Wall Street : prudence face à une nouvelle poussée des taux

(Boursier.com) — La cote newyorkaise se montre hésitante vendredi soir, les bons chiffres de l'emploi en mars aux Etats-Unis ayant renforcé les anticipations d'un cycle énergique de hausse des taux directeurs de la Fed. Le rendement des obligations d'Etat US à 2 ans a bondi à 2,46% en séance, dépassant le taux du T-Bond à 10 ans (2,36%) et ajoutant aux craintes de récession à venir. Le cours du pétrole brut WTI est retombé sous les 100$ le baril, après les annonces de Washington sur un recours massif à ses réserves stratégiques de brut.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones gagne 0,11% à 34.718 points, tandis que l'indice large S&P 500 fléchit de 0,07% à 4.527 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, baisse de 0,23% à 14.188 pts.

Au premier trimestre 2022, achevé jeudi soir, les trois indices américains ont perdu respectivement 4,6%, 5% et 9,1%, plombés par la guerre en Ukraine et l'envolée de l'inflation qui fait craindre un resserrement monétaire de la Fed, et un ralentissement de la croissance, voire une récession. Il s'agissait de leur premier trimestre baissier depuis le 1er trimestre 2020, en plein choc causé par les confinements anti-Covid-19.

L'économie américaine a créé 1,7 million d'emplois au 1er trimestre

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit et que Moscou exige d'être payé en roubles pour ses exportations de gaz, les investisseurs américains se sont davantage concentrés ce vendredi sur les indicateurs américains, à commencer par les chiffres de l'emploi, qui confirment la bonne santé persistante de la première économie mondiale.

Les créations de postes non-agricoles sont ressortis à 431.000 en mars, un peu moins que le consensus de 490.000, mais les chiffres du mois précédent ont été revus en nette hausse, ce qui a relativisé les données de mars. En outre, le taux de chômage a reculé à 3,6% en mars, contre 3,7% de consensus et après 3,8% en février. Le salaire horaire moyen a progressé de 0,4% en mars sur un mois, et a grimpé de 5,6% par rapport à mars 2021. Les secteurs de l'hôtellerie et des loisirs ont créé le plus d'emplois, suivis des services professionnels et du commerce de détail.

Les créations d'emplois de février ont été révisées en forte hausse à 750.000, contre 678.000 précédemment annoncé. Au total, l'économie américaine a créé non moins de 1,7 million d'emplois au 1er trimestre 2022 à la faveur de la levée de la plupart des restrictions sanitaires anti-Covid.

Par ailleurs, l'indice PMI manufacturier américain final est ressorti à 58,8 en mars, contre 58,5 de consensus et 58,5 également pour sa lecture flash, signalant toujours une vive expansion. L'autre indice manufacturier, l'ISM, a en ralenti à 57,1 contre 59 de consensus et après 58,6 en février, mais il reste nettement supérieur à la barre des 50 qui sépare l'expansion de la contraction. Enfin, les dépenses de construction ont augmenté de 0,5% en février sur un mois aux Etats-Unis, contre 0,9% de consensus et après +1,6% en janvier. Un chiffre plutôt rassurant dans un environnement de hausse des prix et de pénurie de matériaux de construction.

Vers des taux directeurs supérieurs à 2,5% fin 2022 ?

L'ensemble de ces statistiques dépeint une croissance toujours solide et renforce les spéculations sur une hausse rapide des taux directeurs de la Fed. La banque centrale a promis de juguler l'inflation, qui a atteint 7,9% sur un an en février aux Etats-Unis, et devrait continuer à grimper en mars. La Fed a entamé le 16 mars son cycle haussier par un resserrement modeste d'un quart de point, portant le taux des "fed funds" entre 0,25 et 0,50%.

Mais les discours offensifs des dirigeants de la Fed font penser que la banque centrale procédera ensuite par paliers d'un demi-point lors de sa réunion de mai, voire également en juin. Les traders envisagent désormais des taux directeurs à plus de 2,5% fin 2022, puis à plus de 3% courant 2023, un niveau qui pèserait sur la croissance, au risque de provoquer une récession.

Sur les marchés obligataires, les rendements sont repartis en hausse vendredi et surtout, la courbe des taux s'est inversée sur le segment des emprunts d'Etat américains à 2 et 10 ans. Le taux du T-Bond à 10 ans gagnait 4 points de base (pb) à 2,37% en soirée, tandis que le taux à 2 ans américain bondissait de 11 pb à 2,44%. Historiquement, lorsque les taux longs tombent sous les taux courts, cela signifie que les investisseurs anticipent une récession dans l'année à venir. Pour rappel, début 2022, le taux à 2 ans pointait à 0,70% et celui à 10 ans à 1,5%, avant que l'inflation ne s'envole et fasse réagir la Réserve fédérale, qui a tardé à reconnaître l'ampleur et le caractère durable de la hausse des prix.

Le pétrole WTI retombe sous les 100$ le baril

Les marchés surveillent par ailleurs l'évolution du conflit ukrainien, espérant toujours une solution diplomatique au conflit. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a évoqué vendredi des progrès dans les négociations avec l'Ukraine. En outre, les troupes russes auraient commencé à se retirer de la région de Kiev et de celle voisine de Tchernihiv, ont affirmé les gouverneurs de ces deux régions, cités par Reuters.

Cependant, l'incendie d'un vaste dépôt de carburant vendredi dans la ville russe de Belgorod, à une 40aine de km de la frontière ukrainienne pourrait compromettre les négociations en cours. Moscou a évoqué une attaque menée par des hélicoptères ukrainiens, ce que Kiev n'a pas confirmé. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé qu'une telle attaque ne créait pas des "conditions propices" aux négociations de paix entre Moscou et Kiev...

Les cours du pétrole consolident encore après leur plongeon de jeudi, en réaction aux annonces de Washington, qui compte libérer 180 millions de barils, des volumes sans précédent, de ses réserves stratégiques de pétrole. Le baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) cède encore 1% à 99,29$ sur le Nymex (après -7% jeudi et -5% mercredi), et le baril de Brent de la mer du Nord lâche 0,22% à 104,48$ (contrat de juin).

Les Etats-Unis vont puiser dans leurs réserves à raison d'un million de barils par jour (soit environ 1% de la consommation mondiale : ndlr), pendant une période de 6 mois, afin de faire reculer les prix des carburants qui plombent les budgets des ménages américains.

Cette annonce de Washington intervient au moment où le groupe de pays producteurs Opep+ a décidé, malgré les pressions occidentales, de ne pas relever sa production au-delà de leur accord actuel. L'Opep et ses alliés, dont la Russie, continueront de relâcher seulement 430.000 barils par jour supplémentaires en mai.

L'or a fini la semaine en baisse, cédant 1,6% vendredi à 1.923,70$ l'once (contrat de juin sur le Comex). Du côté des devises, l'indice du dollar gagne en soirée 0,32% 98,63 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro fléchit de 0,2% à 1,1042$. Le bitcoin remonte autour de 46.500$ vendredi soir, en hausse de 1,6% sur 24h, selon le site Coindesk.

VALEURS A SUIVRE

BlackBerry (-11%), star déchue des assistants personnels, qui conçoit désormais des solutions de cybersécurité et IoT, décroche à Wall Street au lendemain de sa publication financière trimestrielle. Le groupe a dévoilé notamment des revenus inférieurs aux attentes de marché. Sur son quatrième trimestre fiscal, le groupe a délivré un chiffre d'affaires de 185 millions de dollars, des revenus IoT de 52 millions, des recettes de cybersécurité de 122 millions et des revenus de licences & autres de 11 millions. Le bénéfice ajusté par action a été de 1 cent. Sur l'exercice, les revenus totalisent ainsi 718 millions de dollars, pour un bpa ajusté de 10 cents.

GameStop (-1,6%). Le distributeur américain de jeux vidéo a annoncé hier soir son intention de diviser le nominal du titre, ce qui devrait le rendre plus facile à négocier pour les actionnaires individuels. GameStop va demander à ses actionnaires lors de sa prochaine assemblée générale l'autorisation de porter son capital de 300 millions à 1 milliard d'actions, dont une partie sera utilisée pour diviser le nominal sous la forme d'un dividende en actions. La direction n'a pas précisé la répartition des nouveaux titres entre ce "split" et une augmentation de capital classique.

GameStop a précisé que l'autorisation serait également utilisée pour "offrir une flexibilité pour les besoins futurs de l'entreprise" et qu'il donnerait ultérieurement davantage de détails sur cette distribution de dividende exceptionnel en actions. Le cours du distributeur de jeux vidéo GameStop a plus que doublé depuis le 14 mars dernier, profitant d'un regain d'intérêt des investisseurs pour les "meme stocks" et de la montée à son capital de son président Ryan Cohen, qui a porté sa participation à près de 12%. Le titre a été multiplié par plus de 8 depuis début 2021, où il pointait à moins de 20$.

Mondelez (+0,9%), le géant alimentaire américain, a indiqué que son usine de l'est de l'Ukraine avait subi d'importants dégâts avec les actions militaires russes.

Raytheon (+1%) a signé un contrat avec la marine américaine pour la fourniture de radars d'un montant total potentiel de 3,2 milliards de dollars.

Alibaba (+2%), Baidu (+7%) et les autres valeurs chinoises cotées à Wall Street sont majoritairement en hausse, après un article de l'agence Bloomberg selon lequel Pékin envisagerait d'accorder aux autorités américaines un accès total aux audits de ces sociétés pour éviter leur retrait forcé de la cote à Wall Street.