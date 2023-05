Wall Street : prudence de la Fed, mais espoirs sur le plafond de la dette

(Boursier.com) — Wall Street gagne désormais du terrain, la hausse étant menée par le Nasdaq, au lendemain d'un copieux rallye des principaux indices (+1,24% sur le DJIA et +1,28% sur le Nasdaq). Les espoirs d'issue favorable sur la question du plafond de la dette américaine sont alimentés encore ce jeudi par les derniers commentaires optimistes du président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy. Les marchés avaient auparavant souffert en tout début de séance, suite aux interventions de Philip Jefferson et Lorie Logan de la Fed... Le Dow Jones repasse dans le vert et prend maintenant 0,11% à 33.445 pts, alors que le S&P 500 avance de 0,43% à 4.176 pts. Le Nasdaq s'adjuge 0,78% à 12.598 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI abandonne 1,1% à 72$. L'once d'or perd 1,3% à 1.959$. L'indice dollar gagne 0,5% face à un panier de devises de référence.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie pour le mois de mai 2023 s'est affiché à -10,4, en zone de contraction puisqu'il ressort négatif, mais 'beaucoup moins catastrophique' qu'attendu dans la mesure où le consensus FactSet était de -18,5. Un mois plus tôt, l'indice sombrait à -31,3. La lecture du jour traduit donc une moindre correction de l'activité manufacturière dans la région en mai.

Les inscriptions au chômage ont reculé plus que prévu la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a dévoilé, pour la semaine close au 13 mai, des inscriptions au chômage au nombre de 242.000, en repli de 22.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 251.000.

L'indice des indicateurs avancés américains du Conference Board pour le mois d'avril s'est affiché en retrait de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre -0,5% de consensus FactSet et -1,2% un mois auparavant.

D'après la National Association of Realtors américaine ce jeudi, les reventes de logements existants aux États-Unis pour le mois d'avril se sont établies sur un rythme de 4,28 millions d'unités, contre un consensus FactSet de 4,3 millions et un niveau révisé à 4,43 millions pour le mois antérieur - soit une baisse de 3,4% d'un mois sur l'autre et une chute de 23,2% en glissement annuel.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré ce jeudi qu'elle craignait que l'inflation, actuellement "beaucoup trop élevée", ne se refroidisse pas assez rapidement pour permettre à la banque centrale américaine de suspendre son cycle de hausse des taux d'intérêt en juin. "Les données des semaines à venir pourraient encore montrer qu'il est approprié de passer une réunion", autrement dit d'opter pour le statu quo, a indiqué Logan dans des remarques préparées pour la Texas Bankers Association de San Antonio, faisant référence à la prochaine réunion monétaire des 13 et 14 juin. Néanmoins, à ce stade, la responsable juge qu'il n'est pas justifié de se passer d'une hausse des taux supplémentaire en juin.

Ainsi, Logan ne paraît pas pour l'heure voir de motif clair pour une pause de la Fed, évoquant les données actuelles. Elle ne semble pas cependant exclure non plus de réviser sa position en fonction des nouvelles données. D'après elle, la gestion des risques ne doit pas empêcher la Fed de faire ce qui est nécessaire pour revenir à une inflation de 2%, alors que les progrès de ce point de vue sont jugés insuffisants.

Philip Jefferson, gouverneur de la Fed tout récemment choisi comme vice-président de l'institution monétaire par Joe Biden, a indiqué ce jour que l'inflation était toujours trop élevée, les progrès semblant ralentir. Une année ne serait toutefois pas suffisante selon lui pour ressentir le plein effet des hausses de taux antérieures. "La désinflation a été plus lente et plus inégale que nous le souhaitions", a regretté Jefferson, qui prévoit toutefois que l'inflation devrait s'apaiser et l'économie continuer à progresser dans le même temps, avec un ralentissement attendu ordonné. Le responsable juge que la demande a clairement commencé à ressentir les effets du durcissement monétaire, mais que l'inflation des services de base hors logement reste obstinément élevée. Enfin, les éléments à ce stade suggèrent un "léger resserrement progressif" des conditions de crédit après le récent 'stress bancaire'.

Le président de la Chambre des Représentants, Kevin McCarthy, s'est montré une fois encore confiant ce jour dans une résolution de la question du plafond de la dette américaine. Alors qu'il reste selon lui du travail à faire, McCarthy indique que les négociations concernent la portée de la réduction des dépenses et de la levée du plafond. Il suggère que des progrès importants ont été réalisés depuis une semaine et anticipe donc la concrétisation d'un accord. Il estime que la Chambre des Représentants pourrait être en mesure de voter dès la semaine prochaine un accord sur le plafond de la dette. L'homme politique républicain insiste sur l'importance de parvenir à un accord de principe ce week-end.

Le président américain Joe Biden a indiqué que la prochaine mise à jour sur le plafond de la dette aurait lieu dimanche, après quelques développements positifs mardi. Rappelons que le président de la Chambre, McCarthy, a déclaré plus tôt qu'un accord pourrait être possible d'ici la fin de la semaine, tandis que Biden a donc annoncé la prochaine conférence de presse prévue dimanche sur le sujet. Le grand développement mardi a été que Biden a nommé des négociateurs pour représenter la Maison Blanche, permettant à un groupe ciblé de traiter directement avec McCarthy. L'accord tant espéré pourrait inclure des plafonds de dépenses discrétionnaires, la réaffectation des fonds de secours Covid inutilisés et la rationalisation des infrastructures énergétiques en échange de la levée du plafond de la dette jusqu'en 2025. Cependant, l'échéance du 1er juin fixée par la Secrétaire au Trésor Janet Yellen approche rapidement. Ailleurs, un groupe de sénateurs démocrates continue de plaider pour une résolution par le 14e amendement, sceptique sur les négociations, et malgré le rejet de cette idée par la Maison Blanche.

La question essentielle des prochains jours est donc de savoir si les leaders de Washington seront capables de parvenir à un accord sur le plafond de la dette américaine, actuellement de 31.400 milliards de dollars, avant le 1er juin, faute de quoi les États-Unis risqueraient un défaut. Les opérateurs s'attendent à une résolution, au terme du bras de fer habituel.

Mardi, le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des Représentants, Kevin McCarthy, ont apparemment progressé un peu sur la question, mais McCarthy a soufflé que les deux parties étaient encore "éloignées". Il pense tout de même possible qu'un accord soit conclu d'ici la fin de la semaine, ce qui ne serait selon lui "pas si difficile". La Maison Blanche a jugé quant à elle les discussions "productives et franches", mais Biden a ajouté qu'il restait du travail. "Nous sommes sur la bonne voie", a tout de même indiqué le président américain.

Les leaders démocrates et républicains sortant avant-hier du bureau ovale ont annoncé une nouvelle structure pour les pourparlers. Les discussions seront désormais gérées par un plus petit contingent de responsables de la Maison Blanche et d'alliés de McCarthy au lieu d'un groupe de négociateurs trop lourd. Le conseiller de la Maison Blanche Steve Ricchetti, la directrice de l'OMB Shalanda Young et la directrice des affaires législatives de la Maison Blanche Louisa Terrell dirigeront les discussions pour Biden. Le personnel de McCarthy et le représentant Garret Graves mèneront les débats du côté républicain.

Biden a annulé certains déplacements pour gérer les négociations. Il est parti pour le Japon mais doit s'entretenir par téléphone durant la semaine avec les chefs de file républicains et démocrates de la Chambre et du Sénat, avant de les rencontrer à son retour du G7.

Les valeurs

Cisco (stable) efface ses pertes initiales à Wall Street ce jour. Pour le troisième trimestre fiscal 2023, le géant des équipements de réseaux a battu hier soir le consensus de revenus et de profits. En outre, les prévisions de ventes du groupe californien ressortent plutôt solides. Le point négatif provient donc des commandes, en retrait de 23% sur le trimestre écoulé. Chuck Robbins, directeur général de l'affaire, affirme quant à lui que la demande demeure ferme et que l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement renforce la confiance des clients. De plus, les annulations de commandes resteraient selon lui très inférieures aux niveaux historiques. En fait, d'après le dirigeant, les commandes auraient régressé de février à avril du fait d'une hausse antérieure des livraisons aux clients, ces derniers ayant eu besoin d'absorber ce flux de livraisons. L'environnement économique plus tendu aurait aussi contribué à une certaine prudence, admet Robbins.

Pour le troisième trimestre fiscal clos fin avril, Cisco a affiché des revenus en croissance de 14% à 14,6 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1$. Le consensus était de 97 cents de bpa ajusté et 14,4 milliards de revenus. Sur le trimestre entamé, clos en juillet, les revenus sont attendus en augmentation de 14 à 16%, mieux que les 14% envisagés en moyenne par les spécialistes du dossier. Le bénéfice ajusté trimestriel par action sur la période est attendu entre 1,05 et 1,07$, ce qui dépasse également les attentes.

Take-Two Interactive (+12%), l'éditeur américain de jeux vidéo, bondit à Wall Street. Pour son quatrième trimestre fiscal clos fin mars 2023, le groupe a affiché des revenus GAAP en vive hausse de 56% à 1,45 milliard de dollars, mais une perte nette GAAP de 610 millions de dollars et 3,62$ par titre, à comparer à un bénéfice de 111 millions de dollars un an avant. Le niveau de net bookings a progressé de 65% à 1,39 milliard de dollars, au-dessus du haut de fourchette de la guidance du groupe, avec 'Grand Theft Auto V' et 'Grand Theft Auto Online', ainsi que 'Red Dead Redemption 2' et le portefeuille mobile de Zynga. Le bénéfice ajusté par action a été de 85 cents, meilleur qu'attendu.

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, indique par ailleurs que le groupe anticipe pour son exercice 2024 un 'net bookings' allant de 5,45 à 5,55 milliards de dollars. La prochaine phase de croissance est en fait attendue sur l'exercice 2025, alors que l'éditeur prévoit de livrer "plusieurs titres révolutionnaires" qui "établiront de nouvelles normes de qualité et de succès et nous permettront de générer plus de 8 milliards de dollars de net bookings et plus d'un milliard de dollars de flux ajusté de trésorerie d'exploitation". Le groupe entend ensuite maintenir cette dynamique avec une croissance supplémentaire de la performance opérationnelle au cours de l'exercice 2026.

Synopsys (+7%), le groupe software américain actif dans la conception et la vérification des circuits intégrés, a dévoilé hier soir des comptes du deuxième trimestre fiscal supérieurs aux attentes de marché. Le groupe a également relevé ses prévisions pour le reste de l'année. Sur le trimestre clos en avril 2023, Synopsys a affiché des revenus de 1,39 milliard de dollars, en croissance de 9%, tandis que le bénéfice ajusté par action a été de 2,54$, à comparer à un niveau de 2,5$ un an avant. Pour le trimestre entamé, les revenus sont anticipés entre 1,465 et 1,495 milliard de dollars, fourchette entourant le consensus, alors que le bpa ajusté devrait se situer entre 2,7 et 2,75$. Sur l'exercice, enfin, les revenus sont anticipés entre 5,79 et 5,83 milliards de dollars, alors que le bpa ajusté est attendu entre 10,77 et 10,84$.

Copart (+5%), le groupe texan qui fournit des services d'enchères et de remarketing automobile en ligne, a dépassé les attentes de marché pour son troisième trimestre fiscal, faisant état sur la période d'un bénéfice ajusté par action de 72 cents, contre 59 cents un an auparavant, et de revenus de 1,02 milliard de dollars à comparer aux 940 millions de dollars de l'an dernier. Pour les trois mois clos le 30 avril 2023 la marge brute et le bénéfice net étaient respectivement de 483,4 millions de dollars et 350,4 millions de dollars. Le bénéfice net a grimpé de 26% par rapport à la même période, l'an dernier.

Amazon (+2%). AWS prévoit d'investir à son tour massivement en Inde. L'agence Reuters indique que l'unité de cloud computing d'Amazon investira ainsi 1.060 milliards de roupies, près de 13 milliards de dollars, en Inde d'ici la fin de cette décennie, doublant ses investissements passés pour répondre à la demande croissante de tels services dans l'une des économies asiatiques à la croissance la plus rapide. Ces ambitions à horizon 2030 s'ajoutent à un investissement de 6,5 milliards de dollars dans le commerce électronique en Inde, où le groupe s'est rapidement développé au fil des ans, mais demeure confronté à un environnement réglementaire strict.

Tesla (stable) s'intéresse de nouveau à l'immense marché indien. Des cadres séniors du groupe ont rencontré des responsables gouvernementaux indiens pour discuter de l'approvisionnement local en pièces et d'autres problèmes. Le regain d'intérêt du constructeur de voitures électriques pour l'Inde survient près d'un an après avoir suspendu ses projets de commercialisation de voitures dans le pays, le groupe n'ayant alors pas obtenu une baisse désirée des taxes à l'importation. Les cadres du constructeur ont eu des discussions avec des responsables indiens sur les incitations offertes par l'Inde pour la fabrication de voitures et de batteries, a déclaré à Reuters une personne ayant une connaissance directe des pourparlers. Le constructeur aurait proposé de créer une usine en Inde pour construire des véhicules électriques. Des projets de fabrication locale de batteries pour véhicules électriques seraient également en cours de discussion, a déclaré la source de Reuters.

Charles Schwab (-1%), fournisseur américain de services financiers et de courtage, entend lever jusqu'à 2,5 milliards de dollars par une offre de dette dont BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan et Wells Fargo Securities sont les teneurs de livres conjoints. L'offre est structurée en deux parties via des obligations d'échéance 2029 et 2034. Schwab utilisera les produits de l'offre à des fins générales. Le rendement à l'échéance des billets 2029 et 2034 serait supérieur de 205 points de base et 227 points de base à ceux des bons du Trésor de référence sans risque, indique Reuters. Le groupe avait auparavant annoncé, le mois dernier, des résultats supérieurs aux attentes, sans toutefois rassurer totalement les marchés suite au récent stress bancaire, dont Schwab avait été l'une des premières victimes boursières en mars.

Alibaba (-5%), géant chinois du commerce en ligne coté à Wall Street, a affiché pour le quatrième trimestre de son exercice décalé 2023 des revenus inférieurs aux attentes de marché, en progression de seulement 2% en glissement annuel à 208 milliards de yuans, ou un peu plus de 30 milliards de dollars - contre 209 milliards de yuans de consensus. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a été de 23,5 milliards de yuans, contre une perte de plus de 16 milliards de yuans pour la période correspondante, un an avant. Le bénéfice ajusté par action, de 10,71 yuans, a largement dépassé les attentes sur le dernier trimestre (consensus 9,5 yuans). L'Ebitda ajusté est également meilleur qu'attendu à 32,1 milliards de yuans. Pour l'exercice, les revenus totalisent 869 milliards de yuans, en hausse de 2%, soit la plus faible croissance annuelle depuis l'introduction en bourse à Wall Street. Le groupe va par ailleurs procéder à la scission de son unité cloud.

Walmart (+2%), colosse américain de la grande distribution, n'a pas failli au premier trimestre fiscal, affichant des revenus totaux de 152,3 milliards de dollars à comparer à un consensus de place de 148,7 milliards, et un bénéfice ajusté par action de 1,47$ supérieur de plus de 10% aux attentes de marché (1,32$). La croissance des revenus atteint ainsi 7,6%, le bénéfice opérationnel progressant quant à lui de 17,3%. Le commerce en ligne affiche une progression de 26%. Walmart se permet par ailleurs de rehausser ses prévisions financières sur l'exercice 2024, tablant désormais sur un bénéfice ajusté par action allant de 6,1 à 6,2$, contre une fourchette antérieure allant de 5,9 à 6,05$ et un consensus de 6,15$.