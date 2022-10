Wall Street : prudence avant la Fed

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en retrait avant bourse ce lundi, le S&P 500 reculant de 0,5%, le Dow Jones de 0,4% et le Nasdaq de 0,6%. L'attentisme et la prudence dominent à l'approche de la réunion monétaire de la Fed, qui se tient demain et mercredi. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 2% à 86,2$. L'once d'or fléchit de 0,4% à 1.639$. L'indice dollar gagne 0,4% face à un panier de devises.

Les États-Unis ne passeront à l'heure d'hiver que dimanche prochain. Ainsi, Wall Street ouvrira cette semaine à 14h30 heure française pour clôturer à 21 heures.

Les marchés boursiers ont donc été soutenus au cours des deux dernières semaines par un nouveau récit autour de la fameuse théorie du "pivot" de politique monétaire. Vendredi soir, la clôture de Wall Street a même tourné à l'euphorie avec un bond de 2,59% du Dow Jones et un gain de 2,87% sur le Nasdaq, tout cela sur fond d'emballement haussier du titre Apple, clôturant en progression de 7,56% à 155,74$ malgré des trimestriels en demi-teinte, marqués par des revenus iPhone et services inférieurs aux anticipations...

Mais peu importe donc, pour l'heure, puisque les opérateurs semblent miser avec une belle certitude sur un basculement significatif de la politique monétaire dès le début de l'année 2023, avec d'abord un ralentissement du rythme de resserrement, puis éventuellement, un retour aux assouplissements monétaire si l'inflation le permet.

L'outil FedWatch du CME Group fait ressortir désormais une probabilité de 89% d'une hausse de taux de 75 points de base de la Fed après-demain, à l'issue de la réunion monétaire, ce qui porterait le taux des fed funds entre 3,75% et 4%... Notons que cette probabilité a grandement augmenté en quelques heures, suite aux chiffres européens préoccupants de l'inflation. Il s'agirait de la quatrième hausse de taux surdimensionnée de la Fed, réagissant avec vigueur à l'inflation record. Le même outil FedWatch donne pour le 14 décembre (dernière réunion FOMC de l'année) des probabilités sensiblement équivalentes aux fourchettes de taux 4,25-4,5% (48% de probabilité) et 4,5-4,75% (47% de 'proba'). Autrement dit, la Fed augmenterait encore de 50 ou 75 pb ses taux à cette occasion. Le plafond pourrait être atteint lors des réunions de février ou mars 2023, avec des fourchettes maximales de taux entre 4,75 et 5% ou bien 5 et 5,25%.

Les prochains mois pourraient donc se révéler plus 'calmes' du côté de la Fed, après le tour de vis de décembre, avec la reconnaissance des effets décalés du resserrement de la politique et des risques à la baisse pour la croissance en cas de surréaction monétaire.

Un récent article du Wall Street Journal indiquait que certains responsables de la Fed pourraient envisager une hausse des taux de 50 points de base en décembre, craignant qu'un mouvement trop rapide ne provoque un ralentissement brutal. Mary Daly de la Fed a également signalé certains risques d'un resserrement excessif. En outre, la BCE a déclaré jeudi qu'elle avait fait "des progrès substantiels dans le retrait de la politique monétaire accommodante".

Du côté de l'inflation américaine, l'indice des prix 'core PCE' de septembre rattaché aux dépenses des ménages a augmenté de 0,5% en comparaison du mois antérieur, conformément au consensus et au niveau révisé à la baisse d'août (abaissé à 0,5% par rapport à la hausse initiale de 0,6%). L'indice 'core PCE' est ainsi ressorti en hausse de 5,1% sur un an.

Dans l'actualité économique américaine ce lundi, les opérateurs suivront à 14h45 l'indice PMI de Chicago d'octobre (consensus FactSet 47,2), puis à 15h30 l'indice manufacturier de la Fed de Dallas (consensus -9).

Demain mardi, seront révélés l'indice PMI manufacturier final d'octobre, l'ISM manufacturier américain, les dépenses de construction et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes. Mercredi, les opérateurs suivront les ventes automobiles mensuelles, le rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques, et donc bien entendu, le communiqué monétaire de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell.

Les valeurs

Parmi les principales valeurs à suivre ce lundi à Wall Street, on retrouve une fois encore Tesla, mais aussi Disney, Apple, Thermo Fisher, Stryker, Aflac, Williams Companies, Arista Networks ou Global Payments...

Tesla aurait mené des discussions préliminaires avec Glencore à propos d'une prise de participation de 10 à 20%, selon le Financial Times. Les personnes familières du sujet citées par le FT précisent que ces discussions auraient débuté l'an dernier et se seraient poursuivies en mars, mais se seraient arrêtées sans qu'aucun accord ne soit trouvé. Tesla se serait en effet inquiété que l'activité de Glencore dans le charbon n'entre en conflit avec ses objectifs environnementaux.

Apple reperd un peu de terrain avant bourse à Wall Street, après son puissant rebond de vendredi. Les craintes portent sur l'épidémie de covid en Chine dans la région de l'usine d'assemblage de son fournisseur clé Foxconn, ce qui pourrait affecter les livraisons d'iPhone durant la cruciale saison des fêtes de fin d'année.

Walt Disney. Le Shanghai Disney Resort fermera à partir du 31 octobre pour suivre les exigences de prévention et de contrôle de la pandémie en Chine. Afin de respecter ces exigences de prévention et contrôle, Shanghai Disney Resort, y compris Shanghai Disneyland, Disneytown et Wishing Star Park, sera fermé à partir du lundi 31 octobre, avec effet immédiat. Les clients seront informés dès qu'une date sera confirmée pour reprendre les activités.

Thermo Fisher Scientific, le fournisseur d'instruments scientifiques, va racheter l'acteur du diagnostic The Binding Site dans le cadre d'une transaction en cash de 2,6 milliards de dollars.

Emerson Electric va céder une part majoritaire dans son activité de technologies climatiques au géant de l'investissement Blackstone, dans le cadre d'un deal valorisant cette unité 14 milliards de dollars.

Global Payments a publié pour son troisième trimestre fiscal des comptes record. Le fournisseur américain de services de paiement a fait état de revenus ajustés de 2,06 milliards de dollars, en augmentation de 3% en glissement annuel et de 6% à devises constantes. Le bénéfice ajusté par action a grimpé de 14% à 2,48$ (+18% à changes constants). La marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 240 points de base à 45,2%. Pour 2022, le groupe continue de prévoir une croissance du chiffre d'affaires net ajusté en devises constantes de 10 à 11% hors cessions. Le bpa ajusté à devises constantes est toujours attendu entre 9,53 et 9,75$, soit une croissance de 17 à 20% par rapport à 2021. Le groupe prévoit enfin une augmentation de la marge opérationnelle ajustée pouvant atteindre 170 points de base, une révision en hausse par rapport aux prévisions antérieures (jusqu'à 150 pb).

Onsemi, le spin-off de Motorola dans les semi-conducteurs, a publié pour le troisième trimestre fiscal un bénéfice par action de 1,45$ à rapprocher d'un consensus de 1,32$. Les revenus ont totalisé 2,19 milliards, contre 2,12 milliards de consensus de marché. Le bénéfice ajusté par action du quatrième trimestre est attendu entre 1,18 et 1,34$, fourchette entourant le consensus. Les revenus sont anticipés entre 2,01 et 2,14 milliards.

Loews a annoncé pour le troisième trimestre un bénéfice net de 130 millions de dollars, 54 cents par titre, contre 220 millions de dollars un an avant. "Loews a réalisé un autre bon trimestre. Loews Hotels & Co continue d'enregistrer des performances exceptionnelles et CNA a produit un excellent ratio combiné sous-jacent de 91,1%", résume James S. Tisch, président et CEO de Loews Corporation.

Stryker, Aflac, Williams Companies, NXP Semiconductors et Arista Networks, publient après bourse ce soir à Wall Street leurs derniers résultats financiers trimestriels.