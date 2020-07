Wall Street progresse, le dollar recule encore, l'or s'envole !

(Boursier.com) — Après deux séances de repli, Wall Street se reprend ce lundi avec un S&P500 qui avance de 0,46% à 3.230 pts, alors que le Nasdaq Composite progresse de 0,93% à 10.460 pts. Le DJIA gagne 0,36% à 26.566 pts. Les investisseurs tablent sur un nouveau soutien budgétaire massif pour faire face à la pandémie de Covid-19 ainsi que sur la poursuite de la politique très accommodante de la Fed... Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a ainsi déclaré que les républicains avaient finalisé un projet de loi portant sur un fonds d'environ 1.000 milliards de dollars. Mnuchin a ajouté qu'il espérait que la proposition puisse trouver un soutien bipartite.

Des espoirs qui font passer au second plan la propagation de la pandémie de Covid-19 et les tensions toujours fortes entre les deux premières puissances mondiales... Pékin a annoncé avoir pris le contrôle des locaux du consulat américain de Chengdu, dans le sud-ouest chinois, après avoir ordonné vendredi la fermeture de cette représentation diplomatique en représailles à la fermeture de son consulat à Houston décidée la semaine dernière par Washington. Une décision qui faisait suite à un discours pour le moins provocateur du secrétaire d'État Michael Pompeo, dans lequel il a déclaré que "protéger nos libertés du Parti communiste chinois est la mission de notre temps". "Le président Nixon a dit une fois qu'il craignait d'avoir créé un Frankenstein en ouvrant les portes du monde au PCC, et nous y sommes", a également averti Pompeo ! Les rapports entre Pékin et Washington ne semblent ainsi avoir jamais été aussi tendus sur fond de guerre commerciale et technologique, de violations des droits de l'homme dans le Xinjiang en Chine, d'allégations d'espionnage et de vol de propriété intellectuelle, ou encore d'origine de la pandémie ce coronavirus. Certains spécialistes parlent désormais ouvertement de guerre froide entre les deux pays.

Au niveau sanitaire, plus de 16,2 millions de personnes ont désormais été contaminées par le Covid-19 à travers le monde, dont plus d'un quart aux Etats-Unis. Plus de 649.000 personnes sont décédées, dont près de 147.000 aux Etats-Unis. Le pays continue à enregistrer une augmentation record du nombre de cas et de décès dans plusieurs États. Robert O'Brien, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, a été testé positif, a confirmé la Maison Blanche. Le dirigeant travaille à son domicile depuis la semaine dernière...

Côté macro, les commandes nouvelles en biens durables US ont bondi de 7,3% en juin, en comparaison du mois précédent, contre un consensus de place de +6,9% et une lecture révisée à +15,1% (contre +15,7%) pour le mois de mai. Hors transport, cependant, les commandes affichent une hausse de 3,3%, contre un consensus de 3,5% et une progression de 3,6% pour la lecture révisée du mois antérieur. Le point d'orgue de la semaine est prévu mercredi avec la décision de politique monétaire de la Fed.

La ruée vers le métal jaune se poursuit avec une once d'or qui se négocie sur des niveaux jamais atteints, au-dessus des 1.930$. Les cours du brut restent pour leur part très volatils (le WTI cède désormais 1,4% à 40,7$). Sur le marché des devises, le dollar faiblit encore nettement face à l'euro (-1%) autour des 0,85 euro...

Les valeurs

* Moderna flambe de 8%. La firme a reçu 472 millions de dollars supplémentaires du gouvernement américain pour le développement d'un vaccin potentiel contre le Covid-19. Le groupe, dont les résultats des essais de phase 1 du MRNA-1273, le candidat vaccin qu'il propose, ont montré la présence d'anticorps chez les 45 patients participants, sans effets secondaires graves, après deux injections sur une période de quatre semaines, a donc désormais obtenu près d'un milliard de dollars des autorités américaines. Le groupe pharmaceutique lance la phase 3 de l'essai cette semaine. L'étude porte cette fois sur 30.000 patients. En cas de résultats positifs, Moderna estime être en course pour fournir environ 500 millions de doses par an, et peut-être jusqu'à un milliard de doses, à partir de 2021.

* American Airlines cède 1,6% malgré Raymond James qui a rehaussé de 'sous-performer' à 'performance de marché' sa recommandation sur la compagnie aérienne... L'analyste juge le ratio rendement/risque plus équilibré après la récente chute du titre mais continue de mettre en avant le "fardeau de la dette sensiblement plus élevé" que chez la concurrence, qui pourrait laisser le bilan du groupe "paralysé pour les années à venir".

* Facebook (+0,6%) a reporté la publication de ses résultats du deuxième trimestre d'une journée, au 30 juillet, pour permettre à son fondateur et dirigeant, Mark Zuckerberg, d'être présent à une audience devant le Congrès.

* Boeing (-2%). Les rumeurs d'un report du lancement du 777X se font de plus en plus persistantes... Après les déclarations d'Emirates en début de mois, Boeing pourrait profiter de la publication de ses résultats trimestriels cette semaine pour officialiser le décalage de la mise en service de son nouveau long-courrier. Selon les sources de 'CNBC', le lancement de l'avion pourrait être décalé de près d'un an (soit en 2022) alors que les compagnies du monde entier peinent à remplir leurs avions face à la chute de la demande.

"Il y a tellement d'avions gros porteurs qui sont mis à la retraite, mis en réserve", affirme à Reuters une source proche de l'avionneur. "Si le transport aérien revient au niveau de 2019, il faudra beaucoup de nouveaux avions". Mais en attendant, la plupart des compagnies reportent voire annulent leurs dernières commandes. Le 777X - composé de deux modèles, le 777-8 et le 777-9, peut accueillir jusqu'à 406 passagers et doit concurrencer l'Airbus A350-1000, qui peut accueillir environ 360 passagers. Boeing affirme avoir vendu 309 B.777X, d'une valeur de 442 millions de dollars chacun aux prix catalogue. Le lancement de l'appareil a déjà subi plusieurs retards après que l'industriel eut notamment rencontré des problèmes avec les moteurs GE9X de General Electric, entre autres.

* Hasbro chute de 7,5% après être tombé dans le rouge au deuxième trimestre, pénalisé par les arrêts de production dus aux mesures de confinement et à des retards dans la sortie de films hollywoodiens liés à ses figurines. Le fabricant de jouets estime que la production devrait rattraper son retard d'ici la fin du troisième trimestre, en supposant qu'il n'y aura pas de fermeture majeure de l'économie à cause du coronavirus à l'avenir. La société a subi une perte nette de 33,9 millions de dollars sur les trois mois clos le 28 juin contre un bénéfice de 13,4 millions de dollars un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bpa est ressorti à 2 cents contre 23 cents de consensus. Les revenus ont reculé de 12,6% à 860,3 M$. "Le deuxième trimestre a été conforme à nos attentes : un point de vente fort pour les marques Hasbro contrebalancé par une période de revenus très difficile en raison des fermetures mondiales de notre chaîne d'approvisionnement, des détaillants et de la production de divertissement", a déclaré Brian Goldner, PDG de Hasbro.