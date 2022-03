Wall Street : prudence de rigueur

(Boursier.com) — Wall Street consolide avant bourse ce mercredi, prudent sur une nouvelle intervention de Jerome Powell à l'occasion du BIS Innovation Summit. Les commentaires du président de la Fed semblent inspirer en ce moment autant de méfiance aux investisseurs que ceux de la dirigeante de la BCE Christine Lagarde, qui n'a pas su toujours trouver les mots pour ménager les marchés. Pourtant, Powell n'a pas fourni de nouveaux éléments sur la politique monétaire. Le Dow Jones recule de 0,3% et le S&P 500 perd 0,4% avant bourse. Le Nasdaq cède 0,7%. Le baril de brut WTI reprend 3,2% sur le Nymex vers les 113$. L'once d'or avance de 0,3% à 1.927$. L'indice dollar progresse de 0,2% face à un panier de devises. Le Bitcoin évolue dans la zone des 42.000$.

L'incertitude géopolitique liée au conflit russo-ukrainien, ainsi que les craintes portant sur l'inflation et la croissance, pèsent sur les marchés, alors que la poussée des prix des matières premières se confirme. Les politiques monétaires ne seront pas d'un grand secours, alors que la Fed vient de débuter son cycle de resserrement face à l'inflation galopante. Notons que le président américain Joe Biden est attendu ce jour à Bruxelles, où il prendra part jeudi aux sommets de l'Otan et du G7. Les alliés occidentaux pourraient aussi annoncer de nouvelles sanctions contre Moscou.

Les gros titres jettent un doute certain sur la possibilité pour la Russie et l'Ukraine de parvenir à un accord de cessez-le-feu à court terme. Loretta Mester de la Fed de Cleveland a appelé quant à elle à des hausses de taux et déclaré qu'elle aimerait voir les taux des fonds fédéraux à environ 2,5% d'ici la fin de l'année. L'inflation au Royaume-Uni a surpris à la hausse, atteignant un nouveau plus haut en 30 ans. Les spéculations croissent quant à elles concernant des mesures de relance supplémentaires au Japon, après que le Parlement a approuvé un budget record.

Dans l'actualité économique ce mercredi à Wall Street, les ventes de logements neufs du mois de février 2022 seront connues à 15 heures (consensus 810 000). Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, pour la semaine close le 18 mars, sera révélé à 15h30. Mary Daly de la Fed intervient par ailleurs dans la journée, mais c'est surtout Jerome Powell, le patron de la digne institution, qui retient aujourd'hui l'attention.

Powell s'était déjà exprimé lundi, préoccupé par un niveau "bien trop élevé" de l'inflation, qui était d'ailleurs déjà conséquente bien avant l'invasion de l'Ukraine. Il réaffirmait alors que la Fed allait prendre les mesures nécessaires pour ramener les prix sous contrôle. Le président de la banque centrale américaine prône donc des mesures fortes afin de résorber l'inflation, qui menace la reprise économique. Si nécessaire, Powell n'exclut pas d'ailleurs d'accélérer la hausse des taux, dont le cycle de relèvement vient de débuter. Powell se dit prêt à des hausses de taux d'un demi-point si la Fed conclut que de telles mesures sont nécessaires pour apaiser l'inflation.

Il s'agirait donc d'agir rapidement pour ramener l'inflation à un niveau neutre. Le timonier de la Fed estime également que les problèmes de supply chain ont été sous-estimés et que leur résolution demeure incertaine. Powell juge qu'un atterrissage en douceur de l'économie reste envisageable, mais qu'il sera compliqué à réaliser, d'autant que la crise russo-ukrainienne a aggravé les risques d'accélération de la hausse des prix.

Ce mercredi, les commentaires de Powell au BIS Innovation Summit ne semblent pas apporter d'éléments nuançant les récents propos. Le leader de la Fed évoque l'innovation digitale dans le secteur financier, qui est selon lui "là pour durer" et n'en serait donc qu'à ses prémices. Le leader de la banque centrale américaine constate en outre que les cadres réglementaires existants n'ont pas été mis en place avec les monnaies numériques à l'esprit, et que de nouvelles réglementations pourraient être nécessaires. Powell ne revient pas sur son intervention récente concernant la politique monétaire.

Les valeurs

General Mills grimpe avant bourse à Wall Street, le groupe agroalimentaire américain ayant relevé ce mercredi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, à la faveur d'une hausse des prix et de la forte demande des produits alimentaires pour animaux. Pour son troisième trimestre fiscal juste clos, General Mills a réalisé des revenus pratiquement stables à 4,5 milliards de dollars, avec une croissance organique de 4%. Le profit opérationnel a reculé de 1% à 815 millions de dollars. Le bénéfice opérationnel ajusté a décliné de 6% à devises constantes. Le bpa dilué a grimpé de 13% à 1,08$, alors que le bpa ajusté a augmenté de 2% à devises constantes à 84 cents.

Sur l'exercice, la croissance organique est désormais attendue à 5%, alors que le profit opérationnel ajusté à devises constantes est espéré en évolution 'de -2% à stable'. Enfin, le bpa ajusté annuel est anticipé stable ou en hausse jusqu'à +2%.

Adobe abandonnait 2,6% après bourse hier soir à Wall Street, sur des prévisions mitigées. Pour le trimestre clos, premier trimestre fiscal, le groupe software californien connu pour ses produits InDesign, Photoshop ou Acrobat, a réalisé pourtant des résultats supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice ajusté trimestriel a été de 3,37$, contre un consensus de 3,34$ et un niveau de 3,14$ un an avant. Les revenus ont été de 4,26 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes, contre 3,91 milliards un an avant. La guidance traduit toutefois une concurrence accrue. Pour le deuxième trimestre fiscal, Adobe table sur des revenus de 4,34 milliards de dollars, alors que le consensus était de 4,4 milliards. Le bénéfice ajusté par action est attendu à 3,3$, contre 3,35$ de consensus.

La compagnie a aussi estimé que la guerre en Ukraine devrait réduire ses revenus de 75 millions sur l'exercice, avec la suspension de toutes les ventes de nouveaux produits à la Russie et la Biélorussie.

GameStop n'a pas dit son dernier mot à Wall Street. L'ex-valeur vedette des WallStreetBets connaît de nouveau une activité boursière assez époustouflante depuis hier. Le titre s'est ainsi envolé hier soir de 30,7% à 123$ dans un énorme volume sur le Nyse. Il est attendu sur un gain à deux chiffres avant bourse ce mercredi. Cette hausse doit beaucoup au mouvement de groupe de certains forums et réseaux sociaux, alors que du strict point de vue fondamental, les derniers comptes de la chaîne américaine de distribution de jeux vidéo ont été marqués par une perte nette de 147,5 millions de dollars (1,94$ par action) pour le 4e trimestre fiscal, contre un bénéfice de 80 M$ (1,23$ par action) un an plus tôt, en raison de coûts d'exploitation plus élevés.

GameStop, 'meme stock' vedette début 2021 avec un cours passé en un éclair de 17$ à 325$, avait depuis reperdu l'essentiel de ses gains, sans toutefois revenir, loin de là, au point de départ de son phénoménal rallye. Le groupe maintient un certain engouement chez les petits porteurs américains, qu'il fait rêver avec la perspective d'une place de marché consacrée aux NFT, dont le lancement est attendu d'ici à la fin du 2e trimestre fiscal de l'exercice en cours.

Enfin, notons que la société du milliardaire Ryan Cohen, président de GameStop, a acquis 100 000 actions du groupe selon un avis boursier publié hier. Cela porte à près de 12% du capital la détention du président "activiste", qui pousse le distributeur vers le commerce en ligne. Cohen a acheté ces actions par l'intermédiaire de sa société d'investissement RC Ventures à des cours allant de 96,8$ à 108,8$. Il détient maintenant un total de 9 101 000 actions GameStop.

Boeing. Une des deux boîtes noires du 737-800 de China Eastern Airlines qui s'est écrasé lundi dans les montagnes du sud de la Chine a été retrouvée.

Western Digital. Kioxia Holdings entend bâtir avec Western Digital une nouvelle usine de production de puces mémoire flash dans le nord du Japon. Selon une source de Reuters, l'investissement pourrait représenter plus de 8 milliards de dollars.

Intel et Micron restent sous surveillance, alors que les dirigeants des deux groupes plaident ce jour devant la commission du commerce du Sénat américain en faveur d'un soutien accru à la production de semi-conducteurs.