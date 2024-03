Wall Street rebondit avant Powell

(Boursier.com) — Wall Street se redresse assez nettement désormais avant bourse ce mercredi, au lendemain d'une séance délicate au terme de laquelle le Nasdaq a perdu 1,65% et le Dow Jones 1,04%. La tendance de pré-séance ce jour est donc bien plus positive, les 'Magnificent Seven' malmenés hier - en particulier Apple et Tesla - semblant vouloir se reprendre. Le S&P 500 regagne 0,6% en pré-séance, le Dow Jones 0,4% et le Nasdaq 0,9%.

Nvidia, moteur des marchés ces derniers mois, pointe en hausse de 1,6% sur les 870$, au plus haut historique, pour une capitalisation de 2.150 milliards de dollars.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1,4% à 79,2$. L'once d'or se stabilise à 2.142$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises. Le Bitcoin, qui a atteint hier des sommets historiques sur les 69.000$ avant de retomber, évolue aujourd'hui proche des 66.000$.

La seconde partie de la semaine sera animée à Wall Street du point de vue économique, avec en particulier une double intervention du patron de la Fed Jerome Powell, aujourd'hui et demain, ainsi que le rapport mensuel sur la situation de l'emploi vendredi...

Cotation...

Sur le front monétaire, le patron de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a indiqué plus tôt cette semaine qu'il voyait une première baisse de taux au troisième trimestre puis une pause. Bostic envisage toujours deux baisses de taux de 25 points de base cette année, mais juge que rien ne presse. Il s'inquiète en effet d'une "exubérance" parmi les entreprises qui pourrait conduire à une hausse des dépenses et à une reprise de l'inflation si la Fed réduisait ses taux trop tôt. Ce commentaire fait quelque peu écho à Alan Greenspan, l'ancien président de la Fed qui, il y a trente ans, avait alerté au sujet de "l'exubérance irrationnelle" à l'origine du développement d'une bulle dans les valeurs technologiques.

Hier, l'indice PMI composite final américain du mois de février 2024 est ressorti à 52,5, contre un consensus de place de 51,4 mesuré par FactSet et un niveau préliminaire de 51,4 également. L'indicateur final des services s'est affiché quant à lui à 52,3, contre un consensus de 51,3 et une lecture flash de 51,3. L'indice ISM des services américains du mois de février 2024 est ressorti à 52,6, contre 52,9 de consensus FactSet et 53,4 un mois auparavant. Il signale donc un léger ralentissement de l'expansion de l'activité dans les services aux Etats-Unis... Les commandes industrielles aux Etats-Unis pour le mois de janvier 2024 se sont établies en déclin de 3,6% en comparaison du mois précédent, contre -2,8% de consensus FactSet et -0,3% un mois auparavant.

Selon le rapport d'ADP ce jour, les créations de postes dans le privé aux Etats-Unis pour le mois de février 2024 sont ressorties au nombre de 140.000 seulement, contre 150.000 de consensus et 111.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. "Les gains d'emploi restent solides. Les gains salariaux ont tendance à baisser mais restent supérieurs à l'inflation. En bref, le marché du travail est dynamique, mais ne fait pas pencher la balance en termes de décision de la Fed sur les taux cette année", note Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP. Alors que la croissance de l'emploi est restée stable, les gains salariaux des personnes ayant changé d'emploi se sont accélérés pour la première fois depuis plus d'un an, passant de 7,2 à 7,6%.

Au mois de février, ce sont essentiellement les entreprises de plus de 500 personnes (+61.000 postes) et celles de 50 à 249 personnes (+53.000 emplois) qui ont créé des emplois aux USA.

Le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes de janvier sera dévoilé à 16 heures (consensus 8,85 millions). Les stocks et ventes de grossistes du mois de janvier seront annoncés à la même heure.

Mary Daly, patronne de la Fed de San Francisco, interviendra dans la journée, mais c'est surtout Jerome Powell qui retiendra donc l'attention avec son témoignage de politique monétaire devant le Comité des services financiers de la Chambre des Représentants. Les investisseurs écouteront attentivement les mises à jour de Powell sur l'état général de l'économie américaine, la lutte contre l'inflation et le moment où la banque centrale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt. Le Livre Beige économique de la Fed, résumé des conditions régionales, sera publié mercredi soir...

Le dilemme de la Fed est que, même si elle a maintenu son taux directeur stable depuis juillet entre 5,25 et 5,5%, au plus haut de plus de 20 ans, les conditions financières globales se sont assouplies et les prix des actifs ont progressé du fait... des attentes de baisses des taux - ce qui pourrait rendre l'inflation plus difficile à maîtriser. Lors de sa double intervention devant la Chambre et la commission bancaire du Sénat, Powell pourrait donc s'efforcer de modifier les attentes de réduction des taux, qui pointent actuellement vers un début en juin, et souligner à nouveau que la lutte contre l'inflation n'est pas terminée.

Demain jeudi, les marchés surveilleront l'étude Challenger sur les annonces de licenciements aux Etats-Unis, la balance du commerce international des biens et services, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage et les chiffres de la productivité trimestrielle. Powell interviendra donc de nouveau devant le Comité du Sénat pour la banque, l'immobilier et les affaires urbaines. La présidente de la Fed de Cleveland aura aussi son mot à dire dans la journée.

Enfin, vendredi, le Département américain au Travail publiera son rapport mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois de février (consensus FactSet 200.000 créations de postes non-agricoles, 3,7% de chômage). John Williams de la Fed interviendra par ailleurs dans la journée.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire supplémentaire laissant la fourchette sur le taux des fed funds entre 5,25 et 5,50% le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 97%. La probabilité que les taux restent encore inchangés le 1er mai à l'issue de la réunion suivante atteint plus de 78%. Le premier assouplissement monétaire pourrait intervenir le 12 juin.

Sur le front politique aux USA, Joe Biden et Donald Trump ont dominé comme prévu hier les primaires démocrates et républicaines organisées simultanément dans 15 Etats et un territoire à l'occasion du Super Tuesday. Il s'agit d'une étape importante en vue de la désignation des candidats à l'élection présidentielle aux Etats-Unis.

Ailleurs dans le monde, la Chine entend amplifier cette année les ajustements de politique économique, selon Zheng Shanjie, chargé de la planification économique de l'Etat, cité par Reuters et jugeant conforme au potentiel économique chinois l'objectif de croissance du gouvernement pour 2024 d'environ 5%.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, CrowdStrike et Ross Stores ont publié hier soir leurs derniers résultats. JD.com, Brown Forman, Foot Locker, Thor Industries et Campbell Soup, ont annoncé avant bourse ce mercredi. Kroger, Burlington Stores, Toro Company, BJ's Wholesale, Ciena et American Eagle Outfitters annonceront jeudi avant bourse, alors que Broadcom, Costco Wholesale, Marvell Technology, MongoDB, DocuSign, Guidewire et Gap publieront après bourse.

Les valeurs

Campbell Soup, le groupe alimentaire américain, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal 2024 des revenus de 2,46 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 2,44 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 80 cents, contre 77 cents de consensus. Le free cash flow s'est fortement amélioré à 390 millions de dollars. Les revenus ont décliné de 1% en organique. Le groupe a maintenu par ailleurs ses prévisions 2024 de revenus et de profits.

JD.com, le géant chinois du e-commerce, bondit à Wall Street avant bourse, alors que le groupe a battu le consensus sur le trimestre clos et approuvé un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars. Le détaillant en ligne a réalisé des ventes de 306,1 milliards de yuans (42,6 milliards de dollars) sur le trimestre clos, contre environ 300 milliards de yuans de consensus. Le résultat opérationnel non-GAAP s'est élevé à 7,8 milliards de yuans (1,1 milliard de dollars) pour le quatrième trimestre 2023, contre 7,3 milliards de yuans un an avant.

Brown-Forman trébuche à Wall Street ce jour, alors que la maison-mère de Jack Daniel's a déçu par sa publication financière pour le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2024 et ses prévisions. La compagnie basée à Louisville, dans le Kentucky, a enregistré un bénéfice net de 285 millions de dollars, ou 60 cents par action, pour le trimestre clos le 31 janvier, contre 100 millions de dollars, ou 21 cents par action, un an avant. Les ventes ont chuté de 1% à 1,069 milliard de dollars contre 1,081 milliard de dollars.

Foot Locker, le détaillant en chaussures de sport, décroche avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient de repousser ses objectifs de revenus de long terme. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché des revenus de 2,38 milliards de dollars contre 2,28 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 38 cents contre 32 cents de consensus de marché. Pour l'exercice, le groupe envisage un bénéfice ajusté par action de 1,70$ seulement contre 1,95$ de consensus.

Box, la plateforme de gestion de contenus stockés en ligne, a battu le consensus des analystes au titre du quatrième trimestre en termes de profits, mais raté celui de revenus. Le bénéfice ajusté par action a représenté 42 cents sur le trimestre clos, tandis que les revenus ont atteint 263 millions de dollars. Ainsi, les revenus de l'exercice ont totalisé 1,04 milliard de dollars, en ligne tout de même avec la guidance du groupe, pour un bénéfice ajusté par action de 1,46$. Le groupe a annoncé par ailleurs une nouvelle expansion de 100 millions de dollars de son programme de rachat d'actions. Hier soir, Box a aussi fait état d'une collaboration étendue avec Microsoft via une nouvelle intégration avec le service Azure OpenAI, afin d'apporter à Box AI ses grands modèles de langage avancés.

Nordstrom, la chaîne de magasins dans le domaine du luxe, a affiché au quatrième trimestre des résultats supérieurs aux attentes de marché, mais une guidance trop courte. Sur le trimestre clos, les revenus ont été de 4,42 milliards de dollars contre 4,38 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté par action a représenté 96 cents contre 89 cents de consensus de place. Le free cash flow a chuté de moitié à 285 millions de dollars. Les prévisions 2024 sont toutefois faibles, le management évoquant la prudence des consommateurs face à l'inflation et aux taux élevés. Ainsi, Nordstrom prévoit une évolution des revenus 2024 allant d'une baisse de 2% à une hausse de 1%, alors que les analystes anticipaient en moyenne une stabilité. Le bénéfice annuel par action est attendu entre 1,65 et 2,05$, contre 1,98$ de consensus.

Ross Stores, le groupe américain de distribution discount, recule avant bourse à Wall Street, au lendemain de ses résultats financiers trimestriels. Le groupe a publié pour son quatrième trimestre fiscal, clos début février, un bénéfice par action de 1,82$, contre 1,31$ un an avant et 1,63$ de consensus. Le bénéfice net a représenté 610 millions de dollars contre 447 millions pour la période comparable, l'an dernier. Les revenus ont été de 6 milliards de dollars, avec une progression de 7% à comparable. La croissance à comparable sur le trimestre clos début mai est anticipée entre 2 et 3%, tandis que le bpa est anticipé entre 1,29 et 1,35$.

CrowdStrike, un leader de la protection cloud des endpoint, des workloads, de l'identité et des données, a annoncé hier soir, après la clôture de Wall Street, des revenus de 845 millions de dollars pour son quatrième trimestre fiscal, en augmentation de 33% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action a représenté 95 cents, contre 47 cents un an avant. Le consensus était de 83 cents de bpa ajusté. Le groupe a dépassé les 3,4 milliards de dollars de revenus annuels récurrents. CrowdStrike affiche sur l'exercice des revenus totaux de 3,06 milliards de dollars en progression de 36%, pour un bénéfice ajusté par action plus que doublé à 3,09$. Pour le premier trimestre fiscal, les prévisions dépassent largement le consensus. Le bénéfice par action est anticipé entre 89 et 90 cents, contre 82 cents de consensus de marché, tandis que les revenus sont attendus entre 902,2 et 905,8 millions.

Abercrombie & Fitch a annoncé pour son quatrième trimestre des profits supérieurs aux attentes de marché, dégageant un bénéfice ajusté par action de 2,97$ à comparer à un consensus de place de 2,82$. Le détaillant en vêtements a affiché son cinquième trimestre consécutif de croissance des revenus. Le groupe de New Albany, dans l'Ohio, s'attend à ce que son chiffre d'affaires net pour l'ensemble de l'année augmente de 4 à 6%, soit un niveau à peu près conforme aux estimations des analystes. Les ventes à comparable de la marque éponyme Abercrombie ont bondi de 28% au quatrième trimestre, qui inclut la période clé des fêtes. Chez Hollister, la marque de l'entreprise qui s'adresse aux adolescents, les ventes à magasins comparables ont augmenté de 6%.

Lucid, le constructeur californien d'automobiles électriques, devra à nouveau lever des fonds pour réduire ses dépenses et augmenter sa production, selon le Financial Times. Le DG de Lucid, Peter Rawlinson, a déclaré au FT que même si l'entreprise disposait de suffisamment de liquidités pour durer jusqu'en 2025, il était inévitable qu'elle ait besoin de lever des fonds à l'avenir, et la question est simplement de savoir quand, car même si le PIF saoudien - le fonds public d'investissement d'Arabie saoudite - est un partenaire loyal et à long terme, il n'est pas possible d'adopter une mentalité selon laquelle il existerait une richesse inépuisable provenant du PIF.

Microsoft / Tesla. OpenAI, la startup d'intelligence artificielle soutenue par Microsoft, a riposté, face aux accusations d'Elon Musk. L'entreprise à l'origine de ChatGPT a dépoussiéré les anciens courriels du milliardaire pour montrer qu'il soutenait les projets d'OpenAI visant à devenir une entreprise à but lucratif et qu'il insistait même pour que la startup lève des milliards afin de pouvoir rivaliser avec Google. Alors que Musk vient d'intenter une action en justice la semaine dernière contre OpenAI, le DG de la startup, Sam Altman, et son président Greg Brockman, alléguant que l'entreprise se serait éloignée de sa mission visant à bâtir une IA responsable et servant l'humanité, OpenAI a indiqué pour sa part que Musk avait tenté auparavant... d'intégrer l'entreprise à Tesla.