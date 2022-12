Wall Street : prudence avant l'inflation et la Fed

(Boursier.com) — Wall Street remonte péniblement avant bourse ce lundi, en attendant les chiffres de l'inflation et la décision monétaire de la Fed. Le S&P 500 reprend 0,3%, le Dow Jones 0,2% et le Nasdaq 0,3%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 0,8% à 71,6$. L'once d'or cède 0,6% à 1.801$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises. Quelques opérations de fusions et acquisitions viennent animer la journée, en particulier l'accord de plus de 26 milliards de dollars pour l'acquisition de Horizon Therapeutics par Amgen.

L'actualité économique est relativement réduite à Wall Street ce lundi, avec tout de même la balance budgétaire de novembre qui sera publiée à 20 heures (consensus 200 milliards de dollars de déficit selon FactSet), ainsi qu'une intervention de Raphael Bostic, patron de la Fed d'Atlanta.

Les deux grands rendez-vous de la semaine sont celui de l'inflation et de la réunion monétaire de la Fed. L'indice américain des prix à la consommation pour le mois de novembre sera communiqué demain à 14h30 (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur et +7,3% sur un an ; +0,3% et +6,1% hors alimentaire et énergie).

La réunion de la Fed se tiendra demain et mercredi. Selon l'outil FedWatch du CME Group ce lundi, la probabilité actuelle d'une hausse de taux de 50 points de base mercredi est de 72,3%, contre 27,7% de probabilité d'un geste fort de 75 points de base. Rappelons que le taux des 'fed funds' est actuellement logé entre 3,75 et 4%, après quatre hausses de taux consécutives de 75 points de base pour lutter contre l'inflation.

Après le resserrement le plus rapide de la politique monétaire américaine depuis les années 1980, la banque centrale devrait donc augmenter ce mercredi son taux de référence dans une fourchette de 4,25% à 4,5%, le niveau le plus élevé depuis 2007. La Fed devrait aussi signaler un nouveau resserrement de 50 points de base l'année prochaine, selon les économistes interrogés par Bloomberg, et une anticipation selon laquelle une fois qu'ils auront atteint ce sommet, ils resteront en attente tout au long de 2023.

Les marchés financiers s'accordent sur la vision à court terme, mais voient un retrait rapide des taux plus tard l'année prochaine, ce qui ne cadre pas vraiment avec les derniers commentaires de la banque. Les investisseurs s'attendent à ce que les pressions sur les prix diminuent plus rapidement que ne le prévoit la Fed, qui craint que l'inflation ne se révèle persistante.

La réunion de cette semaine à Washington est une nouvelle occasion pour Powell d'insister sur le fait que les responsables s'attendent à maintenir les taux élevés pour vaincre l'inflation, comme il l'a fait dans un discours du 30 novembre lorsqu'il a souligné que la politique resterait restrictive "pendant un certain temps", rappelle Bloomberg. Au cours des cinq derniers cycles de taux d'intérêt, le maintien moyen à un taux maximal était de 11 mois, et ce sont des périodes où l'inflation était plus stable, ajoute l'agence. La Fed a fait passer par ailleurs le message que le taux directeur devrait rester à son niveau maximal pendant un certain temps...

Jeudi, les opérateurs seront également très attentifs aux annonces monétaires de la BCE et de la Banque d'Angleterre.

En Chine, les assouplissements se confirment dans la politique anti-covid. Le principal conseiller médical chinois a minimisé les risques liés à Omicron, au taux de mortalité comparable à celui de la grippe. La Chine va supprimer par ailleurs l'application de suivi alors qu'elle continue d'assouplir les restrictions liées au covid, ajoute NBC News. Pékin lève les restrictions sur les travailleurs des transports qui ont ralenti la livraison de fret, précise pour sa part le Financial Times. La Chine réduit enfin le nombre de sites jugés à haut risque d'une épidémie plus large de covid, note Reuters.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce lundi, Oracle, géant des logiciels d'entreprises, publiera après la clôture ses derniers résultats financiers trimestriels.

Les valeurs

Amgen a confirmé un accord en vue de l'acquisition de la firme Horizon Therapeutics pour 26,4 milliards de dollars, ce qui constitue le 'deal' le plus important de son histoire. Horizon développe des médicaments pour traiter les maladies auto-immunes rares et inflammatoires graves qui sont actuellement vendus principalement aux États-Unis. Son médicament le plus important, Tepezza, est utilisé pour traiter les maladies oculaires thyroïdiennes, une affection caractérisée par une inflammation progressive et des lésions des tissus autour des yeux. La société est cotée au Nasdaq, mais basée en Irlande et possède des opérations à Dublin, Deerfield, Illinois, et un nouveau site à Rockville, Maryland. Amgen, Sanofi et Johnson & Johnson étaient sur les rangs pour acquérir le groupe, mais c'est donc finalement Amgen qui l'emporte.

Amgen a accepté de débourser 116,5$ en cash par titre Horizon, soit une prime de 20% environ sur le cours de clôture de vendredi et un bonus de 48% par rapport aux cours précédant les premières rumeurs. Notons qu'il s'agit par ailleurs de la plus importante opération de fusion dans le secteur de la santé cette année.

L'accord devrait générer pour Amgen des flux de trésorerie solides, les sociétés accumulant environ 10 milliards de dollars de flux de trésorerie combinés au cours des 12 mois jusqu'au troisième trimestre de 2022. Il devrait augmenter le bénéfice ajusté par action à partir de 2024 et conduire à des économies de coûts avant impôts d'au moins 500 millions de dollars d'ici la troisième année suivant la clôture.

Coupa Software, plateforme californienne de gestion des dépenses des entreprises, a annoncé un accord définitif en vue de son acquisition par la firme Thoma Bravo pour 81$ par titre en cash, soit une transaction valorisée 8 milliards de dollars. Thoma Bravo l'emporte ici devant Vista Equity Partners, qui convoitait aussi le groupe software. Il s'agit d'une transaction entièrement en cash. Coupa sera ensuite sorti de la cote. La transaction comprend un investissement minoritaire important d'une filiale en propriété exclusive de l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Coupa recevront 81$ par action en cash, ce qui représente une prime de 77% par rapport au cours de clôture de l'action de Coupa le 22 novembre, le dernier jour de bourse avant les rapports de médias concernant une éventuelle transaction.

Rivian, le constructeur américain de véhicules électriques, soutenu par Amazon, entend suspendre sa coentreprise avec Mercedes-Benz Vans, trois mois seulement après avoir conclu ce partenariat avec le constructeur automobile allemand dans la production de fourgonnettes électriques en Europe.

Apple pourrait enfin se reprendre un peu à Wall Street, après avoir lourdement corrigé ces derniers jours sur fond de manifestations en Chine sur le site de production de l'iPhone du sous-traitant Foxconn. Evercore ISI croit savoir que les délais de livraison des modèles Pro des iPhone auraient diminué à 22-26 jours dans toutes les zones géographiques suivies à l'exception du Japon, tandis que la demande resterait forte.

Boeing. Air India, propriété de l'Indien Tata Group, serait sur le point de passer une commande historique d'au moins 500 appareils à la fois à Airbus et Boeing, représentant plusieurs dizaines de milliards de dollars, ont déclaré dimanche à Reuters des sources du secteur.

Microsoft va acquérir 4% du London Stock Exchange. Le géant américain va racheter les actions détenues par un consortium composé de Blackstone et Thomson Reuters, a annoncé la société. Scott Guthrie, vice-président exécutif de Microsoft pour le cloud et l'intelligence artificielle, sera nommé directeur non exécutif de LSEG en temps voulu. Cette prise de participation fait partie d'un partenariat plus large de 10 ans visant à aider le propriétaire de la Bourse de Londres à développer des analyses de données et une infrastructure cloud à l'aide des produits Microsoft, a souligné la firme de Redmond.

L'accord devrait coûter à LSEG entre 250 et 300 millions de livres sterling entre 2023 et 2025, dont environ 100 M£ en dépenses d'investissement. L'accord devrait augmenter "de manière significative" la croissance des revenus de LSEG au fil du temps, à mesure que de nouveaux produits seront mis en service. Microsoft devrait de son côté obtenir environ 2,8 milliards de dollars de dépenses de LSEG sur la durée du partenariat, avec de possibles recettes supplémentaires en fonction du "succès du partenariat stratégique" et de la demande pour la plate-forme de données et les services professionnels de LSEG.

Gap et Tapestry bénéficient de conseils d'achat de Goldman Sachs à Wall Street, GS révisant par ailleurs de 'vendre' à 'neutre' sa recommandation sur le dossier Best Buy. Notons que la banque d'affaires dégrade en revanche Levi Strauss d''achat' à 'neutre'. JP Morgan a relevé pour sa part de 'neutre' à 'surpondérer' son conseil sur Box.