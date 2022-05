Wall Street rebondit, avec Alibaba et Baidu !

(Boursier.com) — Wall Street s'offre un sursaut notable ce jeudi, le S&P 500 reprenant 1,6% à 4.042 pts, le Dow Jones 1,47% à 32.592 pts et le Nasdaq 1,95% à 11.658 pts. La cote américaine a pris connaissance d'une révision en baisse du PIB du premier trimestre, mais aussi d'inscriptions au chômage en repli. Dans l'actualité des entreprises, Alibaba livre de bons chiffres, tout comme Baidu, alors que Nvidia affiche une performance contrastée. Broadcom confirme une OPA de plus de 60 milliards de dollars sur VMware... Le baril de brut WTI prend 3,2% sur le Nymex à 113,9$. L'once d'or se stabilise à 1.847$.

Le PIB américain du premier trimestre a reculé de 1,5% en rythme annualisé, en comparaison du précédent trimestre, contre un consensus de -1,3% et une lecture initiale de -1,4%. Il s'agit de l'estimation préliminaire du PIB, deuxième de trois évaluations. Les dépenses personnelles de consommation se sont appréciées sur un rythme de 3,1% au premier trimestre, contre 3% de consensus et 2,7% pour l'estimation précédente. L'indice préliminaire des prix rattaché au PIB a progressé sur un rythme de 8,1%, contre 8% de consensus et 8% pour sa lecture antérieure.

Les inscriptions au chômage ont reculé un peu plus que prévu la semaine aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 21 mai, que les inscriptions au chômage sont ressorties à 210.000, en repli de 8.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 215.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 206.800, en hausse de 7.250. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 14 mai atteint 1,346 million, en hausse de 31.000 sur sept jours (1,310 million de consensus).

L'indice américain des promesses de ventes de logements pour le mois d'avril 2022, publié par la National Association of Realtors, a reculé de 3,9% en comparaison du mois antérieur, alors que le consensus était de -1,5%. Un mois plus tôt, ces promesses de ventes avaient déjà décliné de 1,6%. L'indice s'établit à 99,3 en avril.

Dans les "Minutes" de sa réunion des 3 et 4 mai dernier publiées hier soir, la Réserve fédérale américaine a confirmé qu'elle s'apprêtait à poursuivre ses hausses de taux, par paliers d'un demi-point, pendant au moins deux réunions, voire au-delà. Selon ce compte-rendu, les responsables de la banque centrale américaine ont mis en exergue la nécessité de relever les taux directeurs rapidement, et peut-être d'aller au-delà de ce qu'attendaient les marchés, afin de venir à bout du problème de l'inflation. La remontée des taux au niveau neutre est attendue dès septembre. Ensuite, la banque reste flexible en fonction des évolutions, mais pour l'instant, l'inflation apparaît bien trop élevée et le marché de l'emploi trop tendu.

Après deux ans de taux proches de zéro, pour cause de crise du Covid-19, la Fed a entamé en mars un cycle de resserrement monétaire par une hausse d'un quart de point (25 points de base) de son taux des "fed funds", suivie le 4 mai d'une hausse d'un demi-point (50 points de base), pour porter ce taux à 0,75%-1%. La Fed va en outre commencer dès début juin de réduire son bilan, à un rythme qui atteindra progressivement 95 milliards de dollars par mois à partir d'août.

Lors de la réunion de début mai, "la plupart des participants a jugé que des hausses de 50 points de base seraient appropriées lors des deux prochaines réunions" au moins. Les Minutes emploient l'expression "the next couple of meetings", le terme "couple" pouvant signifier soit "deux", soit "plusieurs"... "Tous les participants ont réaffirmé leur engagement fort et leur détermination à prendre les mesures nécessaires pour restaurer la stabilité des prix", selon le texte. Les membres du comité de politique monétaire (FMOC) de la Fed ont ainsi estimé que la Fed pourrait avoir besoin de relever rapidement les taux au-dessus du niveau jugé "neutre" pour l'économie (ni stimulant, ni restrictif), dont le niveau est situé autour de 2,5%, selon le experts. Les membres du FOMC ont indiqué qu'une "politique monétaire restrictive pourrait devenir appropriée en fonction de l'évolution des perspectives économiques et des risques liés à ces perspectives".

L'inflation provoquée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement issue de la crise du Covid, a été encore attisée par le conflit en Ukraine et les sanctions occidentales prises contre la Russie. La hausse des prix à la consommation a ainsi dépassé 8% sur un an depuis le mois de mars aux Etats-Unis, au plus haut depuis 40 ans.

Les marchés financiers anticipent actuellement un taux des "fed funds" entre 2,5% et 2,75% à la fin 2022, ce qui correspondrait au niveau "neutre". La Fed a cependant indiqué qu'elle irait au-delà si l'inflation ne ralentit pas. La semaine dernière, dans un entretien au 'Wall Street Journal', le président de la Fed, Jerome Powell, avait dit que la Fed continuerait de relever ses taux jusqu'à ce qu'elle constate des preuves claires et convaincantes" d'une accalmie sur les prix en direction de l'objectif de moyen terme de 2%.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jour, Nvidia et Snowflake retombent suite à leurs publications trimestrielles. Alibaba, Costco Wholesale, Medtronic, VMware, Dollar General, Marvell Technology, Baidu, Autodesk, Dell Technologies, Dollar Tree, Zscaler, Macy's, American Eagle, Manchester United ou Gap, annoncent ce jeudi leurs derniers résultats.

Les valeurs

Broadcom (+2%), le concepteur américain de semi-conducteurs, a confirmé ce jeudi comme attendu ou presque le rachat du fournisseur de services dans l'informatique dématérialisée VMware (+2%), le montant de cette transaction atteignant 61 milliards de dollars, dans le cadre d'un deal en numéraire et en actions. Il s'agit pour Broadcom de diversifier davantage ses activités dans les logiciels professionnels. L'opération, pressentie depuis plusieurs jours, constituerait la deuxième plus importante acquisition au niveau mondial depuis le début de l'année après le rachat en janvier pour 68,7 milliards de dollars du concepteur de jeux vidéo Activision Blizzard par le géant software Microsoft.

Selon les termes de transaction, chaque actionnaire de VMware recevrait l'équivalent de 142,50 dollars par action, une prime de plus de 48% par rapport à la clôture du 22 mai, date des premières rumeurs sur des discussions entre les deux groupes. Les actionnaires de VMware pourront choisir de recevoir soit cette somme en numéraire, soit 0,2520 action ordinaire de Broadcom pour chaque titre détenu. Broadcom a reçu des engagements d'un consortium bancaire pour 32 milliards de financements.

Broadcom assumerait 8 milliards de dollars de dette de sa proie. Les actionnaires de VMware seraient soumis à un prorata entre cash et actions Broadcom, ce qui entraînerait l'échange d'environ 50% des actions de VMware contre une contrepartie en espèces et l'échange de 50% contre des actions ordinaires de Broadcom.

Le nouveau VMware, au sein de Broadcom, offrirait aux entreprises clientes un plus grand choix et une plus grande flexibilité pour relever les défis d'infrastructure informatique les plus complexes. Le deal accélèrerait l'échelle de la nouvelle entité dans les logiciels et les opportunités de croissance, avec un chiffre d'affaires pro forma de plus de 40 milliards de dollars, dont 49% de chiffre d'affaires logiciel. Broadcom prévoit un impact positif d'environ 8,5 milliards de dollars sur l'Ebitda pro forma de l'acquisition dans les trois ans suivant la clôture.

Nvidia (+2%) a publié mercredi soir des résultats trimestriels solides, mais assortis de perspectives décevantes. Le groupe a cité des problèmes d'approvisionnement liés aux nouvelles mesures prises en Chine contre le Covid-19, ainsi que les conséquences de la guerre en Ukraine. Le groupe prévoit pour son 2e trimestre fiscal en cours (mai-juillet) un chiffre d'affaires de 7,94 à 8,26 milliards de dollars, alors que le consensus envisageait un chiffre de l'ordre de 8,4 Mds$ selon le cabinet FactSet. Cette nouvelle prévision inclut "une estimation de réduction d'environ 500 millions de dollars liée à la Russie et aux confinements en Chine", a précisé la direction dans un communiqué.

Au premier trimestre fiscal, achevé fin avril, Nvidia a dégagé un bénéfice net de 1,62 Md$ contre 1,91 Mds$ un an plus tôt (-15%). Ajusté des éléments non récurrents, le bénéfice par action s'est élevé à 1,36$ contre 0,91$ un an plus tôt, et supérieur aux attentes du consensus, placé à 1,30$. Les ventes trimestrielles ont totalisé 8,29 Mds$ en forte de hausse de 46% par rapport à la même période de 2021 (5,66 Mds$) et là aussi, plus que prévu par les analystes (8,12 Mds$).

Alibaba (+14% !) s'affiche en vive hausse à Wall Street, alors que le géant chinois du commerce en ligne vient de publier des comptes supérieurs aux attentes de marché. Sur le trimestre clos, le groupe a affiché des revenus totaux en augmentation de 9% à 204 milliards de yuans, soit environ 30 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 199 milliards de yuans. Le nombre de consommateurs actifs annuels sur la plateforme atteint 1,31 milliard sur l'exercice clos, dont, pour la première fois, plus d'un milliard de Chinois ! Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a décliné de 59% en glissement annuel à 61,96 milliards de yuans, sur ce trimestre clos fin mars, quatrième trimestre de l'exercice fiscal. La baisse du profit net provient essentiellement des pertes associées aux investissements equity dans des compagnies cotées.

Le groupe a bénéficié sur le trimestre clos de la forte demande pour certains services de niche de shopping en ligne en Chine. Les principales places de marché du groupe ont quant à elles affiché des performances plus contrastées. Les revenus de la division de cloud computing se sont appréciés de 12% à 18,97 milliards de yuans. L'unité commerciale principale a vu ses revenus augmenter de 8% à 140,3 milliards de dollars.

Baidu (+12%) bondit à Wall Street, alors que le moteur de recherche chinois vient de publier des comptes trimestriels supérieurs aux attentes, malgré une perte nette de 885 millions de yuans sur la période close fin mars 2022, à comparer à un profit de 25,6 milliards de yuans un an avant. Les revenus trimestriels ont augmenté de 1% à 28,4 milliards de yuans, plus faible croissance en six trimestres, mais le consensus était de 27,8 milliards. Depuis mi-mars, l'activité a été affectée par la résurgence de covid en Chine. Les revenus de Baidu Core, qui fournit des services de marketing en ligne et des produits d'intelligence artificielle, ont augmenté de 4% à 20,5 milliards de yuans. Baidu AI Cloud a vu ses revenus s'envoler de 45%. La perte trimestrielle résulte d'une perte exceptionnelle de 3 milliards de yuans sur des investissements de long terme.

Snowflake (-9%), le groupe américain d'hébergement de données dans le cloud, dévisse suite à sa publication financière. Le management a confié hier soir que les problèmes macroéconomiques affectaient l'activité de certains clients. Le groupe software a livré ainsi une guidance pour le trimestre entamé inférieure aux attentes de marché. Pour le premier trimestre fiscal 2023, les revenus produits ont été de 394 millions de dollars, en croissance de 84%. Les revenus ont été de 422 millions de dollars, en augmentation de 85%. La marge brute a été de 75% et le bénéfice opérationnel ajusté a atteint 2 millions. Le free cash flow ajusté s'est établi à 181 millions. Pour le deuxième trimestre fiscal, les revenus produits sont anticipés entre 435 et 440 millions, pour une perte opérationnelle ajustée représentant 2% des revenus.

Medtronic trébuche de 4% à Wall Street, alors que le fournisseur de technologies médicales vient de manquer le consensus de profit sur le trimestre clos et de livrer des prévisions sans relief. Medtronic se permet néanmoins de renforcer son dividende. Pour l'exercice 2022 juste clos, les revenus ont augmenté de 5% en données consolidées et en organique. Le bénéfice ajusté par action a progressé de 26%. Le dividende annuel est porté à 2,72$, contre 2,52$ auparavant. Le free cash flow annuel a progressé de 22% à 6 milliards. Les revenus du quatrième trimestre fiscal ont toutefois baissé de 1% à 8,1 milliards de dollars. Le bénéfice GAAP par action a été de 1,1$, alors que le bpa ajusté trimestriel a progressé de 2% à 1,52$.

Dollar General (+11%) bondit à Wall Street, tout comme Dollar Tree (+17%). Les chaînes américaines de distribution à très bas prix ont convaincu par leurs derniers trimestriels, là où Walmart ou Target avaient précédemment déçu. Dollar Tree a rehaussé sa guidance annuelle de revenus entre 27,76 et 28,14 milliards de dollars. La maison-mère de Family Dollar a aussi relevé sa guidance de bpa entre 7,8 et 8,2$. Dollar General, pour sa part, a réaffirmé ses estimations 2022 en termes de bpa, tablant en outre sur une expansion à magasins comparables allant de 3 à 3,5% - une révision en hausse.

Macy's (+15%), la chaîne américaine de magasins, s'enflamme à Wall Street, alors que le groupe vient de battre le consensus de bénéfice et de relever ses prévisions financières. Pour le premier trimestre fiscal juste clos, le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,08$, contre 82 cents de consensus et 39 cents un an avant. Les revenus trimestriels ont totalisé 5,35 milliards de dollars, sur ce trimestre clos en avril, légèrement supérieurs aux attentes, à comparer à un niveau de 4,71 milliards de dollars un an auparavant. Jeff Gennette, CEO de l'affaire, constate que les clients continuent à dépenser malgré les pressions macroéconomiques. Le bénéfice ajusté par action de l'exercice est désormais anticipé entre 4,53 et 4,95$.

Apple (+1%) prévoit de maintenir la production d'iPhone à un niveau à peu près stable en 2022, une position conservatrice alors que l'année s'annonce assez compliquée pour l'industrie du mobile. La société californienne aurait ainsi demandé à ses fournisseurs d'assembler environ 220 millions d'iPhone, soit à peu près la même quantité que l'année dernière, selon des personnes au courant de ces projections citées par 'Bloomberg'. Les prévisions du marché sont plus proches de 240 millions d'unités, en raison d'une mise à jour majeure de l'iPhone attendue à l'automne.

Dans un environnement marqué par la plus importante inflation depuis des décennies, la guerre en Ukraine et les troubles au niveau de la chaîne d'approvisionnement, les spécialistes du secteur se montrent très prudents. Strategy Analytics mise par exemple sur un déclin allant jusqu'à 2% des expéditions globales de smartphones en 2022. TrendForce a de son côté revu deux fois à la baisse ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année au cours des dernières semaines. L'ensemble du secteur technologique se prépare en fait à un ralentissement des dépenses de consommation, la hausse des prix des carburants et des matériaux faisant augmenter le coût des produits de première nécessité.

Twitter (+5%). Elon Musk a rassuré sur son intention d'acheter le réseau social, même si son offre de plus de 44 milliards de dollars a été gelée depuis le 13 mai. Le patron de Tesla et SpaceX a fait savoir mercredi soir dans un document déposé auprès des autorités boursières américaines, qu'il a sécurisé un financement de 6,25 milliards de dollars supplémentaires pour cette acquisition, ce qui portera la part d'apport en capitaux propres à 33,5 Mds$. Musk est aussi en pourparlers avec des actionnaires de Twitter, dont Jack Dorsey, pour obtenir des engagements supplémentaires afin de financer la transaction.