Wall Street prudent avant la Fed, la consommation déçoit

Wall Street prudent avant la Fed, la consommation déçoit









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche plus hésitant désormais ce mercredi, avant bourse, suite à la publication de chiffres sans relief de la consommation, et dans l'attente du verdict monétaire de la Fed. La tendance est à une très légère hausse indicative, le DJIA prenant 0,1%, le S&P 500 0,2% et le Nasdaq 0,3%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI évolue peu à 47,6$. L'once d'or gagne 0,1% à 1.857$. L'indice dollar recule de 0,2% face à un panier de devises.

Les marchés spéculent sur une issue positive à court terme concernant le plan de stimulus de l'activité aux États-Unis et ignorent désormais les tristes records sur le front sanitaire (cas et hospitalisations dus au coronavirus), préférant saluer la perspective d'une vaccination progressive de la population. Concernant le plan de relance, le consensus indique que le Congrès pourrait trouver un accord dans la zone des 750 milliards de dollars. Les leaders américains du Congrès ont évoqué hier des progrès. Le Washington Post indique que des leaders du congressistes se sont rencontrés hier pour discuter de la législation de soutien. Un accord ne serait donc pas exclu sur un package de 748 milliards correspondant au volet de la proposition bipartisane excluant les questions litigieuses (aide aux Etats et gouvernements locaux, protections des responsabilités). Mitch McConnell, leader de la majorité au Sénat, a exprimé un certain optimisme, tout comme le leader de la minorité, Chuck Schumer.

Le projet prévoit ainsi une enveloppe de 748 Mds$, relativement consensuelle, qui permettrait de verser 300$ par semaine d'indemnités aux chômeurs pendant 4 mois à partir de janvier, ainsi qu'une enveloppe de 300 Mds$ d'aide aux PME, et de 35 Mds$ de soutien au secteur de la santé. Le package bipartisan complémentaire de 160 Mds$ comprenant des sujets qui continuent de diviser démocrates et républicains, à savoir les aides aux Etats et aux collectivités (refusées par les républicains), ainsi que la question de la protection contre les poursuite judiciaires liées au Covid (exigée par les républicains), est plus hypothétique.

Les investisseurs attendent par ailleurs le verdict de la Fed ce soir, à l'issue de sa réunion monétaire. La Réserve Fédérale se montrant déjà outrageusement accommodante, les marchés devraient se concentrer sur la 'guidance' offerte. La Fed devrait quoi qu'il en soit maintenir le rythme et la composition de ses achats d'actifs. Il est aussi possible que l'institution monétaire américaine étende la durée de ses achats afin de faire notamment face à une reprise un peu plus lente qu'escompté du marché du travail et aux fermetures de certaines activités sur fond de flambée des infections. Il n'est même plus question du taux des 'fed funds', qui devrait demeurer proche de zéro jusqu'en 2023. La guidance concernant les perspectives de croissance du PIB ne devrait pas grandement évoluer... Le communiqué FOMC sera publié à 20 heures et la conférence de presse de Jerome Powell se tiendra à 20h30 ce soir.

Concernant les vaccinations, alors que les inoculations ont débuté cette semaine aux USA et au Canada avec le produit de Pfizer et BioNTech, la FDA devrait aussi approuver sous peu le candidat vaccin de Moderna, probablement d'ici quelques jours. La FDA a dévoilé des données détaillées mardi montrant que le vaccin de Moderna était sûr et hautement efficace dans la prévention des cas du virus chez les adultes. La revue révélée a confirmé le taux d'efficacité de plus de 94% mesuré par le laboratoire via un essai de grande ampleur portant sur 30.000 personnes. Un comité consultatif de la FDA se réunit jeudi pour considérer l'utilisation d'urgence du vaccin, et l'agence pourrait ainsi donner son accord dès vendredi. 6 millions de doses pourraient être distribuées juste après.

L'administration Trump anticipe par ailleurs des demandes d'autorisations d'utilisations d'urgence de Johnson & Johnson et d'AstraZeneca d'ici la fin du mois de février. Selon Politico, les Etats-Unis disposeraient alors de quatre vaccins possibles, pour atteindre l'objectif d'immuniser 100 millions d'Américains à fin mars.

Selon l'Université Johns Hopkins ce jour, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus dans le monde depuis le début de l'épidémie est désormais de 73,6 millions, dont 16,7 millions aux USA, près de 10 millions en Inde et près de 7 millions au Brésil. Le nombre de morts dans le monde ressort à 1,64 million, dont près de 304.000 uniquement aux États-Unis...

La matinée était marquée, ailleurs dans le monde, par les publications d'indices PMI. Le PMI manufacturier préliminaire japonais est ressorti légèrement en-dessous de la zone de stabilité des 50. L'indice français est quant à lui en légère expansion sur les 51 pour le secteur manufacturier en décembre, mais ressort vers les 49 pour les services. En Allemagne, le contraste est encore plus fort avec un indice manufacturier de 58,6 et un indice des services de 47,7.

Le renforcement de la croissance de la production dans l'industrie manufacturière ayant contrebalancé la nouvelle baisse de l'activité du secteur des services, le volume d'activité global du secteur privé de la zone euro s'est quasiment stabilisé en décembre. L'Indice PMI Flash composite de l'activité globale ressort en effet à 49,8 après 45,3 en novembre, et contre 45,7 de consensus. L'Indice PMI flash de l'activité de services dans remonte pour sa part de 41,7 à 47,3 (42 de consensus) et l'Indice PMI Flash de l'industrie manufacturière atteint un plus haut de 31 mois, à 55,5 (53,8 en novembre et 53 de consensus).

Sur le front économique aux États-Unis ce jour, les ventes de détail pour le mois de novembre 2020 sont ressorties en retrait de 1,1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de -0,3% et après un repli de -0,1% pour la lecture révisée d'octobre. Hors automobile cette fois, les ventes de détail ont baissé de 0,9% en novembre, contre +0,1% de consensus et -0,1% en octobre. Hors automobile et essence, enfin, la consommation américaine régresse de 0,8% en novembre, alors que le consensus se situait à +0,2%.

L'indice flash PMI composite américain du mois de décembre sera communiqué à 15h45 (consensus 57 pour l'indice composite, 56,4 pour le segment manufacturier, 56,8 pour les services).

Les stocks et ventes des entreprises américaines pour le mois d'octobre seront connus à 16 heures (consensus +0,6% pour les stocks). L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de décembre sera annoncé à la même heure (consensus 89). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour décembre est aussi attendu à 16 heures. Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 11 décembre, sera annoncé à 16h30.

La Bourse de New York a progressé mardi, alors que le Congrès américain s'active pour adopter avant Noël un nouveau plan de soutien à l'économie, au moment où l'épidémie de coronavirus vient de franchir le seuil des 300.000 morts aux Etats-Unis, et où la ville de New York envisage de se reconfiner. Les investisseurs attendent aussi le verdict de la Fed. Comme prévu, le Collège Electoral a confirmé lundi soir l'élection de Joe Biden comme 46e président des Etats-Unis, dont la prise fonction se fera le 20 janvier prochain.

A la clôture, l'indice Dow Jones a regagné 1,13% à 30.199 points, tandis que l'indice large S&P 500 a repris 1,29% à 3.694 pts et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a grimpé de 1,25% à 12.595 pts.

Du côté des valeurs, Apple s'est distingué par bond de 5%, après des informations du 'Nikkei' selon lesquelles la firme à la pomme prévoit de produire jusqu'à 96 millions d'iPhone au premier semestre 2021, ce qui serait un bond de près de 30% par rapport à la même période de 2019... Malgré la crise du Covid, la demande aurait ainsi été dopée par les modèles 5G lancés en novembre.

Face à la situation sanitaire dégradée, les opérateurs attendent assez impatiemment le verdict de la Fed. La banque centrale américaine pourrait à cette occasion annoncer une prolongation de ses programmes d'achats d'actifs ("QE") jusqu'à ce que la reprise économique remplisse certaines conditions.

Concernant le Brexit, Royaume-Uni et Union européenne ont accepté de poursuivre les discussions jusqu'au dernier moment pour tenter d'éviter un Brexit sans accord le 1er janvier prochain. Des sources proches des négociations signalent des progrès, mais rien n'est encore assuré loin de là, des désaccords demeurant.

Les valeurs

Alphabet. Une action antitrust d'une coalition d'Etats contre Google est attendue jeudi. Politico rapporte, citant des personnes proches de la question, que Google est accusé de désavantager la concurrence en altérant le design de son moteur de recherche. Cette action est attendue auprès de la cour fédérale de Washington DC qui instruit déjà l'action antitrust du Département de Justice lancée en octobre et se concentrant sur les contrats exclusifs de la compagnie avec des producteurs de smartphones Android faisant de Google le moteur de recherche par défaut.

Moderna est donc surveillé dans l'attente de la validation de son candidat vaccin contre le coronavirus par la FDA, qui ne saurait tarder.

Pfizer discuterait pendant ce temps avec le gouvernement américain, qui entendrait aider le géant pharmaceutique à produire des dizaines de millions de doses additionnelles de son vaccin contre le Covid-19 mis au point avec BioNTech. C'est du moins ce qu'indique le New York Times, citant des personnes familières de la situation. L'administration Trump pourrait ainsi utiliser son pouvoir pour améliorer la fourniture de matières premières. Il s'agit de permettre à Pfizer de produire des dizaines de millions de doses supplémentaires pour le premier semestre de l'an prochain.

Aphria, producteur canadien de cannabis, va racheter selon Bloomberg son concurrent Tilray en offrant une prime de 23%, dans le cadre d'une opération en actions. L'entité fusionnée afficherait une valeur d'environ 4 milliards de dollars. Elle serait détenue à 62% par les actionnaires actuels d'Aphria et coterait sur le Nasdaq sous le ticker de Tilray. Irwin Simon, CEO d'Aphria, deviendrait PDG du nouvel ensemble. Un tel mariage donnera naissance au leader mondial du secteur.

Uber écope d'une amende de 59 millions de dollars en Californie. Le LA Times rapporte qu'un juge de la California Public Utilities Commission a donné trente jours au géant VTC pour payer l'amende et fournir l'information anonyme relative aux accusations d'inconduite sexuelle de clients et conducteurs sur la période allant de 2017 à 2019 dans l'Etat de Californie, faute de quoi la licence de la compagnie pourrait être suspendue.

Dish Network va émettre des obligations convertibles pour 2 milliards de dollars, ce qui devrait plomber le cours de bourse ce jour.

Gilead Sciences. Le laboratoire ne fera pas de demande d'homologation auprès de l'agence américaine du médicament pour son traitement expérimental contre la polyarthrite rhumatoïde, la validation étant peu probable sans essai supplémentaire.

Twitter, le réseau social média, a annoncé la fermeture en mars de l'application de partage de vidéos en direct Periscope acquise il y a cinq ans. Le réseau social cite la baisse de l'utilisation ces deux dernières années et des charges de maintenance trop importantes. Le titre pourrait toutefois profiter ce jour d'une recommandation de JP Morgan, qui vient de passer de 'neutre' à 'surpondérer' alors que le dossier est déjà au plus haut de six ans en bourse.

Southwest Airlines anticipe désormais une chute de 65 à 75% de ses revenus en décembre, contre une guidance antérieure allant de 60 à 65%. Le groupe table par ailleurs sur un haut niveau d'annulations, avec la flambée des cas de Covid-19. La compagnie aérienne américaine prévoit une poursuite de la faible demande en janvier 2021. Southwest s'attend désormais à une consommation de trésorerie de 12 millions de dollars par jour au quatrième trimestre contre une estimation précédente allant de 10 à 11 millions.

Notons par ailleurs que JP Morgan vient d'émettre un avis prudent sur le secteur compte tenu de la hausse de certains cours, recommandant des prises de profits et dégradant JetBlue, Spirit Airlines ou United Airlines.

Wish. Le site de vente en ligne déboule à Wall Street ce mercredi, sous le code WISH sur le Nasdaq. ContextLogic, la maison-mère de la plateforme de San Francisco, a 'pricé' les titres émis à l'occasion de l'introduction en bourse à 24$ pièce, en haut de la fourchette indicative. Le groupe va lever ainsi 1,1 milliard de dollars. Wish va céder 46 millions d'actions. La capitalisation sur la base du cours de l'IPO ressort à 14 milliards de dollars. La fourchette indicative ressortait entre 22$ et 24$ par titre. Goldman Sachs, J.P. Morgan et BofA Securities ont accès à 6,9 millions de titres additionnels.