Wall Street : prudence de mise en attendant l'inflation et la Fed

(Boursier.com) — La cote américaine est restée hésitante mercredi, le S&P 500 régressant de 0,38% à 4.267 pts, mais le Dow Jones gagnant 0,27% à 33.665 pts. Le Nasdaq cède quant à lui 1,29% à 13.104 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI reprend 1% à 72,30$. L'once d'or cède du terrain à 1.944$. L'indice dollar perd 0,2% face à un panier de devises, tandis que l'euro campe sur les 1,07/$. Les marchés s'affichent donc très prudents, à une semaine désormais du verdict de la Fed, et alors que l'hypothèse d'une pause monétaire demeure favorisée par les analystes...

Dans l'actualité économique mercredi à Wall Street, le déficit américain du commerce international des biens et services pour le mois d'avril 2023 s'est affiché à 74,6 milliards de dollars, contre 75,4 milliards de consensus FactSet et 60,6 milliards un mois auparavant, en lecture révisée. La précédente lecture du mois de mars était de 64,2 milliards de déficit.

Les cours pétroliers remontent un peu après l'annonce d'une légère baisse des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont reculé de 0,5 million de barils lors de la semaine close le 1er juin à 459,2 mb. Le consensus tablait sur une hausse de 1 mb. Les stocks d'essence ont eux progressé de 2,7 mb (+0,8 mb attendu), et ceux de produits distillés ont bondi de 5,1 millions de barils (+1,3 mb de consensus).

Il n'y a pas eu d'intervention de responsables de la Fed, pour cette 'quiet period' à une semaine de la décision monétaire du 14 juin. Selon l'outil FedWatch en temps réel, il y a 68% de probabilité que la Fed opte pour un statu quo et laisse ses taux inchangés entre 5 et 5,25%. Il n'est cependant pas impossible que la banque centrale américaine choisisse ensuite de relever les taux d'un quart de point le 26 juillet, pour la réunion suivante, ce scénario recueillant plus de 50% de probabilité...

Le marché semble donc toujours être en mode attente avant l'indice des prix à la consommation qui sera publié le mardi 13 juin et la Fed attendue mercredi 14... Les récits d'atterrissage en douceur et de désinflation sont toujours appréciés, les opérateurs affichant un certain optimisme. Les attentes d'atterrissage en douceur sont signalées comme favorables à la surperformance des petites capitalisations, des valeurs cycliques et 'value', tandis que du côté des "mégacaps" technologiques, le thème de la croissance séculaire de l'IA reste en vedette.

Le développement économique le plus important semble être les données d'exportation de mai de la Chine plus faibles que prévu, avec des exportations vers les États-Unis et l'UE en forte baisse. Les opérateurs surveillent par ailleurs toujours la reconstruction du TGA ( Treasury General Account) et l'assèchement possible de la liquidité sur les actions...

Les valeurs

Campbell Soup (-8,9%) a annoncé des profits trimestriels supérieurs aux attentes avec la hausse des prix et la résistance de la demande en soupes et sauces. Pour son troisième trimestre fiscal de l'exercice décalé, le groupe a affiché des revenus en croissance de 5% à 2,23 milliards de dollars, en ligne avec le consensus. La hausse des prix a soutenu encore les comptes. Le bénéfice ajusté par action a atteint 68 cents, contre 64 cents de consensus. L'EBIT ajusté a reculé de 2% à 313 millions de dollars. Pour l'exercice 2023, le groupe de Camden, New Jersey, anticipe toujours une croissance des revenus allant de 8,5 à 10%, pour un bénéfice ajusté par action logé entre 2,95 et 3$. Le 8 mars, lors de la publication antérieure, Campbell avait relevé ses prévisions.

Casey's General Stores (-2,9%), la chaîne américaine d'épiceries de quartier a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,49$ à comparer à un consensus de 1,58$. Les revenus ont totalisé quant à eux 3,33 milliards de dollars sur la période, contre 3,46 milliards un an avant. Ils ratent de 2% le consensus des analystes. Pour l'exercice fiscal 2023 clos fin avril, le bénéfice dilué par action a tout de même augmenté de 31% à 11,91$. Le bénéfice net de l'exercice grimpe de 31% à 447 millions de dollars. "Casey's a clôturé son plan stratégique triennal avec un autre exercice record pour ses actionnaires, mis en évidence par une croissance de 19% de l'EBITDA et une croissance de 31% du BPA dilué", a déclaré Darren Rebelez, président et directeur général.

Manchester United (+2,8%). Le Qatar relève encore son offre de rachat sur Manchester United ! Selon les informations de la presse britannique, le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani a soumis une nouvelle et dernière proposition directement aux propriétaires du club, la famille Glazer, et Raine Group, la banque américaine qui gère le processus de vente. Selon le 'Mail', la cinquième offre du consortium mené par le cheikh Jassim consiste toujours en une prise de contrôle total du club et devrait inclure une somme supplémentaire importante pour l'investissement dans les infrastructures et le recrutement. Le cheikh aurait par ailleurs déclaré aux personnes impliquées dans la vente qu'il s'engagerait jusqu'à vendredi. Après cela, l'offre sera maintenue, mais il n'y aura plus de négociations.

Microsoft (-3%). Le président du groupe, Brad Smith, a rencontré le chancelier britannique Jeremy Hunt et cherche des "solutions" concernant l'accord avec Activision Blizzard, selon le Telegraph. Sans fournir le contexte de ses commentaires, le Telegraph rapporte que Smith a déclaré à propos de la réunion : "Je suis à la recherche de solutions. Si les régulateurs ont des préoccupations, nous voulons les résoudre, s'il y a des problèmes, nous voulons les résoudre. Si le Royaume-Uni veut imposer des exigences réglementaires qui vont au-delà de celles de l'UE, nous voulons trouver des moyens de les remplir". Des sources du Trésor britannique ont indiqué au Telegraph que Hunt n'avait offert à Smith aucune concession. L'article observe que Hunt n'a pas le pouvoir d'émettre des ordonnances à l'Autorité de la concurrence et des marchés.

Salesforce (-3,3%). Le DG du groupe, Marc Benioff, bouscule les rangs de la direction, selon Business Insider, qui cite une note de service interne dans laquelle Benioff a annoncé que la société ramènerait plusieurs cadres qui sont partis travailler chez des rivaux, Miguel Milano devenant directeur des revenus, Ariel Kelman devenant directeur du marketing et l'actuel président et directeur de l'exploitation Brian Millham prenant un éventail de nouvelles responsabilités, y compris le marketing, la réussite des employés et la technologie d'entreprise. Selon l'article, la note de service interne suggère que Millham est désormais favori pour potentiellement succéder à Benioff en tant que directeur général, 70% des employés de Salesforce relevant désormais de Millham.

Boeing (+2,2%) et son 787 Dreamliner font encore parler d'eux... Le géant américain a découvert un nouveau problème de fabrication qui affectera les livraisons de son gros porteur. La faille pourrait affecter environ 90 Dreamliners déjà construits qui n'ont pas encore été livrés, a déclaré Boeing, ainsi qu'une poignée d'avions sur sa chaîne d'assemblage final à North Charleston, en Caroline du Sud. Chaque avion sera inspecté pour des cales de taille incorrecte dans le stabilisateur horizontal, une petite aile attachée à la queue d'un appareil. Les inspections et les réparations affecteront les livraisons à court terme mais ne remettent pas en question les prévisions d'expéditions de l'entreprise pour l'année 2023.

Palantir Technologies reperd 5%. Le groupe, dopé en bourse ces dernières semaines par le 'FOMO' autour de l'intelligence artificielle, vient de signer un accord de plusieurs années avec Panasonic Energy en Amérique du Nord, dans le Nevada. La société a sélectionné Palantir pour l'aider à intégrer des capteurs de périphérie dans les lignes d'usine, à introduire des outils automatisés et à permettre aux utilisateurs opérationnels dans les usines de tirer parti des opérations connectées. L'accord étend la plateforme de signature de Palantir, comprenant l'intelligence artificielle et les capacités de pointe dans l'espace de fabrication.

Netflix (+0,1%) profite d'un avis positif de JP Morgan, qui vient de doper son objectif de cours sur la valeur du géant du streaming à 470$, tout en confirmant sa recommandation à 'surpondérer'. Le broker juge que la lutte de Netflix contre le partage des mots de passe pourrait tirer la croissance des revenus.

Coinbase (+3,2%). Ark Invest, la firme de Cathie Wood, a renforcé sa participation au capital de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, profitant de la chute des cours hier suite aux accusations de la SEC, autorité américaine de marché, concernant les opérations de Coinbase. Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, cité par CNBC, juge pour sa part que son groupe a "une longue histoire de transparence" avec la SEC...