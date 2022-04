Wall Street : prudence face à une Fed de plus en plus "faucon"

(Boursier.com) — La Bourse de New York reperd du terrain mardi soir tandis que les taux repartent en nette hausse, après des propos de la future vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, prônant des hausses de taux et une réduction rapide du bilan de la banque centrale dès la réunion de mai, pour lutter contre l'inflation. Les cours du pétrole restent fermes après l'annonce de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie, notamment un embargo de l'UE sur les importations de charbon russe.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones cède 0,43% à 34.772 points, tandis que l'indice large S&P 500 lâche 0,85% à 4.543 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, recule de 1,95% à 14.249 pts, redonnant son gain de 1,9% la veille.

Les taux des T-Bonds reprennent leur ascension

Les marchés restent nerveux face à la perspective d'une politique monétaire de la Fed plus restrictive qu'anticipée, du fait du conflit en Ukraine, qui aggrave encore les tensions sur les prix des matières premières. En outre, le reconfinement de la ville de Shanghai face à une nouvelle vague de coronavirus fait craindre de nouveaux problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Autant de facteurs qui devraient pousser l'inflation à de nouveaux sommets dans les mois à venir. En février, les prix s'étaient établis au plus haut depuis 40 ans aux Etats-Unis, à 6,4% en février selon l'indice PCE, privilégié par la Fed, et à 7,9% selon un autre indice, le CPI.

Sur les marchés obligataires, les taux se tendent fortement mardi en réaction aux propos jugés "faucon" de Lael Brainard. Le taux du T-Bond à 10 ans bondit ainsi de 14 points de base (pb) à 2,55%, tandis que le taux à 2 ans américain grimpe de 8 pb à 2,50%. Pour rappel, début 2022, le taux à 2 ans pointait à 0,70% et celui à 10 ans à 1,5%, avant que l'inflation ne s'envole et fasse réagir la Réserve fédérale, qui a tardé à reconnaître l'ampleur et le caractère durable de la hausse des prix. En Europe, le rendement du Bund à 10 ans, référence de la zone euro a bondi de 11 points de base à 0,61%.

Hausse des taux de la Fed d'un demi-point et réduction du bilan en vue dès mai ?

Mme Brainard a estimé mardi que la Réserve fédérale (qui a relevé le 16 mars son principal taux directeur d'un quart de point) "poursuivra le resserrement méthodique de la politique monétaire par une série de hausses de taux d'intérêt et en commençant à réduire le bilan à un rythme rapide dès (sa) réunion de mai".

La gouverneure de la Fed (qui a été désignée par Joe Biden comme vice-présidente de l'institution) s'est montrée très ferme, estimant qu''"il est primordial de faire ralentir l'inflation". La Fed se tient "prête à agir plus fortement si les indices et perspectives d'inflation indiquent qu'une telle action est justifiée", a-t-elle souligné lors d'un discours virtuel de la Fed de Minneapolis.

Une autre responsable de la Fed, Esther George, présidente de la Fed de Kansas City, s'est prononcée en faveur d'une hausse de taux d'un demi-point lors de la prochaine réunion des 3 et 4 mai. "Je pense que 50 points de base vont être une option que nous allons devoir envisager, ainsi que d'autres choses", a-t-elle déclaré dans une interview à 'Bloomberg News'. Elle a aussi estimé que le débat sur les hausses de taux devaient inclure celui sur la réduction du bilan, qui frôle les 9.000 milliards de dollars après les programmes de soutien mis en oeuvre pour sortir de la crise du Covid-19. Enfin, il sera peut-être nécessaire, selon Mme George, d'aller au-delà de la neutralité des taux pour ramener l'inflation à des niveaux raisonnables.

D'autres indices sur le timing de la réduction du bilan de la Fed pourraient être donnés aux marchés mercredi, lors de la publication des Minutes de la réunion du FOMC des 15 et 16 mars, attendue à 20H00 heure française.

L'activité est restée solide en mars, avant l'impact de la guerre en Ukraine

Sur le plan macro-économique, l'activité économique est restée très dynamique aux Etats-Unis en mars. L'indice PMI composite, considéré comme un bon indicateur de la croissance économique, est ressorti à 57,7 en lecture finale, contre 58,5 de consensus. L'indice PMI des services s'est établi à 58, un peu moins que les 58,9 en lecture préliminaire, mais au hausse par rapport aux 55,9 de février. De son côté, l'indice ISM des services est ressorti à 58,3 en mars après 56,5 en février, signalant lui aussi une accélération de l'expansion de l'activité en mars.

Le constat est similaire dans la zone euro en mars, où l'activité est restée solide grâce à la levée des restrictions liées au variant Omicron du coronavirus, et avant les effets négatifs de la guerre en Ukraine. L'indice PMI composite a ainsi atteint 54,9 en mars dans sa lecture finale, après 55,5 en février et 54,5 en première estimation. L'indice PMI des services est passé de 55,6 en février à 55,5 en mars, un chiffre supérieur à l'estimation préliminaire à 54,8.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance du commerce international des biens et services, publié mardi, a atteint 89,2 milliards de dollars en février, contre -89 Mds$ de consensus et équivalent à celui de janvier.

Nouvelles sanctions contre la Russie

Dans le conflit russo-ukrainien, le camp occidental prépare de nouvelles sanctions contre la Russie en représailles contre son invasion brutale de l'Ukraine, accompagnée de ce qui semble constituer des crimes de guerre contre des civils. La Commission européenne (CE) va proposer aux Vingt-Sept membres de l'Union européenne un vaste train de sanctions supplémentaires comprenant notamment des embargos sur les importations de charbon, de caoutchouc mais aussi de caviar, pour un montant estimé autour de 9 MdsE par an.

L'exécutif européen va également proposer une interdiction d'exportation vers la Russie de semi-conducteurs, de machines-outils de pointe et d'autres équipements notamment destinés à l'extraction de gaz naturel liquéfié (GNL), des échanges dont le montant annuel s'élève à environ 10 Mds$ par an, a ajouté une source proche de la CE citée par 'Reuters'.

Le Trésor américain a pour sa part interdit aux banques US de rembourser la dette en dollars au nom de la Russie, augmentant la pression sur Moscou.

Les cours du pétrole, qui ont abandonné plus de 10% la semaine passée avant de rebondir de 3% à 4% lundi, consolident prudemment mardi. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) cède 0,28% à 102,99$ sur le Nymex et le Brent de la mer du Nord recule de 0,2% à 107,33$ (contrat de juin). Le cours du pétrole brut WTI était retombé vendredi sous les 100$ le baril, après l'annonce par les Etats-Unis d'un recours massif à leurs réserves stratégiques de brut, au rythme d'un million de barils par jour pendant 6 mois.

VALEURS A SUIVRE

Carnival (+3%) bondit à Wall Street, alors que le croisiériste vient de faire état d'une hausse à deux chiffres de ses réservations sur la semaine du 28 mars au 3 avril, par rapport à son précédent record. Carnival Cruise Line a déclaré que la période d'une semaine du 28 mars au 3 avril avait été la semaine de réservation la plus chargée de son histoire, affichant une augmentation à deux chiffres par rapport au précédent record total de réservations de 7 jours.

Avec 22 de ses 23 navires de retour aux opérations dans tous ses ports d'attache américains toute l'année, Carnival a dominé l'industrie en termes de redémarrage et de demande des clients. Son dernier navire, Carnival Splendor, reprendra du service depuis Seattle le 2 mai, puis Carnival accueillera son nouveau navire, Carnival Celebration, à Miami en novembre. D'ici la fin de l'année 2022, Carnival aura une plus grande capacité de navigation (mesurée par les jours de couchette disponibles) qu'en 2019. En 2023, Carnival mettra en service un autre nouveau navire de classe Excel, Carnival Jubilee de Galveston.

Starbucks (-4%) poursuit sa baisse, après avoir chuté hier de 3,7% à Wall Street. Howard Schultz, l'ancien directeur général de la chaîne qui en reprend les commandes, a annoncé dans une lettre aux actionnaires une suspension du programme de rachat d'actions au profit d'investissements dans le groupe, les magasins et en faveur de ses salariés. Schultz juge que le cash du groupe sera ainsi mieux utilisé.

Le DG de Starbucks a indiqué qu'il ne se concentrait pas sur le cours de l'action de l'entreprise. Le Wall Street Journal rapporte que Schultz a promis aux employés qu'il se concentrerait sur les cafés, les clients et les employés : "Je ne suis pas en affaires, en tant qu'actionnaire de Starbucks, pour prendre chaque décision en fonction du cours de l'action pour le trimestre".

Starbucks avait annoncé le mois dernier le départ de Kevin Johnson, président et directeur général, après 13 ans au sein de l'entreprise dont les cinq dernières années en tant que PDG. Johnson quitte ses fonctions et continuera d'être partenaire de Starbucks et consultant spécial auprès de l'entreprise et du conseil d'administration jusqu'en septembre. Le conseil d'administration de Starbucks s'est engagé dans la planification continue de la relève du PDG depuis 2021, et prévoit de sélectionner un nouveau dirigeant d'ici l'automne. Afin d'assurer une gestion fluide jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit nommé, le conseil d'administration a nommé Howard Schultz au poste de directeur général par intérim. Schultz rejoint aussi le conseil d'administration.

Twitter prend encore 3%, après avoir flambé hier soir de 27,1% à Wall Street. Le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, homme le plus riche du monde, vient de déclarer une participation "passive" de 9,2% au capital du réseau social média. Il détient 73 486 938 actions Twitter.

Musk n'a pas perdu de temps en livrant hier soir un sondage à propos d'une fonction "edit", demandée depuis longtemps par les utilisateurs pour pouvoir corriger un tweet. "Voulez-vous un bouton edit ?", a donc tweeté le milliardaire, visiblement pas si "passif" dans son investissement. Le directeur général de Twitter, Parag Agrawal, ex-directeur technique, qui vient de remplacer Jack Dorsey, a répondu à Musk : "Les conséquences de ce sondage seront importantes. S'il vous plaît votez attentivement". Agrawal reprend en fait les termes utilisés par Musk dans son sondage sur la liberté d'expression sur Twitter, qui avait précédé sa montée au capital.

Parag Agrawal vient par ailleurs d'annoncer aujourd'hui sur Twitter qu'Elon Musk avait été nommé au conseil d'administration du groupe. "Grâce à des conversations avec Elon au cours des dernières semaines, il est devenu clair pour nous qu'il apporterait une grande valeur à notre conseil d'administration", a ajouté le CEO. "Il est à la fois un croyant passionné et un critique intense du service, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin sur Twitter et dans la salle de réunion, pour nous rendre plus forts à long terme. Bienvenue Elon !" "Au plaisir de travailler avec Parag & le board de Twitter pour apporter des améliorations significatives à Twitter dans les mois à venir !", a lancé pour sa part Musk, dont la participation ne pourra dépasser 15% de Twitter.

Johnson & Johnson (+1%) / AbbVie (+1,4%). Le procureur général de Virginie-Occidentale a jugé que les groupes Johnson & Johnson, Teva Pharmaceuticals et Allergan, filiale d'AbbVie, devaient être tenus pour responsables du "tsunami" de dépendance aux opioïdes survenu dans cet Etat - commentaires intervenant à l'ouverture d'un procès dans le comté de Kanawha.

Pfizer (+0,4%), le géant pharmaceutique américain, a indiqué hier soir qu'il avait produit au premier trimestre six millions de doses du Paxlovid, son traitement par voie orale contre le covid. Ce niveau de production ressort conforme aux objectifs du groupe.

Amazon (-2,3%) a annoncé aujourd'hui des accords avec Arianespace, Blue Origin et United Launch Alliance (ULA) pour fournir des services de lancement de poids lourds pour le projet Kuiper, l'initiative d'Amazon visant à accroître l'accès mondial au haut débit à l'aide d'une constellation de satellites en orbite terrestre basse. Les contrats totalisent jusqu'à 83 lancements sur une période de cinq ans, permettant à Amazon de déployer la majorité de sa constellation de 3 236 satellites. Il s'agit du plus grand achat commercial de lanceurs de l'histoire.

"Le projet Kuiper fournira un haut débit rapide et abordable à des dizaines de millions de clients dans des communautés non desservies et mal desservies à travers le monde", a déclaré Dave Limp, SVP d'Amazon Devices & Services. "Nous avons encore beaucoup de travail devant nous, mais l'équipe a continué à franchir étape après étape dans tous les aspects de notre système satellitaire. Ces accords de lancement reflètent notre engagement et notre foi incroyables dans le projet Kuiper, et nous sommes fiers de travailler avec une gamme aussi impressionnante de partenaires pour mener à bien notre mission".

Airbnb (-3,3%), le service de plateforme communautaire payant de location de logements, a annoncé ce jour la suspension de ses activités en Russie et en Biélorussie.