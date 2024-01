Wall Street : prudence, avant Alphabet, Microsoft et la Fed

(Boursier.com) — Wall Street consolide avant bourse, alors que S&P 500, Dow Jones et Nasdaq 100 terminaient hier soir sur de nouveaux plus hauts historiques. Le S&P 500 est attendu en retrait de 0,2%. Le Dow Jones et le Nasdaq affichent des replis comparables. L'actualité sera fournie cette semaine, avec la réunion de la Fed, une nouvelle batterie de statistiques économiques, ainsi que les résultats financiers de plusieurs grandes capitalisations. Parmi les Magnificent Seven, cinq rapportent cette semaine leurs comptes, à savoir Apple, Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft.

Notons qu'il s'agit cette semaine de la principale semaine de la saison des publications financières d'entreprises, puisque les annonces de résultats concernent environ 40% de la capitalisation du S&P 500, avec notamment les deux poids lourds de 3.000 milliards de dollars, Apple et Microsoft.

Dans l'actualité économique, les opérateurs suivent ce jour les indices des prix des maisons Case-Shiller et FHFA pour le mois de novembre. L'indice S&P Case-Shiller "20-City" ajusté des 20 principales zones métropolitaines a progressé de 0,1% en comparaison du mois antérieur. Il recule toutefois de 0,2% sur une base non-ajustée. L'indice FHFA marque une augmentation de 0,3% d'un mois sur l'autre.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour janvier (consensus 113,3 selon FactSet) et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes aux Etats-Unis pour décembre (consensus 8,71 millions) seront connus dans une heure.

Demain mercredi, les investisseurs observeront le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain, l'indice du coût de l'emploi, l'indice PMI de Chicago et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, mais c'est surtout la réunion de la Fed qui retiendra l'attention dans la soirée. Selon l'outil FedWatch, la probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50% se situe à 98%, mais c'est surtout le vocabulaire de la Fed de Jerome Powell qui décidera de l'orientation des marchés. Les investisseurs espèrent en effet une baisse des taux en mars ou en mai. La probabilité d'un abaissement d'un quart de point du taux des 'fed funds' le 20 mars se situe à près de 45% d'après FedWatch.

Jeudi, les opérateurs suivront l'étude Challenger, Gray & Christmas sur les annonces de licenciements aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les chiffres de la productivité non-agricole et des coûts unitaires du travail, l'indice PMI manufacturier final, l'ISM manufacturier et les dépenses de construction. Enfin, vendredi, le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois de janvier, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et les commandes à l'industrie feront l'actualité.

En ce qui concerne les publications financières trimestrielles à Wall Street, Danaher, Pfizer, UPS, HCA Healthcare, Marathon Petroleum, General Motors, Sysco, Johnson Controls, Corning ou PulteGroup publient avant bourse ce jour, alors que la soirée sera très animée avec Microsoft, Alphabet, AMD, Starbucks, Stryker, Mondelez, Electronic Arts, Juniper, Match Group, Fortune Brands ou Chubb.

Demain, Mastercard, Thermo Fisher Scientific, Boeing, Automatic Data Processing, Boston Scientific, Phillips 66, Roper, Hess, Otis, Nasdaq Inc et Rockwell Automation, annonceront avant bourse, tandis que Qualcomm ou Metlife seront de la partie après bourse.

Jeudi, Merck, Honeywell, Eaton, Ferrari, Illinois Tool Works, Altria, Becton, Dickinson, Parker-Hannifin, Royal Caribbean Cruises, Cardinal Health, Sirius XM, International Paper ou Stanley Black & Decker, révèleront leurs comptes avant bourse, tandis que les géants Apple, Amazon et Meta Platforms publieront après la clôture.

Enfin, vendredi, ExxonMobil, AbbVie, Chevron, Regeneron, Bristol-Myers Squibb, Cigna et Charter Communications, annonceront leurs derniers chiffres trimestriels.

Sur le Nymex ce mardi, le baril de brut WTI perd 1% à 76$. L'once d'or gagne 0,5% à 2.054$. L'indice dollar rend 0,1% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,32%, contre 4,07% sur le 10 ans et 4,3% environ sur le 30 ans.

Les valeurs

Nucor, le sidérurgiste américain, a annoncé un déclin de son bénéfice du quatrième trimestre avec le recul des prix et des volumes. Les revenus ont été de 7,7 milliards de dollars contre 8,7 milliards un an avant, tandis que le bénéfice net a représenté 785 millions de dollars soit 3,16$ par titre, contre 1,26 milliard un an avant.

Super Micro Computer s'envole à Wall Street sur ses plus hauts niveaux historiques, avec l'euphorie actuelle entourant le secteur de l'intelligence artificielle. Le spécialiste des serveurs et centres de données basé à San Jose, en Californie, qui compte la NASA parmi ses clients, a annoncé pour le deuxième trimestre fiscal des ventes de 3,66 milliards, contre 2,12 milliards pour le trimestre antérieur et 1,80 milliard un an avant. Le bénéfice net a atteint 296 millions de dollars, contre 157 millions au premier trimestre fiscal et 176 millions un an auparavant. Le bpa dilué a été de 5,10$ contre 3,14$ un an plus tôt. Le groupe rehausse sa guidance annuelle et vise des revenus de 14,3 à 14,7 milliards de dollars... contre 10-11 milliards précédemment.

Cleveland-Cliffs a affiché une perte au quatrième trimestre et raté le consensus de revenus. Le spécialiste de l'extraction de fer a perdu 5 cents par action sur une base ajustée pour la période close, contre -7 cents de consensus. Les revenus ont été de 5,11 milliards de dollars, ratant de 1% le consensus de marché. Ils étaient de 5,04 milliards pour la période correspondante, l'an dernier. Sur l'exercice, les revenus ont totalisé 22 milliards de dollars, le cash flow opérationnel a représenté 2,3 milliards et le cash flow libre 1,6 milliard de dollars.

Whirlpool, le concepteur d'appareils électroménagers, corrige à Wall Street, suite à des prévisions annuelles inférieures aux attentes. Pour son quatrième trimestre fiscal juste clos, le groupe a affiché une croissance des ventes de 3,4%. Le bénéfice ajusté par action sur l'exercice clos a été de 16,16$. Pour l'exercice 2024, il est attendu entre 13 et 15$, tandis que le cash flow libre est anticipé entre 550 et 650 millions de dollars.

Celestica, le producteur de produits électroniques, a dépassé les attentes pour son quatrième trimestre, affichant un bénéfice ajusté par action de 76 cents à comparer à un consensus de 68 cents. Un an plus tôt, il était de 56 cents. Les revenus trimestriels ont été de 2,14 milliards de dollars, 3% de plus qu'attendu, contre 2,04 milliards un an auparavant. Pour son premier trimestre fiscal juste entamé, le groupe a affiché des revenus allant de 2,025 à 2,175 milliards de dollars, ainsi qu'un bpa ajusté allant de 67 à 77 cents.

Sanmina, le groupe californien actif dans les solutions intégrées de production, s'enflamme à Wall Street. Le groupe vient de dévoiler en effet un premier trimestre fiscal solide, marqué par des revenus de 1,87 milliard de dollars et une marge opérationnelle ajustée de 5,5%. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,30$. Le cash flow des opérations a été de 126 millions de dollars. Pour son deuxième trimestre, Sanmina anticipe des revenus allant de 1,825 à 1,925 milliard de dollars, tandis que le bpa ajusté est anticipé entre 1,20 et 1,30$.

Danaher perd du terrain sur la place américain, alors que le conglomérat actif dans les sciences de la vie et diagnostics a annoncé un déclin des revenus annuels 2023 pour cette année "de transformation". Sur l'exercice, le bénéfice net ressort à 4,2 milliards de dollars, pour un bpa dilué de 5,65$ et un bpa ajusté de 7,58$. Les revenus ont régressé de 10,5% à 23,9 milliards de dollars. Le cash flow libre ajusté a atteint 5,1 milliards. Le groupe prévoit pour 2024 des revenus ajustés en retrait à un chiffre bas.

HCA Healthcare est attendu en vive hausse à Wall Street. Le géant hospitalier américain a annoncé pour le quatrième trimestre fiscal des revenus totalisant 17,3 milliards de dollars, un bénéfice net part du groupe de 1,61 milliard de dollars et un bénéfice dilué par action de 5,93$. L'Ebitda ajusté a été de 3,62 milliards. Le cash flow des activités opérationnelles atteint 2,67 milliards sur la période. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus totalisent près de 65 milliards de dollars, alors que l'Ebitda ajusté grimpe à 12,73 milliards contre 12,07 milliards un an plus tôt.

Pfizer, le géant pharmaceutique américain, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus en fort recul de... 41% à 14,25 milliards de dollars, une perte nette de 3,37 milliards de dollars, mais un bénéfice ajusté par action légèrement positif de 10 cents. Un an plus tôt, le bpa ajusté se situait à 1,14$. Les analystes anticipaient une perte ajustée par action pour 14,43 milliards de revenus trimestriels. Pfizer anticipe toujours des revenus annuels allant de 58,5 à 61,5 milliards de dollars en 2024, pour un bénéfice ajusté par action allant de 2,05 à 2,25$.

UPS, le géant des livraisons, trébuche à Wall Street ce jour après avoir annoncé des revenus trimestriels décevants. Sur le quatrième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,47$ à comparer à un consensus de 2,46$, tandis que ses revenus ont atteint 24,9 milliards de dollars, à rapprocher d'un consensus de 25,4 milliards. Un an plus tôt, les revenus consolidés s'établissaient à 27 milliards de dollars et le bpa ajusté ressortait à 3,62$. La marge opérationnelle ajusté du trimestre clos a été de 11,2%. Le groupe a déclaré un dividende trimestriel de 1,63$ en légère hausse. Les prévisions sont également mitigées, le groupe envisageant des revenus allant de 92 à 94,5 milliards de dollars, contre 95,6 milliards de consensus.

Marathon Petroleum a annoncé pour son quatrième trimestre un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars soit 3,84$ par titre, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 3,98$ par action. Le bénéfice net de l'exercice atteint 9,7 milliards de dollars. En raffinage et marketing, l'Ebitda ajusté a été de 2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre. Le segment midstream a affiché un Ebitda ajusté en progression à 1,6 milliard de dollars.

General Motors, le constructeur automobile de Detroit, s'envole avant bourse à Wall Street. Le groupe a affiché des revenus et profits du quatrième trimestre supérieurs aux attentes, et livre par ailleurs des perspectives rassurantes, tout en admettant le ralentissement dans l'automobile électrique. Le constructeur s'attend pour 2024 à un bénéfice ajusté avant imposition allant de 12 à 14 milliards de dollars, contre 12,4 milliards en 2023. Le bénéfice par action ajusté est attendu entre 8,50 et 9,50$, contre 7,68$ pour l'exercice clos. Sur le seul quatrième trimestre 2023, le bénéfice net du groupe a progressé de 5% à 2,1 milliards, alors que les revenus ont totalisé 43 milliards. Le bénéfice trimestriel ajusté avant imposition a chuté de moitié à 1,8 milliard. Enfin, les dépenses sur l'unité Cruise seront réduites d'un milliard.

Johnson Controls a annoncé pour son premier trimestre fiscal des ventes stables en glissement annuel et en recul organique de 1%. Le bénéfice ajusté par action a été de 51 cents. Les commandes du premier trimestre ont augmenté de 1% en organique. Le backlog des solutions de construction est de 12,1 milliards de dollars, en progression de 7% en organique. Le groupe table désormais sur un bénéfice ajusté par action 2024 allant de 3,60 à 3,75$, contre une fourchette antérieure allant de 3,65 à 3,80$.

Corning a affiché au quatrième trimestre fiscal des ventes de 3 milliards de dollars en retrait de 6% séquentiellement. Les ventes ajustées ont été de 3,3 milliards de dollars, en baisse de 5% en séquentiel. Le résultat GAAP par action est ressorti négatif de 5 cents, tandis que le bpa ajusté a été de 39 cents. Les ventes GAAP annuelles ont représenté 12,6 milliards de dollars, en déclin de 11%, alors que les revenus ajustés ont décliné de 8% à 13,6 milliards de dollars. Le bpa ajusté annuel s'est affiché à 1,70$. Les ventes ajustées du premier trimestre sont attendues à 3,1 milliards, pour un bpa ajusté de 32-38 cents.

PulteGroup, le promoteur immobilier américain, a annoncé pour son quatrième trimestre 2023 un bénéfice par action de 3,28$, des commandes nettes nouvelles en vive augmentation de 57% à 6.214 unités, ainsi que des revenus de ventes de logements de 4,2 milliards de dollars pour 7.615 maisons. La marge brute sur les ventes de logements atteint 28,9%. Le groupe fait état d'un backlog unitaire de 12.146 maisons, d'une valeur de 7,3 milliards de dollars.

Sysco a annoncé pour le deuxième trimestre fiscal, clos fin décembre 2023, des ventes en croissance de 3,7%, une marge brute en hausse de 4,9% à 3,5 milliards de dollars et un Ebitda amélioré de... 83% à 914 millions de dollars. L'Ebitda ajusté a progressé de 11,6% à 927 millions. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 11% à 89 cents. Le groupe maintient par ailleurs ses prévisions pour l'exercice fiscal 2024 en termes de croissance des revenus et des profits.