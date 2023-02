Wall Street rebondit avant les chiffres de l'inflation US

(Boursier.com) — Wall Street s'est redressé assez nettement lundi, le DJIA reprenant 1,11% à 34.245 pts, le S&P 500 +1,14% à 4.137 pts et le Nasdaq +1,48% à 11.891 pts. Les opérateurs n'ont donc pas tremblé, à la veille d'un rapport sur l'inflation américaine qui pourrait s'avérer crucial, et alors que les tensions géopolitiques remontent entre Washington et Pékin sur fond d'affaire des "ballons espions". Sur le Nymex, le baril de brut WTI reperd 0,4% à 79,4$. L'indice dollar rend 0,2% face à un panier de devises de référence avec un euro à 1,0730/$.

Du côté de la Fed, la gouverneure Michelle Bowman s'en est tenue au narratif classique... Selon elle, la stabilité des prix est loin d'être atteinte et de nouvelles hausses de taux seront nécessaires afin de ramener l'inflation vers l'objectif. Bowman juge les perspectives économiques toujours "hautement incertaines". Les hausses de taux attendues seront "appropriées" selon elle pour porter le taux des 'fed funds' dans une zone suffisamment restrictive. Les taux devront ensuite rester à ce niveau pendant un "certain temps" afin de restaurer la stabilité des prix... Plusieurs responsables de la Fed (Logan, Harker et Williams) interviennent encore mardi.

Les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de janvier seront quant à eux publiés mardi à 14h30. Ce 'CPI' américain revêt une importance particulière, alors que le président de la Fed Jerome Powell avait donné espoir aux marchés il y a quelques jours en constatant le début du processus de désinflation - avant toutefois que ne soient révisés vendredi les chiffres 2022 des prix à la consommation...

Le consensus actuel des économistes mesuré par FactSet est une hausse de 0,5% de l'indice américain des prix à la consommation pour le mois de janvier, en comparaison du mois antérieur, soit une progression de 6,2% sur un an. Hors alimentaire et énergie, le consensus est logé à 0,3% de hausse en comparaison de décembre et 5,4% sur un an. Le salaire horaire est anticipé en hausse de 0,2% par rapport au mois précédent...

Mercredi à Wall Street, les opérateurs suivront par ailleurs les ventes américaines de détail, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, les chiffres de la production industrielle, ainsi que l'indice du marché immobilier. Jeudi, les marchés surveilleront les mises en chantier de logements, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et surtout l'indice des prix à la production.

Le récit de la dynamique de désinflation, qui a été le moteur des marchés de ce début d'année 2023, a fait l'objet d'un examen minutieux récent, en particulier avec le rebond des prix des voitures d'occasion... Dans le même temps, les messages au sujet du risque d'un taux terminal plus élevé pour plus longtemps ont trouvé du soutien avec les données solides de l'emploi. En outre, les stratèges boursiers continuent de suggérer que les estimations des bénéfices d'entreprises pour 2023 ont plus de marge pour baisser malgré les réductions déjà observées.

Les points de discussion haussiers tournent toujours autour de la pause probable à court terme de la Fed, des attentes d'un certain apaisement à court terme de l'inflation des services de base, des coussins de bénéfices résultant des mesures de réduction des coûts et de l'atténuation des pressions sur les prix des intrants et de la chaîne d'approvisionnement, de la résilience des consommateurs et des espoirs d'atterrissage en douceur. Enfin, la réouverture accélérée de la Chine post-Covid constitue évidemment un moteur essentiel à la résistance de l'économie internationale qui éviterait du même coup une sévère récession.

Les valeurs

Ford (+2,8%) et le Chinois CATL vont construire une usine de batteries lithium-fer-phosphate de 3,5 milliards de dollars dans le Michigan, selon Bloomberg. Des personnes proches du dossier ont précisé que le constructeur automobile américain pourrait annoncer des plans pour l'usine - dont il sera propriétaire - cette semaine, avec Contemporary Amperex Technology comme partenaire technologique. L'arrangement peut permettre à l'usine de recevoir des crédits d'impôt à la production en vertu de la loi sur la réduction de l'inflation et d'exonérer CATL de tout investissement direct. Reuters, citant également des sources, a indiqué que le site de batteries lithium-fer-phosphate coûterait 3,5 milliards de dollars.

PayPal (-1,6%) a suspendu le travail sur son stablecoin alors que l'examen réglementaire de la cryptomonnaie s'intensifie, indique l'agence Bloomberg. Citant une source, Bloomberg rapporte que PayPal avait espéré lancer son stablecoin dans les semaines à venir, mais retardera plutôt les travaux sur le projet car il cherche à mieux comprendre l'évolution du paysage réglementaire des actifs numériques. Bloomberg note que les régulateurs de New York enquêtent sur Paxos Trust, une société de cryptomonnaie avec laquelle PayPal travaillait sur son effort de stablecoin.

Apple (+1,8%). Le fabricant taïwanais de produits électroniques Pegatron aurait remporté une grosse commande d'assemblage d'iPhone 14 Pro, selon l'Economic Daily News de Taïwan. Des sources de l'industrie ont indiqué à l'EDN que Pegatron devrait également recevoir la nouvelle commande de modèles haut de gamme de l'iPhone 15 plus tard cette année. L'Economic Daily News rapporte que Pegatron prévoit que ses activités de 'communications' du trimestre actuel soient stables séquentiellement, en comparaison du trimestre antérieur.

Goldman Sachs (+0,7%). David Solomon, CEO de la firme, a précisé, selon le Financial Times, qu'il avait fait une erreur en ne supprimant pas des emplois plus tôt en 2022. Des personnes ayant connaissance des remarques faites par Solomon lors d'une réunion à huis clos avec des partenaires de la banque d'affaires ont ainsi déclaré au FT que le DG avait affirmé que l'environnement devenant de plus en plus compliqué au deuxième trimestre de l'année dernière, "chaque os de son corps pensait que la banque devrait être beaucoup plus agressive dans le ralentissement des embauches et la réduction des effectifs". Selon les sources, Solomon a ajouté que la réduction potentielle de 6,5% des effectifs aurait été moins drastique s'il avait agi plus tôt.

Walmart (+1,5%), le géant américain de la grande distribution met en garde ses fournisseurs contre l'augmentation des prix, d'après Reuters. Dans une interview, le dirigeant d'Edgewell Personal Care, Rod Little, a déclaré que Walmart avait précisé à son entreprise qu'il veillerait sur les consommateurs et qu'il faudrait de "très bonnes raisons" pour augmenter les prix. Little ajoute qu'il sera "très difficile" d'augmenter les prix proposés aux détaillants à l'avenir. Un consultant explique pour sa part qu'avec la baisse des prix des emballages, du transport et des matières premières, les détaillants demandent de plus en plus aux fournisseurs comment ils peuvent justifier une nouvelle hausse des prix après en avoir imposé tant l'année dernière.

Meta (+3%) avait déjà signalé ce mois-ci qu'il pourrait procéder à de nouveaux licenciements cette année, après avoir réduit ses effectifs de 11.000 postes... L'ex-Facebook aurait reporté l'établissement du budget de certaines équipes alors que la firme se prépare à une nouvelle série de licenciements, précise le Financial Times. Cela a pour conséquence que certains membres du personnel ne feraient strictement "aucun travail", les managers n'ayant pas été en mesure de planifier leurs horaires. Rappelons que Meta a estimé que 2023 devait être pour le groupe "L'Année de l'Efficacité". Ainsi, les plans de Mark Zuckerberg pour contrôler les coûts durant cette année attendue efficace, causeraient pour l'heure quelques perturbations en termes d'organisation et d'affectation des effectifs.

Boeing (+1,3%). Air India aurait signé une commande historique à l'avionneur américain et à Airbus d'environ 500 appareils représentant plus de 100 milliards de dollars au prix catalogue, ont déclaré à Reuters des sources du secteur.

Tesla (-1,1%). Le ministère américain des Transports devrait faire pression sur le groupe d'Elon Musk pour qu'il débloque son réseau de chargeurs de véhicules électriques aux États-Unis pour bénéficier des subventions, dans le cadre d'un plan visant à équiper le pays de 500.000 chargeurs de véhicules électriques dans les années à venir.

Bed Bath & Beyond (-13,1%), le détaillant américain, 'meme stock' vedette à Wall Street qui vient de sceller un financement potentiel d'un milliard de dollars pour éviter un placement en faillite, va cesser ses opérations au Canada.

Check Point Software Technologies (+0,8%). Le groupe israélien vient de publier des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec le succès des activités de cybersécurité de la plateforme Infinity. Le bpa ajusté trimestriel a été de 2,45$, contre 2,35$ de consensus. Les revenus totaux ont grimpé de 7% à 638 millions de dollars contre 636 millions de consensus. Le groupe va poursuivre ses rachats d'actions à hauteur de 325 millions de dollars par trimestre.

Walt Disney (-0,3%) malgré une recommandation favorable de JP Morgan, qui vient de reprendre son suivi à 'surpondérer' sur la valeur du géant américain des médias et du divertissement, tablant sur un potentiel de 20% et misant sur une résorption des pertes dans les activités de streaming.

Manchester United (+0,2%) grimpe encore un peu, alors que selon l'agence Bloomberg, le Qatar préparerait une offre imminente pour l'acquisition du club anglais. Ainsi, des investisseurs du Qatar devraient faire une offre dans les prochains jours, d'après les sources de Bloomberg familières de la question. L'offre initiale du consortium est attendue d'ici la fin de la semaine.