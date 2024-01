Wall Street prudent, avant la Fed et les mégacaps technologiques

(Boursier.com) — Wall Street hésite en pré-séance ce lundi, S&P 500 et Dow Jones demeurant presque inchangés, contre une timide hausse de 0,1% sur le Nasdaq. L'actualité sera fournie cette semaine, avec la réunion de la Fed, une nouvelle batterie de statistiques économiques, ainsi que les résultats financiers de plusieurs grandes capitalisations boursières technologiques. Parmi les Magnificent Seven, cinq rapportent cette semaine leurs comptes, à savoir Apple, Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft. Tesla ayant publié déjà la semaine dernière, il ne restera donc plus ensuite que Nvidia à suivre fin février, la star des puces graphiques et d'IA dévoilant ses chiffres bien après la fin de "saison".

Notons qu'il s'agit cette semaine de la principale semaine de la saison des publications financières d'entreprises, puisque les annonces de résultats concernent environ 40% de la capitalisation du S&P 500, avec notamment les deux poids lourds à près de 3.000 milliards de dollars, Apple et Microsoft.

Dans l'actualité économique d'abord, l'indice manufacturier de la Fed de Dallas est attendu ce jour dans l'après-midi. Les opérateurs suivront demain les indices des prix des maisons Case-Shiller et FHFA, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes aux Etats-Unis.

Mercredi, les investisseurs observeront le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain, l'indice du coût de l'emploi, l'indice PMI de Chicago et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, mais c'est surtout la réunion de la Fed qui retiendra l'attention dans la soirée. Selon l'outil FedWatch, la probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50% se situe à 98%, mais c'est surtout le vocabulaire de la Fed de Jerome Powell qui décidera de l'orientation des marchés. Les investisseurs espèrent en effet une baisse des taux en mars ou en mai. La probabilité d'un abaissement d'un quart de point du taux des 'fed funds' le 20 mars se situe à 48,6% d'après FedWatch.

Jeudi, les opérateurs suivront l'étude Challenger, Gray & Christmas sur les annonces de licenciements aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les chiffres de la productivité non-agricole et des coûts unitaires du travail, l'indice PMI manufacturier final, l'ISM manufacturier et les dépenses de construction. Enfin, vendredi, le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois de janvier, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et les commandes à l'industrie feront l'actualité.

En ce qui concerne les publications financières trimestrielles à Wall Street, Nucor, Super Micro Computer, Whirlpool, SoFi ou Cleveland-Cliffs, annoncent ce lundi. Mardi, Danaher, Pfizer, UPS, HCA Healthcare, Marathon Petroleum, General Motors, Sysco, Johnson Controls, Corning ou PulteGroup publieront avant bourse, alors que la soirée sera très animée avec Microsoft, Alphabet, AMD, Starbucks, Stryker, Mondelez, Electronic Arts, Juniper, Match Group, Fortune Brands ou Chubb.

Mercredi, Mastercard, Thermo Fisher Scientific, Boeing, Automatic Data Processing, Boston Scientific, Phillips 66, Roper, Hess, Otis, Nasdaq Inc et Rockwell Automation, annonceront avant bourse, tandis que Qualcomm ou Metlife seront de la partie après bourse. Jeudi, Merck, Honeywell, Eaton, Ferrari, Illinois Tool Works, Altria, Becton, Dickinson, Parker-Hannifin, Royal Caribbean Cruises, Cardinal Health, Sirius XM, International Paper ou Stanley Black & Decker, révèleront leurs comptes avant bourse, tandis que les géants Apple, Amazon et Meta Platforms publieront après la clôture.

Enfin, vendredi, ExxonMobil, AbbVie, Chevron, Regeneron, Bristol-Myers Squibb, Cigna et Charter Communications, annonceront leurs derniers chiffres trimestriels.

Les valeurs

Apple bénéficie ce lundi à Wall Street d'une recommandation plus favorable de Baird, qui vient d'ajuster son objectif de cours sur la valeur du groupe californien de Cupertino de 186$ à 200$, alors qu'Apple publiera jeudi soir ses derniers résultats financiers trimestriels. Rappelons que le groupe est aux prises avec le ralentissement des ventes en Chine et les accusations antitrust. Il pourrait toutefois donner aux investisseurs une meilleure idée de la demande initiale pour son casque de réalité mixte Vision Pro, que certains développeurs de renom évitent.

Spotify, le groupe de streaming musical, réagit aux modifications proposées par le géant californien de Cupertino en lien avec la loi européenne du Digital Markets Act : "Bien qu'ils se soient mal comportés pendant des années, cela porte le niveau d'arrogance à un tout autre niveau. Sous le faux prétexte de conformité et de concessions, ils ont présenté un nouveau plan qui est une farce complète et totale", explique Spotify. "Essentiellement, l'ancienne taxe a été rendue inacceptable en vertu du DMA, alors ils en ont créé une nouvelle sous prétexte du respect de la loi"... "Plus tôt cette semaine, grâce au langage clair du DMA, nous avons expliqué comment nous prévoyions d'offrir aux clients de l'UE plus de choix, plus de contrôle et de meilleures expériences. Aujourd'hui, cet avenir est moins clair", ajoute Spotify, alors qu'Apple envisage de nouveaux frais pour les téléchargements en dehors de l'App Store.

Microsoft. L'autorité italienne de protection des données a indiqué au créateur de ChatGPT, OpenAI, que son robot conversationnel d'IA enfreindrait les règles de protection des données. Reuters rapporte qu'à la suite d'une enquête lancée l'an dernier, le régulateur italien a donc jugé que des éléments indiqueraient de potentielles violations. OpenAI a trente jours pour présenter sa défense. L'autorité italienne avait brièvement banni ChatGPT l'an dernier du fait de présumées infractions aux règles européennes en matière de données privées.

Western Digital. Bain Capital envisage de relancer les négociations sur la fusion Western Digital-Kioxia, déclare Kyodo News, citant des sources et repris par Reuters. Kyodo rapporte que Bain Capital, actionnaire du groupe japonais Kioxia, est en pourparlers avec SK Hynix pour reprendre les négociations de fusion entre les deux sociétés. En octobre, Western Digital et Kioxia avaient mis fin aux négociations de fusion après avoir échoué à obtenir le soutien de l'actionnaire de Kioxia, SK Hynix. Ce dernier avait investi près de 2,7 milliards de dollars dans Kioxia en 2018 en tant que membre d'un consortium mené par Bain, qui avait acquis la firme japonaise auprès de Toshiba. SK possède des obligations convertibles qui pourraient lui donner 15% du capital de Kioxia et rendent son accord incontournable pour réaliser un rapprochement.

United Airlines aurait entamé des discussions avec Airbus en raison des retards de Boeing, selon l'agence Reuters. Des sources au sein du secteur ont déclaré ainsi qu'United Airlines aurait contacté Airbus au sujet de l'achat d'avions A321neo supplémentaires afin de combler l'écart créé par les commandes retardées de Boeing 737 MAX 10. Scott Kirby, le CEO d'United, se serait rendu à Toulouse il y a peu de temps afin d'interroger Airbus sur la question. Il s'agirait donc de trouver des alternatives face aux problèmes rencontrés par Boeing. Les discussions seraient préliminaires, sans garantie qu'un accord soit trouvé.

AMD profite de plusieurs ajustements haussiers de brokers ce lundi. Les spécialistes rehaussent en effet leurs objectifs de cours, alors que le dossier a repris 20% en un mois avec l'euphorie autour de l'IA et de la demande en puces avancées. De source de marché, Susquehanna a dopé son cours-cible sur AMD de 170 à 210$, alors que Bank of America a porté son objectif de 165 à 195$. AMD publie ses comptes trimestriels mardi soir, après bourse.

L'administration Biden accorderait par ailleurs des milliards de dollars de subventions aux fabricants de puces au cours des prochaines semaines, selon Reuters. Citant des dirigeants de l'industrie familiers des négociations, un article de presse indique que, dans le cadre du 'Chips Act' et dans le but de produire des semi-conducteurs plus avancés aux États-Unis, Intel et Taiwan Semiconductor obtiendraient notamment des subventions pour de nouvelles usines, et que Micron, Texas Instruments et GlobalFoundries pourraient également obtenir des fonds.

Lockheed Martin, le contractant américain de défense, va supprimer environ 1% de ses effectifs afin de réduire ses dépenses, selon Reuters. Les coupes auront lieu durant l'année, l'agence citant à ce sujet un porte-parole de la compagnie. Gels d'embauches et séparations volontaires sont notamment au programme. Le contractant emploie actuellement un peu plus de 120.000 personnes dans le monde.

Amazon et iRobot, le concepteur des aspirateurs Roomba, ont annoncé ce lundi l'abandon de leurs plans de rapprochement, face à l'opposition des régulateurs antitrust européens. Amazon a indiqué ainsi que l'opération de 1,4 milliard de dollars ne disposait pas de voie d'approbation dans l'Union Européenne. La transaction avait initialement été dévoilée en août 2022.