Wall Street prudemment optimiste avant la Fed

Wall Street prudemment optimiste avant la Fed









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine demeure solide avant bourse ce lundi, à deux jours du verdict monétaire de la Fed et de la conférence de Jerome Powell. Le Dow Jones avance de 0,2% en pré-séance et le S&P 500 reste stable, alors que le Nasdaq consolide de 0,1%. Le baril de brut WTI se tasse de 0,6% sur le Nymex vers les 65$. L'indice dollar gagne 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin consolide lourdement de 7% sur Bitfinex vers les 56.300$, après avoir franchi les 60.000$ durant le week-end.

Dans l'actualité économique outre-Atlantique ce jour, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de mars 2021 est ressorti à 17,4, contre un consensus de 14,8 et un niveau de 12,1 un mois auparavant. Cet indice, positif et en croissance, signale donc une accélération de l'expansion de l'activité manufacturière dans la région considérée.

Notons que les États-Unis sont passés à l'heure d'été deux semaines avant nous. La cote américaine ouvrira par conséquent ce jour à 14h30 heure française, pour clôturer à 21 heures.

La semaine sera riche en actualités économiques aux USA, avec également demain mardi les ventes de détail, la production industrielle, les stocks des entreprises, ainsi que l'indice du marché immobilier américain. La réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) débute demain mardi. Le communiqué monétaire sera publié mercredi à 19 heures, alors que la conférence de presse de Jerome Powell se tiendra à 19h30. Il s'agira pour le patron de la Fed de rassurer encore les marchés, inquiets du risque d'inflation et du niveau des rendements obligataires.

Justement, le rendement du T-Bond à 10 ans américain évolue ce jour à près de 1,62%, alors que celui du '30 ans' ressort à 2,37%... Janet Yellen, ex-patronne de la Fed et nouvelle Secrétaire américain au Trésor, a estimé encore que le risque d'inflation découlant du plan de stimulus était mineur.

Ainsi, selon Bloomberg, Yellen a indiqué que les risques d'inflation aux USA restaient modérés et gérables, alors que certains prix ayant chuté l'an dernier lors de la propagation initiale de la pandémie se redressent. Il ne s'agirait, selon la Secrétaire US au Trésor, que d'un mouvement temporaire des prix. En outre, si l'inflation se matérialisait réellement, Yellen précise que la Fed disposerait d'outils pour y faire face. Yellen souligne tout de même qu'à long terme, les USA devront ramener les déficits sous contrôle. Enfin, les coûts d'emprunt resteraient gérables à ce stade, les paiements d'intérêts en comparaison de la taille de l'économie étant restés assez bas et n'excédant pas les niveaux de 2007.

Yellen se dit optimiste dans un retour au plein emploi l'année prochaine, si les États-Unis parviennent à vaincre la pandémie. Enfin, la Maison blanche n'a pas pris de décision concernant la taxe sur les fortunes réclamée par certains dans le clan démocrate. Certains démocrates modérés pourraient quant à eux s'opposer à l'endettement nécessaire pour l'infrastructure, les énergies propres et l'éducation.

Le consensus Bloomberg penche actuellement en faveur de deux hausses de taux d'un quart de point sur les fonds fédéraux en 2023. Néanmoins, les projections de la banque centrale américaine devraient rester proches de zéro sur les 'fed funds' cette année. Cette semaine, le FOMC devrait très certainement conserver ses taux proches de zéro et confirmer la poursuite de rachats d'actifs obligataires au rythme mensuel actuel de 120 milliards de dollars. La prévision de croissance du PIB américain pour 2021 pourrait quant à elle passer à 5,8%, contre 4,2% auparavant. Une légère hausse de la prévision d'inflation pourrait aussi être au programme.

Ailleurs dans le monde, ce matin, les opérateurs ont pris notamment connaissance d'un recul plus important que prévu de l'activité tertiaire japonaise. En revanche, les statistiques chinoises de la production industrielle ont dépassé les attentes de marché, avec une accélération de croissance sur les deux premiers mois de l'année. Les ventes chinoises de détail ont également grimpé sur la période janvier-février avec l'accélération de la demande intérieure.

Sur les marchés, les arbitrages pourraient se poursuivre à Wall Street au profit des valeurs cycliques et au détriment des 'technologiques' ayant le plus profité des confinements et restrictions sanitaires. Les facteurs de soutien demeurent, avec le déploiement des vaccins et le plan de relance de l'administration Biden, les paiements de 1.400$ à la majeure partie des ménages ayant débuté durant le week-end.

La crise sanitaire persiste néanmoins et les variants préoccupent, notamment au Brésil qui vient d'enregistrer un triste record hebdomadaire de décès. Le Dr Anthony Fauci, principal conseiller médical de la Maison blanche, a prévenu les leaders politiques dimanche que la bataille contre le nouveau coronavirus n'était pas terminée. Il demande aux Américains d'adhérer aux mesures de santé publique, alors que l'Europe connaît une nouvelle poussée des infections. En Europe justement, les Pays-Bas et l'Irlande ont eux aussi suspendu le vaccin d'AstraZeneca / Oxford, sur des craintes concernant les potentiels effets secondaires, et malgré les commentaires se voulant rassurants du laboratoire et de l'OMS. En Allemagne, l'agence de santé publique a alerté au sujet de la troisième vague de l'épidémie.

Selon le dernier bilan de l'Université Johns Hopkins sur le sujet, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie se situe à près de 120 millions au niveau mondial pour 2,65 millions de morts. Le virus a fait désormais près de 535.000 morts aux Etats-Unis.

Les valeurs

GenMark. Roche a confirmé l'acquisition programmée du fabricant américain des tests de diagnostic moléculaire GenMark Diagnostics pour un montant de 1,8 milliard de dollars. Le colosse pharmaceutique suisse entend lancer une offre en actions représentant 24,05 dollars par titre GenMark. Le prix proposé représente une prime de 43% sur les cours de clôture de GenMark le 10 février à Wall Street, avant que des rumeurs initiales de presse ne circulent au sujet du rachat. Le deal a été approuvé par les conseils d'administration des deux groupes. Roche anticipe une finalisation durant le deuxième trimestre.

Facebook entend labelliser les messages traitant de la sécurité des vaccins et les publications sur les vaccins. Le réseau social de Menlo Park va par ailleurs lancer aux États-Unis un outil afin d'indiquer où se procurer les vaccins contre le covid. Facebook et Instagram ont récemment renforcé leurs politiques sur le sujet, face aux attaques à propos d'une éventuelle désinformation sur les vaccins. Les publications seraient labellisées, avec un texte rappelant que les vaccins passent des tests de sécurité et d'efficacité avant leur approbation.

Eli Lilly, le laboratoire d'Indianapolis, perd du terrain avant bourse à Wall Street suite à des résultats mitigés concernant son étude clinique de stade intermédiaire sur son traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, le traitement n'aurait ralenti que modestement le déclin des patients sur une période de 18 mois. Une seconde étude est par ailleurs lancée.

Gilead Sciences et Merck ont scellé un accord en vue du développement d'un traitement anti-VIH à action prolongée susceptible d'offrir une nouvelle option thérapeutique. Les deux laboratoires américains combineront leurs médicaments expérimentaux respectifs, le lenacapavir et l'islatravir, afin de permettre l'administration moins fréquente d'un traitement oral ou injectable.

Carnival, le géant de la croisière, n'est pas encore sorti d'affaire. Son directeur général, Arnold Donald, a indiqué au Financial Times qu'il anticipait encore au moins deux années difficiles pour le secteur, qui ne devrait selon lui retrouver ses niveaux d'avant la crise sanitaire qu'en 2023 au plus tôt.

AMC Entertainment, la première chaîne américaine de cinémas, grimpe encore à Wall Street ce jour. Deux nouveaux sites vont être rouverts à Hollywood ce jour. Les 23 cinémas restants seront également rouverts à Los Angeles vendredi. Les opérateurs jouent donc encore le dossier en bourse, alors qu'AMC avait auparavant été dopé en bourse par les achats des traders sociaux des WallStreetBets.

Tesla. Elon Musk, directeur général du concepteur californien de véhicules électriques, a modifié son titre corporate officiel pour devenir ainsi le 'Technoking' de Tesla. Quant au directeur financier Zach Kirkhorn, il devient... 'Master of Coin'. Rappelons que Tesla avait surpris récemment les marchés en dévoilant un investissement en trésorerie de 1,5 milliard de dollars sur le bitcoin. Pour l'heure, le pari s'est révélé fructueux. Musk ne cesse quant à lui de tweeter à propos du dogecoin, un altcoin qu'il a contribué grandement à populariser.

Amazon. Deliveroo, le service de livraison alimentaire qui avait été grandement soutenu par le géant américain du commerce en ligne, entend lever 1,4 milliard de dollars en s'introduisant en bourse sur le London Stock Exchange.

AstraZeneca. Les débats se poursuivent autour du vaccin AstraZeneca / Oxford contre le nouveau coronavirus, alors que bon nombre de pays ont désormais suspendu son usage, le temps d'en savoir plus sur les risques d'éventuels effets secondaires. Le groupe ne voit aucune preuve d'un quelconque problème, après plus de 17 millions d'injections en Europe et au Royaume-Uni. L'Irlande, la Norvège et les Pays-Bas ont pourtant suspendu à leur tour le vaccin.