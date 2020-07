Wall Street : projets de vaccins en renfort !

Wall Street : projets de vaccins en renfort !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street est ferme ce lundi, le S&P500 s'accordant 0,5% à 3.240 pts, alors que le DJIA est stable à 26.660 pts et que le Nasdaq grimpe de 1,7% à 10.680 pts. Les espoirs concernant l'élaboration d'un vaccin ou d'un traitement contre le coronavirus soutiennent la tendance outre-Atlantique...

L'Allemand BioNTech et l'Américain Pfizer ont ainsi rapporté ce lundi de nouvelles données sur leur vaccin expérimental contre le coronavirus. Ces données montrent que le vaccin est sûr et induit une réponse immunitaire chez les patients...

AstraZeneca a effectué aussi une mise à jour au sujet de ses essais pour un traitement expérimental du Covid-19 développé en partenariat avec Oxford University au Royaume-Uni. Le vaccin contre le coronavirus développé par l'Université d'Oxford semble sûr et entraînerait une forte réponse immunitaire, montrent les premiers essais clés.

Le vaccin expérimental de CanSino Biologics contre le coronavirus suscite également de l'espoir, avec des résultats cliniques intermédiaires jugés prometteurs. Le vaccin de la firme chinoise aurait provoqué une forte réaction en termes d'anticorps chez la majeure partie des patients.

L'action du Britannique Synairgen s'est par ailleurs enflammée ce jour, la firme ayant dévoilé des résultats préliminaires encourageants d'un essai relatif à un potentiel traitement du Covid-19. Le traitement en question a largement réduit le nombre de patients nécessitant des soins intensifs en ventilation artificielle. La durée d'hospitalisation aurait aussi été réduite.

Enfin, le groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline entend pour sa part acquérir 10% de la biotech CureVac pour 130 millions de livres sterling, dans le cadre d'un accord de collaboration stratégique sur un vaccin contre le Covid-19. Soutenues par Bill Gates, GSK et CureVac développeront jusqu'à cinq vaccins basés sur l'utilisation d'acide ribonucléique messager (ARNm) et la production d'anticorps monoclonaux.

Sur les devises, l'euro pointe à 1,1450/$. Le pétrole consolide sur les 43$ le brent.

Les valeurs

Halliburton (+5%) a annoncé pour son second trimestre fiscal une chute de 46% de ses revenus à 3,2 milliards de dollars, pour une perte de 1,68 milliard de dollars. Sur le trimestre clos en juin, le bénéfice ajusté a représenté 5 cents par titre, contre un profit de 35 cents un an avant. Le profit ajusté ressort toutefois supérieur aux attentes de 17 cents par titre. La perte nette totalise quant à elle 1,91$ par titre, contre +9 cents de bpa positif un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel ajusté a été de 236 millions de dollars, contre 49 millions de consensus et 502 millions un trimestre auparavant. Au premier trimestre 2020, le groupe avait déjà déploré une perte nette conséquente de 1 Md$ et 1,16$ par titre.

ManpowerGroup (-5%). Le bénéfice ajusté trimestriel a manqué le consensus, malgré des revenus supérieurs aux attentes. Pour le second trimestre, le Covid-19 a matériellement impacté les comptes, et le groupe a déploré une perte de 64 millions de dollars, 1,10$ par titre.

eBay (stable) serait tout proche de céder son activité de petites annonces au Norvégien Adevinta pour environ 9 milliards de dollars. Selon les sources de 'Bloomberg', qui confirment une information du 'Wall Street Journal', la transaction en numéraire et en actions donnera à EBay une participation minoritaire significative dans l'entité issue du rapprochement. Adevinta aurait devancé Prosus NV et un consortium de firmes de private-equity soutenu par Blackstone Group, Permira et Hellman & Friedma. Une annonce officielle pourrait intervenir ce lundi même si les pourparlers pourraient encore tomber à l'eau.

Chevron (-1,3%), le groupe pétrolier californien de San Ramon, a annoncé ce lundi l'acquisition programmée de Noble Energy dans le cadre d'une opération entièrement en actions valorisant le producteur pétrolier et gazier 5 milliards de dollars.

Ford (-1,6%), le constructeur automobile du Michigan, entend collaborer avec la division de véhicules autonomes du groupe californien Intel pour développer un système amélioré de prévention des collisions.

Pfizer (+1%). La Grande-Bretagne a signé des accords afin de sécuriser 90 millions de doses de deux vaccins potentiels contre le Covid-19 auprès de l'alliance constituée par Pfizer et BioNTech et du Français Valneva, a déclaré le ministère britannique des Affaires étrangères.

Twitter (+2%), le réseau social média californien, a désactivé une vidéo partagée par Donald Trump après une plainte pour atteinte aux droits d'auteur, ce qui constitue le dernier épisode des frictions entre le leader américain et le réseau social.

Walt Disney (-1%) aurait rejoint la liste des annonceurs qui boycottent Facebook... Alors que près de 1.000 entreprises ont déjà décidé de suspendre leurs achats de publicités sur le réseau social, le géant du divertissement aurait également arrêté ses campagnes pour son service de streaming Disney+ et pour ses chaînes de télévision, selon les informations du 'Wall Street Journal'. Disney "s'inquiète de l'application par Facebook de ses règles concernant les contenus répréhensibles", écrit le quotidien national américain, qui s'appuie sur des sources anonymes...

Walmart (stable) s'est remis à la recherche d'un acquéreur potentiel pour sa participation dans le Britannique Asda, a déclaré ce lundi un porte-parole du numéro un mondial de la distribution.