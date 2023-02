Wall Street progresse timidement, soutenu par Nvidia

(Boursier.com) — La cote américaine tente de se ressaisir ce jeudi, soutenue par quelques publications jugées rassurantes, notamment de la part de Nvidia ou Alibaba. Le Nasdaq se redresse de 0,16% à 11.525 pts, le Dow Jones de 0,08% à 33.065 pts et le S&P 500 de 0,22% à 3.999 pts. Pourtant, les chiffres du PIB publiés ce jour comprennent une révision en hausse des données de l'inflation pour le quatrième trimestre, ce qui ne devrait pas susciter d'enthousiasme débordant. Sur le Nymex ce jeudi, le baril de brut WTI avance de 2% à 75,4$. L'once d'or perd 0,7% à 1.829$. L'indice dollar fléchit de 0,1% face à un panier de devises.

La première révision du PIB américain pour le quatrième trimestre 2022 fait ressortir désormais une expansion au rythme de 2,7% de l'économie aux États-Unis, à comparer à un consensus FactSet de 2,9% et une lecture antérieure de 2,9% également. Les dépenses personnelles de consommation ont été revues à +1,4% contre +2,1% précédemment estimé. L'indice préliminaire des prix rattaché au PIB a lui augmenté au rythme de 3,9%, contre 3,5% précédemment évalué. Les prix 'core-PCE' progressent au rythme de +4,3% contre +3,9% auparavant estimé, ce qui ne constitue donc pas un élément positif et confirme le niveau toujours élevé de l'inflation.

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de janvier 2023 a surpris en territoire positif à +0,23, contre une lecture révisée à -0,46 pour le mois antérieur. Rappelons qu'un niveau positif de cet indice signale une croissance supérieure à la tendance.

Les inscriptions américaines au chômage ont encore légèrement diminué la semaine passée. Le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 18 février, des inscriptions au chômage au nombre de 192.000, en repli de 3.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 200.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 191.250, en hausse de 1.500. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 11 février atteint 1,654 million, en recul de 37.000 sur sept jours (1,700 million de consensus).

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 17 février, a fait ressortir une hausse de 7,6 millions de barils des stocks de brut en comparaison de la semaine antérieure, une baisse de 1,9 million de barils des stocks d'essence et une augmentation de 2,7 millions de barils des stocks de produits distillés.

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, adoucit le ton. Elle estime désormais que les perspectives économiques mondiales s'améliorent, ou du moins sont meilleures que ne l'avaient prévu les observateurs il y a quelques mois. Ces commentaires de Yellen lors d'une conférence de presse à Bangalore, en Inde, où les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du G20 se réunissent du 22 au 25 février, mettent donc en évidence un changement de ton des grands intervenants, et notamment de Yellen, selon laquelle "les défis auxquels nous sommes confrontés sont réels et l'avenir est toujours incertain", mais "les perspectives se sont améliorées depuis que nous nous sommes réunis à l'automne". Il y a quelques semaines seulement, le FMI avait lui constaté un "tournant" pour l'économie mondiale et relevé ses perspectives de croissance.

Yellen a pour sa part souligné la résilience de l'économie américaine, la modération de l'inflation globale ces derniers mois et le marché du travail toujours solide. Au niveau mondial, elle a insisté sur l'importance d'être attentif aux retombées du resserrement macroéconomique des grandes économies sur le reste du monde. Yellen a noté des signes de baisse de l'inflation mondiale, tout en reconnaissant qu'il restait "beaucoup de travail".

Les valeurs

Nvidia (+14%), le géant américain des processeurs graphiques, bondit à Wall Street. Malgré la chute des revenus de gaming, le groupe est parvenu à dépasser les anticipations de marché au quatrième trimestre en termes de revenus et profits. La demande IA soutient par ailleurs les prévisions. L'activité gaming de la société, fortement dépendante de l'industrie PC, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,83 milliard de dollars au dernier trimestre, soit une baisse de 46%, mais supérieur au consensus qui se situait à 1,6 milliard de dollars. Les ventes des activités centres de données ont augmenté de 11% pour atteindre 3,62 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires global a chuté de 21% à 6,05 milliards de dollars, marquant une deuxième baisse pour Nvidia en 13 trimestres. Le bénéfice ajusté est ressorti à 88 cents par action. Sur cette base, les analystes avaient anticipé un bénéfice de 81 cents par titre et des ventes d'environ 6 milliards de dollars.

Les ventes pour les trois mois se terminant en avril sont anticipées à environ 6,5 milliards de dollars. Cela se compare à un consensus de 6,35 milliards. Cette guidance montre que la poussée de Nvidia dans les puces informatiques IA porte ses fruits.

eBay abandonne 7% à Wall Street. Le groupe a averti les investisseurs que les ventes allaient continuer de baisser au cours du second semestre, soulevant des questions sur sa capacité à relancer sa croissance sur le marché en ligne après l'effet dopant de la pandémie. Le groupe californien de San Jose a fait état d'un bénéfice net du quatrième trimestre de 672 millions de dollars, ou 1,23$ par action, contre 1,97 milliard de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté est ressorti à 1,07$ par action. Les revenus sont tombés à 2,51 milliards de dollars, contre 2,61 milliards de dollars au même trimestre, l'année précédente, et le volume brut des marchandises a été de 18,2 milliards de dollars, soit une baisse de 12% d'une année sur l'autre. Les analystes interrogés par FactSet avaient prévu un bénéfice ajusté de 1,07$ par action pour un chiffre d'affaires de 2,47 milliards de dollars.

eBay s'attend à un bénéfice ajusté de 1,05$ à 1,09$ par action pour le premier trimestre, pour des revenus de 2,46 milliards à 2,5 milliards de dollars, tandis que les analystes anticipaient un bénéfice ajusté de 1,07$ par action sur des revenus de 2,37 milliards de dollars. Le conseil d'administration de la société a également déclaré un dividende trimestriel de 25 cents par action, soit une augmentation de 14% par rapport au dividende précédent.

Lucid plonge de 18% à Wall Street au lendemain de sa publication trimestrielle. Les performances du petit constructeur américain de véhicules électriques sont plus que présentables, mais elles ressortent inférieures à l'incontournable consensus de place. Le groupe a produit 3.493 véhicules sur le quatrième trimestre, soit une croissance de 53% séquentiellement, pour un total de 7.180 véhicules produits en 2022 à comparer à une guidance de 6.000 à 7.000. Les revenus trimestriels ont été de 257 millions de dollars, alors que les revenus annuels ont atteint 608 millions. Le groupe a terminé le trimestre avec environ 4,9 milliards de dollars de 'liquidité totale'. La guidance 2023 de production va de 10.000 à 14.000 unités. Ainsi, la startup entend pratiquement doubler sa production, mais admet que ces objectifs, inférieurs aux attentes des analystes, reflètent les inquiétudes économiques.

Lucid a déclaré avoir 28.000 réservations pour son véhicule au 21 février, contre 34.000 fin septembre. Les analystes s'alarment donc de cette baisse des réservations et de la réduction des temps d'attente pour les véhicules, signes potentiels d'une baisse de la demande pour les véhicules électriques Lucid.

Moderna, le laboratoire américain, perd 6% à Wall Street suite à sa publication financière. Après la période faste de la pandémie, les résultats accusent le coup au quatrième trimestre. Le bénéfice net a plongé de deux tiers à 1,46 milliard de dollars et 3,61$ par titre, pour des revenus en forte baisse à 5,1 milliards de dollars, à comparer aux 7,2 milliards de dollars de l'année antérieure. Sur l'exercice, les revenus s'élèvent à 19,3 milliards de dollars tandis que le bénéfice net ressort à 8,4 milliards. Le consensus FactSet pour le trimestre clos était logé à 4,6$ de bénéfice par action et 5,02 milliards de dollars de revenus.

Après ce trimestre marqué par une forte baisse des ventes de vaccin anti-covid, Moderna réitère tout de même ses perspectives, avec environ 5 milliards de dollars de ventes COVID-19 sous contrat pour livraison en 2023, le groupe s'attendant à des ventes supplémentaires sur les marchés clés.

Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne, gagne 1% à Wall Street. Affecté par les mesures chinoises de contrôle de la pandémie, le groupe a affiché sur le trimestre clos une faible croissance. Néanmoins, les opérateurs semblent apprécier les perspectives avec la réouverture de l'économie locale. La firme a enregistré un bénéfice net de 46,8 milliards de yuans (6,8 milliards de dollars) au troisième trimestre fiscal, clos en décembre, soit 17,91 yuans par ADS américaine, contre un bénéfice net de 27,7 milliards de yuans, soit 10,19 yuans par ADS, l'année précédente. Le bpa ajusté s'est établi à 19,26 yuans par ADS, contre 16,87 yuans un an auparavant et 16,79 yuans de consensus. Les revenus ont légèrement augmenté pour atteindre 247,8 milliards de yuans, contre 242,6 milliards un an avant et 245,9 milliards de consensus FactSet.

"Nous avons réalisé un trimestre solide malgré une demande plus faible, ainsi que des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique dues à l'impact des changements dans les mesures COVID-19", a indiqué le directeur général Daniel Zhang. Le management anticipe désormais "une reprise continue du sentiment des consommateurs et de l'activité économique".

Bumble (+8%). L'application de rencontre a annoncé des résultats trimestriels mitigés, affichant une perte au quatrième trimestre mais des revenus supérieurs aux attentes de Wall Street. Bumble a donc perdu 159 millions de dollars, ou 85 cents par action, au cours du trimestre, contre un déficit de 14 millions de dollars un an auparavant. Les revenus ont augmenté de 17% pour atteindre 241,6 millions de dollars. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à ce que Bumble publie un résultat proche de d'équilibre pour des ventes de 236 millions de dollars. Le groupe table pour 2023 sur une croissance des revenus logée entre 16% et 19%, et des revenus du premier trimestre situés entre 238 et 243 millions de dollars.

NetApp corrige de 4% à Wall Street, alors que les résultats du troisième trimestre fiscal du groupe ont été mitigés, avec en particulier des revenus inférieurs aux attentes de marché. NetApp a dévoilé sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,37$, à comparer à un consensus de 1,3$ et un niveau de 1,44$ un an avant. Les revenus trimestriels se sont élevés à 1,53 milliard de dollars, contre 1,61 milliard de dollars un an plus tôt et 1,6 milliard de consensus. En outre, les perspectives du groupe reflètent l'affaiblissement de l'environnement des dépenses technologiques. Le groupe table sur un bpa ajusté annuel allant de 5,3 à 5,55$, contre environ 5,4$ de consensus.

Domino's Pizza se fait découper à Wall Street, en vif déclin de 10%. Le groupe a publié des comptes très mitigés pour son quatrième trimestre fiscal, avec notamment des ventes à comparable inférieures aux attentes. Les hausses de prix décidées semblent donc affecter la demande, le groupe souffrant également de difficultés de recrutement. Pour le trimestre clos, les ventes retail mondiales hors effets de change ont augmenté de 5,2%, alors que la performance US à comparable a été de 0,9%. Le bénéfice dilué par action a augmenté de 4,2% à 4,43$.