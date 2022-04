Wall Street : rebond prudent, face à une flambée du pétrole

(Boursier.com) — Après un début de semaine laborieux, la Bourse de New York tente un rebond mardi, malgré l'annonce d'une inflation de 8,5% aux Etats-Unis en mars, dont les investisseurs estiment qu'elle pourrait avoir désormais atteint un pic... Les gains du marché sont sont cependant réduits à mesure que le pétrole s'est à nouveau envolé de plus de 6% ce mardi, la Chine ayant annoncé la levée de certaines restrictions liées au Covid-19.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones gagne 0,05% à 34.325 points, tandis que l'indice large S&P 500 avance de 0,1% à 4.416 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, regagne 0,27% à 13.446 pts, après sa lourde perte de 2,2% lundi.

Le secteur pétrolier mène le rebond, l'indice S&P 500 de l'énergie bondissant de 2,7%, suivi des biens de consommation discrétionnaire (+1,3%), des matériaux de base et des technologiques (+0,5%).

Le pétrole remonte au-dessus des 100$ le baril

Plus tôt dans la journée, les places européennes avaient reculé, l'Euro Stoxx 50 lâchant 0,2% et le DAX 30 fléchissant de 0,55%, tandis qu'à Paris, le CAC 40 a reculé de 0,28%. En Asie, le Nikkei a perdu 1,8% à Tokyo, mais en Chine, le Shanghai composite a rebondi de 1,4% alors que les autorités de Shanghai ont annoncé lundi soir une levée progressive des restrictions sanitaires dans certains quartiers, face au mécontentement croissant de la population contra la politique officielle du "zéro Covid".

Très volatils ces derniers jours, les cours du pétrole ont bondi mardi à la perspective d'un redémarrage de la demande chinoise, après leur chute d'environ 4% lundi. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) reprend ainsi 6,6% à 100,52$ sur le Nymex et le Brent de la mer du Nord remonte de 6,1% à 104,49$ (contrat de juin), après être tombé lundi sous les 100$ pour la 1ère fois depuis le 16 mars.

L'inflation US a-t-elle atteint un pic en mars ?

Le chiffre le plus attendu du jour était celui de l'inflation en mars aux Etats-Unis, qui est donc ressorti à 8,5% sur un an, plus haut que le consensus qui tablait sur 8,4%... Ils s'agit d'un nouveau plus haut depuis 40 ans. Les prix ont augmenté de 1,2% par rapport à février (contre 1,1% prévu). Cependant, les investisseurs ont trouvé une note d'espoir dans la lecture de l'indice "core CPI" qui exclut les éléments les plus volatils (alimentation et énergie).

Le "core CPI" a ainsi progressé un peu moins que prévu, de 6,5% sur un an (+6,6% attendu) et de 0,3% sur un mois (+0,5% attendu), ce qui laisse espérer que les prix pourraient avoir atteint un plateau après plusieurs mois d'ascension... Dans ce cas, les opérateurs estiment que la Réserve fédérale pourrait mener sa politique de normalisation monétaire de façon moins précipitée, éloignant un peu le risque de provoquer une récession.

Les marchés obligataires semblaient en tout cas un peu soulagés après la publication de l'inflation. Le taux d'intérêts qui se sont envolés ces derniers jours ont corrigé, tout en restant à des niveaux plus connus depuis début 2019... Le rendement du T-Bond à 10 ans a reflué de 8 points de base (pb) à 2,71% (après avoir frôlé 2,8% lundi), et le taux à 2 ans américain est retombé à 2,37% (-13 pb). En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a rendu 2 pb à 0,79%. Ces taux ont flambé depuis le début de l'année, qu'ils avaient commencée respectivement à 1,5% pour le "10 ans" US, à 0,72% pour le "2 ans" et à -0,18% pour le "10 ans " allemand.

L'once d'or a signé mardi soir une 4e séance de hausse, progressant de 1,4% à 1.976,10$ pour le contrat à terme de juin sur le Comex. L'indice du dollar avançait mardi soir de 0,32% à 100,25 points face à un panier de devises, tandis que l'euro cédait 0,5% à 1,0829$. Le bitcoin se stabilisait autour de 40.000$ (+0,4% sur 24h) sur le site Coindesk.

La n-2 de la Fed confiant dans la capacité à juguler l'inflation sans causer de récession

La gouverneure de la Fed, Lael Brainard, a expliqué mardi que la banque centrale américaine avait l'intention de ramener "méthodiquement" sa politique monétaire vers un niveau neutre. Les économistes estiment que ce niveau, qui ne serait ni stimulant ni pesant pour l'économie, se situerait autour de 2,5% pour le taux directeur des "fed funds".

S'exprimant lors d'une conférence organisée par le 'Wall Street Journal', Mme Brainard (qui attend la confirmation par le Sénat de sa nomination comme vice-présidente de la Fed), a répété que la mission clé de la Fed était de lutter contre l'inflation. Elle a aussi exprimé sa confiance dans la capacité de la banque centrale de à faire modérer la pression sur les prix sans provoquer une récession.

VALEURS A SUIVRE

Apple (+0,7%), le géant californien de Cupertino, pourrait souffrir des nouvelles mesures restrictives en Chine du fait de l'épidémie de Covid-19. Ses fournisseurs locaux sont en effet touchés de plus belle par les mesures de verrouillage de Shanghai, indique le quotidien économique Nikkei. Le Nikkei rapporte ainsi que Pegatron, qui fabrique 20 à 30 % des iPhone, a fermé ses deux seuls sites qui fabriquent les smartphones d'Apple en raison des réglementations gouvernementales à Shanghai et à Kunshan. Le fabricant de MacBook, Quanta, a déclaré pour sa part au Nikkei que les opérations d'une usine à Shanghai avaient été arrêtées début avril. L'article indique que le fabricant d'iPad, Compal Electronics, a également arrêté la production à Kunshan. Des personnes proches du dossier ont indiqué au Nikkei que l'assembleur d'iPhone, Luxshare Precision Industry, avait lui poursuivi sa production à Kunshan en utilisant un système de gestion en boucle fermée...

Tesla se reprend de 0,7%, après avoir perdu 4,8% lundi sur des informations selon lesquelles la résurgence du coronavirus en Chine pèserait sur les ventes de véhicules, notamment électriques, dans le pays. Le confinement sanitaire imposé depuis plus de deux semaines à Shanghai a en effet forcé le groupe américain à fermer son usine dans cette ville depuis le 28 mars et pour l'instant, aucune date de réouverture n'est en vue.

Meta Platforms (-1%), ex-Facebook, teste des outils de vente d'actifs et d'expériences numériques au sein de sa plateforme de réalité virtuelle Horizon Worlds, un élément clé de son plan de création du 'metaverse'. Ces outils seront initialement mis à disposition d'un ensemble d'utilisateurs triés sur le volet qui créent des cours virtuels, des jeux et des accessoires de mode au sein de la plateforme immersive, accessible via des casques VR. En utilisant un outil, ces utilisateurs sélectionnés pourront vendre leurs accessoires ou offrir un accès payant aux espaces numériques spécialisés qu'ils ont construits. Meta teste également un programme de 'bonus de créateur' auprès d'un petit groupe d'utilisateurs d'Horizon Worlds aux États-Unis, grâce auquel il paiera les participants chaque mois pour l'utilisation des nouvelles fonctionnalités lancées.

"Nous voulons qu'il y ait juste des tonnes de mondes géniaux, et pour que cela se produise, il doit y avoir beaucoup de créateurs qui peuvent subvenir à leurs besoins et en faire leur travail", a asséné Mark Zuckerberg, patron du groupe.

American Airlines (-0,5%) s'attend à essuyer une perte imposable ajustée de 1,89 à 2 milliards de dollars au premier trimestre avec des revenus en baisse d'environ 16% par rapport aux trois premiers mois de 2019, à 8,89 Mds$. La firme tablait jusqu'ici sur un déclin de ses recettes de 17%. Les coûts unitaires de la première compagnie américaine sont attendus en hausse de 12 à 13% sur la période avec des capacités inférieures de 10,7% au niveau des trois premiers mois de 2019. Le groupe texan devrait par ailleurs finir le trimestre avec des liquidités disponibles d'environ 15,5 Mds$. American Airlines dévoilera ses résultats trimestriels complets le 21 avril prochain.

Gilead Sciences (-0,45%). La Food & Drug Administration américaine a levé la mesure d'interruption forcée des essais cliniques d'un traitement de certaines formes de cancer du sang développé par le groupe, prise en janvier pour étudier les données de sécurité.

Twitter rend 4,5% après sa belle série haussière, alors qu'Elon Musk pourrait s'afficher finalement en investisseur activiste au capital du réseau social à l'oiseau bleu, après avoir près plus de 9% des parts et refusé un siège au conseil d'administration.