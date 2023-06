Wall Street rebondit après des stats 'solides'

(Boursier.com) — Wall Street reprend un peu de hauteur en début de séance, la perspective d'un soutien accru de Pékin envers l'économie chinoise et des indicateurs de conjoncture solides aux États-Unis apportant un peu de réconfort après une série de journées négatives. Alors que le Dow Jones reste sur six séances de repli, l'indice avance de 0,37% à 33.840 pts, le S&P 500 prend 0,44% à 4.348 pts et le Nasdaq avance de 0,60% à 13.416 pts.

En Chine, le Premier ministre Li Qiang a annoncé que la croissance sera plus élevée au second trimestre que lors des trois premiers mois de l'année et que Pékin allait déployer des politiques plus efficaces pour dynamiser la demande intérieure notamment.

Sur le front économique, toutes les stats du jour ont dépassé les attentes du marché. Les commandes de biens durables de mai ont d'abord agréablement surpris. Elles ont progressé de 1,7% en comparaison du mois antérieur, contre -0,9% de consensus et +1,2% en données révisées, pour le mois d'avril. Hors transport, ces commandes de biens durables 'core' ont augmenté de 0,6%, après +0,6% pour la lecture révisée du mois précédent et -0,1% de consensus.

Sur le marché immobilier, les ventes de logements neufs aux États-Unis pour le mois de mai se sont établies au nombre de 763.000, en hausse de 12,5%, contre 675.000 de consensus de marché. La lecture du mois antérieur a été révisée à 680.000. L'indice de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) relatif aux prix immobiliers américains pour avril fait ressortir une hausse de 0,7% sur une base ajustée des variations saisonnières, après une progression revue de 0,6% à 0,5% en mars. En glissement annuel, l'indice de prix affiche une croissance de 3,1%, après 3,7% en mars (lecture révisée). Le consensus tablait respectivement sur des hausses de 0,3 et 3,1%.

Les prix immobiliers dans les 20 principales métropoles des Etats-Unis ont reculé de 1,7% sur un an en avril, montrent les résultats de l'enquête mensuelle S&P CoreLogic Case-Shiller. Le marché tablait sur un repli de 2,6% sur un an, après une baisse de 1,1% en mars. En données corrigées des variations saisonnières (CVS), les prix immobiliers dans les 20 grandes métropoles suivies par Case-Shiller sont en hausse de 0,9% sur un mois, contre un consensus de +0,5%, et après une progression revue de 0,5% à +0,4% au mois précédent.

L'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour le mois de juin s'est lui établi à 109,7, contre un consensus de marché de 104 et un niveau de 102,5 pour la lecture du mois de mai. Il est au plus haut depuis début 2022. L'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois de juin est pour sa part ressorti à -7, contre -10 de consensus et -15 un mois auparavant.

"La croissance a bien résisté jusqu'à présent", déclare à 'Bloomberg' Mark Dowding, directeur des investissements chez BlueBay Asset Management. "Avec les banques centrales qui approchent de la fin de leurs cycles de hausse des taux, cela a nourri les espoirs d'un atterrissage relativement doux en termes économiques, sans récession plus sévère".

Plusieurs grands argentiers doivent par ailleurs s'exprimer depuis Sintra au Portugal dans le cadre du Forum annuel de la BCE. Christine Lagarde a lancé les hostilités en déclarant qu'il est peu probable que la Banque centrale européenne annonce dans un futur proche un pic des taux d'intérêt et en affirmant que "la politique monétaire n'a qu'un seul but : ramener au plus tôt l'inflation au niveau de notre objectif de 2% à moyen terme. Et nous sommes déterminés à y parvenir coûte que coûte".

Sur le marché pétrolier, le WTI revient proche de l'équilibre, autour des 69,3$ sur le Nymex. Du côté des devises, l'indice dollar se replie de 0,2 point à 102,2 pts, tandis que l'euro accélère encore de 0,45% face au billet vert à 1,095$ entre banques. Le Bitcoin s'échange proche des 30.790$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Delta Air Lines (+3,4%) vise désormais le haut de fourchette ! La compagnie aérienne anticipe un bénéfice annuel ajusté de 6 dollars par action, dans la fourchette haute des estimations qu'elle a données en avril dernier, alors que la forte demande de voyages et les échanges vers des classes tarifaires plus chères continuent de stimuler la croissance. Dans une présentation dévoilée avant sa journée investisseurs programmée ce mardi, le partenaire d'Air France KLM a également relevé son estimation de génération de trésorerie disponible cette année à 3 milliards de dollars, contre 2 Mds$ visés précédemment. Il voit sa marge d'exploitation approcher le haut d'une fourchette de 10% à 12%.

"La demande, comme vous le savez, comme le savent tous ceux qui voyagent, est hors de la chaîne", a déclaré le patron de Delta, Ed Bastian, dans une interview à "Squawk Box" sur 'CNBC'. Delta anticipe notamment un été record pour les voyages à l'étranger et cite "une forte demande des consommateurs avec une stabilité des entreprises" malgré la forte inflation et l'incertitude économique actuelle. Delta prévoit enfin que ses revenus par siège-mille disponible, un indicateur clef dans le secteur, augmenteront jusqu'à 18% par rapport à l'année dernière, contre une prévision précédente de 15% à 17%. Le transporteur a réaffirmé ses objectifs financiers pour 2024, notamment un bénéfice de plus de 7 dollars par action et un flux de trésorerie disponible supérieur à 4 milliards de dollars.

* Blackstone (+2,2%) pourrait céder une partie de sa participation dans les murs de l'hôtel Bellagio à Las Vegas. La société d'investissement newyorkaise a repris le célèbre ressort du Strip il y a près de quatre ans pour 4,25 milliards de dollars. La firme étudie ses options et ne s'est pas engagée à vendre, selon des personnes proches des discussions citées par 'Bloomberg'. Bellagio est exploité dans le cadre d'un bail à long terme par MGM Resorts International, son propriétaire d'origine. Blackstone cherche à monétiser certaines de ses positions immobilières. Lundi, la société a annoncé son intention de céder des entrepôts et des propriétés industrielles à Prologis pour 3,1 milliards de dollars.

* KKR & Co (+1,2%) a trouvé un accord pour racheter Circor International pour 1,7 milliard de dollars, dette comprise. La société d'investissements a renforcé son offre pour le fabricant de vannes et de pompes industrielles à 51$ par titre, contre 49$ initialement, après que sa cible eut reçu une proposition non sollicitée d'un tiers pour reprendre la société basée dans le Massachusetts à hauteur de 52,65$ par action en espèces. Malgré la différence de prix, le Conseil d'administration de Circor s'est prononcé à l'unanimité en faveur de la proposition réévaluée de KKR "parce qu'elle offrait plus de certitude en matière de financement et une voie plus claire et plus rapide pour recevoir les approbations antitrust". La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre 2023, sous réserve de l'approbations des actionnaires et des autorités réglementaires.

* Lordstown Motors s'effondre de 30%. Le groupe s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites mardi et s'est déclaré en vente après que le fabricant de camions électriques n'a pas réussi à résoudre un différend concernant un investissement promis par Foxconn.

* Manchester United (-2,6%), dont la vente se fait toujours attendre, anticipe des revenus annuels records pour la saison écoulée. Le club du nord de l'Angleterre s'attend à ce que ses recettes atteignent entre 630 et 640 millions de livres sterling sur son exercice 2023, contre une guidance antérieure allant de 590 à 610 M£. Son Ebitda ajusté est quant à lui attendu entre 140 et 150 M£ contre 125 à 140 M£ visés précédemment. L'équipe a terminé la saison à la troisième place, assurant une qualification pour la lucrative Ligue des champions. United a également remporté la Coupe Carabao et atteint la finale de la FA Cup avant de perdre face à Manchester City, son concurrent mancunien.

Sur les trois mois clos fin mars, les revenus ont augmenté de 11% à 170 M£, reflétant des revenus plus élevés les jours de match. Les ventes de billets ont dépassé le précédent record établi en 2016-2017 avec un total de 2,4 millions de billets vendus. Malgré les prévisions de revenus plus élevés pour 2023, United a essuyé une perte sur neuf mois de 30,79 millions de livres sterling, en baisse néanmoins par rapport au déficit de 57,8 M£ de l'exercice précédent. L'équipe de football de Premier League détenue par la famille Glazer est l'objet d'une lutte acharnée entre le milliardaire britannique Jim Ratcliffe et le cheikh Jassim Al Thani.

* Robinhood Markets (-0,6%) va encore tailler dans ses effectifs. Le courtier en ligne américain, qui n'a pas précisé le nombre d'emplois éliminés, devrait supprimer environ 7% de ses équipes à temps plein, soit près de 150 postes, selon le Wall Street Journal. Il s'agit du troisième round de réduction des effectifs en moins d'un an pour la firme basée à Menlo Park. Fin 2022, Robinhood comptait environ 2.300 employés à temps plein, selon son rapport annuel. La société californienne cherche à diminuer ses coûts dans un contexte de ralentissement de la demande pour ses services. Robinhood a joué un rôle crucial dans la frénésie du trading des particuliers pendant la pandémie, mais a désormais du mal à surfer sur la même dynamique. L'année dernière, Robinhood a déclaré qu'il modifierait sa structure organisationnelle pour favoriser une plus grande discipline des coûts.

* Nvidia est stable en début de séance. Le groupe a annoncé avoir conclu un partenariat destiné au développement de modèles d'IA avec Snowflake. La société d'analyse de données cloud a déclaré lors de son événement 'Snowflake Summit 2023' que ce partenariat permettra aux entreprises de créer des applications d'IA génératives personnalisées en utilisant leurs propres données propriétaires. " C'est important. C'est le dernier kilomètre que nous attendons depuis 40 ans ", a déclaré Frank Slootman, président-directeur général de Snowflake. "Chaque industrie est là-dessus. Ils avaient l'habitude de dire que les logiciels dévoraient le monde. Eh bien, maintenant, les données dévorent les logiciels", a-t-il ajouté à propos de l'importance des données aujourd'hui.

Le dirigeant a précisé que les entreprises qui utilisent Snowflake pour gérer leurs données pourront désormais utiliser leurs propres données pour former de nouveaux modèles d'IA afin d'obtenir un avantage commercial sans risquer d'en perdre le contrôle. Aucun détail financier du partenariat n'a été divulgué mais Jensen Huang, le patron de Nvidia, a indiqué à 'Reuters' que sa firme en bénéficierait car davantage de clients utilisent l'informatique pour travailler sur l'IA. "Nous vendons plus de puces et nous avons un système d'exploitation pour l'IA appelé Nvidia AI Enterprise. Et ce système d'exploitation permet à nos puces de traiter l'IA", a affirmé le dirigeant.