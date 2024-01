Wall Street progresse, mais Tesla plonge !

(Boursier.com) — Wall Street a progressé jeudi, à la suite d'une nouvelle série de résultats emmenée par les bons chiffres d'IBM. Les opérateurs ont aussi pris connaissance d'une batterie de statistiques comprenant un PIB US bien plus solide qu'attendu... Le S&P 500 a terminé en hausse de 0,53% à 4.894 pts, tandis que le Dow Jones s'est adjugé 0,64% à 38.049 pts. Le Nasdaq a gagné 0,18% à 15.510 pts.

Exception du jour, Tesla a dévissé de plus de 12%. Le constructeur texan de véhicules électriques a en effet raté le consensus de profit sur le quatrième trimestre et prévenu d'une croissance plus lente des volumes en 2024...

Globalement, les opérateurs anticipent toujours de prochaines baisses de taux, misant sur une inflation contrôlée et un atterrissage en douceur de l'économie. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance de 1,9% à plus de 77$. L'indice dollar gagne 0,2% face à un panier de devises.

A l'occasion de la prochaine réunion monétaire des 30 et 31 janvier, un nouveau statu quo monétaire est attendu - à 97% selon FedWatch -, mais la Fed pourrait ensuite commencer à réduire ses taux en mars ou mai selon ce même baromètre (46% de probabilité en mars).

Sur le front économique aux Etats-Unis, les indicateurs PMI américains ont surpris par leur vigueur. L'indice PMI composite américain préliminaire du mois de janvier s'est affiché à 52,3, à comparer à un consensus FactSet de 51 et une lecture de 50,9 un mois avant, ce qui signale une légère accélération de l'expansion de l'activité. L'indicateur PMI des services est ressorti quant à lui à 52,9 pour sa lecture préliminaire de janvier, contre 51,5 de consensus. L'indice manufacturier a lui aussi dépassé les attentes, à 50,3 contre 47,8 de consensus.

Le PIB américain a étonné lui aussi par sa solidité au quatrième trimestre... Il s'affiche en croissance sur un rythme de 3,3%, contre un consensus de 1,7% mesuré par FactSet et une expansion de 4,9% un trimestre avant. Il s'agit de l'estimation avancée du PIB trimestriel, soit la première des trois évaluations. Les dépenses personnelles de consommation ont grimpé au rythme de 2,8%, soit ici encore une hausse supérieure au consensus. L'indice des prix rattaché au PIB affiche en outre une augmentation beaucoup moins importante que prévu (+1,5% contre +2,3% de consensus).

Les commandes de biens durables du mois de décembre sont quant à elles ressorties stables en comparaison du mois précédent, contre +1% de consensus et +5,5% un mois avant. Hors transport, ces commandes ont en revanche progressé plus que prévu, en hausse de 0,6% contre 0,2% de consensus.

La balance avancée du commerce international de biens du mois de décembre s'est affichée déficitaire de 88,5 milliards de dollars, en ligne avec le consensus de marché, contre -89,3 milliards un mois avant. Les imports ont augmenté de 1,3% et les exports de 2,5% par rapport au mois précédent.

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour le mois de décembre 2023 se sont affichées à 664.000 unités, contre 650.000 de consensus de place et 615.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. Notons que la lecture de novembre a par ailleurs été révisée à la hausse.

Vendredi, les opérateurs suivront à 14h30 les revenus personnels et dépenses des ménages (consensus +0,3% pour les revenus, +0,5% pour les dépenses, +0,2% pour l'indice des prix ajusté en comparaison du mois antérieur soit +3% sur un an), puis à 16 heures les promesses de ventes de logements de décembre (consensus +2% en comparaison du mois antérieur).

Côté entreprises, toujours vendredi, American Express, Colgate-Palmolive, Norfolk Southern, First Citizens BancShares, Booz Allen Hamilton et Autoliv, dévoileront leurs derniers résultats financiers trimestriels...

Les valeurs

IBM grimpe de près de 9,5%. Le groupe a publié en effet pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice opérationnel par action de 3,87$, tandis que le consensus se situait à 3,76$. Les revenus trimestriels ont également dépassé les attentes à 17,38 milliards de dollars. Le management mise par ailleurs sur l'intelligence artificielle, jugeant que le développement des usages IA par les clients devrait apporter une "incroyable valeur". Pour le trimestre écoulé, les revenus se sont appréciés de plus de 4%, avec une progression de 6% dans le consulting à 5 milliards de dollars, mais un recul dans le software à 7,5 milliards de dollars. Red Hat n'a progressé que de 8%, loin de ses performances historiques.

Le groupe a fourni une guidance assez solide de revenus et de cash flow pour l'exercice 2024. Ainsi, IBM table sur un cash flow libre d'environ 12 milliards de dollars sur l'exercice, bien supérieur au consensus qui ne dépassait pas les 11 milliards. La croissance des revenus cette année est attendue à un chiffre moyen, contre 3% de consensus. Le groupe d'Armonk a aussi mentionné des réductions d'effectifs attendues cette année.

Tesla dévisse de 12,1% ! Le constructeur texan de véhicules électriques a en effet raté le consensus de profit sur le quatrième trimestre et prévenu d'une croissance plus lente des volumes en 2024. Pour le trimestre écoulé, le groupe d'Elon Musk a affiché des revenus de 25,2 milliards de dollars, en augmentation de 3,5% en glissement annuel, tandis que son bénéfice ajusté par action s'est établi à seulement 71 cents. Le consensus mesuré par FactSet était de 73 cents de bpa ajusté et 25,6 milliards de revenus. Le groupe a certes doublé son bénéfice net trimestriel consolidé, mais cela résulte d'un gain fiscal non récurrent, alors que les résultats opérationnels ont décliné. Le bénéfice opérationnel s'est établi à 2,06 milliards de dollars, contre 2,35 milliards de consensus.

Tesla, qui a nettement réduit ses prix pour soutenir la demande, a affiché une marge brute de 17,6% pour le trimestre clos fin décembre, contre 23,8% sur la période comparable de l'an dernier et plus de 18% de consensus. La marge s'est tassée également en comparaison du trimestre précédent. La production du Cybertruck et les investissements dans l'intelligence artificielle, ainsi que d'autres projets, ont gonflé les dépenses. Musk a bien confirmé que le groupe prévoyait de commencer la production de son véhicule de nouvelle génération au Texas au deuxième semestre 2025, mais il a aussi laissé entendre que la croissance des ventes allait nettement ralentir cette année. Le milliardaire a aussi précisé que la montée en puissance de la production du nouveau véhicule allait être difficile.

En attendant, le groupe a alerté au sujet d'une croissance "significativement plus faible" des ventes attendue cette année, alors que Tesla entend se concentrer sur le fameux nouveau véhicule. "Notre taux de croissance du volume de véhicules en 2024 devrait être significativement plus faible que le taux obtenu en 2023, alors que nos équipes travaillent sur le lancement de véhicules nouvelle génération dans notre gigafactory au Texas", a expliqué Tesla.

ServiceNow (+0,4%), la plateforme cloud permettant aux entreprises d'améliorer leur efficience opérationnelle a publié hier soir des profits et revenus trimestriels supérieurs aux attentes. Les revenus du quatrième trimestre ont été de 2,44 milliards de dollars, contre 2,4 milliards de consensus. Les revenus d'abonnements ont représenté l'essentiel, à 2,37 milliards, également meilleurs que prévu. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,11$ contre 2,8$ de consensus. Le groupe s'attend à attirer de nouveaux clients avec ses produits liés à l'IA générative. Il table désormais sur des revenus d'abonnements annuels 2024 allant de 10,56 à 10,58 milliards de dollars, contre 10,4 milliards de consensus de marché.

Lam Research (+2%) a dévoilé pour son quatrième trimestre clos fin décembre 2023 des revenus de 3,76 milliards de dollars, en augmentation de 8% en comparaison du trimestre antérieur. La marge brute ajustée a baissé légèrement en séquentiel, par rapport au précédent trimestre, à 47,6%. La marge opérationnelle ajustée a été de 30%. Le bénéfice ajusté par action a représenté 7,52$, en augmentation de 10% séquentiellement. Le consensus était d'environ 3,7 milliards de revenus pour 7,1$ de bénéfice ajusté par action. Sur le trimestre clos fin mars 2024, les revenus sont attendus à 3,7 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars. La marge brute ajustée est espérée proche de 48% et la marge opérationnelle à environ 29,5%. Le bénéfice ajusté par action est anticipé à 7,25$, plus ou moins 75 cents.

CSX (+1,7%), géant ferroviaire américain a annoncé pour son quatrième trimestre un bénéfice opérationnel de 1,32 milliard de dollars, contre 1,46 milliard un an avant. Le bénéfice net a reculé quant à lui à 886 millions de dollars et 45 cents par titre, contre 1,02 milliard de dollars un an avant. Sur l'exercice clos, le bénéfice net a atteint 3,72 milliards de dollars, contre 4,17 milliards en 2022.

Seagate (+2%) a battu le consensus au deuxième trimestre fiscal, affichant des bénéfices inattendus et tablant par ailleurs sur une solide croissance du bénéfice par action au troisième trimestre. Sur le deuxième trimestre, les revenus ont été de 1,56 milliard de dollars, en retrait de 17,6%, mais en ligne avec les estimations de marché. Le bénéfice ajusté par action a été de 12 cents, contre -7 cents de consensus. Le bpa ajusté du troisième trimestre est anticipé entre 5 et 45 cents.

Comcast (+3,3%) a battu le consensus de profit et annoncé par ailleurs un programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars. Les revenus trimestriels se sont améliorés de 2,3% à 31,2 milliards de dollars, contre 30,5 milliards de consensus. Les revenus des parcs à thème ont grimpé de 12% à 2,37 milliards. Sur le segment contenus et expériences, les ventes ont progressé de 5,7% à 11,5 milliards. Le groupe a rehaussé son dividende à 1,24$ par titre sur une base annualisée. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 2% à 84 cents.

Union Pacific (-0,3%) a affiché au quatrième trimestre fiscal un bénéfice dilué par action de 2,71$ en hausse de 1% et une augmentation de 1% du bénéfice net à 1,7 milliard de dollars. Le bénéfice net de l'exercice atteint 6,4 milliards de dollars soit 10,45$ par action, contre 7 milliards un an auparavant.

Marsh & McLennan (-3,8%) a dépassé les attentes de profit sur le trimestre clos, dégageant sur une base ajustée un bénéfice par titre de 1,68$, à comparer à un consensus de 1,63$. Les revenus consolidés des activités de consulting ont augmenté de 10% en glissement annuel pour atteindre 2,3 milliards de dollars.

Blackstone (+2,3%) après avoir dévoilé un quatrième trimestre plutôt robuste. Avec plus de 1.000 milliards de dollars sous gestion, le groupe confirme sa position de leader des actifs alternatifs.

Sherwin-Williams (+0,9%) a annoncé pour l'exercice clos des ventes de 23,1 milliards de dollars en croissance de 4%, au plus haut historique, pour un bénéfice dilué net par action en progression de 20% à 9,25$. Le bénéfice ajusté par action a grimpé à 10,35$ contre 8,73$ un an avant. Le bpa ajusté a néanmoins reculé de 4% à 1,81$ sur le seul quatrième trimestre fiscal. L'Ebitda ajusté a progressé de 17,5% sur l'année à 4,24 milliards de dollars.

Northrop Grumman (-6,3%), géant des contrats de défense affiche un backlog record de commandes, mais sa publication trimestrielle déçoit. Pour le quatrième trimestre fiscal, les ventes ont augmenté de 6% à 10,6 milliards de dollars, soit une progression de 7% sur l'exercice à 39,3 milliards. Le bénéfice net de l'exercice totalise 2,1 milliards de dollars soit 13,53$ par action. Le free cash flow ajusté annuel atteint 2,1 milliards de dollars. Le groupe affiche une guidance de ventes et marges sans surprise et maintient ses estimations 2024 et 2025 de free cash flow.

Valero (+3,3%), le géant pétrolier américain, a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 1,2 milliard de dollars et 3,55$ par titre sur le quatrième trimestre, ou 8,8 milliards de dollars pour l'exercice. Le groupe renforce son dividende trimestriel à 1,07$ par titre. Il a restitué plus de 6,6 milliards de dollars l'an dernier par dividendes et rachats d'actions.

Southwest Airlines (-2,3%), le transporteur aérien américain a affiché une perte sur le trimestre clos à hauteur de 219 millions de dollars, comparable à celle du trimestre correspondant de l'an dernier. Hors éléments liés surtout aux nouveau contrat des pilotes, le bénéfice ajusté par action a été de 37 cents, supérieur aux attentes. Les revenus trimestriels ont augmenté de 10% à 6,82 milliards.

American Airlines (+10,2%) a pour sa part annoncé un bénéfice de 19 millions de dollars sur le trimestre contre 803 millions un an avant. Le bpa ajusté a été de 29 cents, meilleur qu'attendu. Les revenus se sont tassés à 13,1 milliards. Le groupe texan s'attend à une perte allant de 15 à 35 cents par titre au premier trimestre fiscal juste entamé. Il anticipe enfin un bpa annuel positif de 2,25 à 3,25$...