Wall Street : rebond mené par le Nasdaq !

(Boursier.com) — Après la purge des dernières semaines, Wall Street semble enfin montrer de meilleures dispositions avant bourse ce vendredi. Le S&P 500 est attendu en hausse de 1,5% et le Dow Jones en progression de 1,1%, tandis que le Nasdaq rebondit de 2%. Le baril de brut WTI progresse encore de 2,3% à 108,6$ environ. L'once d'or perd 0,7% à 1.811$. L'indice dollar cède 0,1% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin s'offre un sursaut sur les 30.000$, s'adjugeant 8% en 24 heures mais abandonnant encore 15% sur une semaine.

Les opérateurs, audacieux, pourraient donc se livrer aujourd'hui à une 'chasse aux bonnes affaires', privilégiant les valeurs les plus massacrées du Nasdaq. Pourtant, le narratif n'a pas vraiment évolué. La Fed va devoir durcir agressivement sa politique monétaire afin de lutter efficacement contre une inflation toujours extrêmement élevée, au risque d'accentuer encore un ralentissement économique déjà tangible.

Sur le front économique outre-Atlantique ce vendredi 13, l'indice américain des prix à l'import pour le mois d'avril 2022 est ressorti stable en comparaison du mois antérieur, contre +0,5% de consensus FactSet. L'indice des prix à l'export a lui progressé de 0,6% par rapport au mois de mars, ce qui ressort proche des attentes du consensus. Sur un an, les prix à l'import s'affichent en hausse de 12% et les prix à l'export en augmentation de 18%.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois de mai 2022, mesuré par l'Université du Michigan, sera révélé à 16 heures (consensus 64). Neel Kashkari et Loretta Mester de la Fed interviendront durant la journée.

Les marchés perçoivent un semblant d'encouragement de la part du président de la Fed, Jerome Powell, réitérant son soutien à des hausses de taux de 50 points de base - toujours mieux que 75. Powell a reconnu que la réalisation d'un atterrissage en douceur dépendait de facteurs indépendants de la volonté de la Fed et que le retour de l'inflation à l'objectif de 2% entraînerait une certaine douleur. Cependant, il a souligné que la maîtrise de l'inflation était la priorité.

Les commentaires ont été repris par d'autres responsables de la Fed jeudi. Mary Daly, la patronne de la Fed de San Francisco (non votante au FOMC), a soutenu des hausses de taux de 50 points de base et a affirmé que les conditions financières devaient se resserrer davantage pour rééquilibrer l'offre et la demande. James Bullard (votant), de la Fed de St. Louis, a déclaré à Yahoo Finance que des hausses de taux de 50 points de base lors d'au moins deux prochaines réunions constituaient une bonne référence. Il s'est dit sensible aux perturbations des marchés financiers, mais a également minimisé le risque de récession compte tenu de la vigueur du marché du travail. Il a estimé que l'inflation était "plus persistante" qu'anticipé.

Les inquiétudes persistent concernant le ralentissement économique, la période prolongée de hausse de l'inflation et l'impact du resserrement des conditions financières restant des vents contraires. Le conflit en cours en Ukraine et les confinements en Chine du fait du Covid renforcent également le sentiment selon lequel les perturbations de la chaîne d'approvisionnement prendront du temps à s'atténuer.

Les derniers rapports sur le conflit ukrainien mettent en évidence des progrès russes limités dans l'est du pays. Moscou a déclaré son intention de renforcer les défenses le long de la frontière finlandaise si elle allait de l'avant concernant son projet d'adhésion à l'OTAN. Certains pays de l'UE poussent à retarder l'interdiction du pétrole russe afin qu'ils puissent plutôt mettre en avant d'autres sanctions. Les opérateurs craignent aussi des mesures de représailles de la part de la Russie. Pendant ce temps, l'attention se porte aussi sur le bond des infections quotidiennes au covid à Shanghai, ce qui met en doute le calendrier d'assouplissement des restrictions. La PBoC se réunira lundi, mais les opinions sont partagées quant à savoir si la banque centrale chinoise va assouplir la politique.

Les valeurs

Twitter tombe de 12% à 39,4$ avant bourse à Wall Street, alors que l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, qui promettait d'acquérir le réseau social média pour 54,2$ par titre, 44 milliards de dollars au total, vient de suspendre son offre ! "L'accord Twitter est temporairement suspendu dans l'attente de détails soutenant le calcul selon lequel les spams/faux comptes représentent effectivement moins de 5% des utilisateurs", vient ainsi de tweeter l'homme d'affaires, patron de Tesla et SpaceX, avec un lien sur un article Reuters relatif à ces estimations de "faux", article datant du 2 mai. Cet article de l'agence de presse évoquait l'estimation de Twitter selon laquelle les faux comptes et spams représentaient moins de 5% du total des utilisateurs actifs quotidiens monétisables sur le premier trimestre. Sur la période, le réseau social disposait de 229 millions d'utilisateurs à qui il était proposé des publicités.

Musk, qui avait proposé en avril le rachat de la plateforme pour 44 milliards de dollars, avait par ailleurs estimé qu'une des priorités était de supprimer les 'spam bots' du réseau. Musk avait révélé le 4 avril avoir acquis plus de 9% des parts de Twitter, une semaine plus tard que la réglementation ne le permet et en utilisant un dépôt généralement réservé aux investisseurs passifs. Il avait ensuite rectifié sa déclaration, et s'est depuis lancé dans une offre d'achat plus concrète.

Fin avril, le milliardaire disait avoir sécurisé le financement de son éventuelle OPA sur Twitter. Depuis, Musk négociait encore avec des investisseurs potentiels. Le fondateur d'Oracle, Larry Ellison, devait lui aussi prendre part au deal, tout comme l'entreprise Binance spécialisée dans les cryptomonnaies. L'Arabie saoudite devait conserver une participation. Musk avait aussi vendu pour plusieurs milliards de dollars de titres Tesla afin d'assurer sa part du financement.

Rappelons qu'Elon Musk devrait payer 1 milliard de dollars à Twitter s'il n'adhère finalement pas à l'accord précédemment scellé entre les deux parties. Néanmoins, notons que dans un autre tweet à l'instant, Musk ajoute qu'il est "toujours engagé dans l'acquisition". Le marché n'y croit pas un instant, puisque le cours de bourse est inférieur de près de 30% au prix de son offre, selon la tendance de pré-séance.

Motorola Solutions, firme américaine née d'une scission de Motorola il y a dix ans, et active dans les équipements vidéo et télécoms, ainsi que les logiciels, systèmes et services, a publié hier soir pour son premier trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,70$, à comparer à un consensus de 1,58$ et un niveau de 1,87$ un an plus tôt. Les revenus du groupe ont été de 1,89 milliard de dollars sur ce trimestre clos en mars, contre 1,77 milliard de dollars un an auparavant. Le groupe dépasse donc de 3% le consensus de revenus sur la période close.

Robinhood. L'application de courtage en ligne grimpe de 20% avant bourse à Wall Street. L'envolée est liée à Sam Bankman-Fried, directeur général de la plateforme de négociation de crypto-actifs FTX, qui a révélé après la clôture des marchés hier avoir acquis une participation de 7,6% dans le capital de Robinhood. Selon un document déposé auprès de la SEC, le gendarme de la Bourse américaine, la société Emergent Fidelity Technologies, dont Sam Bankman-Fried est le patron et le principal actionnaire, a acquis cette participation de 7,6% pour un montant de 648 millions de dollars. Fondée en mai 2019, et basée à Nassau, au Bahamas, FTX n'est pas présente commercialement actuellement aux Etats-Unis, mais est l'une des plus importantes plateformes mondiales de négociation de cryptomonnaies, rivale de Coinbase et de Binance.

Son patron et co-fondateur Sam Bankman-Fried aura profité de la chute du titre Robinhood, qui évolue ces derniers jours sur ses plus bas historiques. Dans le document boursier, Emergent Fidelity Technologies a indiqué avoir acquis ces titres en pensant qu'ils "représentent un investissement attractif" et a précisé avoir l'intention de gérer cette participation en tant qu'investissement financier, et "ne pas avoir l'intention à ce stade d'agir pour changer ou influencer le contrôle" de Robinhood. L'acquéreur se réserve cependant la possibilité d'"engager de temps en temps des discussions avec la direction" et a ajouté qu'il pourrait à l'avenir acheter d'autres titres, ainsi qu'étudier "des options pour augmenter la valeur pour les actionnaires, à travers entre autres, des stratégies alternatives ou des initiatives opérationnelles ou concernant la gouvernance" du courtier en ligne.

Parmi les autres géants de la cote à Wall Street, Apple remonte de 2% en pré-séance, après avoir été détrôné par Saudi Aramco hier au rang de première capitalisation boursière mondiale. Tesla se redresse de 7%, constatant le moindre intérêt de Musk pour Twitter. Amazon gagne 2%, Microsoft également. Alphabet affiche un gain comparable.