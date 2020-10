Wall Street : rebond attendu après les derniers soubresauts de Trump

Wall Street est attendue dans le vert ce mercredi après avoir fini en nette baisse hier soir. Donald Trump a encore une fois surpris son monde en annonçant avoir mis fin aux négociations sur un nouveau plan de soutien budgétaire à l'économie américaine.

La question d'un plan de relance est reportée après les élections. "J'ai demandé à mes représentants de cesser de négocier jusqu'à après l'élection, et dès que j'aurai gagné, je ferai passer un vaste plan de soutien qui sera centré sur les Américains qui travaillent dur et les petites entreprises", s'est exclamé Donald Trump ! Le président républicain a en outre réfuté que les Etats-Unis aient besoin d'urgence d'un nouveau plan d'aide budgétaire. Il a jugé que "notre économie se porte très bien. Le marché boursier est à des niveaux record. L'emploi revient et le chômage recule dans des proportions record. Nous sommes à la pointe de la reprise économique mondiale et LE MEILLEUR EST A VENIR", a tweeté le président américain.

Donald Trump a néanmoins appelé, dans une série de messages, le Congrès à voter rapidement un plan de soutien de 25 milliards de dollars pour le secteur aérien, 135 milliards de dollars pour les petites entreprises et de verser 1.200 dollars d'aide aux Américains. "Je suis prêt à signer de suite".

The House & Senate should IMMEDIATELY Approve 25 Billion Dollars for Airline Payroll Support, & 135 Billion Dollars for Paycheck Protection Program for Small Business. Both of these will be fully paid for with unused funds from the Cares Act. Have this money. I will sign now! >— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Alors que l'épidémie de coronavirus se poursuit, les marchés et le président de la Fed, Jerome Powell, craignent un essoufflement de la reprise en l'absence de nouveau soutien budgétaire. Les opérateurs s'attendent toutefois à que ce nouveau plan de relance finisse par être voté, tôt ou tard. Les marchés seront attentifs à la publication dans la soirée du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed ainsi qu'à l'intervention de plusieurs responsables de la Réserve fédérale.

Le baril de pétrole consolide après deux belles séances de progression en lien avec l'arrivée de l'ouragan Delta (de Force 4) dans le Golfe du Mexique, et d'une importante grève sur des gisements pétroliers norvégiens. La décision de Donald Trump de geler les négociations en cours sur un plan de relance aux Etats-Unis et l'annonce par l'American Petroleum Institute d'une hausse des stocks américains la semaine dernière pèsent sur les cours ce mercredi. Le rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers US sera à suivre cet après-midi.

Enfin, sur le marché des changes, l'indice du dollar (qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises) évolue en très légère baisse (-0,03%) à 93,72 points