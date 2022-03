Wall Street : rebond du Dow Jones et chute du pétrole, en attendant la Fed

(Boursier.com) — Wall Street s'affirme dans le vert désormais en début de séance ce lundi, alors que les pourparlers russo-ukrainiens marquent une pause jusqu'à demain et que les opérateurs attendent désormais des nouvelles de la Fed. Le Dow Jones avance actuellement de 1,2% à 33.338 pts, tandis que le S&P 500 prend 0,87% à 4.241 pts. Le Nasdaq grappille 0,3% à 12.880 pts. Le baril de brut WTI retombe de 8% sur le Nymex à 100,6$, alors que le Brent abandonne 7,6%. L'once d'or cède 1,2% à 1.961$. L'indice dollar recule de 0,4% face à un panier de devises. Le bitcoin évolue sous les 39.000$. Notons que le passage à l'heure d'été a déjà eu lieu aux États-Unis, dans la nuit de samedi à dimanche. Ainsi, pour les deux prochaines semaines, l'ouverture de Wall Street intervient à 14h30, heure française, et la clôture à 21 heures.

L'incertitude demeure concernant la situation géopolitique, les espoirs relatifs aux négociations russo-ukrainiennes persistant, mais les nouvelles restant par ailleurs préoccupantes. Alors que les combats se poursuivent, les opérateurs n'abandonnent toutefois pas complètement l'idée d'une possible solution diplomatique. Les banques centrales, et en particulier la Fed, feront aussi l'actualité cette semaine. Enfin, la résurgence du Covid-19 en Chine préoccupe.

Il n'y aura pas de statistique économique notable outre-Atlantique ce lundi. Demain mardi, les investisseurs suivront notamment l'indice des prix à la production pour le mois de février (consensus +1% en comparaison du mois antérieur et +10% en glissement annuel ; +0,6% hors alimentaire et énergie soit +8,3% en comparaison de l'an dernier). L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de mars sera révélé également demain (consensus 8).

La Fed tient demain et mercredi sa réunion monétaire. Le communiqué de la banque centrale américaine et la conférence de presse de Jerome Powell sont attendus mercredi soir. La tâche de la Fed est considérablement compliquée par l'invasion de l'Ukraine et la flambée supplémentaire des prix. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse des taux d'un quart de point sur les fonds fédéraux, entre 0,25 et 0,5%, le 16 mars, est de 97,8%, contre 2,2% pour la probabilité d'un statu quo. Il s'agirait de la première hausse dans le cadre du cycle de relèvement des taux attendu de la part de la Fed. La probabilité d'une nouvelle hausse le 4 mai est de près de 99% (53,7% pour un relèvement d'un quart de point et 45,1% pour une hausse d'un demi-point).

Mercredi également, les opérateurs suivront les ventes US de détail pour le mois de février (consensus +0,4%, ou +0,9% hors automobile ; +0,6% hors automobile et essence), les prix à l'import et à l'export, les stocks des entreprises, l'indice du marché immobilier américain, l'indicateur des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques.

Dans l'actualité sanitaire, la Chine continentale a recensé hier 1.337 nouveaux cas de Covid-19, selon la Commission nationale de santé, portant à 9.000 le nombre de nouveaux cas depuis le début de l'année, déjà plus que les 8.378 cas de 2021 selon Reuters. La semaine dernière, des nouveaux cas ont été signalés à Pékin et Shanghai, ainsi que dans les provinces côtières du Guangdong, du Jiangsu, du Shandong et du Zhejiang. Les chiffres sont certes faibles en comparaison d'autres pays, mais les mesures prises pour enrayer la propagation sont drastiques. A titre d'exemple, Foxconn, le sous-traitant d'Apple, a ainsi suspendu ses activités dans la ville de Shenzhen en raison des mesures restrictives.

Les valeurs

KKR (stable). Telecom Italia rebondit en bourse. Le groupe a annoncé l'ouverture de discussions formelles avec l'Américain KKR afin d'évaluer son offre de rachat. Le conseil d'administration de TI, réuni dimanche, a annoncé l'ouverture des discussions avec KKR, mais également l'étude parallèle d'un potentiel rapprochement avec Open Fiber, son rival dans la fibre optique en Italie. Le titre TI, dont le Français Vivendi est le premier actionnaire, a décroché d'un tiers depuis le début de l'année, au plus bas historique, la perspective d'un rachat par KKR n'ayant pas compensé la faiblesse des résultats. Le projet de KKR vise à sortir Telecom Italia de la cote et à redresser le groupe en scindant ses activités d'infrastructures, précise Reuters.

Ford Motor (+1%), le constructeur automobile du Michigan, prévoit une baisse de 12% de ses ventes aux États-Unis cette année ! Citant des personnes présentes lors d'une réunion avec des concessionnaires, Automotive News rapporte ainsi que les dirigeants du groupe prévoient les livraisons aux États-Unis de 1,66 million de véhicules cette année, contre 1,9 million en 2021. Ford Motor aurait déjà perdu 100 000 unités de production après que 37 fournisseurs n'eurent pas fourni de pièces comme prévu.

Nouvelle plus positive, Ford, le fabricant sud-coréen de batteries SK On et Koc Holding ont signé un accord en vue de la création d'une coentreprise de production de batteries pour véhicules électriques en Turquie d'une capacité annuelle de 30 à 45 gigawattheures. Ford va par ailleurs renforcer son partenariat avec Volkswagen dans l'automobile électrique, avec la production d'un second modèle basé sur la plateforme MEB de l'Allemand.

Tesla (stable) et SpaceX observeraient une pression récente significative de l'inflation des coûts de matières premières et de logistique. C'est du moins ce qu'a reconnu le patron des deux groupes et homme le plus riche du monde, Elon Musk, dans un message sur le réseau social média Twitter. Humble, Musk a également sondé ses followers sur leurs anticipations à propos de "l'inflation probable" sur les prochaines années... Pour la petite histoire, notons qu'Elon Musk vient par ailleurs de provoquer Vladimir Poutine en duel sur Twitter ce lundi, "l'enjeu étant l'Ukraine".

Lockheed Martin gagne 2% à Wall Street ce lundi sur les 446$, au plus haut historique avec le conflit russo-ukrainien. L'Allemagne a décidé d'acquérir des avions de chasse F-35 du contractant américain de défense pour remplacer sa flotte vieillissante de Tornado, a appris l'agence Reuters de deux sources gouvernementales. Une source de la défense avait indiqué le mois dernier que l'Allemagne penchait pour le F-35 mais que la question n'avait pas été tranchée. Selon une autre source gouvernementale citée, la commande pourrait atteindre jusqu'à 35 avions.

Alibaba (-6%) et JD.com (-5%), deux géants chinois du commerce en ligne cotés à Wall Street, décrochent sur la place américaine. Les opérateurs s'inquiètent de leur potentiel 'delisting' (sortie de la cote américaine) à New York, les exigences en matière d'audit n'étant pas remplies.

Turquoise Hill Resources bondit de 32% à Wall Street et Toronto. Le groupe vient de faire connaître une proposition de sortie de la cote de Rio Tinto, le colosse minier proposant une belle prime pour acquérir les 49% de Turquoise qu'il ne détenait pas encore - 99 millions de titres ordinaires. L'offre est libellée à 34 dollars canadiens par action.