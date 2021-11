Wall Street progresse, mais Tesla souffre

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en hausse avant bourse ce lundi, le DJIA et le S&P 500 prenant 0,4%, contre une progression de 0,5% sur le Nasdaq. Les opérateurs relativisent toujours le risque d'inflation durable et le futur 'tapering' de la Fed, qui va progressivement réduire son soutien monétaire. Le baril de brut WTI cède 0,8% sur le Nymex à 79,1$. L'once d'or demeure stable à 1.869$. L'indice dollar fléchit de 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin prend 1% environ à plus de 65.400$.

L'indice Empire State d'activité manufacturière régionale de la Fed de New York pour le mois de novembre 2021 est ressorti à 30,9, contre 23 de consensus de place et 19,8 un mois avant, ce qui signale donc une forte accélération de l'activité manufacturière dans la région considérée.

Il n'y aura pas d'autre statistique de conjoncture ce jour outre-Atlantique, en attendant les ventes US de détail, les prix à l'import, la production industrielle et l'indice du marché immobilier américain, qui seront connus demain mardi.

Les valeurs

Tesla perd encore du terrain avant bourse ce lundi, son CEO Elon Musk ayant vendu plus de titres du groupe, portant ses ventes totales de la semaine dernière à 6,4 millions d'actions pour près de 7 milliards de dollars. Le compte n'y est toujours pas, puisque le patron de Tesla avait sondé ses followers sur Twitter pour savoir s'il pouvait céder 10% de sa participation au capital du constructeur de voitures électriques.

Dollar Tree, détaillant discount américain, grimpe avant bourse à Wall Street. L'investisseur activiste Mantle Ridge a pris une participation de 1,8 milliard de dollars et entend faire le nécessaire pour que le groupe crée de la valeur.

Pfizer / BioNTech / Moderna. Le ministère de la Santé d'Israël a annoncé que les enfants âgés de 5 à 11 ans seraient éligibles à la vaccination contre le Covid-19. Le comité consultatif britannique sur la vaccination a lui recommandé une extension de la campagne de rappel contre le covid aux personnes âgées de 40 à 49 ans en Grande-Bretagne.

Boeing se rapprocherait d'une reprise des livraisons du 787 Dreamliner, suspendues en raison de défauts de production. La date de reprise dépendra des discussions en cours avec les autorités de régulation, selon un dirigeant. L'avionneur a aussi indiqué que l'autorité de l'aviation en Chine était satisfaite des changements apportés au 737 MAX, interdit en Chine après deux accidents meurtriers en 2018 et 2019.

Berkshire Hathaway, la firme de Warren Buffett, a ouvert un bureau à Dubaï pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Nvidia. Le gouvernement britannique devrait, selon le Sunday Times, ordonner l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de rachat du concepteur de semi-conducteurs ARM par l'Américain Nvidia pour 30 milliards de livres, du fait des implications en matière de concurrence et de sécurité nationale.

Tyson Foods, le groupe alimentaire américain, a battu le consensus de profit et de ventes sur le trimestre clos et lancé un programme d'économies d'un milliard de dollars. Sur son quatrième trimestre fiscal juste clos, le groupe a dégagé un bénéfice de 1,36 milliard de dollars et 3,71$ par action, contre 654 millions de dollars un an avant. Le bpa ajusté a été de 2,3$, contre 2,22$ de consensus. Les ventes ont atteint 12,8 milliards contre 11,5 milliards un an plus tôt.