Wall Street : prudence avant les chiffres de l'emploi US

(Boursier.com) — Wall Street a terminé en légère baisse jeudi soir, en attendant les chiffres de l'emploi du mois de septembre qui seront publiés vendredi en début d'après-midi. Après avoir sanctionné mardi l'excellent rapport JOLTS sur les ouvertures de postes du mois d'août aux Etats-Unis, puis salué mercredi les mauvais chiffres de l'emploi privé du mois de septembre, le marché américain a pris connaissance jeudi d'inscriptions au chômage particulièrement résistantes pour la semaine close au 30 septembre... Les opérateurs ont vendu cette dernière nouvelle, suivant le raisonnement selon lequel un marché du travail trop solide limite l'impact du travail de la Fed pour résorber l'inflation, de quoi voir les taux rester élevés plus longtemps que prévu... Ainsi, le S&P 500 recule de 0,13% à 4.258 pts, le Dow Jones perd 0,03% à 33.119 pts et le Nasdaq cède 0,12% à 13.219 pts.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI reste discuté à 82,50$. L'indice dollar fléchit de 0,3% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 5,03%, contre 4,74% sur le 10 ans et 4,90% sur le 30 ans.

Les annonces de licenciements des entreprises américaines ont concerné 47.457 personnes "seulement" en septembre, selon la dernière étude Challenger, Gray & Christmas sur le sujet, contre 75.151 un mois auparavant... Cette bonne nouvelle pour l'emploi américain n'en est pas forcément une pour les marchés, comme on a pu le constater plus tôt cette semaine. Notons tout de même que si ces annonces de destructions d'emplois ont reculé fortement d'un mois sur l'autre, elles restent en vive hausse de 58% en glissement annuel.

D'après le Département américain au Travail jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 30 septembre sont ressorties au nombre de 207.000, contre un consensus de marché de 213.000 mesuré par FactSet et un niveau de 205.000 en données révisées, une semaine avant. La moyenne a quatre semaines s'établit à 208.750.

La balance commerciale du mois d'août, qui vient aussi d'être publiée, ressort déficitaire de 58,3 milliards de dollars, contre -65 milliards de dollars de consensus FactSet et -64,7 milliards un mois auparavant...

Le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de septembre sera donc publié vendredi après-midi... Le consensus Bloomberg est de 160.000 créations de postes non-agricoles, 150.000 dans le privé et 3,7% de chômage. Le consensus FactSet est assez comparable, à 163.000 créations de postes non-agricoles. Le salaire horaire moyen est attendu en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 4,3% sur un an...

Les valeurs

Apple (+0,7%) reste sous haute surveillance à Wall Street, sur des avis très divers de spécialistes... Les experts peinent pour l'instant à évaluer la réelle demande pour les nouveaux smartphones du groupe à la pomme. En attendant, le directeur général du groupe, Tim Cook, vient de céder plus de 510.000 actions pour un montant de 41 millions de dollars après imposition (88 millions de dollars avant impôt), ce qui représente la plus importante cession d'actions Apple de Cook en deux ans. Le dirigeant possède encore près de 3,3 millions d'actions valorisées 565 millions de dollars. Plusieurs autres dirigeants d'Apple ont déclaré d'importantes ventes, dont les vice-présidentes Deidre O'Brien et Katherine Adams, qui ont vendu chacune pour plus de 11 millions de dollars d'actions avant imposition.

Apple a eu par ailleurs des discussions avec DuckDuckGo pour remplacer Google (Alphabet -1%) en tant que moteur de recherche par défaut pour le mode privé sur Safari, selon Bloomberg, citant des personnes proches des discussions. L'article rapporte que les détails des négociations devraient être dévoilés plus tard cette semaine après que le juge Amit Mehta, qui supervise une action antitrust fédérale contre Google, a statué que les discussions sur les accords de partenariat, y compris les témoignages concernant les accords potentiels entre Microsoft et Apple ou DuckDuckGo et Apple seraient descellés. Le juge estime en effet ces éléments critiques pour l'affaire.

Tesla (-0,4%) marque des points sur le segment des standards de recharge de véhicules électriques... Ainsi, le constructeur sud-coréen Hyundai a indiqué qu'il allait adopter la technologie de recharge de VE de Tesla aux Etats-Unis et au Canada, rejoignant ainsi Ford, General Motors ou Nissan dans l'adoption du standard de recharge du groupe texan pour l'Amérique du Nord. De quoi rapprocher la technologie NACS du groupe d'Elon Musk du statut de standard industriel. Ainsi, les nouveaux véhicules Hyundai destinés aux USA seront dotés exclusivement de ports NACS à partir du quatrième trimestre 2024. Cela sera aussi le cas au Canada à partir du premier semestre 2025. Ces changements donneront aux VE Hyundai accès aux plus de 12.000 points de recharge de Tesla aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Rivian (-22,8%), le concepteur américain de véhicules électriques, rival de Tesla, s'enflammait de 9,2% en clôture mercredi à Wall Street, mais rechute lourdement ce jour ! Le groupe toujours déficitaire a annoncé une émission obligataire convertible de 1,5 milliard de dollars. Le groupe californien d'Irvine prévoit donc de proposer des obligations seniors convertibles vertes d'échéance 2030 dans le cadre d'une offre privée à des investisseurs institutionnels qualifiés. Une option de surallocation de 225 millions de dollars supplémentaires a été accordée. En outre, Rivian a précisé s'attendre, sur le trimestre clos fin septembre, à des revenus allant de 1,29 à 1,33 milliard de dollars, à comparer à un consensus de 1,3 milliard. La semaine dernière, le groupe avait maintenu sa guidance annuelle de production de 52.000 unités.

Conagra Brands (-2%), le groupe alimentaire américain a publié pour son premier trimestre fiscal 2024 des revenus de 2,9 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 2,95 milliards. Les ventes trimestrielles ont été stables en glissement annuel, alors que la variation organique est ressortie négative de 0,3%. La marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 297 points de base à 16,7%. Le bénéfice ajusté par action a été de 66 cents, en augmentation de 16% en glissement annuel. Le consensus était de 60 cents de bpa ajusté. Le groupe de Chicago table désormais, pour l'exercice, sur une croissance organique de 1% et un bénéfice ajusté par action allant de 2,70 à 2,75$. La marge opérationnelle ajustée est anticipée entre 16 et 16,5%.

ExxonMobil (-2,2%), le colosse pétrolier américain voit un impact positif total de 2,1 milliards de dollars sur le trimestre écoulé, des prix du pétrole et des marges de raffinage. La hausse des prix du brut aurait ainsi représenté un gain d'environ 1,1 milliard de dollars par rapport au trimestre précédent, tandis que le raffinage aurait augmenté les bénéfices d'environ 1 milliard de dollars, évalue le groupe pétrolier texan. Une hausse des prix du gaz a ajouté par ailleurs environ 400 millions de dollars aux bénéfices. Les pertes dans le secteur des produits chimiques devraient toutefois effacer ce dernier impact.

AT&T (+1,2%), l'opérateur télécom américain, explorerait des options concernant sa participation de 70% dans l'opérateur de TV payante DirecTV, selon Bloomberg. Des personnes proches des discussions affirment ainsi que les options disponibles pour AT&T incluent une recapitalisation des dividendes, l'ajout d'un nouvel investisseur ou la vente de la participation et la sortie de l'entreprise dès août 2024, AT&T conservant l'option de vendre sa participation après le 31 juillet 2024 dans le cadre de son accord de partenariat avec le copropriétaire TPG. AT&T est copropriétaire de DirecTV avec la société de capital-investissement TPG dans le cadre d'une coentreprise créée en 2021. L'entreprise était alors évaluée à environ 16 milliards de dollars.

Constellation Brands (-3,2%), connu notamment pour sa marque Corona, a rehaussé sa guidance annuelle de profits ce jeudi, après avoir battu le consensus pour son deuxième trimestre. Le groupe a bénéficié de la hausse des prix et d'une demande solide pour ses bières et spiritueux. Sur l'exercice fiscal 2024, Constellation anticipe désormais un bénéfice ajusté par action allant de 12 à 12,2$, contre une guidance antérieure logée entre 11,7 et 12$. Pour le trimestre clos, les revenus du groupe se sont améliorés de 7% à 2,84 milliards de dollars.

Clorox (-5,2%) décroche, alors que le groupe a prévenu d'un impact d'une cyberattaque sur ses ventes du premier trimestre fiscal. Ainsi, l'acteur américain des produits ménagers table désormais sur une chute de 23 à 28% des ventes sur la période. Clorox avait déjà prévenu le 18 septembre que l'attaque allait avoir probablement un impact financier négatif. Le groupe fait aussi état d'un bénéfice ajusté par action estimé entre 0 et -40 cents sur la période considérée. Ainsi, la cyberattaque aurait plus qu'effacé les effets des prix, des économies de coûts et de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

Dell (-1,5%) anticipe un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires de 3% à 4% à long terme. Le groupe a par ailleurs dopé son plan de rachat d'actions de cinq milliards de dollars. Dell Technologies entend aussi augmenter son dividende trimestriel de 10% ou plus chaque année jusqu'en 2028, et prévoit de reverser plus de 80% du flux de trésorerie disponible ajusté par rachats d'actions ou dividendes. Le groupe a enfin relevé son objectif de croissance annuelle du bpa ajusté à long terme.