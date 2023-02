Wall Street réagit en timide hausse aux chiffres de l'inflation

(Boursier.com) — La cote américaine réagit pour l'instant en légère hausse avant bourse ce mardi aux chiffres de l'inflation. Il n'y a pas réellement matière à se réjouir, pas plus qu'à paniquer, puisque les données de l'inflation américaine en ce début d'année ressortent très proches des attentes des opérateurs. Le S&P 500 gagne 0,3% en pré-séance, le Dow Jones 0,3% et le Nasdaq 0,4%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 1,8% à 78,7$. L'once d'or gagne 0,5% à 1.873$. L'indice dollar cède 0,4% face à un panier de devises de référence.

Les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de janvier 2023 viennent d'être publiés. L'indice des prix à la consommation pour la période ressort en augmentation de 0,5% en comparaison du mois antérieur, alors que le consensus de marché se situait lui aussi proche de 0,5% selon FactSet. En comparaison de l'an dernier, le CPI de janvier progresse de 6,4% contre 6,2% de consensus. Hors alimentaire et énergie, éléments volatils, l'indice américain des prix à la consommation pour janvier a progressé de 0,4%, ici encore en ligne avec le consensus FactSet. Cela représente une hausse de 5,6% sur un an contre 5,5% de consensus.

Rappelons que les données mensuelles pour décembre 2022 du CPI avaient été révisées vendredi, la baisse de 0,1% initialement rapportée devenant une hausse de 0,1%. En rythme annuel, l'inflation en décembre s'était ainsi établie à 6,5%.

Dans l'actualité économique américaine ce mardi, les opérateurs pourront aussi suivre les interventions de Lorrie Logan, Thomas Barkin, Patrick Harker et John Williams de la Fed. Barkin a confirmé ce jour la nécessité de laisser les taux à des niveaux 'plus élevés plus longtemps', évoquant le risque d'en faire trop peu face à l'inflation. Le responsable évoque les leçons des années 70 et juge par ailleurs difficile de gérer les anticipations des marchés. "Personne ne sait vraiment comment l'inflation va évoluer cette année ou la prochaine", a estimé le patron de la Fed de Richmond.

Notons que le président américain Joe Biden a précisé ce jour que les données de l'inflation montraient qu'il y avait encore "du travail" à faire sur le sujet.

La saison des publications financières trimestrielles n'est pas encore terminée à Wall Street. Coca-Cola, Zoetis, Marriott International, Ecolab, Exelon, GlobalFoundries, Restaurant Brands et PerkinElmer, annoncent ainsi avant bourse ce jour. Airbnb, Suncor Energy, Devon Energy, Nu Holdings, TripAdvisor ou Akamai, publient ce soir après la clôture des marchés américains.

Cisco Systems, Analog Devices, Equinix, Shopify, Roblox, Twilio, Roku, Host Hotels, Marathon Oil, Synopsys, AIG, Kraft Heinz, Biogen et Barrick Gold, dévoileront leurs comptes demain mercredi. Applied Materials, Southern Company, Entergy, Consolidated Edison, Constellation Energy, DoorDash, Dropbox, Hyatt Hotels, Hasbro ou Paramount Global, seront de la partie jeudi.

Les valeurs

Palantir Technologies s'envole à Wall Street. Le groupe software américain, dont les logiciels équipent notamment les services US de renseignement, a dévoilé en effet des résultats bénéficiaires sur le trimestre clos, et table par ailleurs sur un premier profit annuel en 2023. Le groupe cofondé par Peter Thiel et dirigé par Alex Karp, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal une marge opérationnelle ajustée de 22%, à comparer à un consensus de 16% seulement. Les ventes du groupe aux gouvernements ont grimpé de 23% à 293 millions de dollars, dont 225 millions provenant des USA. Les revenus des clients commerciaux se sont améliorés quant à eux de 11% à 215 millions de dollars, en ligne avec les anticipations de marché, alors que le groupe compte parmi ses clients Airbus, Merck ou Ferrari. Les ventes totales du trimestre ont atteint 509 millions de dollars, en hausse de 18%, contre 505 millions de consensus. Le bénéfice net a été de 31 millions de dollars sur la période d'octobre à décembre, contre 156 millions de déficit un an avant.

Le spécialiste de l'analyse de données, basé à Denver, anticipe donc sa première année bénéficiaire, après avoir dégagé sur le quatrième trimestre 2022 un bénéfice par action symbolique d'un cent en GAAP, à comparer à un consensus de -3 cents. "Un seuil a été franchi, et c'est le début de notre prochain chapitre", s'est félicité Alex Karp, CEO du groupe.

Avis Budget a publié hier soir des comptes solides pour son quatrième trimestre 2022, clos fin décembre. Les revenus trimestriels totaux ont atteint 2,8 milliards de dollars, soutenus par la demande et les prix, ce qui porte à 12 milliards de dollars le total annuel, un record historique pour le loueur de voitures. L'Ebitda ajusté de la zone Amériques a été de 624 millions de dollars sur le trimestre clos et 3,7 milliards pour l'exercice, ce qui constitue ici encore un record. Le conseil d'administration a approuvé pour sa part une augmentation d'un milliard de dollars de l'autorisation de rachat d'actions.

Le bénéfice net trimestriel a atteint 424 millions de dollars soit 10,1$ par titre, contre 381 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus se sont appréciés de 8% en glissement annuel à 2,8 milliards, contre 2,67 milliards de consensus FactSet. Le bénéfice ajusté par action a été de 10,46$, contre 7,08$ l'année précédente et 6,7$ de consensus. "La demande au quatrième trimestre a été forte, nos activités commerciales affichant des performances bien supérieures à celles de 2019, et le segment des loisirs poursuivant sa solide performance, en particulier pendant la période des fêtes", a déclaré le directeur général Joe Ferraro.

Coca-Cola a publié pour son quatrième trimestre fiscal une décroissance des volumes mondiaux unitaires de 1%, ramenant à 5% la progression annuelle. Les revenus nets trimestriels ont tout de même augmenté de 7% à 10,1 milliards de dollars, alors que les revenus annuels se sont appréciés de 11% à 43 milliards. La croissance organique pour le dernier trimestre 2022 a été de 15%. Le bénéfice opérationnel trimestriel a grimpé de 24% en glissement annuel. Le bénéfice "comparable" par action a été de 45 cents sur le quatrième trimestre. Le consensus était de 45 cents de bpa ajusté trimestriel pour 10,02 milliards de revenus. Il est donc atteint.

Pour l'exercice clos, Coca-Cola a réalisé un cash flow des opérations de 11 milliards de dollars, en retrait de 13%, alors que son free cash flow ajusté a reculé de 15% à 9,5 milliards de dollars. Sur l'exercice 2023, le groupe s'attend à une croissance organique allant de 7 à 8% des revenus. Le bénéfice ajusté par action est anticipé quant à lui en hausse de 4 à 5% en comparaison de 2,48$ de 2022.

Zoetis, le laboratoire pharmaceutique américain, leader mondial en santé animale, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 2 milliards de dollars, en croissance de 4%, en ligne avec les attentes, pour un bénéfice net de 461 millions de dollars soit 99 cents par action. La croissance opérationnelle des revenus a été de 9%, alors que le bénéfice net ajusté a augmenté de 27%. Le bénéfice net ajusté a représenté ainsi 539 millions de dollars, ou 1,15$ par titre sur une base diluée. Le consensus était de 1,05$ de bénéfice ajusté par action pour 2,01 milliards de dollars de revenus. Pour l'exercice clos, Zoetis a ainsi réalisé des revenus de 8,1 milliards de dollars en hausse de 4%, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 2,3 milliards de dollars et 4,88$ par titre.

Le groupe table, pour 2023, sur des revenus allant de 8,575 à 8,725 milliards de dollars, un bpa dilué allant de 5,03 à 5,14$ et un bpa ajusté logé entre 5,34 et 5,44$. Le consensus était de 5,33$ de bpa ajusté et 8,57 milliards de dollars de recettes.

Marriott, l'opérateur hôtelier américain, grimpe avant bourse à Wall Street. Le groupe a annoncé des bénéfices et des revenus du quatrième trimestre supérieurs aux attentes et a fourni des perspectives optimistes pour le premier trimestre. Le bénéfice net du quatrième trimestre atteint 673 millions de dollars, ou 2,12$ par action, contre 468 millions de dollars un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 1,96$, contre un consensus FactSet de 1,83$. Les revenus ont augmenté de 33% pour atteindre 5,92 milliards de dollars, bien au-dessus du consensus FactSet - qui était de 5,4 milliards. Le RevPAR a progressé de 5% par rapport à 2019, dopé par une hausse de 13% du tarif journalier moyen. Marriott s'attend désormais à un bpa ajusté allant de 1,82 à 1,88$ pour le premier trimestre, nettement supérieur au consensus.

Restaurant Brands, la maison-mère de Burger King et de Popeyes, a publié des comptes robustes pour son quatrième trimestre, affichant des revenus de 1,69 milliard de dollars, un bénéfice ajusté par action de 72 cents et une croissance à comparable de 7,9%, soutenue en particulier par Burger King et Tim Hortons. Néanmoins, le bénéfice ajusté par action ressort un peu court en comparaison d'un consensus de 74 cents. Par ailleurs, Restaurant Brands a nommé son directeur des opérations Joshua Kobza en tant que nouveau directeur général, remplaçant Jose Cil.

GlobalFoundries, le fabricant californien de semi-conducteurs, a annoncé des revenus et des bénéfices supérieurs aux anticipations de marché. La firme a généré un bénéfice net de 668 millions de dollars au quatrième trimestre, ou 1,21 dollar par action, contre 43 millions de dollars l'année précédente. Sur une base ajustée, GlobalFoundries a gagné 1,44$ par action, contre 18 cents par action un an avant et 1,33$ de consensus. Les revenus sont passés de 1,85 milliard à 2,10 milliards de dollars. "Au quatrième trimestre, l'équipe GF a continué à respecter ses engagements envers les clients et les actionnaires, malgré la correction des stocks très médiatisée", a indiqué le directeur général Thomas Caufield. Pour le premier trimestre, le groupe prévoit un chiffre d'affaires de 1,81 à 1,85 milliard de dollars, ainsi qu'un bénéfice par action ajusté de 45 à 53 cents.

Apple se heurte à des obstacles pour augmenter sa production en Inde, indique le Financial Times. Des personnes familières avec les opérations ont précisé ainsi au FT que le géant californien de Cupertino avait envoyé des concepteurs de produits et des ingénieurs de Chine et de Californie dans des usines en Inde pour former les locaux et aider à établir la production, mais une source note que seulement un composant sur deux sortirait de la chaîne de production d'une usine de boîtiers à Hosur dirigée par Tata en assez bon état pour être finalement envoyé à Foxconn pour l'assemblage de l'iPhone... Selon une personne impliquée dans les opérations d'Apple, le processus d'expansion vers l'Inde serait par ailleurs ralenti par la logistique, les tarifs et les infrastructures.

Amazon s'engage à redoubler d'efforts sur ses activités physiques d'épicerie, explique le Financial Times. Le DG d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré au FT que de nombreuses épiceries Amazon Fresh avaient ouvert en plein coeur de la pandémie. Il n'y a donc pas eu beaucoup de "normalité", et désormais l'entreprise expérimente la sélection, les formats de paiement, l'assortiment, les prix (...). Jassy ajoute qu'Amazon espère qu'en 2023, l'entreprise aura un format sur lequel elle voudra se développer fortement, sur le plan physique. Le dirigeant est également optimiste quant au secteur de l'épicerie en ligne, même s'il reconnaît que les gens veulent réellement toucher et sentir la nourriture avant d'acheter...