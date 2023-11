Wall Street prolonge sa hausse, rassurée par l'inflation

(Boursier.com) — Wall Street s'est encore affiché dans le vert mercredi, après un gros rallye la veille dans la foulée des chiffres rassurants de l'inflation US. Le S&P 500 gagne 0,16% à 4.502 pts et le Dow Jones termine en progression de 0,47% à 34.991 pts. Le Nasdaq avance de 0,07% à 14.103 pts. Mardi, les opérateurs avaient largement salué des chiffres américains de l'inflation meilleurs que prévu pour le mois d'octobre. L'indice des prix à la production a par ailleurs confirmé l'apaisement observé sur les prix, de quoi accréditer la thèse de la fin du cycle de durcissement monétaire...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI reperd 1,5% à 76,30$. L'indice dollar regagne 0,3% face à un panier de devises. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans pointe à 4,91% désormais, contre 4,53% pour le 10 ans et 4,69% pour le 30 ans.

Les chiffres de l'inflation américaine du mois d'octobre 2023 ont donc agréablement surpris... L'indice américain des prix à la consommation du mois d'octobre s'est affiché inchangé en comparaison du mois antérieur et en progression de 3,2% sur un an, alors que le consensus se situait à +0,1% d'un mois sur l'autre et +3,3% sur un an. L'indice ajusté, hors alimentaire et énergie, a lui aussi agréablement surpris, en augmentation de 0,2% seulement en comparaison du mois de septembre et de 4% sur un an, contre respectivement +0,3% et +4,1% de consensus. Il s'agit de la plus faible hausse de l'inflation ajustée depuis septembre 2021.

L'indice américain des prix à la production du mois d'octobre s'est affiché ce jour en recul inattendu de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre +0,1% de consensus de place et +0,4% un mois auparavant. Il s'agit de la plus forte baisse de l'indice des prix à la production depuis 2020. Hors alimentation et énergie, l'indicateur s'est affiché stable par rapport au mois de septembre, contre +0,2% de consensus et +0,2% un mois auparavant... Sur un an, l'indice des prix à la production augmente de 1,3% seulement en octobre, contre 2,2% en septembre. Il s'agit de sa plus faible augmentation depuis juillet.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York du mois de novembre est ressorti à +9,1 contre -3 de consensus. Il repasse donc en territoire d'expansion.

Les ventes américaines de détail du mois de septembre se sont établies en retrait de 0,1% en comparaison du mois antérieur, contre -0,3% de consensus FactSet et +0,9% pour la lecture révisée du mois antérieur. Hors automobile, elles ont progressé de 0,1%, contre -0,2% de consensus. Hors automobile et essence, elles ont également augmenté de 0,1% contre -0,2% de consensus FactSet.

Selon le rapport du jour, les stocks des entreprises du mois de septembre 2023 aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus des économistes de la place, après une progression similaire un mois plus tôt.

L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de novembre 2023 s'est affiché à 2,5%, contre 2,4% pour sa lecture antérieure. Il mesure les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes.

Les cours pétroliers sont restés dans le rouge après l'annonce d'une assez forte hausse des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont augmenté de 3,6 millions de barils sur la semaine close le 10 novembre, à 439,4 millions de barils. Le consensus tablait sur une hausse de 1,8 mb. Les stocks d'essence ont eux diminué de 1,5 mb et ceux des produits distillés ont baissé de 1,4 million de barils.

Jeudi, les opérateurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle, l'indice du marché immobilier américain et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City. Enfin, les mises en chantier de logements et permis de construire seront annoncés vendredi.

Walmart, Alibaba, Applied Materials, Ross Stores, Johnson Controls, Warner Music Group, Williams-Sonoma, Bath & Body Works, Gap et Macy's, annonceront leurs trimestriels jeudi. BJ's Wholesale publieront les leurs vendredi.

Les valeurs

Target (+17,7% !), le détaillant discount américain a publié pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,10$, à comparer à un consensus de marché de 1,47$ mesuré par FactSet. Les revenus ont totalisé quant à eux 25,4 milliards de dollars (-4,2%) sur la période, contre 25,2 milliards de consensus. Le bénéfice a représenté 971 millions de dollars contre 712 millions un an avant. L'Ebitda a été de 2,06 milliards, contre 1,7 milliard pour l'estimation moyenne des analystes. Les ventes à comparable ont décliné de 4,9% en glissement annuel, une baisse un peu moins prononcée que prévu. Le groupe envisage désormais, pour son quatrième trimestre fiscal, période des fêtes de fin d'année, un bénéfice ajusté par action allant de 1,90 à 2,60$, contre environ 2,2$ de consensus.

TJX (-3,3%), la chaîne américaine de distribution aux enseignes TJ Maxx ou Marshalls a publié pour son troisième trimestre fiscal 2024, clos fin octobre, une marge bénéficiaire avant imposition de 12%, un bénéfice dilué par action de 1,03$, une croissance mondiale à comparable de 6% "bien au-dessus des plans", et des revenus de 13,3 milliards de dollars en progression de 9%. Le consensus était de 99 cents de bpa ajusté trimestriel pour 13,08 milliards de dollars de revenus. Pour l'exercice se terminant le 3 février 2024, la chaîne relève sa guidance. Elle prévoit que les ventes globales des magasins comparables augmenteront de 4 à 5%. Pour l'exercice de 53 semaines se terminant le 3 février 2024, TJX renforce ses anticipations en matière de marge bénéficiaire avant impôts à 10,8% et envisage un bpa dilué de 3,71 à 3,74$. Le bénéfice dilué par action ajusté est anticipé entre 3,61 et 3,64$.

JD.com (+7%), le géant chinois du commerce en ligne coté à Wall Street a affiché sur le troisième trimestre fiscal une croissance de 1,7% de son activité à 248 milliards de yuans, environ 34,2 milliards de dollars, soit une performance plutôt résistante malgré l'intense concurrence sectorielle et le ralentissement chinois. Sur ce trimestre clos en septembre, le groupe a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 7,9 milliards de yuans, en croissance de 33%. Le bénéfice non-GAAP a été de 10,6 milliards de yuans. Le bénéfice par ADS a représenté 5 yuans et le bpa non-GAAP 6,70 yuans, ou 0,92$ par titre. Le consensus était de 0,80$ de bpa ajusté par action et 34,6 milliards de dollars de revenus.

Getty Images (-1,5%) a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires annuel du fait de l'environnement de marché et de la grève à Hollywood. Pour le trimestre clos, les revenus ont reculé de 0,5% à 229 millions de dollars, alors que la perte nette a représenté 18,4 millions de dollars. Les revenus 2023 sont attendus entre 900 et 910 millions de dollars désormais, en retrait de 1,8 à 2,8%. L'Ebitda ajusté est anticipé entre 287 et 295 millions, en baisse de 3,4 à 5,8%.

Catalent (+11,3%) a annoncé une perte moins conséquente que prévu sur le trimestre clos, premier trimestre fiscal 2024, avec la progression des activités pharmaceutiques et biologiques. Les revenus du premier trimestre ont été de 982 millions de dollars, en baisse de 4% en données consolidées et de 8% en organique. Hors revenus covid, les ventes auraient augmenté de 5%. L'Ebitda ajusté trimestriel a décliné de 38% à 115 millions. Le groupe réaffirme sa guidance 2024, tablant sur des revenus de 4,3 à 4,5 milliards, pour un Ebitda ajusté allant de 680 à 760 millions de dollars.

Berkshire Hathaway (+0,9%) a déclaré ses mouvements pour le troisième trimestre clos fin septembre. Le groupe de Warren Buffett a cédé ses participations au capital de General Motors, Johnson & Johnson et Procter & Gamble. Le mouvement est notable sur le dossier GM, puisque la position de Berkshire à fin juin sur le constructeur automobile approchait des 850 millions de dollars. Berkshire a cédé pour 7 milliards de dollars de titres durant le troisième trimestre et n'en a acquis que pour 1,7 milliard de dollars, gonflant ainsi sa position de trésorerie à plus de 157 milliards de dollars. Le portefeuille actions du groupe d'Omaha à fin septembre affichait une valeur de 319 milliards de dollars, dont près de la moitié sur Apple (+1%).

Berkshire s'est par ailleurs allégé de 5% sur Amazon (-1,7%) durant la période et a vendu des titres Chevron (+0,3%) ou HP (+0,6%). Le groupe a cédé sa position sur Celanese, concepteur de matériaux de spécialités. Il a finalisé sa sortie du dossier Activision Blizzard, l'éditeur de jeux vidéo ayant été racheté par Microsoft. La position sur l'assureur Globe Life a été allégée. Deux petites positions ont été initiées durant le trimestre sur Sirius XM (+9%) et Atlanta Braves (+3%).

Le portefeuille actions de Berkshire est concentré sur Apple, Bank of America, American Express, Chevron et Coca-Cola. De manière notable, constate 'Business Insider', le groupe d'Omaha a omis de déclarer un ou plusieurs titres dans sa mise à jour de portefeuille et a demandé au gendarme des marchés financiers américains, la SEC, de les traiter de manière confidentielle pour le moment. Buffett et son équipe avaient demandé et obtenu la même discrétion lorsqu'ils avaient constitué des participations dans Chevron, Verizon et Marsh & McLennan en 2020, car ils craignaient que la divulgation de paris incomplets ne fasse grimper les prix des actions et n'augmente leurs bases de coûts, selon 'BI'.

Cisco (+0,2%), le géant américain des équipements de réseaux publiera après bourse ses derniers comptes trimestriels. Lors de sa précédente publication, le groupe disait envisager, pour ce premier trimestre fiscal 2024, des revenus d'environ 14,6 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action était anticipé à 1,03$ par action. La marge brute était espérée entre 65 et 66% sur une base ajustée. Le consensus de place à ce jour se situe à 1,03$ de bénéfice ajusté par action et 14,62 milliards de dollars de revenus pour ce trimestre clos en octobre. Selon la dernière 'guidance', les ventes sont anticipées entre 57 et 58,2 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice 2024.

Le groupe poursuit sa concentration stratégique sur les services et logiciels de réseaux afin de renforcer les revenus récurrents. Concernant l'IA, les fournisseurs de services cloud se sont efforcés d'ajouter de la puissance de calcul pour gérer des services du style de ChatGPT d'OpenAI et Google Bard. Chuck Robbins, le directeur général de Cisco, évoquait il y a trois mois une "énorme opportunité" pour le groupe sur ce segment, sans toutefois fournir de prévisions chiffrées. Cisco indiquait tout de même en août avoir déjà enregistré des commandes de 500 millions de dollars pour des produits IA proposés aux grands fournisseurs de services cloud.

Cisco a annoncé par ailleurs en septembre son intention de racheter Splunk, groupe californien qui propose d'assurer la sécurité et la fiabilité des systèmes numériques avec ses logiciels de recherche et de suivi des données machines, pour 28 milliards de dollars. Cisco lance donc une offensive majeure dans la cybersécurité. Il s'agit de la plus grande acquisition de l'histoire du groupe. L'accord a été unanimement approuvé par les conseils d'administration des deux groupes, et devrait être finalisé d'ici la fin du troisième trimestre 2024 sous réserve des autorisations usuelles.

Nvidia (-1,5%) échoue pour l'heure sur la barre des 500$ à Wall Street après un nouveau sommet historique la veille. Le géant des processeurs graphiques et d'IA doit publier ses derniers résultats financiers trimestriels après bourse le 21 novembre. Le dossier capitalise 1.220 milliards de dollars, après une performance annuelle de plus de 240% en 2023...