multiples de 'speakers' de la Fed ont été plutôt bellicistes, un peu plus en tout cas que les récents commentaires de Powell.

Ailleurs dans le monde, la relative bonne surprise du jour provient d'Allemagne avec un indice des prix à la consommation affichant une hausse moins importante que prévu en normes européennes, selon la première estimation publiée par Destatis, institut fédéral de la statistique. L'indice des prix calculé aux normes européennes augmente de 0,5% par rapport à décembre et de 9,2% sur un an. Les économistes anticipaient une augmentation de 1,2% d'un mois sur l'autre et une accélération à 10% en rythme annuel. Néanmoins, l'indice des prix à la consommation aux normes allemandes s'est affiché à +1% sur un mois et +8,7% sur un an, alors que le consensus était de +0,8% sur un mois.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, après les chiffres et le plan de réorganisation bien accueillis de Disney hier soir, les opérateurs suivront encore une belle série de publications ce jeudi. AbbVie, Pepsico, Philip Morris International, S&P Global, Duke Energy, Thomson Reuters, Brookfield Corporation, Apollo Global Management, Hilton Worldwide, Kellogg, Baxter International, Warner Music Group, Interpublic, BorgWarner, Tapestry ou Ralph Lauren, annoncent avant bourse ce jour leurs derniers comptes.

Après bourse, il faudra compter avec PayPal, Motorola Solutions, DexCom, VeriSign, Expedia, Cloudflare ou encore News Corp.

Les valeurs

Walt Disney grimpe à Wall Street, suite à l'annonce de résultats supérieurs aux attentes et de plans de réductions d'effectifs affectant 7.000 personnes. Le retour de Bob Iger à la tête du géant des médias et du divertissement s'avère donc mouvementé, puisque Disney dévoile une réorganisation majeure comprenant des licenciements massifs et la création de trois segments clés d'activité, Disney Entertainment, ESPN et Disney Parks, Experiences & Products. Les économies de coûts sont attendues à 5,5 milliards de dollars mais ne toucheront pas les contenus, selon le groupe. "Cette réorganisation se traduira par une approche plus rentable, coordonnée et rationalisée de nos opérations, et nous nous engageons à gérer nos activités plus efficacement, en particulier dans un environnement économique difficile", a déclaré Iger. "Bien que cela soit nécessaire pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, je ne prends pas cette décision à la légère". De plus, Iger a déclaré que Disney avait demandé au conseil d'administration de rétablir le dividende d'ici la fin de l'année civile.

Walt Disney a enregistré un bénéfice net du premier trimestre fiscal de 1,28 milliard de dollars, ou 70 cents par action, pour des ventes de 23,5 milliards de dollars, contre 21,8 milliards de dollars il y a un an. Après ajustement des charges de restructurations, de l'amortissement et d'autres effets, Disney a déclaré un bénéfice de 99 cents par action, contre 63 cents par action il y a un an. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 78 cents par action sur des revenus de 23,44 milliards de dollars. Du côté du service de streaming Disney+, le nombre d'abonnés a progressé de 24% en glissement annuel à 161,8 millions, mais le consensus était de 162,7 millions et ce nombre d'abonné était de 164,2 millions sur le trimestre antérieur, ce qui représente un premier déclin séquentiel.

PepsiCo a dépassé les attentes de marché pour son quatrième trimestre avec l'augmentation des prix, mais affiche des prévisions relativement prudentes. Le conseil d'administration a par ailleurs approuvé une augmentation de 10% du dividende. PepsiCo a ainsi publié un bénéfice net de 518 millions de dollars, ou 37 cents par action, au quatrième trimestre, contre 1,32 milliard de dollars l'année précédente. Ajusté des éléments non récurrents, le bpa est ressorti à 1,67$, contre un consensus FactSet de 1,65$. Les revenus ont atteint 28 milliards de dollars contre 25,25 milliards de dollars il y a un an, également supérieurs au consensus FactSet qui se situait à 26,8 milliards de dollars. La société s'attend maintenant à un bénéfice ajusté par action de 7,20$ pour 2023, en dessous du consensus FactSet qui était de 7,27$.

Robinhood progressait hier soir, après bourse à Wall Street. Le courtier en ligne américain a pourtant raté le consensus sur le trimestre clos. Robinhood a même vendu à découvert par accident une action 'meme', Cosmos Health, ce qui lui a valu une perte de 57 millions de dollars. Vlad Tenev, le directeur général de Robinhood, admettant la bourde, a évoqué une "erreur de traitement sur une OST", "vraiment décevante" ! Robinhood Markets a aussi indiqué hier que son conseil d'administration avait autorisé la société à poursuivre l'achat d'actions détenues par Sam Bankman-Fried, fondateur de l'échange de cryptomonnaies FTX qui s'était effondré l'année dernière. Bankman-Fried détient plus de 7% de Robinhood, soit plus de 50 millions de titres, via Emergent Fidelity Technologies. Les analystes s'interrogeaient sur le timing de la liquidation de cette participation, au beau milieu du scandale FTX.

Pour finir en beauté, Robinhood a dévoilé pour son quatrième trimestre une perte nette de 166 millions de dollars soit 19 cents par titre, contre 423 millions de dollars de déficit un an avant. Les revenus ont augmenté de 5% à 380 millions de dollars. Le consensus était de 15 cents de perte par action et 396 millions de dollars de revenus.

Baxter International trébuche de 6% avant bourse à Wall Street ce jeudi, alors que le groupe vient de publier pour son quatrième trimestre des ventes de 3,9 milliards de dollars en augmentation de 11% en données publiées, de 17% à devises constantes, mais de seulement 2% sur une base organique. Le bénéfice ajusté par action ressort inférieur aux attentes, à 88 cents. Le consensus était de 94 cents de bpa ajusté trimestriel pour 3,77 milliards de dollars de revenus. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, les revenus ont totalisé 15,1 milliards de dollars, en croissance de 18% en données publiées et 2% en organique, tandis que le bpa ajusté a été de 3,5$.

AbbVie a dévoilé pour son quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 3,60$ à rapprocher d'un consensus de 3,56$. Les revenus ont été de 15,1 milliards de dollars, en augmentation de 1,6% en données consolidées et de 3,8% sur une base opérationnelle. Les prévisions sont prudentes, alors que le blockbuster Humira fait face à une rude concurrence. Le groupe anticipe pour 2023 un bénéfice ajusté dilué par action allant de 10,7$ à 11,1$, loin du consensus qui était de 11,6$ environ. Alors qu'au quatrième trimestre, les revenus du blockbuster de l'arthrite Humira ont augmenté de 4,6% à 5,58 milliards de dollars, en ligne avec les attentes, soutenus par le marché américain. Néanmoins, ce médicament phare est désormais confronté depuis le début de l'année à la concurrence de biosimilaires moins chers aux États-Unis.

Philip Morris International, le vendeur américain de cigarettes et de tabac chauffé, a annoncé un bénéfice du quatrième trimestre inférieur aux attentes, mais des ventes bien supérieures aux prévisions. Le bénéfice net a atteint 2,4 milliards de dollars, 1,54$ par action, contre 2,09 milliards de dollars un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action, de 1,23$, a raté le consensus FactSet qui était de 1,26$. Les revenus ont augmenté de 0,6% pour atteindre 8,15 milliards de dollars, bien au-dessus du consensus FactSet qui ressortait à 7,5 milliards. Le volume total des expéditions a augmenté de 1,2% à 186 milliards d'unités.

S&P Global a publié pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 2,94 milliards de dollars, en vive augmentation de 41% en glissement annuel et au-dessus des attentes de marché. Le bénéfice net GAAP a décliné de 36% à 433 millions de dollars avec le recul des revenus de Ratings et l'amortissement des incorporels. Le bénéfice net ajusté se tient mieux, en retrait de 3% à 827 millions de dollars soit 2,54$ par titre. Le consensus était de 2,48$ de bpa ajusté pour 2,88 milliards de dollars de revenus. Le groupe, qui a finalisé le rachat d'IHS Markit, a atteint son objectif de synergies de fusion plus tôt que prévu.

Mattel a réalisé un bénéfice de seulement 16 millions de dollars, ou 4 cents par action, au quatrième trimestre, contre 226 millions de dollars sur le trimestre comparable de l'année précédente. Ajusté des éléments non récurrents, le bpa a été de 18 cents par action. Les revenus ont chuté de 22% à 1,4 milliard de dollars, avec des baisses dans presque toutes les gammes de jouets, y compris Fisher-Price, les jeux et les figurines d'action, et un déclin de 17% des ventes de poupées American Girl. Hot Wheels compte parmi les rares marques résistantes. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à un bpa ajusté de 29 cents et des ventes de 1,68 milliard de dollars. Les ventes nettes pour 2022, de 5,4 milliards de dollars, sont restées stables d'une année sur l'autre. Mattel anticipe une autre année de ventes stables en 2023, alors que les analystes prévoyaient 5,9 milliards de dollars de revenus.

Salesforce gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que selon les informations de l'agence Reuters, le hedge fund Third Point détiendrait une participation significative au capital du groupe software, qui faisait déjà face à la pression de plusieurs investisseurs activistes.