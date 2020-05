Wall Street : prudence sur fond de tensions entre Washingon et Pékin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York évolue en ordre dispersé lundi, les investisseurs s'inquiétant d'un regain de tension entre Washington et Pékin au sujet de la gestion de la crise du coronavirus. Le danger étant qu'en cas de nouvelles sanctions commerciales américaines, le redémarrage de l'économie mondiale pourrait être freiné... Les résultats d'entreprises américaines continuent de tomber en grand nombre. Les cours du pétrole restent très volatils, alors que les capacités de stockage du brut sont saturées et que la demande reste déprimée par la crise sanitaire.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones cède 0,7% à 23.559 points, tandis que l'indice large S&P 500 lâche 0,29% à 2.822 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, progresse de 0,39% à 8.638 pts. La semaine dernière, les trois indices ont reculé respectivement de 0,2%, 0,2% et 0,34%, après avoir plongé de plus de 2,5% vendredi dans la crainte de représailles commerciales américaines contre la Chine.

Plus tôt dans le journée, les Bourses européennes (qui étaient fermées vendredi, 1er mai) ont fini lundi en net recul, l'indice EuroStoxx 50 perdant 3,8% et le CAC 40 plongeant de 4,2%. En Asie, le Nikkei a reculé de 2,8% et le Hang Seng a abandonné 4,1%.

Des "preuves" que le Covid-19 est né dans un laboratoire de Wuhan ?

Pendant le week-end, le ton est monté d'un cran entre Pékin et Washington, qui accuse Pékin d'avoir camouflé la gravité de l'épidémie de Covid-19, qui a débuté dans la ville chinoise de Wuhan. Donald Trump a indiqué qu'il étudiait d'éventuelles représailles commerciales contre la Chine, estimant que le nouveau coronavirus pourrait émaner du laboratoire de virologie chinois de Wuhan. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a précisé dimanche sur la chaîne 'ABC' disposer "d'une grande quantité de preuves" et de "preuves immenses" que le virus proviendrait bien de ce laboratoire.

Les autorités chinoises réfutent en bloc ces accusations. Un journal proche du Parti communiste chinois (PCC), cité par 'Reuters', a qualifié lundi de "bluff" les déclarations du secrétaire d'Etat américain, appelant Washington à fournir des preuves.

L'urgence du déconfinement aux Etats-Unis et en Europe

Cette polémique inquiète les marchés, d'autant que les statistiques économiques montrent que l'impact du coronavirus sur les économies occidentales a été plus important que prévu. L'économie s'est ainsi contractée plus que prévu au premier trimestre 2020 aux Etats-Unis (-4,8% pour le PIB en rythme annuel), comme dans la zone euro (-3,8% par rapport au 4e trimestre, et -14,4% sur un an). Et le 2e trimestre s'annonce encore plus calamiteux, d'où l'urgence de réussir les déconfinements en cours dans plusieurs pays, et de faire redémarrer les économies le plus vite possible, tout en évitant une recrudescence du virus.

Dans ce contexte très difficile, la dernière chose dont les marchés ont besoin serait d'une nouvelle montée des barrières douanières, susceptible de remettre en cause les timides espoirs d'une éclaircie économique à partir du 3e trimestre.

Du côté des entreprises, la semaine qui s'ouvre sera une nouvelle fois riche en résultats du 1er trimestre. La semaine dernière, les comptes ont montré une image contrastée, les géants d'internet (Alphabet, Facebook, Microsoft, Apple...) affichant des résultats meilleurs que prévu, tandis que les autres secteurs souffraient davantage, notamment les transports et les pétrolières. La plupart des sociétés ont toutefois renoncé à faire des prévisions pour le reste de 2020 face aux incertitudes liées à l'évolution de la pandémie de coronavirus et au manque de visibilité sur rythme de la reprise économique.

Le pétrole poursuit son rebond, le dollar et l'or progressent

Le marché pétrolier fait du yoyo, les marchés étant toujours perturbés par la saturation des capacités de stockage de pétrole, qui rend très volatils les cours des contrats à terme sur l'or noir. Sur le Nymex, le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison juin avance lundi soir de 2,2% à 20,23$ après être tombé a 18,05$ en début de séance (-8,7%...) Le baril de Brent de la mer du Nord d'échéance juillet progresse de 1,2% à 26,75$.

La semaine dernière, les cours du brut ont vivement rebondi de plus de 50% après leur plongeon du 20 avril en terrain négatif pour le WTI, qui recule tout de même encore de plus de 65% depuis le début de l'année.

De son côté, l'or repart de l'avant, au-dessus 1.700$ l'once. Le contrat à terme de juin coté sur le Comex gagne lundi soir 0,8% à 1.714,80$ l'once. Malgré une forte volatilité ces dernières semaines, le métal jaune progresse d'environ 13% depuis le début de l'année, faisant office de valeur refuge.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar gagne 0,45% à 99,52 points face à un panier de 6 devises de référence, tandis que l'euro perd 0,7% à 1,0905$. Les marchés obligataires américains reculent légèrement, faisant remonter les taux (qui évoluent en sens inverse des cours des obligations). Le rendement du T-Bond à 10 ans a repris lundi 2 points de base à 0,63%. En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance a fini en hausse de 2 pdb à -0,57%.

VALEURS A SUIVRE

Parmi les résultats les plus surveillés cette semaine figureront ceux de Walt Disney, Activision Blizzard, Electronic Arts, DuPont, Fiat Chrysler Automobiles, Pinterest, Regeneron (mardi) suivis de General Motors, Lyft, Paypal, Shopify, Square, T-Mobile Us (mercredi), puis de Bristol-Myers Squibb, Hilton Worldwide Holdings, Raytheon Technologies, Teva Pharmaceutical, Uber, ViacomCBS (jeudi) et enfin vendredi on suivra les comptes de Carrier Global.

Berkshire Hathaway (-3%), la firme d'investissement de Warren Buffett, a perdu pratiquement 50 milliards de dollars sur le trimestre clos, du fait essentiellement de la chute de la valeur de ses participations. Ainsi, Berkshire a publié une perte nette de 49,7 milliards de dollars soit 30.653$ par titre Class A, pour le premier trimestre fiscal. Un an plus tôt, le groupe de l'oracle d'Omaha avait dégagé un bénéfice de 21,7 milliards de dollars. Le déficit du trimestre clos s'explique essentiellement par une perte de valeur de 54,5 milliards de dollars du portefeuille d'investissements, avec l'effondrement du marché boursier sur la période, consécutif à l'épidémie de coronavirus. Un an plus tôt, les investissements du portefeuille avaient renforcé de 15,5 milliards les profits.

En revanche, le profit opérationnel trimestriel de Berkshire sur le trimestre écoulé, hors investissements et dérivés, s'est établi à 5,87 milliards de dollars et 3.617$ par titre Class A, contre 5,56 milliards un an avant. Le consensus FactSet était de 3.797$ de bénéfice opérationnel par titre Class A. Les revenus trimestriels de Berkshire ont augmenté quant à eux de 1% à 61,3 milliards de dollars. En fin de trimestre, le groupe affichait encore plus de 137 milliards de dollars de cash.

Gilead Sciences (+0,25%) a obtenu vendredi de la FDA, l'Agence américaine du médicament, une autorisation de prescription en urgence de son antiviral expérimental remdesivir pour traiter le coronavirus Covid-19. Suite à des essais cliniques concluants, publiés il y a quelques jours, les hôpitaux pourront donc désormais utiliser cette molécule pour traiter les cas sévères de coronavirus. Sans être un "médicament miracle", le remdesivir a montré lors des essais cliniques qu'il accélérait de plusieurs jours le rétablissement des patients atteints de Covid-19.

Par ailleurs, la FDA a approuvé en urgence l'usage du test sérologique Elecsys mis au point par Roche Holding, a annoncé dimanche le laboratoire suisse. Interrogé dimanche sur la chaîne américaine 'CBS', le directeur général de Gilead, Daniel O'Day, a annoncé que le médicament serait disponible dès le début de la semaine aux Etats-Unis, et a précisé que Gilead allait faire un don de 1,5 million de doses aux hôpitaux, ce qui permettra de traiter "entre 100.000 et 200.000 patients", selon la durée du traitement, qui peut varier de cinq à dix jours, a-t-il expliqué.

D'ici à la fin 2020, Gilead anticipe la production de suffisamment de doses pour soigner 1 million de patients sur une période de 10 jours, a précisé M. O'Day. Gilead n'a pas encore rendu public le prix de vente prévu du traitement une fois sa donation épuisée.

"Les patients y auront accès ici (...) aux Etats-Unis et à travers le monde quand d'autres décisions réglementaires auront été prises pour ces pays", a-t-il ajouté. Il a précisé que le gouvernement américain n'avait pas interdit au groupe d'exporter le remdesivir. Jusqu'à présent, "nous avons exporté des milliers de doses pour des essais cliniques et pour un usage compassionnel", dans le cadre de programmes spéciaux employant des médicaments encore non autorisés, a-t-il précisé.

Tyson Foods (-9%) est orienté en forte baisse à Wall Street après sa publication trimestrielle. Le producteur américain de viandes a annoncé pour son second trimestre fiscal un bénéfice net de 364 millions de dollars, soit 1$ par titre, contre 426 millions de dollars et 1,17$ par action un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 77 cents, alors que le consensus FactSet était logé à 1,04$. Les ventes ont totalisé 10,89 milliards de dollars, contre 10,44 milliards un an plus tôt et 10,96 milliards de consensus. Le groupe aux marques Jimmy Dean ou Hillshire Farm estime que les bas niveaux de productivité et la hausse des coûts devraient persister à court terme, jusqu'à ce que les effets de la crise sanitaire se dissipent.

Pitney Bowes (-16%) a annoncé pour son premier trimestre fiscal des revenus de 796 millions de dollars, stables en glissement annuel et en croissance de 1% hors effets de change et de périmètre. Le bénéfice GAAP par action est dans le rouge de 1,22$, alors que le bpa ajusté se monte à 5 cents. Le groupe a consommé 66 millions de dollars de cash des opérations sur le trimestre. Il suspend sa guidance annuelle du fait de la pandémie.

Loews (-0,7%) a annoncé pour son trimestre clos fin mars une perte nette de 632 millions de dollars, soit 2,20$ par titre, contre un bénéfice net de 394 millions de dollars et 1,27$ par action sur la période correspondante de l'an dernier. Le groupe indique que les perturbations économiques causées par le virus et les mesures prises ont significativement affecté ses comptes trimestriels. L'impact total dépendra de la durée de la pandémie et des politiques économiques et sanitaires.

Tesla (+5,7%) se reprend après avoir décroché de plus de 10% vendredi soir suite à un tweet d'Elon Musk jugeant l'action trop chère. "Le cours de l'action Tesla est trop élevé à mon avis", avait lancé le dirigeant du groupe. La chute du titre vendredi a effacé 15 milliards de dollars de la capitalisation boursière du fabricant californien voitures électriques. Mais le titre gagne encore 68% depuis janvier, et Tesla "pèse" bien plus lourd en Bourse que ses rivaux General Motors, Ford Motor et Fiat Chrysler réunis.

Après le bénéfice surprise du groupe au 1er trimestre, annoncé cette semaine, Musk entend-il désormais mettre en garde de façon subliminale contre des anticipations trop optimistes pour les prochains résultats ? Il faut dire que le patron de Tesla n'a de cesse de pester contre la prolongation des mesures de confinement liées au coronavirus Covid-19, qui l'empêchent de rouvrir son usine californienne de Fremont...

Mercredi soir, en marge de la présentation des comptes du 1er trimestre, Musk s'était élevé contre les mesures de restrictions liées au Covid-19. "J'appellerais cela emprisonner de force des gens dans leurs maisons contre tous leurs droits constitutionnels... brisant les libertés des gens d'une manière qui est horrible et mauvaise, et ce n'est pas pour cela que les gens sont venus en Amérique", s'était notamment insurgé Musk face aux investisseurs. Au premier trimestre, malgré la pandémie, le constructeur est parvenu à dégager un bénéfice surprise de 16 millions de dollars, soit 9 cents par titre, contre une perte de 4,1$ par action un an plus tôt. Le groupe a affirmé qu'il était toujours en mesure d'atteindre son objectif annuel de livraison de plus de 500.000 véhicules en 2020, avec le renfort du site de Shanghai, qui a pu rouvrir après l'épidémie de Covid-19.