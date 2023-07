Wall Street : prudence avant le début des trimestriels et l'inflation

(Boursier.com) — Wall Street évolue sans direction à 30 minutes du début des échanges à New York. Les trimestriels et la micro vont faire leur retour au premier plan. Jeudi, Delta Air Lines et Pepsico lanceront cette nouvelle saison des résultats, suivis dès le lendemain par plusieurs grandes institutions financières : JP Morgan, BlackRock, Citigroup et Wells Fargo. "Le consensus s'attend à une baisse de 9% sur un an des bénéfices par action du S&P-500, en raison d'une croissance stable des ventes et d'une compression des marges", affirment les analystes de Goldman Sachs.

Sur le front macro, la semaine sera marquée par la publication de l'indice des prix à la consommation de juin (mercredi ; consensus : +0,3% sur un mois et +3,1% sur un an contre +4% en mai), suivie de celle de l'indice des prix à la production (jeudi ; consensus : +0,2% sur un mois et +0,4% sur un an contre +1,1% en mai) et de la lecture initiale de juillet de l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan (vendredi ; consensus : 65,5). Indicateur plus secondaire, les stocks de grossistes de mai seront dévoilés ce lundi (consensus : -0,1% sur un mois).

Vendredi, les données mensuelles sur l'emploi américain ont montré que la première économie mondiale a créé en juin le plus faible nombre de postes en deux ans et demi, mais, dans le même temps, le taux de chômage a reculé de 0,1 point à 3,6% tandis que le salaire horaire moyen a accéléré à 4,4% sur un an. Dans ces conditions, les investisseurs continuent de miser sur une hausse des taux de la Fed de 25 points de base à la fin du mois, ce qui porterait les feds funds dans une fourchette de 5,25%-5,5%.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré ce week-end qu'elle n'excluait pas une récession aux Etats-Unis, notant qu'il était "approprié et normal" que la croissance se modère tandis que l'inflation reste trop élevée. "Tout le monde regarde l'inflation ou regarde l'inflation depuis longtemps", a déclaré à 'Bloomberg TV' Nicolo Bocchin, responsable mondial obligations chez Azimut Group. "Maintenant, il est temps de regarder la croissance".

En Chine, les derniers indicateurs confirment que l'économie a du mal à accélérer après la sortie de la crise sanitaire. L'indice des prix à la production a baissé de 5,4% sur un an, soit le rythme le plus important depuis décembre 2015, tandis que les prix à la consommation sont restés stables dans un contexte d'essoufflement économique post-Covid qui pèse sur la demande.

"Il est clair que la Chine est actuellement confrontée à une offre excédentaire", affirme Zhaopeng Xing, stratège principal pour la Chine chez Australia & New Zealand Banking. "Des politiques axées sur la demande seront nécessaires", l'accent étant désormais mis sur les attentes de relance budgétaire avant la Réunion du Politburo de juillet. "Les données d'aujourd'hui plaident certainement en faveur d'un assouplissement accru des politiques, ce que les décideurs politiques font déjà, mais seulement de manière mesurée", ajoute Michelle Lam, économiste pour la Grande Chine chez Société Générale.

Sur le marché pétrolier, les cours retombent un peu : le WTI (échéance août) redonne 0,9% à 73,2$ sur le Nymex tandis que le baril de Brent (échéance septembre) recule de 0,8% à 77,8$ à Londres. Du côté des devises, l'indice dollar grignote 0,2 point à 102,2 pts, tandis que l'euro recule de 0,2% face au billet vert, autour des 1,0945$. Enfin, le Bitcoin cède 0,25% à 30.2555$ sur Coindesk.

Les valeurs

* Amazon. Près de 900 salariés d'un entrepôt britannique du géant américain du commerce en ligne vont entamer une grève de trois jours la semaine prochaine dans le cadre d'un conflit salarial, a annoncé samedi le syndicat GMB.

* Icahn Enterprises grimpe avant-Bourse. Carl Icahn et les banques ont finalisé des accords de prêt modifiés qui dissocient les prêts personnels contractés par le milliardaire de l'action Icahn Enterprises, après les critiques formulées en mai par le spécialiste de la vente à découvert Hindenburg Research sur le "portefeuille opaque d'investissements" du groupe, rapporte le 'Wall Street Journal'.

* Meta. Plus de 70 millions de personnes se sont inscrites à Threads, le nouveau concurrent de Twitter, dans les deux jours suivant son lancement, a déclaré vendredi le patron du créateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Depuis, Threads a dépassé la barre symbolique des 100 millions d'utilisateurs, selon les dernières données du site Quiver Quantitative. A titre de comparaison, TikTok avait franchi ce cap en neuf mois, tandis qu'il a fallu pas moins de deux ans et demi à Instagram pour attirer autant d'utilisateurs. Surnommée "Twitter-Killer", Threads s'est classé en première position des applications gratuites sur l'App Store d'Apple au Royaume-Uni et aux Etats-Unis jeudi. Le nombre de membres a probablement encore augmenté ces derniers jours alors que Meta a un avantage considérable pour étendre son réseau : les utilisateurs peuvent s'inscrire avec leurs propres identifiants à partir de la plate-forme Instagram de l'entreprise. Fonctionnant pour l'heure sans publicités, Threads a été lancé dans 100 pays, mais l'application n'est pas encore disponible pour les utilisateurs européens. Meta a décidé d'attendre avant de proposer sa plateforme aux résidents de l'Union européenne le temps de clarifier les conséquences du nouveau règlement des marchés numériques (DMA), entré en vigueur début mai.