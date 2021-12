Wall Street : rebond du Dow, flambée du Nasdaq

(Boursier.com) — La cote américaine, qui rebondissait hier soir (+1,87% sur le DJIA et +0,93% sur le Nasdaq), poursuit sur sa lancée ce mardi. Le DJIA prend encore 1,46% à 35.742 pts et le S&P 500 2,09% à 4.688 pts, contre un rallye de 2,97% sur le Nasdaq à 15.677 pts. Le baril de brut WTI remonte de 4,2% sur les 72$. L'once d'or se stabilise à 1.784$. L'indice dollar gagne 0,1% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin se redresse de 6% à l'approche des 52.000$.

La productivité américaine non-agricole révisée du troisième trimestre 2021 est ressortie en baisse sur un rythme de 5,2%, contre -4,9% de consensus de place et -5% pour sa lecture antérieure. Les coûts unitaires du travail ont en revanche progressé sur un rythme de 9,6%, contre 8,3% de consensus et 8,3% pour l'évaluation antérieure.

La balance du commerce international de biens et services pour le mois d'octobre est ressortie déficitaire de 67,1 milliards de dollars, niveau très proche du consensus de marché, contre -81,4 milliards de dollars pour la lecture révisée de septembre.

Les chiffres du crédit à la consommation du mois d'octobre seront dévoilés à 21 heures (consensus +30 milliards de dollars).

L'apaisement des inquiétudes sanitaires liées au variant Omicron constitue un notable catalyseur. En outre, les investisseurs se font désormais à l'idée d'un 'tapering' accéléré, face à la menace d'une inflation durable.

A propos d'Omicron, les données initiales suggèrent des symptômes bénins et des maladies moins sévères, même si le variant semble très contagieux. Il s'agit par ailleurs de déterminer si les vaccins actuels demeurent efficaces face à ce nouveau variant. Quoi qu'il en soit, Pfizer, BioNTech et Moderna ont exprimé leur confiance dans leur capacité à rapidement adapter les vaccins actuels.

Les turpitudes du Chinois Evergrande et de ses pairs ne semblent pas alarmer les opérateurs. L'espoir d'une résolution ordonnée domine.

Les restrictions sanitaires ne se sont pas grandement durcies globalement, à travers le monde, à quelques exceptions près. Aux Etats-Unis, notons que la ville de New York exigera de tous les travailleurs du secteur privé une pleine vaccination contre le covid au 27 décembre, comme le rapporte le Wall Street Journal. Sur le front politique, le Sénat entend finaliser son vote sur le Build Back Better avant Noël, mais la voie demeure semée d'embûches, le sénateur Manchin confirmant ses inquiétudes à propos de la taille et de la portée du projet.

Dans l'actualité des entreprises, Intel entend introduire son unité Mobileye en bourse d'ici quelques mois. La SEC multiplie de son côté ses enquêtes, visant plusieurs accords SPAC dont celui du constructeur de véhicules électriques Lucid ou celui concernant le futur réseau social de Donald Trump. Une autre investigation a été ouverte sur Tesla, suite aux accusations d'un lanceur d'alerte.

Les valeurs

Apple (+3%). Morgan Stanley a relevé son objectif de cours sur Apple à 200$ contre 164$, ce qui matérialiserait une capitalisation boursière largement supérieure à 3.000 milliards de dollars à Wall Street et une hausse de 18% par rapport aux cours actuels. L'intermédiaire a déclaré que les actions ne semblaient pas prendre en compte les lancements de produits à venir. Les produits AR/VR sont par exemple attendus l'année prochaine, offrant un beau potentiel. En outre, l'offre d'iPhone et l'App Store surprendraient à la hausse et renforceraient les estimations pour le trimestre de décembre. Cet avis favorable fait suite à l'initiation de suivi à 'surpondérer' de KeyBanc plus tôt cette semaine.

Intel bondit de 4% à Wall Street. Le géant américain des microprocesseurs a annoncé en effet son intention de faire coter son activité dédiée aux véhicules autonomes, Mobileye, dès l'année prochaine. Compte tenu de l'engouement récent pour le secteur, avec par exemple un dossier Rivian qui capitalise encore près de 100 milliards de dollars sans réel chiffre d'affaires, une IPO de Mobileye pourrait bien, en effet, fortement revaloriser Intel. Intel envisage l'introduction en bourse de cette activité en milieu d'année prochaine. Le groupe resterait le principal actionnaire de l'unité après la transaction.

Intel va fournir plus de détails sur ses plans ce mardi. Pat Gelsinger, CEO du groupe, poursuit ainsi sa réorganisation du colosse informatique entreprise depuis février et son arrivée à la tête du groupe. Mobileye, acquis par Intel en 2017 pour environ 15 milliards de dollars, a affiché depuis une vive expansion et présente ainsi un notable relais de croissance pour le groupe. Gelsinger affirme que le projet d'IPO fournit la meilleure opportunité pour bâtir sur le track record d'innovation de Mobileye et libérer de la valeur pour les actionnaires. Des sources familières de la question du Wall Street Journal estiment que l'IPO pourrait valoriser Mobileye plus de 50 milliards de dollars.

Nvidia (+5%). La Federal Trade Commission américaine a déclaré que le projet de rachat d'ARM par Nvidia pourrait nuire au marché naissant des puces dédiées aux véhicules autonomes.

Tesla (+4%) se redresse, après avoir décroché hier sur la nouvelle d'une enquête de la Securities and Exchange Commission consécutive à une plainte pour un défaut d'information quant aux risques d'incendie des panneaux solaires du groupe. UBS vient de rehausser son objectif de cours sur le dossier, jugeant que le groupe d'Elon Musk devrait continuer de dominer le marché de l'automobile électrique en 2022.

Microsoft (+3%) demeure sous surveillance ce mardi, alors que la Commission européenne entend approfondir son enquête sur son projet d'acquisition de Nuance Communications pour 16 milliards de dollars, en demandant aux clients et rivaux du groupe de fournir leurs éventuels griefs, selon un questionnaire adressé le mois dernier au géant du logiciel, consulté par Reuters.

AutoZone (+3%), détaillant américain en pièces et accessoires automobiles de rechange, bondit à Wall Street ce mardi après une publication trimestrielle solide. Pour le premier trimestre fiscal 2022, clos fin novembre, le bénéfice net a représenté 555 millions de dollars et 25,69$ par titre, contre 442 millions de dollars sur la période correspondante de l'an dernier. Le consensus FactSet, qui était d'environ 21$ de bénéfice par action, est amplement dépassé. Les revenus trimestriels se sont appréciés de 16,3% à 3,67 milliards de dollars, alors que le consensus FactSet était de 3,37 milliards.

GlaxoSmithKline (+1%) affirme que son traitement par anticorps appelé sotrovimab fonctionnerait contre tous les variants du Covid-19, y compris le tout récemment identifié Omicron. Le géant pharmaceutique a travaillé sur le médicament avec la société américaine Vir Biotechnology. "Dès le début de notre collaboration avec Vir, nous avons émis l'hypothèse que le sotrovimab aurait une barrière élevée à la résistance et pourrait ainsi offrir le meilleur potentiel de sa catégorie pour le traitement précoce des patients atteints de Covid-19", a déclaré le Dr Hal Barron, directeur scientifique chez GSK. "Ces données précliniques démontrent le potentiel de notre anticorps monoclonal à être efficace contre le dernier variant, Omicron, ainsi que tous les autres variants préoccupants définis à ce jour par l'OMS, et nous sommes impatients de discuter de ces résultats avec les autorités réglementaires du monde entier".

Novavax (+18%) s'enflamme, suite à une étude britannique concluant que son vaccin anti-covid augmenterait le niveau d'anticorps dans le cadre d'une injection de rappel.

American Airlines (+2%) progresse à Wall Street. La compagnie aérienne américaine a annoncé le départ programmé de son directeur général, Doug Parker, qui quittera ses fonctions en mars, et auquel succèdera le président du groupe Robert Isom.

Digital World Acquisition (+10%) reste sous surveillance, après avoir été secoué hier par l'annonce d'une investigation des autorités américaines sur son opération SPAC avec la firme média de Donald Trump. Le congressiste républicain Devin G. Nunes va rejoindre en effet Trump Media & Technology en tant que CEO dès le mois prochain.